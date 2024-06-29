1 чел.
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Индивидуальная
6 часов
Популярное предложение
Кабриолетный тур из Гагры к озеру Рица: приключение в Абхазии
Путешествие на кабриолете по живописным местам Гагры и озера Рица. Уникальные пейзажи и исторические рассказы ждут вас
Начало: У вашего отеля
15 июля в 09:00
17 июля в 09:00
14 110₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
Добро пожаловать в Абхазию: индивидуальная экскурсия
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по живописной Абхазии! Полюбуйтесь водопадами, озерами и древними крепостями, погрузитесь в историю и культуру региона
Начало: У Вашего отеля в Гагре. Возможен выезд из КПП Псоу...
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1283011 547₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Путешествие в Сухум из Гагр: индивидуальная экскурсия
Путешествие в Сухум из Гагр: набережная, колоннада, ботанический сад и питомник обезьян. Узнайте о традициях Абхазии и насладитесь местной кухней
Начало: У вашего отеля
Завтра в 15:00
3 июля в 14:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
7 часов
Великолепная Абхазия: путешествие к озеру Рица и не только
Погрузитесь в мир кавказской природы, истории и гастрономии с уникальной экскурсией. Откройте для себя сокровища Гагры
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 9:00 (время ориентировочное, зависит от вашего адреса)
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1 600₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Озеро Мзы и альпийские луга: незабываемое путешествие в Гагре
Погрузитесь в мир высокогорной Абхазии: озеро Рица, Гегский водопад и конная прогулка по альпийским лугам ждут вас
Начало: Ваш отель в Гагре
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
15 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Путешествие на озеро Рица: Водопады и каньоны Абхазии
Погрузитесь в атмосферу горной Абхазии с экскурсией на озеро Рица, где природа и история сливаются воедино
Начало: Ваш отель в Гагре
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
2 часа
Обзорная экскурсия по чарующей вечерней Гагре: от парка до пирса
Погрузитесь в атмосферу вечерней Гагры, посетив её знаковые места и достопримечательности в компании единомышленников
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 18:30
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
700₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Путешествие из Гагры в Новый Афон: монастырский дух и природная красота
Приглашаем на уникальное путешествие из Гагры в Новый Афон: от храмов до парков, где природа встречается с историей
Начало: Ваш отель в Гагре
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Рыбалка на горных реках из Гагры
Отдохнуть в живописных местах и вернуться с лучшим уловом
Начало: У вашего отеля в Гагре или Пицунде
4 июля в 05:00
5 июля в 05:00
9 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Первое знакомство с Абхазией
Начало: Ресепшн вашего отеля
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
11 часов
Каньон «Аапста»: экскурсия 8 в 1
Начало: Ваш отель, по адресу
Расписание: Среда и суббота в 09:00
3 июля в 09:00
6 июля в 09:00
600₽ за человека
Групповая
9 часов
Экскурсия в Новый Афон
Начало: Ваш отель
Расписание: Вторник, среда, суббота, воскресенье в 9:00
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
1 200₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ККристина29 июня 2024Даниэль, очень внимательный и заботливый гид. Время пролетело незаметно и очень познавательно. Остановились в ресторане, очень рекомендую. Необычный вид, вкусная еда.
- РРамиль27 июня 2024Спасибо большое за незабываемую поездку, человеку с большой буквы Омару) Просто нет слов все было на высшем уровне!!!
- ТТатьяна26 июня 2024Спасибо за чудесный день@cabrio_tour_abh экскурсия 🔥 прокатились с ветерком. Все очень понравилось, впечатлений куча, а сколько фота и видео. Адгур-гид
- ЕЕкатерина24 июня 2024Всем советую!!! Экскурсия подарила море впечатлений и много красивых фото:-). Слушать гида приятно и интересно. Спасибо Вам за чудесную экскурсию!
- ММаксим24 июня 2024Хочется поблагодарить Адгура за прекрасный день в Абхазии Приятный собеседник с прекрасным чувством юмора,который знает абсолютно все об Абхазии,легенды,историю 👌🏻 Легкое вождение,веселые разговоры -день пролетел незаметно Рекомендуем 👍
- ССветлана21 июня 2024Великолепная экскурсия. За один день посетили много красивых мест. Попробовали национальную кухню. Наш гид выше всяких похвал. Вместо запланированных 9 часов пути, он провел с нами -12 часов!!! Спасибо Вам за прекрасные впечатления об Абхазии.
- ЯЯна20 июня 2024Экскурсия с Адгуром на Рицу была замечательная,он прекрасно преподал материал о своей стране. Видно,что человек прекрасно знает и любит своюРодину.
- ААлександр17 июня 2024Брали экскурсию на двоих, получилось очень романтичное свидание со спортивным уклоном) мышцы на ногах болели два дня, хотя оба бегаем
- ЕЕвгения14 июня 2024Экскурсия великолепная, экскурсовод Аслан просто супер и конечно же его водитель
- ММария12 июня 2024Всё было отлично, водитель умничка и девушка экспедитор супер
Ответы на вопросы от путешественников по Гагре в категории «От вашего отеля»
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