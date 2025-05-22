Всё главное в Абхазии: индивидуально в Гагру, Сухум, Новый Афон и к озеру Рица
Объехать визитные карточки на джипе, отдохнуть в Мюссере и увидеть малоизвестные точки Черниговки
Начало: Гагра, время по договорённости. Также могу забрать...
«Встретимся и начнём знакомство с Абхазией с основных достопримечательностей Гагры»
22 мая в 10:00
29 мая в 10:00
27 000 ₽ за всё до 4 чел.
Персональный джип-тур по Абхазии: черноморские курорты и города-призраки
Погулять по Гагре и Сухуму, добраться к водопадам в горах и осмотреть заброшенные строения
Начало: Гагра, время по договорённости. Также могу забрать...
«Этот индивидуальный экспресс-тур включает как культовые достопримечательности, давно ставшие визитными карточками Абхазии, так и малопопулярные локации в глубине гор, куда редко добираются путешественники»
22 мая в 10:00
29 мая в 10:00
35 000 ₽ за всё до 4 чел.
На джипе по необычным местам Абхазии с ночёвкой в палатках
Побывать в посёлках-призраках, полюбоваться огромными водопадами и искупаться в горячем источнике
Начало: Сочи (Красная Поляна) /Адлер/Олимпийский парк, вре...
«Из Сочи мы отправимся в самую отдалённую от России часть страны — Восточную Абхазию»
13 мая в 08:00
14 мая в 08:00
52 942 ₽ за всё до 10 чел.
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От Гагры до Ткварчели на джипе: вся Абхазия только для вашей компании
Изучить страну от России до Грузии, увидеть все символы, неизведанные уголки и города-призраки
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«Встретимся и начнём знакомство с Абхазией с основных достопримечательностей Гагры»
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Ответы на вопросы от путешественников по Гагре в категории «Джиппинг в Абхазию»
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