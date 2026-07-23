Путешествие по Абхазии подарит вам возможность исследовать заброшенные города Ткуарчал и Акармара, насладиться прогулкой по набережной Сухума и выпить кофе на Брехаловке.



Вас ждут три живописных водопада, включая величественный Гигант, и расслабляющие сероводородные источники в Кындыге.



Это уникальная возможность увидеть, как природа и история переплетаются в одном из самых загадочных регионов

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Абхазии - с мая по сентябрь, когда погода теплая и солнечная, а природа особенно красива. В это время можно насладиться всеми достопримечательностями в полной мере. В апреле и октябре также приятно путешествовать, но возможны дожди. Зимой экскурсия тоже возможна, но стоит быть готовым к более прохладной погоде.

Сейчас август — это идеальное время.