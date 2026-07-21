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М Марина Спасибо нашему гиду Гудису за чудесный день! Самое главное, что чувствовали себя в безопасности, очень аккуратный водитель. На всех локациях не ограничивал во времени, учитывая все просьбы и пожелания. Интересно рассказывал и отвечал на все интересующие нас вопросы. День прошёл на ура и оставил много впечатлений. С удовольствием в следующий приезд закажем экскурсию по другим локациям! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Г Галина Думаю, что экскурсии лучше, чтобы состоялось первое знакомство с красивой и гостеприимной Абхазией, не придумаешь!

Повезло с погодой, с гидом (Саид был очень внимателен к нам) и локации маршрута были в самое ❤️



Впрочем, смотрите сами… +1 Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

М Михаил Прекрасно провели время в хорошей компании гида. Прогулялись по всем красивым местам, сходили пешком на Малую Рицу по тропе, продегустировали местное вино и чай. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

София читать дальше уменьшить Айнара нам подарили много вкусностей, винная дегустация в самом начале было лучшим решением, по пути все так дружно нас встречали, прочувствовали весь колорит местных жителей, это именно то, зачем мы ехали. Будьте проще и вам покажут самую гостеприимную Абхазию ❤️ Виды бомба, гид бомба, машина бомба, Абхазия 10/10!!!

Эта экскурсия сделала мой отпуск, вернусь летом, привезу семью) Мне кажется, как нам повезло словить мэтч с гидом, так никогда никому не везло. Ехали 5 девушек в горы😹, водитель сразу вызвал доверие, управление машиной отдельный отзыв вообще, от гида Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Александра Спасибо огромное нашему потрясающему гиду -Дауру!!!!

Рица,дорога,сопровождение -всееее фантастическое!

Даур великолепный,внимательный водитель и гид!

Поездка на УАЗике вносит невероятный колорит.

Нам с сыном все понравилось и мы можем только поблагодарить Даура и организаторов за великолепную экскурсию! В Абхазию влюбляешься ❤️!!! +2 Вам был полезен этот отзыв? Да Нет