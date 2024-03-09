Туры на горячие термальные источники в Гагре

Найдено 3 тура в категории «Термальные источники» в Гагре, цены от 13 757 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Тур со вкусом вина и ароматом мандаринов: Новый Афон, Гагра и домашняя винодельня
На машине
5 дней
1 отзыв
Тур со вкусом вина и ароматом мандаринов: Новый Афон, Гагра и домашняя винодельня
Сделать селфи с милыми козочками, увидеть Белые скалы и расслабиться в горячих источниках
Начало: КПП Псоу, Абхазия (после прохождения границы с РФ)...
«Побываем в шахтёрском городке Ткуарчал, а затем искупаемся в термальном источнике Кындыг»
7 апр в 10:00
14 апр в 10:00
50 000 ₽ за человека
В Абхазию на майские: природные красоты, лучшие фотолокации и пикник в горах
На машине
4 дня
В Абхазию на майские: природные красоты, лучшие фотолокации и пикник в горах
Полюбоваться озером Рица, исследовать Черниговское ущелье и повеселиться с вином и музыкой
Начало: Аэропорт Сочи или с ж/д вокзал, до 9:00
«В день экскурсии в восточную часть Абхазии по плану у нас посещение термальных источников, не забудьте взять с собой купальные принадлежности»
1 мая в 09:00
8 мая в 09:00
13 757 ₽ за человека
На джипе по необычным местам Абхазии с ночёвкой в палатках
На машине
Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
2 дня
На джипе по необычным местам Абхазии с ночёвкой в палатках
Побывать в посёлках-призраках, полюбоваться огромными водопадами и искупаться в горячем источнике
Начало: Сочи (Красная Поляна) /Адлер/Олимпийский парк, вре...
«Желающие смогут погреться в одноимённом термальном источнике неподалёку»
8 апр в 08:00
13 мая в 08:00
52 942 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на туры

  • Н
    Наталия
    9 марта 2024
    Тур со вкусом вина и ароматом мандаринов: Новый Афон, Гагра и домашняя винодельня
    Роман-настоящий профи, всю поездку мы ощущали себя в абсолютной безопасности и комфорте, локации были интересными, красивыми, неожиданными, иногда мистическими, Роман
    читать дальше

    показал нам природу, обычаи, полноводные водопады, самую огромную пещеру, все наши передвижения сопровождались интереснейшими рассказами, если мы что-то прослушали за фотографированием, всегда повторял и рассказывал заново)) мы путешествовали на комфортном минивене, и по дорогам и по горным ущельям, ни разу голова даже не качнулась, настолько комфортно Роман управлял транспортом, как настоящий джентельмен помогал выйти из машины, я честно говоря, забыла давно, когда тебе подают руку, так как сама водитель)) Вся наша команда состояла из деушек и у каждой есть волшебные фото, которые помог сделать Роман и научил пользоваться новыми фичами в телефоне, чтобы улучшить картинку)))В Абхазии в марте местами прохладно, и когда мы замерзли в гостинице, Роман тут же решил вопрос с обогревателем, был нам и мамой и папой в поездке, как добрый фей всегда решал вопросы быстро и эффективно))) мы всегда были вкусно накормлены, если нам чего-то не хватало, магазины тут же появлялись на нашем пути, местные фрукты, сыры, вина и другие продукты мы с удовольствием попробовали и купили домой)) я с удовольствием продолжила бы благодарить Романа за чудесную поездку, но лучше каждому открыть для себя Абхазию и только в компании с Романом!!! Есть один только минус, что поездка закончилась, но мы строим планы на новую встречу с Романом на просторах Грузии)))

    Роман-настоящий профи, всю поездку мы ощущали себя в абсолютной безопасности и комфорте, локации были интересными, красивымиРоман-настоящий профи, всю поездку мы ощущали себя в абсолютной безопасности и комфорте, локации были интересными, красивымиРоман-настоящий профи, всю поездку мы ощущали себя в абсолютной безопасности и комфорте, локации были интересными, красивымиРоман-настоящий профи, всю поездку мы ощущали себя в абсолютной безопасности и комфорте, локации были интересными, красивымиРоман-настоящий профи, всю поездку мы ощущали себя в абсолютной безопасности и комфорте, локации были интересными, красивымиРоман-настоящий профи, всю поездку мы ощущали себя в абсолютной безопасности и комфорте, локации были интересными, красивымиРоман-настоящий профи, всю поездку мы ощущали себя в абсолютной безопасности и комфорте, локации были интересными, красивымиРоман-настоящий профи, всю поездку мы ощущали себя в абсолютной безопасности и комфорте, локации были интересными, красивымиРоман-настоящий профи, всю поездку мы ощущали себя в абсолютной безопасности и комфорте, локации были интересными, красивымиРоман-настоящий профи, всю поездку мы ощущали себя в абсолютной безопасности и комфорте, локации были интересными, красивыми

Ответы на вопросы от путешественников по Гагре в категории «Термальные источники»

Самые популярные туры этой рубрики в Гагре
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Тур со вкусом вина и ароматом мандаринов: Новый Афон, Гагра и домашняя винодельня
  2. В Абхазию на майские: природные красоты, лучшие фотолокации и пикник в горах
  3. На джипе по необычным местам Абхазии с ночёвкой в палатках
Какие места ещё посмотреть в Гагре
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Озеро Рица
  2. Юпшарский каньон
  3. Новоафонский монастырь
  4. Белые скалы
  5. Голубое озеро
Сколько стоит тур в Гагре в апреле 2025
Сейчас в Гагре в категории "Термальные источники" можно забронировать 3 тура от 13 757 до 52 942. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте тур в Гагре на 2025 год по теме «Термальные источники», 1 ⭐ отзыв, цены от 13757₽. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь