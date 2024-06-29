Экскурсии от вашего отеля в Гагре

Найдено 12 экскурсий в категории «От вашего отеля» в Гагре, цены от 600 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
На кабриолете из Гагры к озеру Рица
🚗 На машине
🏎 На кабриолете
Индивидуальная
6 часов
51 отзыв
Популярное предложение
Кабриолетный тур из Гагры к озеру Рица: приключение в Абхазии
Путешествие на кабриолете по живописным местам Гагры и озера Рица. Уникальные пейзажи и исторические рассказы ждут вас
Начало: У вашего отеля
15 июля в 09:00
17 июля в 09:00
14 110 за всё до 3 чел.
Добро пожаловать в Абхазию
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
133 отзыва
Добро пожаловать в Абхазию: индивидуальная экскурсия
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по живописной Абхазии! Полюбуйтесь водопадами, озерами и древними крепостями, погрузитесь в историю и культуру региона
Начало: У Вашего отеля в Гагре. Возможен выезд из КПП Псоу...
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1283011 547 за всё до 6 чел.
Путешествие в Сухум из Гагр
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
17 отзывов
Путешествие в Сухум из Гагр: индивидуальная экскурсия
Путешествие в Сухум из Гагр: набережная, колоннада, ботанический сад и питомник обезьян. Узнайте о традициях Абхазии и насладитесь местной кухней
Начало: У вашего отеля
Завтра в 15:00
3 июля в 14:00
10 000 за всё до 4 чел.
Великолепная Абхазия: путешествие к озеру Рица
Групповая
7 часов
282 отзыва
Великолепная Абхазия: путешествие к озеру Рица и не только
Погрузитесь в мир кавказской природы, истории и гастрономии с уникальной экскурсией. Откройте для себя сокровища Гагры
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 9:00 (время ориентировочное, зависит от вашего адреса)
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1 600 за человека
Озеро Мзы: через альпийские луга
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
7 часов
2 отзыва
Озеро Мзы и альпийские луга: незабываемое путешествие в Гагре
Погрузитесь в мир высокогорной Абхазии: озеро Рица, Гегский водопад и конная прогулка по альпийским лугам ждут вас
Начало: Ваш отель в Гагре
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
15 000 за всё до 6 чел.
Путешествие на озеро Рица из Гагры
Индивидуальная
5 часов
26 отзывов
Путешествие на озеро Рица: Водопады и каньоны Абхазии
Погрузитесь в атмосферу горной Абхазии с экскурсией на озеро Рица, где природа и история сливаются воедино
Начало: Ваш отель в Гагре
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8 000 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по чарующей вечерней Гагре
Групповая
2 часа
54 отзыва
Обзорная экскурсия по чарующей вечерней Гагре: от парка до пирса
Погрузитесь в атмосферу вечерней Гагры, посетив её знаковые места и достопримечательности в компании единомышленников
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 18:30
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
700 за человека
Путешествие из Гагры в Новый Афон
Индивидуальная
5 часов
12 отзывов
Путешествие из Гагры в Новый Афон: монастырский дух и природная красота
Приглашаем на уникальное путешествие из Гагры в Новый Афон: от храмов до парков, где природа встречается с историей
Начало: Ваш отель в Гагре
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8 000 за всё до 4 чел.
Рыбалка на горных реках из Гагры
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
17 отзывов
Рыбалка на горных реках из Гагры
Отдохнуть в живописных местах и вернуться с лучшим уловом
Начало: У вашего отеля в Гагре или Пицунде
4 июля в 05:00
5 июля в 05:00
9 000 за всё до 3 чел.
Первое знакомство с Абхазией
Индивидуальная
10 часов
Первое знакомство с Абхазией
Начало: Ресепшн вашего отеля
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
15 000 за всё до 4 чел.
Каньон «Аапста»: экскурсия 8 в 1
🐴 Конные прогулки
Групповая
11 часов
Каньон «Аапста»: экскурсия 8 в 1
Начало: Ваш отель, по адресу
Расписание: Среда и суббота в 09:00
3 июля в 09:00
6 июля в 09:00
600 за человека
Экскурсия в Новый Афон
Групповая
9 часов
Экскурсия в Новый Афон
Начало: Ваш отель
Расписание: Вторник, среда, суббота, воскресенье в 9:00
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
1 200 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Кристина
    29 июня 2024
    Добро пожаловать в Абхазию
    Даниэль, очень внимательный и заботливый гид. Время пролетело незаметно и очень познавательно. Остановились в ресторане, очень рекомендую. Необычный вид, вкусная еда.
    Даниэль, очень внимательный и заботливый гид. Время пролетело незаметно и очень познавательно. Остановились в ресторане, оченьДаниэль, очень внимательный и заботливый гид. Время пролетело незаметно и очень познавательно. Остановились в ресторане, оченьДаниэль, очень внимательный и заботливый гид. Время пролетело незаметно и очень познавательно. Остановились в ресторане, оченьДаниэль, очень внимательный и заботливый гид. Время пролетело незаметно и очень познавательно. Остановились в ресторане, оченьДаниэль, очень внимательный и заботливый гид. Время пролетело незаметно и очень познавательно. Остановились в ресторане, оченьДаниэль, очень внимательный и заботливый гид. Время пролетело незаметно и очень познавательно. Остановились в ресторане, очень
  • Р
    Рамиль
    27 июня 2024
    Путешествие в Сухум из Гагр
    Спасибо большое за незабываемую поездку, человеку с большой буквы Омару) Просто нет слов все было на высшем уровне!!!
    Спасибо большое за незабываемую поездку, человеку с большой буквы Омару)Спасибо большое за незабываемую поездку, человеку с большой буквы Омару)Спасибо большое за незабываемую поездку, человеку с большой буквы Омару)
  • Т
    Татьяна
    26 июня 2024
    На кабриолете из Гагры к озеру Рица
    Спасибо за чудесный день@cabrio_tour_abh экскурсия 🔥 прокатились с ветерком. Все очень понравилось, впечатлений куча, а сколько фота и видео. Адгур-гид
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    приятный, очень вежливый человек, он еще и фотограф не плохой 😉 показал нам много замечательных мест, и даже пообедали с президентом и его охраной в одном ресторане, рассказал о местных традициях, легендах, очень было интересно, весело, ощущение было как будто мы приехали к нашему лучшему другу в гости на столько все душевно и приятно. Появилось желание посетить и другие места Абхазии, другой мир, другие ощущения. Ещё раз спасибо Адгур! Все четко, быстро, весело. Рекомендую съездить именно на кабриолете, видно всю красоту Абхазии, ощущение что ты снимаешься в кино 🎥

    Спасибо за чудесный день@cabrio_tour_abh экскурсия 🔥 прокатились с ветерком. Все очень понравилось, впечатлений куча, а сколькоСпасибо за чудесный день@cabrio_tour_abh экскурсия 🔥 прокатились с ветерком. Все очень понравилось, впечатлений куча, а сколькоСпасибо за чудесный день@cabrio_tour_abh экскурсия 🔥 прокатились с ветерком. Все очень понравилось, впечатлений куча, а сколькоСпасибо за чудесный день@cabrio_tour_abh экскурсия 🔥 прокатились с ветерком. Все очень понравилось, впечатлений куча, а сколькоСпасибо за чудесный день@cabrio_tour_abh экскурсия 🔥 прокатились с ветерком. Все очень понравилось, впечатлений куча, а сколькоСпасибо за чудесный день@cabrio_tour_abh экскурсия 🔥 прокатились с ветерком. Все очень понравилось, впечатлений куча, а сколькоСпасибо за чудесный день@cabrio_tour_abh экскурсия 🔥 прокатились с ветерком. Все очень понравилось, впечатлений куча, а сколькоСпасибо за чудесный день@cabrio_tour_abh экскурсия 🔥 прокатились с ветерком. Все очень понравилось, впечатлений куча, а сколькоСпасибо за чудесный день@cabrio_tour_abh экскурсия 🔥 прокатились с ветерком. Все очень понравилось, впечатлений куча, а сколькоСпасибо за чудесный день@cabrio_tour_abh экскурсия 🔥 прокатились с ветерком. Все очень понравилось, впечатлений куча, а сколько
  • Е
    Екатерина
    24 июня 2024
    Добро пожаловать в Абхазию
    Всем советую!!! Экскурсия подарила море впечатлений и много красивых фото:-). Слушать гида приятно и интересно. Спасибо Вам за чудесную экскурсию!
  • М
    Максим
    24 июня 2024
    На кабриолете из Гагры к озеру Рица
    Хочется поблагодарить Адгура за прекрасный день в Абхазии Приятный собеседник с прекрасным чувством юмора,который знает абсолютно все об Абхазии,легенды,историю 👌🏻 Легкое вождение,веселые разговоры -день пролетел незаметно Рекомендуем 👍
    Хочется поблагодарить Адгура за прекрасный день в АбхазииХочется поблагодарить Адгура за прекрасный день в АбхазииХочется поблагодарить Адгура за прекрасный день в Абхазии
  • С
    Светлана
    21 июня 2024
    Добро пожаловать в Абхазию
    Великолепная экскурсия. За один день посетили много красивых мест. Попробовали национальную кухню. Наш гид выше всяких похвал. Вместо запланированных 9 часов пути, он провел с нами -12 часов!!! Спасибо Вам за прекрасные впечатления об Абхазии.
    Великолепная экскурсия. За один день посетили много красивых мест. Попробовали национальную кухню. Наш гид выше всякихВеликолепная экскурсия. За один день посетили много красивых мест. Попробовали национальную кухню. Наш гид выше всякихВеликолепная экскурсия. За один день посетили много красивых мест. Попробовали национальную кухню. Наш гид выше всякихВеликолепная экскурсия. За один день посетили много красивых мест. Попробовали национальную кухню. Наш гид выше всяких
  • Я
    Яна
    20 июня 2024
    На кабриолете из Гагры к озеру Рица
    Экскурсия с Адгуром на Рицу была замечательная,он прекрасно преподал материал о своей стране. Видно,что человек прекрасно знает и любит своюРодину.
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    Договорились быстро, всё вовремя. Впечатлений и эмоций будет море!!!! Адгур, ещё раз благодарим за этот день. Абхазия навсегда в наших сердцах. Анастасия и Яна

    Экскурсия с Адгуром на Рицу была замечательная,он прекрасно преподал материал о своей стране. Видно,что человек прекрасноЭкскурсия с Адгуром на Рицу была замечательная,он прекрасно преподал материал о своей стране. Видно,что человек прекрасноЭкскурсия с Адгуром на Рицу была замечательная,он прекрасно преподал материал о своей стране. Видно,что человек прекрасно
  • А
    Александр
    17 июня 2024
    Озеро Мзы: через альпийские луга
    Брали экскурсию на двоих, получилось очень романтичное свидание со спортивным уклоном) мышцы на ногах болели два дня, хотя оба бегаем
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    ежедневно. Заплатили Рустам из благодарности чуть больше, чем договаривались. Рустам очень общительный, возил на mitsubishi pajero праворуком. Авто в идеальном состоянии для своих лет. Одарил чудесным домашним вином, чачей после похода. За что отдельная благодарность: всей семьей напоили тёщу и оттанцовывали в последний день отпуска. Но кажется, что Рустам должен был пройти маршрут до нас: обещал, что на тропинке есть таблички с указанием направления движения - не было ничего. Пару раз блуждали из-за подтопленных дорожек и поваленных деревьев. Спасла карта, скаченная на телефон и спутники. Топали в ускоренном темпе вдоль речки Мзымна. Рекомендую всем страховаться и без скаченных карт не ходить! Возможно, таблички посшибали вандалы. Рустам очень отзывчивый и останавливался у каждого авто, что поломалось по пути на Рицу - так мы потеряли час нашего отпуска в последний день. Кажется, что такая помощь в горах не должна быть за наш счет по умолчанию - хотя бы по согласованию. Видится возможным возить с собой визитки эвакуатора и сервисов. Но мы на Рустама не в обиде - планируем еще обращаться, надеюсь он наш отзыв прочтет и учтет недочеты.

  • Е
    Евгения
    14 июня 2024
    Обзорная экскурсия по чарующей вечерней Гагре
    Экскурсия великолепная, экскурсовод Аслан просто супер и конечно же его водитель
  • М
    Мария
    12 июня 2024
    Великолепная Абхазия: путешествие к озеру Рица
    Всё было отлично, водитель умничка и девушка экспедитор супер

Ответы на вопросы от путешественников по Гагре в категории «От вашего отеля»

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  4. Великолепная Абхазия: путешествие к озеру Рица
  5. Озеро Мзы: через альпийские луга
Какие места ещё посмотреть в Гагре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Озеро Рица
  2. Юпшарский каньон
  3. Голубое озеро
  4. Ресторан «Гагрипш»
  5. Приморский парк
  6. Гегский водопад
  7. Колоннада
  8. Водопады Девичьи и Мужские слезы
  9. Замок принца Ольденбургского
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Гагре в июле 2024
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