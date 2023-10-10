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Авторский тур
5 дней
В седле, на внедорожниках и пешком: 5 дней в Абхазии
Заглянуть на обед к местным, побывать на домашней винодельне и прокатиться верхом
Начало: КПП Псоу, Абхазия (после прохождения границы с РФ)...
«Будем с ветерком ездить на внедорожниках, пешком доберёмся до высоты 2000 метров, прокатимся на уникальном «пещерном метро» и прогуляемся по подвесному мосту»
24 июня в 10:00
8 июля в 10:00
45 000₽ за человека
Авторский тур
2 дня
На джипе по необычным местам Абхазии с ночёвкой в палатках
Побывать в посёлках-призраках, полюбоваться огромными водопадами и искупаться в горячем источнике
Начало: Сочи (Красная Поляна) /Адлер/Олимпийский парк, вре...
10 июня в 08:00
18 июня в 08:00
50 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на туры
- ККсения10 октября 2023В целом мне очень понравилась поездка! Насыщенная программа, весёлый гид, хорошая компания! Впечатлили горы, водопады, озера. Понравился коттедж с потрясающим
Ответы на вопросы от путешественников по Гагре в категории «Джиппинг»
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