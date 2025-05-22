Двухдневные экскурсионные туры Гагры

Найдено 4 тура в категории «2-дневные туры» в Гагре, цены от 22 900 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Всё главное в Абхазии: индивидуально в Гагру, Сухум, Новый Афон и к озеру Рица
На машине
Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
2 дня
Всё главное в Абхазии: индивидуально в Гагру, Сухум, Новый Афон и к озеру Рица
Объехать визитные карточки на джипе, отдохнуть в Мюссере и увидеть малоизвестные точки Черниговки
Начало: Гагра, время по договорённости. Также могу забрать...
22 мая в 10:00
29 мая в 10:00
27 000 ₽ за всё до 4 чел.
Персональный джип-тур по Абхазии: черноморские курорты и города-призраки
На машине
Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
2 дня
Персональный джип-тур по Абхазии: черноморские курорты и города-призраки
Погулять по Гагре и Сухуму, добраться к водопадам в горах и осмотреть заброшенные строения
Начало: Гагра, время по договорённости. Также могу забрать...
22 мая в 10:00
29 мая в 10:00
35 000 ₽ за всё до 4 чел.
На джипе по необычным местам Абхазии с ночёвкой в палатках
На машине
Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
2 дня
На джипе по необычным местам Абхазии с ночёвкой в палатках
Побывать в посёлках-призраках, полюбоваться огромными водопадами и искупаться в горячем источнике
Начало: Сочи (Красная Поляна) /Адлер/Олимпийский парк, вре...
13 мая в 08:00
14 мая в 08:00
52 942 ₽ за всё до 10 чел.
Выходные для перезагрузки: 2 дня в Абхазии
На машине
2 дня
-
15%
Выходные для перезагрузки: 2 дня в Абхазии
Продегустировать кавказские деликатесы, увидеть озеро Рица и побывать в заброшенном театре
Начало: КПП «Псоу» (пешеходная граница Россия-Абхазия), 8:...
10 мая в 08:30
5 июл в 08:30
22 900 ₽26 941 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Гагре в категории «2-дневные туры»

Самые популярные туры этой рубрики в Гагре
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. Всё главное в Абхазии: индивидуально в Гагру, Сухум, Новый Афон и к озеру Рица
  2. Персональный джип-тур по Абхазии: черноморские курорты и города-призраки
  3. На джипе по необычным местам Абхазии с ночёвкой в палатках
  4. Выходные для перезагрузки: 2 дня в Абхазии
Какие места ещё посмотреть в Гагре
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Озеро Рица
  2. Ресторан «Гагрипш»
  3. Юпшарский каньон
  4. Ущелье Черниговка
  5. Голубое озеро
  6. Новоафонский монастырь
  7. Водопады Девичьи и Мужские слезы
  8. Белые скалы
  9. Форелевое хозяйство
Сколько стоит тур в Гагре в апреле 2025
Сейчас в Гагре в категории "2-дневные туры" можно забронировать 4 тура от 22 900 до 52 942 со скидкой до 15%.
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