Город-призрак и природа Абхазии

Открыть фактурные уголки края, прокатиться по бездорожью к лучшим водопадам и принять грязевые ванны

5
12 отзывов
Индивидуально
для 6 чел.
В поездке по известным и неизведанным местам Абхазии вы узнаете о главных городах региона, прогуляетесь по сухумской набережной и выпьете кофе на Брехаловке.

Познакомитесь с историей опустевших Ткуарчале и Акармаре и ощутите романтику их заброшенных строений.

А также побываете у трех красивейших водопадов и заедете на сероводородные источники села Кындыг.
Город-призрак и природа Абхазии
Город-призрак и природа Абхазии
Город-призрак и природа Абхазии
Город-призрак и природа Абхазии
Город-призрак и природа Абхазии
Город-призрак и природа Абхазии
Город-призрак и природа Абхазии
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Что вас ожидает

Ткуарчал и Акармара

По пути к двум особенным абхазским городам вы заедете в Сухум, прогуляетесь по набережной Махаджиров и вдоль фонтанов, выпьете кофе на знаменитой Брехаловке, а позже, проезжая мимо Гагры и Нового Афона, услышите главное о достоянии Абхазии. В Ткуарчале посмотрите на заброшенный ж/д вокзал, посетите смотровую площадку с недействующей канатной линии и познакомитесь с историей застройки города пленными немцами. А в «призрачном» Акармаре пройдетесь мимо опустелых школ, больниц, домов, увидите последствия грузино-абхазской войны и узнаете историю образования поселка для шахтеров, работавших на угольных месторождениях Ткварчельского района Грузинской ССР.

Экстрим, бездорожье и водопады

Затем, в окружении фантастически красивой природы, вы проедете к священному Гупскому водопаду. В компании проводника совершите небольшой поход по тропе к 100-метровому Гиганту, крупнейшему водопаду Абхазии, и осмотрите красивый водопад Ирина. А далее, пообедав блюдами национальной кухни, отправитесь в обратной путь, на котором будет еще одна остановка — у сероводородных источников в селе Кындыг, где вы сможете расслабиться, попариться и ощутить леченый эффект грязевых ванн.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: экологический сбор за въезд к водопадам (200 руб. /чел.) и посещение сероводородного источника (200 руб. /чел.)
  • Общее расстояние маршрута — примерно 450 километров

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на КПП Псоу или в Гагре
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
11
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2
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Г
13 сен 2021
Не можем назвать эту поездку полноценной экскурсией, т. к скорее это действительно экстрим-поездка с посещением нескольких интересных мест. Какого-то увлекательного рассказа не услышали, большую часть времени Рауль молчал, а в моменты когда что-то пытался рассказать по дороге, его не было слышно - звук машины заглушал всё. Как водитель, Рауль - АС, как гид - не удовлетворил. По прибытии в города-призраки, рассказывал нехотя, по самом городам не сопровождал. P.S. Мы бывалые путешественники, поездили, повидали, послушали многое,но к этой экскурсии огромное замечание - предоставленная машина УАЗ была в неудовлетворительном состоянии - то что-то было с колесами, то текло масло, то постоянно искали АЗС. Отдельная история - это, сопровождающие всю поездку, выхлопы от машины, которые поступали в салон, в результате которых, всех участников в конце поездки укачало до состояния тошноты. Учитывая протяженность пути, большая часть которой лежит по шоссе, все-таки эта поездка должна осуществляться на более комфортабельном автомобиле и только там, где это требуется (по бездорожью), должна быть пересадка на внедорожник. Это наши выводы. В целом, места, которые увидели, очень понравились - и города-призраки и потрясающей красоты водопады. Спасибо.
М
22 авг 2021
Мы путешествовали с мамой вдвоём и решили приобрести индивидуальную экскурсию в Город-призрак. В день Х за нами прибыл молодой парень с невероятными чёрными кудрями. Его добрые, светлые глаза были прикрыты модными очками. Аксессуар не только боролся со жгучим солнцем, но и добавлял важности образу. Длинная дорога не успела наскучить, потому что остановки в различных местах понемногу знакомили нас с маленьким государством. Сухум порадовал нас набережной, украшенной высокими пальмами. Там же нас встретила брехаловка(вас не обманут, не переживайте, только угостят ароматным кофе за небольшую сумму), городской фонтан и русский театр драмы имени Ф. А. Искандера. Дальше мы поскакали на железном коне к городу Ткуарчал. От зданий, некогда построенных с заботой и любовью,веяло разрухой. Растения заполонили руины, проросли сквозь отверстия. Это можно назвать символом надежды, ведь всё ещё можно восстановить. Погружённые в свои мысли, мы направились к величественным водопадам:Ирине и Великану. Путь был непростой, опасный, но очень весёлый и зажигательный. Мы влюбились в кавказские песни, слушали истории Рауля и рассуждали о жизни в Абхазии. На обратном пути мы должны были расслабиться в горячих источниках, но силы решили покинуть нас и мы помчались дальше. Вечером нас провожал малиново-персиковый закат. Ветер перебрасывал мои волосы на одну сторону, нарушая правила пробора. Вредное окно машины не собиралось закрываться, поэтому мне не оставалось ничего, кроме как смириться с новой прической. Доставив нас к пункту отправления, Рауль крепко обнял нас. Мы почувствовали что-то родное и тёплое. Спасибо Абхазии за добрых людей и потрясающие виды.
Алеся
26 июля 2021
Если вы хотите посетить самые недоступные, невероятной красоты места Абхазии, окунуться в дикую, необузданную природу, покорить огромные водопады, побродить по заброшенному городу-призраку, то Рауль 100% тот, кто вам нужен. Водитель от бога! Невероятно жизнелюбивый, с тонким чувством юмора, с открытой душой человек. Экскурсия превзойдёт все ваши ожидания!
Анна
7 июля 2021
Виртуозное вождение, насыщенный маршрут, потрясающие виды. Экскурсия на весь день, проехали почти через всю страну).
С
5 июля 2021
Если хотите посмотреть всю Абхазию за один раз, то это Ваш вариант! Увидите всю красоту природы Абхазии, посетите самые отдаленные уголки страны, а в заброшенном городе попробуете самые вкусные пирожки от местной бабушки. А какие здесь водопады? Не одна фотография не передаст всей красоты! Огромное спасибо Раулю за столь познавательную экскурсию!
Е
27 июня 2021
Экскурсия получилась отличная: ехали с Тимуром на комфортабельном Додже с кондеем, на водопады нас закидывал Рауль на своём верном Патриоте. Вообще-то ехали ради Акармары, но впечатлений от водопадов в разы больше. И особенно - от подъёма к ним на джипе. Горная дорогая, покрытая мокрой изъезженной глиной - это что-то! Раулю респект за филигранное вождение, со своим УАЗиком он общается, как со скакуном)
Про серные источники на обратном пути даже не вспомнили))) Но и так вернулись в 11 часу, впечатлений хватило.
Дорога длинная, как ребята выдерживают при их загрузке - не представляю. И конечно 1 день на Восточную Абхазию - до слёз мало, там огромное количество красот!
Е
10 июня 2021
Офигенная поездка в Восточную часть страны! Атмосферный Сухум, гейзеры, термальные ванны, буйволы, военные мемориалы, город-призрак, дом Давида, бабушка с пирожками, шахты, мосты, гортензии, гигантские водопады, экстремальный джиппинг, отличный обед, встреча с президентом- в компании обаятельного гида Рауля, впечатлений за день как за неделю) От души огромное спасибо за эмоции! По технической части - надо внимательно читать описание экскурсии, ехать действительно далеко, к этому надо быть готовыми, поездка на весь день, я бы не рекомендовала с очень маленькими детьми - будет тяжело, и к водопадам по горным тропам сложно. И удобная обувь обязательно! Была с ребенком 10 лет, хоть он и устал, но много вынес из этого мини-путешествия. Отдельное спасибо Раулю за массу информации, полученной по ходу, и его навыки вождения.
Дарья
27 мар 2021
Наверное, это лучшая экскурсия из предлагаемых сейчас в Абхазии. Здесь можно посмотреть страну с разных ракурсов - прогуляться по столице, увидеть следы, оставленные войной, полюбоваться красивейшей природой и под конец дня порелаксировать в термальных источниках.
Рауль - отличный гид, прекрасный водитель и интересный собеседник, а его верный уазик творит настоящие чудеса))
Татьяна
15 мар 2021
Рауль - отличный гид! Веселый, эрудированный парень! С ним было легко и интересно. Спасибо ему и его железному другу УАЗику за эту необычную и интересную экскурсию))) То что они вдвоем нам продемонстрировали в горах, выше всяких похвал! Как водитель Рауль большой профессионал, аккуратный и внимательный. Мы многое повидали на своем веку, но то, что мы увидели на этой экскурсии в этом городе привело нас в шок. Грустно и интересно одновременно. Желаю этому стойкому народу, любящему свою страну, выстоять и жить достойной жизнью!
Ю
15 янв 2021
Было здорово! Как то по сказочному. Несмотря на то, что маршрут длинный, все очень понравилось. Спасибо Раулю за рассказ и необычные локации для фото. Город- призрак поразил, так же как и брошенные шахты. Конечно, бриллиант путешествия- это сама природа Абхазии. Нам понравилось очень, хотя в Абхазии не впервые. Водопады просто сказочны зимой. Обязательно вернемся еще! Спасибо, Раулю и его чудесному авто;-)
А
14 окт 2020
Так как очень люблю всякие заброшенные места - о такой экскурсии я мечтала давно. Очень рада, что нашим гидом был именно Рауль. Сама поездка была комфортной и нескучной, потому что Рауль интересный собеседник, на все наши вопросы отвечал подробно, про города-призраки было все интересно рассказано, ну и показано соотвественно. Когда ходили смотреть водопады, помогал нам с подругой спускаться и залезать обратно, в общем за весь день мы успели подружиться. Рекомендую.
В
15 сен 2020
Все супер. сделал все как обещал!
Экскурсия очень длинная,мы встретились на границе в 8 утра и добрались обратно пол 9го вечера
Парень выжимается на все 100%,знает больше чем многие старые абхазы)))стоит того
Единственный момент,если вы едете именно по заброшенным городам,то просите больше внимания и времени уделить именно им,т. к. водопады после этих городов занимают очень много времени. а так спасибо,все было супер)

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