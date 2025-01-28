Приглашаем в село Дурипш на атмосферный вечер в духе абхазского гостеприимства. Вас ждет экскурсия по подворью с садом и винным погребом, рассказ о традициях и культуре.
Затем вас пригласят на настоящее абхазское застолье с тостами, блюдами национальной кухни и зажигательным фольклорным концертом. Ярким финалом вечера станет праздничный фейерверк.
Описание экскурсии
Новый год по-абхазскиПриглашаем вас провести незабываемую Новогоднюю ночь в абхазской семье! Новогоднее меню (оплачивается отдельно): Важная информация: Для бронирования экскурсии необходимо внести предоплату, которая идет на организацию банкета. Время начала экскурсии московское. Ближайшую точку сбора Вам подберет менеджер накануне поездки.
31 декабря, 1 января, 2 января, 3 января, 4 января, 5 января, 6 января, 7 января
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Абхазское подворье
- Цитрусовый сад, виноградники и винный погреб
Что включено
- Транспортные-экскурсионные расходы
- Работа квалифицированного экскурсовода
- Фото с Дедом Морозом и Снегурочкой
- Подарок от Деда Мороза и Снегурочки для всех детей
- Дегустации
- Страховка
Что не входит в цену
- Новогодний банкет:/n новогодняя ночь - 5000 руб. /взрослый, 3500 руб. /дети до 14 лет/n новогодние праздники (с 01.01 по 07.01) - 3500 руб. /взрослый, 3000 руб. /дети до 14 лет, дети до 7 лет бесплатно
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ближайшая к Вашему отелю точка сбора
Когда и сколько длится?
Когда: 31 декабря, 1 января, 2 января, 3 января, 4 января, 5 января, 6 января, 7 января
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 55 человек.
Важная информация
- Для бронирования экскурсии необходимо внести предоплату, которая идет на организацию банкета
- Время начала экскурсии московское
- Ближайшую точку сбора Вам подберет менеджер накануне поездки
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 25 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Вячеслав
28 янв 2025
Неординарный, яркий, фееричный новый год провели в Абхазии!!!
Г
Гульсина
27 янв 2025
Чудные люди, чудное место в посёлке Дурипш, уютно, празднично! Новый год провели весело!
М
Михаил
26 янв 2025
Только положительные эмоции после празднования нового года в Абхазии! И вам советуем испытать!
Н
Наталья
25 янв 2025
Всегда мечтала встретить новый год как- то нестандартно… предложение не замедлило себя ждать! Чудесная Абхазия! С ёлкой и подарками от деда мороза!
Д
Диляра
24 янв 2025
Часы пробили 00.00 и наступил 2025 год. А я стояла с бокалом в руке и не верила во все происходящее: Абхазия, посёлок Дурипш, Чёрное море, огни салюта…
А
Анфиса
23 янв 2025
Аллилуйя! А новый год в Абхазии - это же идея! Так мы не не отдыхали!
А
Алина
22 янв 2025
Все понравилось, колоритно, насыщенно! Интересно, увлекательно было всем гостям, которые не побоялись приехать в Дурипш!
Ю
Юлия
21 янв 2025
Ночью в 22.00 расселись за столы, подняли бокалы, тосты полились с южной щедростью! Выступление артистов в национальных костюмах. Тут-то дед мороз привалил с подарками! В общем, отлично провели праздник!
Р
Руслан
20 янв 2025
Ну крутой был новый год, никак не можем забыть! Сувениры храним как память, что 2025 отмечали в Абхазии!
М
Михаил
19 янв 2025
Боже мой, что это был за новый год! В Абхазии, запах моря, сияние звёзд, петарды всю ночь освещали южное небо! Еда не заканчивалась, горячительные напитки тоже! Умеют же местные гулять!
М
Марина
18 янв 2025
Мы вспоминаем встречу 2025. Встречали в Абхазии! Мы с северов, у нас холодно. . а там же теплынь, зелень повсюду, море! Какое счастье!
П
Павел
17 янв 2025
Доброго времени суток, уже всем рассказала, как праздновали 2025 год в посёлке Дурипш… встретили нас радушно, прекрасное помещение, все украшено, все сверкает, стол - произведение искусства! Гости и организаторы в приподнятом настроении. Новый год же!
Т
Татьяна
16 янв 2025
Застолье на новый год в Абхазии- это изюминка нашего нового года!
В
Вера
15 янв 2025
Новый год в Абхазии - экзотика! Пальмы, мандарины, хурма и шикарная ёлка, дед мороз со Снегурочкой! Поверьте - не хуже, чем в Европе! Такой у нас был прошлый новый год!
Т
Татьяна
14 янв 2025
Дорого, не значит качественно… в прошлом году нам предложили встретить новогодние праздники в Абхазии… цена адекватная. Нам очень понравилось, зажигательная программа, ёлка по традиции и подарки под ней! Классно было!
