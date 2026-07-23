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Город-призрак и природа Абхазии

Откройте для себя заброшенные города и водопады Абхазии. Погрузитесь в историю и насладитесь природой на уникальной экскурсии
Путешествие по Абхазии подарит вам возможность исследовать заброшенные города Ткуарчал и Акармара, насладиться прогулкой по набережной Сухума и выпить кофе на Брехаловке.

Вас ждут три живописных водопада, включая величественный Гигант, и расслабляющие сероводородные источники в Кындыге.

Это уникальная возможность увидеть, как природа и история переплетаются в одном из самых загадочных регионов
4.7
40 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏞️ Уникальные заброшенные города
  • ☕ Кофе на Брехаловке
  • 🌊 Величественные водопады
  • 🛁 Сероводородные источники
  • 📜 Исторические рассказы

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения Абхазии - с мая по сентябрь, когда погода теплая и солнечная, а природа особенно красива. В это время можно насладиться всеми достопримечательностями в полной мере. В апреле и октябре также приятно путешествовать, но возможны дожди. Зимой экскурсия тоже возможна, но стоит быть готовым к более прохладной погоде.
Сейчас август — это идеальное время.
Город-призрак и природа Абхазии
Город-призрак и природа Абхазии
Город-призрак и природа Абхазии

Что можно увидеть

  • Сухумская набережная
  • Брехаловка
  • Ткуарчал
  • Акармара
  • Гупский водопад
  • Водопад Гигант
  • Водопад Ирина
  • Сероводородные источники Кындыг

Описание экскурсии

Ткуарчал и Акармара

По пути к двум особенным абхазским городам вы заедете в Сухум, прогуляетесь по набережной Махаджиров и вдоль фонтанов, выпьете кофе на знаменитой Брехаловке, а позже, проезжая мимо Гагры и Нового Афона, услышите главное о достоянии Абхазии. В Ткуарчале посмотрите на заброшенный ж/д вокзал, посетите смотровую площадку с недействующей канатной линии и познакомитесь с историей застройки города пленными немцами. А в «призрачном» Акармаре пройдетесь мимо опустелых школ, больниц, домов, увидите последствия грузино-абхазской войны и узнаете историю образования поселка для шахтеров, работавших на угольных месторождениях Ткварчельского района Грузинской ССР.

Экстрим, бездорожье и водопады

Затем, в окружении фантастически красивой природы, вы проедете к священному Гупскому водопаду. В компании проводника совершите небольшой поход по тропе к 100-метровому Гиганту, крупнейшему водопаду Абхазии, и осмотрите красивый водопад Ирина. А далее, пообедав блюдами национальной кухни, отправитесь в обратной путь, на котором будет еще одна остановка — у сероводородных источников в селе Кындыг, где вы сможете расслабиться, попариться и ощутить леченый эффект грязевых ванн.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: экологический сбор за въезд к водопадам (400 руб. /чел.) и посещение сероводородного источника (400 руб. /чел.)
  • Общее расстояние маршрута — примерно 450 километров
  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На КПП Псоу или в Гагре
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рауль
Рауль — ваша команда гидов в Гагре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 2267 туристов
Всем привет! Меня зовут Рауль, я гид, живу в Абхазии, мне 25 лет, окончил АГУ (Филологический факультет). Люблю свою страну, организую поездки со своей командой на автомобилях Ниссан Патруль и Митсубиси Делика. Проводим экскурсии уже пятый год. Раскроем вам всю красоту Абхазии и обязательно порадуем лезгинкой! Также можем принять большие группы до 60 человек.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на последних 30 из 40 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
35
4
3
3
2
1
2
Олечка
Отличная экскурсия! 👍 Были семьей из 4 человек (2 взрослых + 2 детей), всем понравилось. Нашим гидом был Рауль - замечательный, приятный молодой человек! 🙏 Желаем ему процветания в его деле! Ну а природа Абхазии неописуемо красива и прекрасна😍❤️
Отличная экскурсия! 👍 Были семьей из 4 человек (2 взрослых + 2 детей), всем понравилось. Нашим
Отличная экскурсия! 👍 Были семьей из 4 человек (2 взрослых + 2 детей), всем понравилось. Нашим
Отличная экскурсия! 👍 Были семьей из 4 человек (2 взрослых + 2 детей), всем понравилось. Нашим
Отличная экскурсия! 👍 Были семьей из 4 человек (2 взрослых + 2 детей), всем понравилось. Нашим
Отличная экскурсия! 👍 Были семьей из 4 человек (2 взрослых + 2 детей), всем понравилось. Нашим
Отличная экскурсия! 👍 Были семьей из 4 человек (2 взрослых + 2 детей), всем понравилось. Нашим
Отличная экскурсия! 👍 Были семьей из 4 человек (2 взрослых + 2 детей), всем понравилось. Нашим
Отличная экскурсия! 👍 Были семьей из 4 человек (2 взрослых + 2 детей), всем понравилось. Нашим+5
Отличная экскурсия! 👍 Были семьей из 4 человек (2 взрослых + 2 детей), всем понравилось. Нашим
Отличная экскурсия! 👍 Были семьей из 4 человек (2 взрослых + 2 детей), всем понравилось. Нашим
Отличная экскурсия! 👍 Были семьей из 4 человек (2 взрослых + 2 детей), всем понравилось. Нашим
Отличная экскурсия! 👍 Были семьей из 4 человек (2 взрослых + 2 детей), всем понравилось. Нашим
Отличная экскурсия! 👍 Были семьей из 4 человек (2 взрослых + 2 детей), всем понравилось. Нашим
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А
Спасибо большое, Раулю, за веселую и интересную поездку, оперативный ответ и индивидуальные изменения маршрута нашей поездки Она останется нашим лучшим и ярким воспоминанием из Абхазии
Спасибо большое, Раулю, за веселую и интересную поездку, оперативный ответ и индивидуальные изменения маршрута нашей поездки
Спасибо большое, Раулю, за веселую и интересную поездку, оперативный ответ и индивидуальные изменения маршрута нашей поездки
Спасибо большое, Раулю, за веселую и интересную поездку, оперативный ответ и индивидуальные изменения маршрута нашей поездки
Спасибо большое, Раулю, за веселую и интересную поездку, оперативный ответ и индивидуальные изменения маршрута нашей поездки
Спасибо большое, Раулю, за веселую и интересную поездку, оперативный ответ и индивидуальные изменения маршрута нашей поездки
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Наталия
Мы были на экскурсии семьей 03.05.2025. Если вы ждете от этой поездки долгих рассказов об истории с кучей дат и имен, которые все равно вряд ли запомните, то вам точно
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не сюда. Эта экскурсия скорее про дух и душу этого края. Природе не нужны слова ее можно лишь почувствовать, ощутить каждой клеточкой вашего организма. Вы когда-нибудь хотели бы побывать в компьютерной игре типа "Лара Крофт" или "Индиана Джонс", тогда вам точно сюда. Единение природы и архитектурных строений Сталинского ампира, мощь и величие природы и добрый открытый народ.
Огромное спасибо Раулю, что помог нам увидеть и почувствовать всю красоту этого края. Ресторан, посоветанный Вами после экскурсии прекрасно завершил это замечательный день! Я восхищаюсь вашей страной, кухней и людьми, которых здесь повстречала!

Мы были на экскурсии семьей 03.05.2025. Если вы ждете от этой поездки долгих рассказов об истории
Мы были на экскурсии семьей 03.05.2025. Если вы ждете от этой поездки долгих рассказов об истории
Мы были на экскурсии семьей 03.05.2025. Если вы ждете от этой поездки долгих рассказов об истории
Мы были на экскурсии семьей 03.05.2025. Если вы ждете от этой поездки долгих рассказов об истории
Мы были на экскурсии семьей 03.05.2025. Если вы ждете от этой поездки долгих рассказов об истории
Мы были на экскурсии семьей 03.05.2025. Если вы ждете от этой поездки долгих рассказов об истории
Мы были на экскурсии семьей 03.05.2025. Если вы ждете от этой поездки долгих рассказов об истории
Мы были на экскурсии семьей 03.05.2025. Если вы ждете от этой поездки долгих рассказов об истории+2
Мы были на экскурсии семьей 03.05.2025. Если вы ждете от этой поездки долгих рассказов об истории
Мы были на экскурсии семьей 03.05.2025. Если вы ждете от этой поездки долгих рассказов об истории
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Татьяна
Здравствуйте!
Хочу сказать, что экскурсия очень понравилась! Расстояние до города-призрака не близкое, но машину у Рауля очень комфортная и ехать было одно удовольствие! Сам Рауль очень приятный молодой человек, приятно скрасил
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наше путешествие шутками. Подстраивался под наши желания - мы не захотели ехать на источники и Рауль быстро поменял маршрут и мы побывали в одной замечательной локации!
Рекомендую вам взять такую экскурсию, на групповой будет ужасно не удобно ехать и времени меньше будет.
Рауль, спасибо вам большое за всё!
А еще он прекрасный фотограф, девушки, пользуйтесь!

Здравствуйте!
Здравствуйте!
Здравствуйте!
Здравствуйте!
Здравствуйте!
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Екатерина
Экскурсия с Раулем оставила у нас незабываемые впечатление. Рауль очень привеливый и позитивный молодой человек. Уже сама дорога до городов-призраков оставила у нас неизгладимое впечатление - мы по-абхазски обходили пробки,
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буксовали по песку на пляже и все это время наш экскурсовод рассказывал истории о его стране обычаях, традициях. Экскурсия очень насыщенная, мы побывали и в городе Сухум и в заброшенных городах и на водопадах. Дорога до водопадов с Раулем это было вообще нечто, уровень адреналина просто шкалит!!! В общем если вы любите экстремальную езду и у вас хорошее чувство юмора, то рекомендую на 200%

Экскурсия с Раулем оставила у нас незабываемые впечатление. Рауль очень привеливый и позитивный молодой человек. Уже
Экскурсия с Раулем оставила у нас незабываемые впечатление. Рауль очень привеливый и позитивный молодой человек. Уже
Экскурсия с Раулем оставила у нас незабываемые впечатление. Рауль очень привеливый и позитивный молодой человек. Уже
Экскурсия с Раулем оставила у нас незабываемые впечатление. Рауль очень привеливый и позитивный молодой человек. Уже
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Вера
Экскурсия пушка-бомба!!! Виды просто шикардос, водопады 🥰🤯, Рауль - веселый экскурсовод, знающий историю своей страны. Время пролетело не заметно! Не смотря на то, что нас застал ливень в горах -
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он не испортил нашего настроения.
Когда поедете на эту экскурсию, то возьмите с собой все виды одежды)) сухие футболки, шлепки, калоши, зонт, толстовки и дождевики. Мы поехали на легке, немного промокли. Ребенку было не комфортно в мокрой одежде.

Экскурсия пушка-бомба!!! Виды просто шикардос, водопады 🥰🤯, Рауль - веселый экскурсовод, знающий историю своей страны. Время
Экскурсия пушка-бомба!!! Виды просто шикардос, водопады 🥰🤯, Рауль - веселый экскурсовод, знающий историю своей страны. Время
Экскурсия пушка-бомба!!! Виды просто шикардос, водопады 🥰🤯, Рауль - веселый экскурсовод, знающий историю своей страны. Время
Экскурсия пушка-бомба!!! Виды просто шикардос, водопады 🥰🤯, Рауль - веселый экскурсовод, знающий историю своей страны. Время
Экскурсия пушка-бомба!!! Виды просто шикардос, водопады 🥰🤯, Рауль - веселый экскурсовод, знающий историю своей страны. Время
Экскурсия пушка-бомба!!! Виды просто шикардос, водопады 🥰🤯, Рауль - веселый экскурсовод, знающий историю своей страны. Время
Экскурсия пушка-бомба!!! Виды просто шикардос, водопады 🥰🤯, Рауль - веселый экскурсовод, знающий историю своей страны. Время
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Входит в следующие категории Гагры

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