Лучшее время для посещения Абхазии - с мая по сентябрь, когда погода теплая и солнечная, а природа особенно красива. В это время можно насладиться всеми достопримечательностями в полной мере. В апреле и октябре также приятно путешествовать, но возможны дожди. Зимой экскурсия тоже возможна, но стоит быть готовым к более прохладной погоде.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Сухумская набережная
Брехаловка
Ткуарчал
Акармара
Гупский водопад
Водопад Гигант
Водопад Ирина
Сероводородные источники Кындыг
Описание экскурсии
Ткуарчал и Акармара
По пути к двум особенным абхазским городам вы заедете в Сухум, прогуляетесь по набережной Махаджиров и вдоль фонтанов, выпьете кофе на знаменитой Брехаловке, а позже, проезжая мимо Гагры и Нового Афона, услышите главное о достоянии Абхазии. В Ткуарчале посмотрите на заброшенный ж/д вокзал, посетите смотровую площадку с недействующей канатной линии и познакомитесь с историей застройки города пленными немцами. А в «призрачном» Акармаре пройдетесь мимо опустелых школ, больниц, домов, увидите последствия грузино-абхазской войны и узнаете историю образования поселка для шахтеров, работавших на угольных месторождениях Ткварчельского района Грузинской ССР.
Экстрим, бездорожье и водопады
Затем, в окружении фантастически красивой природы, вы проедете к священному Гупскому водопаду. В компании проводника совершите небольшой поход по тропе к 100-метровому Гиганту, крупнейшему водопаду Абхазии, и осмотрите красивый водопад Ирина. А далее, пообедав блюдами национальной кухни, отправитесь в обратной путь, на котором будет еще одна остановка — у сероводородных источников в селе Кындыг, где вы сможете расслабиться, попариться и ощутить леченый эффект грязевых ванн.
Организационные детали
Дополнительные расходы: экологический сбор за въезд к водопадам (400 руб. /чел.) и посещение сероводородного источника (400 руб. /чел.)
Общее расстояние маршрута — примерно 450 километров
Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На КПП Псоу или в Гагре
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рауль — ваша команда гидов в Гагре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 2267 туристов
Всем привет! Меня зовут Рауль, я гид, живу в Абхазии, мне 25 лет, окончил АГУ (Филологический факультет). Люблю свою страну, организую поездки со своей командой на автомобилях Ниссан Патруль и Митсубиси Делика. Проводим экскурсии уже пятый год. Раскроем вам всю красоту Абхазии и обязательно порадуем лезгинкой! Также можем принять большие группы до 60 человек.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 40 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Олечка
Отличная экскурсия! 👍 Были семьей из 4 человек (2 взрослых + 2 детей), всем понравилось. Нашим гидом был Рауль - замечательный, приятный молодой человек! 🙏 Желаем ему процветания в его деле! Ну а природа Абхазии неописуемо красива и прекрасна😍❤️
+5
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А
Анна
Спасибо большое, Раулю, за веселую и интересную поездку, оперативный ответ и индивидуальные изменения маршрута нашей поездки Она останется нашим лучшим и ярким воспоминанием из Абхазии
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Наталия
Мы были на экскурсии семьей 03.05.2025. Если вы ждете от этой поездки долгих рассказов об истории с кучей дат и имен, которые все равно вряд ли запомните, то вам точно читать дальшеуменьшить
не сюда. Эта экскурсия скорее про дух и душу этого края. Природе не нужны слова ее можно лишь почувствовать, ощутить каждой клеточкой вашего организма. Вы когда-нибудь хотели бы побывать в компьютерной игре типа "Лара Крофт" или "Индиана Джонс", тогда вам точно сюда. Единение природы и архитектурных строений Сталинского ампира, мощь и величие природы и добрый открытый народ. Огромное спасибо Раулю, что помог нам увидеть и почувствовать всю красоту этого края. Ресторан, посоветанный Вами после экскурсии прекрасно завершил это замечательный день! Я восхищаюсь вашей страной, кухней и людьми, которых здесь повстречала!
+2
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Татьяна
Здравствуйте! Хочу сказать, что экскурсия очень понравилась! Расстояние до города-призрака не близкое, но машину у Рауля очень комфортная и ехать было одно удовольствие! Сам Рауль очень приятный молодой человек, приятно скрасил читать дальшеуменьшить
наше путешествие шутками. Подстраивался под наши желания - мы не захотели ехать на источники и Рауль быстро поменял маршрут и мы побывали в одной замечательной локации! Рекомендую вам взять такую экскурсию, на групповой будет ужасно не удобно ехать и времени меньше будет. Рауль, спасибо вам большое за всё! А еще он прекрасный фотограф, девушки, пользуйтесь!
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Екатерина
Экскурсия с Раулем оставила у нас незабываемые впечатление. Рауль очень привеливый и позитивный молодой человек. Уже сама дорога до городов-призраков оставила у нас неизгладимое впечатление - мы по-абхазски обходили пробки, читать дальшеуменьшить
буксовали по песку на пляже и все это время наш экскурсовод рассказывал истории о его стране обычаях, традициях. Экскурсия очень насыщенная, мы побывали и в городе Сухум и в заброшенных городах и на водопадах. Дорога до водопадов с Раулем это было вообще нечто, уровень адреналина просто шкалит!!! В общем если вы любите экстремальную езду и у вас хорошее чувство юмора, то рекомендую на 200%
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Вера
Экскурсия пушка-бомба!!! Виды просто шикардос, водопады 🥰🤯, Рауль - веселый экскурсовод, знающий историю своей страны. Время пролетело не заметно! Не смотря на то, что нас застал ливень в горах - читать дальшеуменьшить
он не испортил нашего настроения. Когда поедете на эту экскурсию, то возьмите с собой все виды одежды)) сухие футболки, шлепки, калоши, зонт, толстовки и дождевики. Мы поехали на легке, немного промокли. Ребенку было не комфортно в мокрой одежде.
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Входит в следующие категории Гагры
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