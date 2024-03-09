Тур со вкусом вина и ароматом мандаринов: Новый Афон, Гагра и домашняя винодельня
Сделать селфи с милыми козочками, увидеть Белые скалы и расслабиться в горячих источниках
Начало: КПП Псоу, Абхазия (после прохождения границы с РФ)...
«Побываем в шахтёрском городке Ткуарчал, а затем искупаемся в термальном источнике Кындыг»
7 апр в 10:00
14 апр в 10:00
50 000 ₽ за человека
В Абхазию на майские: природные красоты, лучшие фотолокации и пикник в горах
Полюбоваться озером Рица, исследовать Черниговское ущелье и повеселиться с вином и музыкой
Начало: Аэропорт Сочи или с ж/д вокзал, до 9:00
«В день экскурсии в восточную часть Абхазии по плану у нас посещение термальных источников, не забудьте взять с собой купальные принадлежности»
1 мая в 09:00
8 мая в 09:00
13 757 ₽ за человека
На джипе по необычным местам Абхазии с ночёвкой в палатках
Побывать в посёлках-призраках, полюбоваться огромными водопадами и искупаться в горячем источнике
Начало: Сочи (Красная Поляна) /Адлер/Олимпийский парк, вре...
«Желающие смогут погреться в одноимённом термальном источнике неподалёку»
8 апр в 08:00
13 мая в 08:00
52 942 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на туры
- ННаталия9 марта 2024Роман-настоящий профи, всю поездку мы ощущали себя в абсолютной безопасности и комфорте, локации были интересными, красивыми, неожиданными, иногда мистическими, Роман
Ответы на вопросы от путешественников по Гагре в категории «Термальные источники»
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