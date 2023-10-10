Покататься на джипах в Гагре

Найдено 3 тура в категории «Джиппинг» в Гагре, цены от 45 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
В седле, на внедорожниках и пешком: 5 дней в Абхазии
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Авторский тур
5 дней
1 отзыв
В седле, на внедорожниках и пешком: 5 дней в Абхазии
Заглянуть на обед к местным, побывать на домашней винодельне и прокатиться верхом
Начало: КПП Псоу, Абхазия (после прохождения границы с РФ)...
«Будем с ветерком ездить на внедорожниках, пешком доберёмся до высоты 2000 метров, прокатимся на уникальном «пещерном метро» и прогуляемся по подвесному мосту»
24 июня в 10:00
8 июля в 10:00
45 000 за человека
На джипе по необычным местам Абхазии с ночёвкой в палатках
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
🛣 Джиппинг
Авторский тур
2 дня
На джипе по необычным местам Абхазии с ночёвкой в палатках
Побывать в посёлках-призраках, полюбоваться огромными водопадами и искупаться в горячем источнике
Начало: Сочи (Красная Поляна) /Адлер/Олимпийский парк, вре...
10 июня в 08:00
18 июня в 08:00
50 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на туры

  • К
    Ксения
    10 октября 2023
    В седле, на внедорожниках и пешком: 5 дней в Абхазии
    В целом мне очень понравилась поездка! Насыщенная программа, весёлый гид, хорошая компания! Впечатлили горы, водопады, озера. Понравился коттедж с потрясающим
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    видом из окон. Здорово, что Роман привозил нас покушать в колоритные абхазские рестораны. Было интересно попробовать местную кухню и окунуться в атмосферу Абхазии. Наш отдых немного омрачил тот факт, что мы очень замерзли в горах. Погода в первые дни нашей поездки выдалась дождливой и прохладной. Хоть организаторы и советовали нам взять с собой теплые вещи, но было бы хорошо, чтобы сообщили какие именно. Не очень удачным было расселение в хостеле в г. Ткуарчал: пришлось жить втроём. И в целом у меня от хостела впечатление: неуютно, некрасиво. Город Ткуарчал тоже не понравился. Особенно это чувствовалось на контрасте после коттеджа в горах. У меня сильно кружилась голова, когда мы поднялись на Хребет Ацетук. Но я всё равно хочу в следующем году приехать в горный тур. 😂 Надеюсь, что в следующий раз мне не будет так плохо от разряженного воздуха!

Ответы на вопросы от путешественников по Гагре в категории «Джиппинг»

Самые популярные туры этой рубрики в Гагре
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 2 популярных тура 😍 из 2
  1. В седле, на внедорожниках и пешком: 5 дней в Абхазии
  2. На джипе по необычным местам Абхазии с ночёвкой в палатках
Какие места ещё посмотреть в Гагре
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Рица
  2. Белые скалы
Сколько стоит тур в Гагре в июне 2024
Сейчас в Гагре в категории "Джиппинг" можно забронировать 3 тура от 45 000 до 50 000. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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