Впервые в Абхазии

Джипинг к озеру Рица и Гегскому водопаду и знакомство с обычаями региона

5
30 отзывов
Индивидуально
для 8 чел.
На внедорожнике мы отвезем вас к самому полноводному водопаду в регионе — на обычной машине до него не добраться! Посетим и знаменитую Рицу, прогуляемся по Гагре, заедем в абхазское село и на экоферму.

Вы сделаете впечатляющие снимки на фоне висячего моста и Юпшарского каньона.

А мы добавим к потрясающим видам рассказы об истории, быте и традициях абхазов.
Впервые в Абхазии
Впервые в Абхазии
Впервые в Абхазии
Впервые в Абхазии
Впервые в Абхазии
Впервые в Абхазии
Впервые в Абхазии
Впервые в Абхазии
Впервые в Абхазии
Впервые в Абхазии
Впервые в Абхазии
Впервые в Абхазии
Впервые в Абхазии
Впервые в Абхазии
Впервые в Абхазии
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Вдоль живописных гор и ущелий, по дорогам и бездорожью мы отправимся к самым интересным локациям в Абхазии. В программе вас ждут:

  • Курортная Гагра, где вы осмотрите ресторан Гагрипш и услышите его историю, прогуляетесь по парку основателя города — принца Ольденбургского. А еще увидите Гагры со смотровой площадки и белоснежную колоннаду.
  • Абхазское село: здесь вы увидите, как устроен двор, полюбуетесь растущими деревьями с мандаринами, лимонами, хурмой и др., попробуете местные вина, а дети в это время посмотрят на телят.
  • Экоферма, где вам предложат приобрести местное мясо, сыры и специи.
  • Старинный висячий мост, по которому вы пройдете и сделаете отличные снимки
  • Голубое озеро: я раскрою легенду о его появлении и расскажу, в чем причина такого оттенка воды, а вы при желании прокатитесь на тарзанке над рекой неподалеку.
  • Место, где сливаются две реки, и мост, «снявшийся» в фильме «Кавказская пленница».
  • Гегский водопад — самый полноводный и высокий в Абхазии. Чем он интересен помимо своей красоты — расскажем на экскурсии!
  • Юпшарский каньон — высота его отвесных скал достигает 250 метров! Мы раскроем его историю и покажем, где были залежи динамита во время Отечественной войны.
  • Смотровая площадка «Прошай, Родина!», с которой вам откроются головокружительные ракурсы ущелья.
  • Красавица-Рица — если захотите, полюбуетесь ее пейзажами не только с берега, но и с воды, прокатившись на катере.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид-водитель из нашей команды
  • Экскурсия проходит на машине уаз Хантер или уаз Патриот
  • Дополнительные расходы: входной билет в заповедник (350 руб.), при желании тарзанка (500 руб., длина 500 метров)
  • С собой возьмите паспорт, для детей — свидетельство о рождении, в сезон — купальные принадлежности (можно искупаться в море или на озере Рица)

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Гагре, Пицунде и на граница для жителей Сочи
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 30 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
29
4
3
1
2
1
Л
17 янв 2022
Очень понравилась экскурсия! Потрясающая природа, очень приятный гид Алан.
Е
11 янв 2022
Во многом, наша поездка не особенно удалась из-за погоды. Шёл обильный снегопад, к некоторым точкам подъезд был невозможен. Снег, конечно, очень красивый, но кроме него мы на озере особо ничего не увидели, так же как и на смотровой площадке, белая пелена вокруг. Форс-мажор. В кафе на озере цены как в хороших московских заведениях, но, например, в туалет вам предложат сходить в дырку практически на улице (холодное летнее помещение, к тому же грязное). Так же не понравилось, что в первую очередь нас повезли по многочисленным дегустациям всего (вина, чая, фермерских продуктов, мёда). Считаю, что это вторично и как раз должно быть после основной экскурсии. В процессе мы запротестовали и попросили перенести оставшиеся дегустации на потом. Наш водитель - экскурсовод произвёл приятное впечатление.
Инал
Ответ гида:
Здравствуйте Екатерина.
Наша команда учитывает мнение каждого экскурсанта и впервые(без преувеличений) мы сталкиваемся с тем что настолько безосновательно наша экскурсия не принесла желаемого результата, очень жаль! Так же хотелось бы заверить всех наших будущих путешественников что наша основная задача - влюблять наших гостей в свою родину, рассказывать про ее обычаи и традиции, а так же о богатой истории, мы очень любим своё дело и выкладываемся по полной о чем свидетельствуют многочисленные отзывы предыдущих экскурсантов.
Теперь относительно Вашего отзыва:
в переписке прежде чем бронировать экскурсию, вы спросили, можете ли вы корректировать маршрут, вам ответили что корректировать маршрут- это неотъемлемая часть индивидуальной экскурсии и в пределах маршрута вы можете менять его как пожелаете, все будет так, как вы скажите, вам предложили заехать попробовать абхазские специалитеты, вы отказались, о каких дегустациях идёт речь, если вы по итогу не заехали ни на одну из них и хотелось бы отметить кроме одного раза в начале экскурсии больше разговоров об этом не было, мало того, в день когда вы хотели поехать на экскурсию шёл снег в горах,(ну тут вообще мне не понятны ваши претензии к погоде, эта условия которые от нас не зависят) вы могли перенести экскурсию, но вы поехали, и по дороге восхищались снегом и говорили «погода классная», тем более в день когда вы поехали на экскурсию, мало кто смог вообще увидеть озеро Рица, так как там дорога была завалена, и мало кому удалось вообще подняться до озера, однако наша команда, которая состоит исключительно из профессионалов своего дела,провели экскурсию к озеру, исключая одну незначительную локацию, принятое решение отвечало всем пунктам безопасности. Наши машины подготовлены к бездорожью, помимо того, зимняя резина и полный привод делают подъем к озеру в такую погоду безопасным, то что вы не увидели одну локацию, опять таки не наша вина, засыпанная дорога и требование безопасности не позволили гиду это сделать, влиять на погодные условия мы не в силах, мы знали что экскурсия провести сможем даже не смотря на погоду и вас об этом предупредили, всё заявленное вы увидели. Так же хотелось бы отметить что погода в день поездки по вашему же мнению была идеальной. Относительно заведения в котором вы обедали, опять таки мы всегда предлагаем 3-4 место где вы можете покушать, потому что в зимнее время выбор не велик, выбор ваш пал именно на тот, где вы и возмущались ценной, хотя эта самое дешевое заведение из открытых, опять же, выбор делали вы, ни о еде ни о заведении наш гид ничего не говорил. Я был лично в Москве, и сравнивать московские цены с абхазскими крайне неуместно, разница раза в 2. Что касается уборной, которая вам тоже не понравилась,опять таки наша вина в чём, мы провели экскурсию всё что заявлено вам показали и рассказали, и сказали что можем порекомендовать те или иные заведения, но вы сказали что хотите с Видом на озеро. есть и на Рице общественные уборные, ну так уж сложилось что у нас они не подогреваются, смею заметить, к нашему гиду и его работе в целом претензий нет и мы рады что тут вам всё понравилось (смею заметить, по- мимо основного маршрута он вам сделал 3 дополнительные остановки и в конце завёз в магазин, где ваш ждал около 40 минут, по вашей просьбе, опять таки из-за доброты душевной, жаль что вы так оценили его старания, но каждому своё, мне просто не понятно, как можно улыбаться человеку в конце экскурсии и говорить что все понравилось и лучшей экскурсии за последнее время у вас не было, а после писать такое, в любом случае спасибо вам за отзыв,будем развиваться, нет предела совершенству, уверен что будущие путешественники убедятся в качестве наших услуг и оценят достойно нашу работу, а вам уважаемая Екатерина дружеский совет, когда кажется что вокруг все плохо(а не понравилось только вам и вашему супругу, это из шести экскурсантов, другие ваши друзья были в восторге) нужно просто вспомнить что посетили вы не величайшие постройки человека, а девственную и не тронутые руками человека природу, красота в глазах смотрящего, всего доброго, возвращайтесь к нам ещё!)
А
7 янв 2022
Были на экскурсии 02.01.2022. Наш гид был Алан. Попали под погоду, когда нам открылись шикарные виды Абхазской природы, вечнозеленых деревьев под снегом. Прикрепляю фото, по которым можно увидеть какую красоту нам удалось повидать. Всем остались очень довольны, незабываемый день.
Татьяна
29 дек 2021
Добрый день,
Сегодня первый раз побывали с дочками в Абхазии.
Мне было важно, чтобы было спокойно и безопасно на дороге, плюс в неспешном темпе просмотр.
Нашего гида звали Ахра. Он был очень внимателен, заботлив к младшему шестилетнему члену нашей команды. Вождение - безупречно. Машина очень чистая. Самое оно для зануд- педантов типа меня:)
Рассказал много интересных фактов.
Мы провели отличный познавательный день.
Кстати, рекомендую зимний период: красоты на месте, а толпы отсутствуют.
Екатерина
20 ноя 2021
Заказали индивидуальную экскурсию. Гид Армен-выше всяких похвал. Очень интересно и ярко познакомил с красивейшими местами Абхазии. Остались лишь приятные впечатления.
А
11 ноя 2021
Абхазия впечатлила. Впечатлила своим контрастом в первую очередь. Заброшенные строения, советские санатории и тут же отбаханные отели уровня Хилтон. Природа Абхазии, природа гор Абхазии словами не передать эти впечатления. Это надо увидеть. Удалось посмотреть на это с высоты птичьего полета. ЭТО ВСЕ ОЧЕНЬ КРАСИВО.
Достался нам гид по имени Алмаз. Очень радушный гид. Нам показалось, что он знает все про Абхазию и историю Абхазии. Всем рекомендую этого гида.
с
6 ноя 2021
Отличная экскурсия, индивидуальный подход, гид учёл все наши пожелания.
А
6 ноя 2021
Мы были не первый раз в Абхазии и есть с чем сравнить. Наш гид Алмаз потрясающий, вежливый, знающий человек культуры и своей родины. Спасибо огромное за лучшие впечатления и отдых.
Владислава
5 ноя 2021
К сожалению не получилось написать отзыв раньше. Экскурсия была прекрасной, до сих пор с семьей ее вспоминаем, экскурсовод Армен-был супер, на время экскурсии, он стал как часть нашей семьи, было очень комфортно. Сама экскурсия была очень интересной, и замечательной. Все было как мы хотели, нас провезли только по самым интересным и красивым местам. Фотографии бомба. Всем рекомендую!!! Спасибо вам!
А
5 ноя 2021
Гида зовут Армен. Хорошее знание истории Абхазии. Внимательное отношение к клиентам. Оставил очень хорошее и приятное впечатление. Очень понравилось. Благодарим.
Р
29 окт 2021
Нам очень понравилась поездка на озеро Рица и к водопаду в горах
Абхазия прекрасна
У нас был гид Ахра. Советуем всем обращаться к этому опытному водителю и гиду, приятный собеседник, получили сказочные впечатления от поездки!
Гуля
15 окт 2021
Это была лучшая поездка! Я в первый раз прилетела на наш Юг и мы решили посмотреть на Абхазию. Я всю жизнь езжу в Европу и уверенна была, что мне будет не интересно. Но как же я была не права! Алмас замечательный гид! Абхазия невероятно красивая и гостеприимная страна. Это было очень весело, мы напились классным вином и чачей на винодельне, а потом начали ржать, петь песни, говорить на итальянском, научили нашего чудесного гида нескольким фразам и потом он кричал их из машины и увлечённо жестикулировал, как итальянец🥰🙏🏻
Весь день мы только и делали, что смеялись и почти плакали от красоты☺️
А под конец мы очень вкусно поели национальную кухни и Алмас оставил нас на границе, чтобы мы поехали в Поляну.
Чача была отменной, гид выше всех похвал, Абхазия волшебная, люди замечательные. Я влюблена и однозначна приеду к Алмазу ещё. Помимо Гегского водопада, Ритца, ущелья и Голубого озёра по пути куча красот.
И я и подруга отдохнули на 5+😍😍
В
18 сен 2021
Экскурсия от 18.09.21. Гид Армен. Все понравилось. Самое главное - комфортно. Комфортное вождение, Комфортное время на остановках, общение. Заботился о пассажирах, с нами был ребёнок 2.8, заботился об его комфорте. Экскурсию рекомендуем!
А
10 сен 2021
Очень понравилась экскурсия. Гид Гудиса прекрасный человек. Узнали много интересного. Были вдвоём с молодым человеком. Красоты впечатляют. Советую брать индивидуальный тур, это ГОРАЗДО лучше!
О
8 сен 2021
Были на экскурсии ВПЕРВЫЕ В АБХАЗИИ 4 сентября 2021 года. Сказать, что это было здорово или отлично - ничего не сказать. Это было великолепно, незабываемо!!!!!! Это был один из чудесных дней в Абхазии!!!! Огромное сердечное СПАСИБО нашему гиду!!! Хочу порекомендовать новичкам - на мой взгляд лучше заказывать индивидуальный тур, немного дороже, но совсем другие ощущения!!!! На автобусе туда не доберешься…. А значит и увидеть на индивидуальной экскурсии можно намного больше…. Еще - ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!
Ещё 15 отзывов

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Гагры

🎩Индивидуальные🚗На машине🧒Можно с детьми🏡Выездные🐠Озеро Рица🗽ДостопримечательностиСмотровые площадкиПо Абхазии🛣Джиппинг🔭Обзорные💧Водопады

Еще несколько похожих предложений в Гагре

Озеро Рица и Гегский водопад на внедорожнике
Индивидуально
для 6 чел.
5
2
9 000
за 1-6 чел.
Озеро Рица и Гегский водопад на внедорожнике
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Полюбоваться скалами, каньонами, озерами, водопадами и познакомиться с традициями «страны души»
2 фев
3 фев
4 фев
ещё...
Джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду!
Индивидуально
для 8 чел.
4.8
57
10 000
за 1-8 чел.
Джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду!
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Вдохновиться природой Абхазии, попробовать местные специалитеты и сделать отличные снимки
1 фев
2 фев
3 фев
ещё...
«Великолепная Абхазия» - путешествие к озеру Рица
В группе
до 20 чел.
5
10
850
за 1 чел.
«Великолепная Абхазия» - путешествие к озеру Рица
Абхазия - это то место, куда приезжают за красивыми пейзажами
Выезд с 9:00 до 9:30 в зависимости от расположения вашего отеля
Джип-тур: озеро Рица и Гегский водопад
Индивидуально
для 5 чел.
9 000
за 1-5 чел.
Джип-тур: озеро Рица и Гегский водопад
🛣 Джиппинг
Увлекательное приключение на внедорожнике по нетуристическим тропам к самым живописным местам Абхазии
Каждый день в 10:00.
Душевная экскурсия в сердце Абхазии
Индивидуально
для 4 чел.
4.9
69
9 000
за 1-4 чел.
Душевная экскурсия в сердце Абхазии
🚗 На машине
Озеро Рица, Гегский водопад и другие живописные уголки края — с легендами и дегустациями
2 фев
4 фев
5 фев
ещё...
Путешествие из Гагр к озеру Рица и в Новый Афон
Индивидуально
для 4 чел.
11 000
за 1-4 чел.
Путешествие из Гагр к озеру Рица и в Новый Афон
Приглашаю вас увидеть живописное озеро Рица, достопримечательности и знаковые места Нового Афона
На джипах по Абхазии: Гегский водопад и «Завтрак королей» из Гагры
В группе
до 7 чел.
10ч
2 200
за 1 чел.
На джипах по Абхазии: Гегский водопад и «Завтрак королей» из Гагры
🛣 Джиппинг
В этот день Абхазия предстанет перед вашими глазами совсем с другого ракурса! Живописные каньоны
Ежедневно с 07:00
Жемчужина Абхазии - озеро Рица из Гагры
Индивидуально
для 7 чел.
15 000
за 1-7 чел.
Жемчужина Абхазии - озеро Рица из Гагры
Это прекрасный природный маршрут, позволит окунуться в первозданную природу Абхазии
В любой день.
Экскурсия на альпийские луга и озеро Мзы в Абхазии
Индивидуально
для 8 чел.
15 000
за 1-8 чел.
Экскурсия на альпийские луга и озеро Мзы в Абхазии
🛣 Джиппинг
Мы отправимся с вами в заповедные места Абхазии
Ежедневно по договоренности
Джип-тур в Абхазию из Гагры - горы, море, драйв и отдых от души
В группе
до 8 чел.
4.9
11
12ч
2 000
за 1 чел.
Джип-тур в Абхазию из Гагры - горы, море, драйв и отдых от души
🛣 Джиппинг
Мы прокатим вас с ветерком по лучшим достопримечательностям Абхазии, а затем отвезем на пляж, где у вас будет время на
1 фев
2 фев
3 фев
ещё...
Ежедневно в 08:30 - 9:00
Путешествие на озеро Рица из Гагр
Индивидуально
для 4 чел.
4.9
43
6 500
за 1-4 чел.
Путешествие на озеро Рица из Гагр
🚗 На машине
Вдохновиться красотой природы, узнать местные легенды и полюбить Абхазию
2 фев
3 фев
4 фев
ещё...
Душевное путешествие по Абхазии
Индивидуально
для 7 чел.
5
230
8000
6 400
за 1-7 чел.
Душевное путешествие по Абхазии
🚗 На машине
Озеро Рица, Юпшарский каньон, водопады, Гагра и другие символы страны на авто-пешеходной экскурсии
1 фев
2 фев
3 фев
ещё...
У нас ещё много экскурсий 😎 в Гагре. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Гагре
ХОРОШО
🗺
ТАМ