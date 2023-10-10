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видом из окон. Здорово, что Роман привозил нас покушать в колоритные абхазские рестораны. Было интересно попробовать местную кухню и окунуться в атмосферу Абхазии. Наш отдых немного омрачил тот факт, что мы очень замерзли в горах. Погода в первые дни нашей поездки выдалась дождливой и прохладной. Хоть организаторы и советовали нам взять с собой теплые вещи, но было бы хорошо, чтобы сообщили какие именно. Не очень удачным было расселение в хостеле в г. Ткуарчал: пришлось жить втроём. И в целом у меня от хостела впечатление: неуютно, некрасиво. Город Ткуарчал тоже не понравился. Особенно это чувствовалось на контрасте после коттеджа в горах. У меня сильно кружилась голова, когда мы поднялись на Хребет Ацетук. Но я всё равно хочу в следующем году приехать в горный тур. 😂 Надеюсь, что в следующий раз мне не будет так плохо от разряженного воздуха!