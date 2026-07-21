На внедорожнике мы отвезем вас к самому полноводному водопаду в регионе — на обычной машине до него не добраться! Посетим и знаменитую Рицу, заедем в абхазское село и на экоферму. Вы сделаете впечатляющие снимки на фоне висячего моста и Юпшарского каньона. А мы добавим к потрясающим видам рассказы об истории, быте и традициях абхазов.
Описание экскурсии
Вдоль живописных гор и ущелий, по дорогам и бездорожью мы отправимся к самым интересным локациям в Абхазии. В программе вас ждут:
- Абхазское село: здесь вы увидите, как устроен двор, полюбуетесь растущими деревьями с мандаринами, лимонами, хурмой и др., попробуете местные вина, а дети в это время посмотрят на телят
- Старинный висячий мост, по которому вы пройдете и сделаете отличные снимки
- Голубое озеро: я раскрою легенду о его появлении и расскажу, в чем причина такого оттенка воды, а вы при желании прокатитесь на тарзанке над рекой неподалёку
- Место, где сливаются две реки, и мост, «снявшийся» в фильме «Кавказская пленница»
- Гегский водопад — самый полноводный и высокий в Абхазии. Чем он интересен помимо своей красоты — расскажем на экскурсии!
- Юпшарский каньон — высота его отвесных скал достигает 250 метров! Мы раскроем его историю и покажем, где были залежи динамита во время Отечественной войны
- Смотровая площадка «Прощай, Родина!», с которой вам откроются головокружительные ракурсы ущелья
- Красавица-Рица — если захотите, полюбуетесь ее пейзажами не только с берега, но и с воды, прокатившись на катере
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид-водитель из нашей команды
- Дополнительные расходы: входной билет в заповедник — 1000 ₽ для взрослых, 500 ₽ для детей 8–12 лет, детям до 8 лет — бесплатно. По желанию — тарзанка длиной 500 метров (1000 ₽ за чел.).
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Гагре, доплата с Пицунды 1000р с границы 1500 р
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инал — ваша команда гидов в Гагре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1472 туристов
Здравствуйте, меня зовут Инал, я и моя команда занимаемся джипингом уже 10 лет. Все мы из Абхазии, а значит, знаем ее как никто другой. Будем рады показать вам нашу «Страну Души»
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 57 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Спасибо нашему гиду Гудису за чудесный день! Самое главное, что чувствовали себя в безопасности, очень аккуратный водитель. На всех локациях не ограничивал во времени, учитывая все просьбы и пожелания. Интересно рассказывал и отвечал на все интересующие нас вопросы. День прошёл на ура и оставил много впечатлений. С удовольствием в следующий приезд закажем экскурсию по другим локациям!
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Г
Думаю, что экскурсии лучше, чтобы состоялось первое знакомство с красивой и гостеприимной Абхазией, не придумаешь!
Повезло с погодой, с гидом (Саид был очень внимателен к нам) и локации маршрута были в самое ❤️
Впрочем, смотрите сами…
Повезло с погодой, с гидом (Саид был очень внимателен к нам) и локации маршрута были в самое ❤️
Впрочем, смотрите сами…
+1
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М
Прекрасно провели время в хорошей компании гида. Прогулялись по всем красивым местам, сходили пешком на Малую Рицу по тропе, продегустировали местное вино и чай.
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Мне кажется, как нам повезло словить мэтч с гидом, так никогда никому не везло. Ехали 5 девушек в горы😹, водитель сразу вызвал доверие, управление машиной отдельный отзыв вообще, от гида
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Спасибо огромное нашему потрясающему гиду -Дауру!!!!
Рица,дорога,сопровождение -всееее фантастическое!
Даур великолепный,внимательный водитель и гид!
Поездка на УАЗике вносит невероятный колорит.
Нам с сыном все понравилось и мы можем только поблагодарить Даура и организаторов за великолепную экскурсию! В Абхазию влюбляешься ❤️!!!
Рица,дорога,сопровождение -всееее фантастическое!
Даур великолепный,внимательный водитель и гид!
Поездка на УАЗике вносит невероятный колорит.
Нам с сыном все понравилось и мы можем только поблагодарить Даура и организаторов за великолепную экскурсию! В Абхазию влюбляешься ❤️!!!
+2
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Потрясающая экскурсия! Поскольку не были в Абхазии больше 20 лет, то мы были как впервые. Удивительной красоты природа, завораживающее зрелище водопадов и горных рек. Немного экстрима на подъёме к Гегскому водопаду, но он того стоит. Отдельное спасибо нашему гиду-водителю Алану за знакомство с историей страны, за профессионализм и внимательное отношение.
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