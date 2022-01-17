Здравствуйте Екатерина.

Наша команда учитывает мнение каждого экскурсанта и впервые(без преувеличений) мы сталкиваемся с тем что настолько безосновательно наша экскурсия не принесла желаемого результата, очень жаль! Так же хотелось бы заверить всех наших будущих путешественников что наша основная задача - влюблять наших гостей в свою родину, рассказывать про ее обычаи и традиции, а так же о богатой истории, мы очень любим своё дело и выкладываемся по полной о чем свидетельствуют многочисленные отзывы предыдущих экскурсантов.

Теперь относительно Вашего отзыва:

в переписке прежде чем бронировать экскурсию, вы спросили, можете ли вы корректировать маршрут, вам ответили что корректировать маршрут- это неотъемлемая часть индивидуальной экскурсии и в пределах маршрута вы можете менять его как пожелаете, все будет так, как вы скажите, вам предложили заехать попробовать абхазские специалитеты, вы отказались, о каких дегустациях идёт речь, если вы по итогу не заехали ни на одну из них и хотелось бы отметить кроме одного раза в начале экскурсии больше разговоров об этом не было, мало того, в день когда вы хотели поехать на экскурсию шёл снег в горах,(ну тут вообще мне не понятны ваши претензии к погоде, эта условия которые от нас не зависят) вы могли перенести экскурсию, но вы поехали, и по дороге восхищались снегом и говорили «погода классная», тем более в день когда вы поехали на экскурсию, мало кто смог вообще увидеть озеро Рица, так как там дорога была завалена, и мало кому удалось вообще подняться до озера, однако наша команда, которая состоит исключительно из профессионалов своего дела,провели экскурсию к озеру, исключая одну незначительную локацию, принятое решение отвечало всем пунктам безопасности. Наши машины подготовлены к бездорожью, помимо того, зимняя резина и полный привод делают подъем к озеру в такую погоду безопасным, то что вы не увидели одну локацию, опять таки не наша вина, засыпанная дорога и требование безопасности не позволили гиду это сделать, влиять на погодные условия мы не в силах, мы знали что экскурсия провести сможем даже не смотря на погоду и вас об этом предупредили, всё заявленное вы увидели. Так же хотелось бы отметить что погода в день поездки по вашему же мнению была идеальной. Относительно заведения в котором вы обедали, опять таки мы всегда предлагаем 3-4 место где вы можете покушать, потому что в зимнее время выбор не велик, выбор ваш пал именно на тот, где вы и возмущались ценной, хотя эта самое дешевое заведение из открытых, опять же, выбор делали вы, ни о еде ни о заведении наш гид ничего не говорил. Я был лично в Москве, и сравнивать московские цены с абхазскими крайне неуместно, разница раза в 2. Что касается уборной, которая вам тоже не понравилась,опять таки наша вина в чём, мы провели экскурсию всё что заявлено вам показали и рассказали, и сказали что можем порекомендовать те или иные заведения, но вы сказали что хотите с Видом на озеро. есть и на Рице общественные уборные, ну так уж сложилось что у нас они не подогреваются, смею заметить, к нашему гиду и его работе в целом претензий нет и мы рады что тут вам всё понравилось (смею заметить, по- мимо основного маршрута он вам сделал 3 дополнительные остановки и в конце завёз в магазин, где ваш ждал около 40 минут, по вашей просьбе, опять таки из-за доброты душевной, жаль что вы так оценили его старания, но каждому своё, мне просто не понятно, как можно улыбаться человеку в конце экскурсии и говорить что все понравилось и лучшей экскурсии за последнее время у вас не было, а после писать такое, в любом случае спасибо вам за отзыв,будем развиваться, нет предела совершенству, уверен что будущие путешественники убедятся в качестве наших услуг и оценят достойно нашу работу, а вам уважаемая Екатерина дружеский совет, когда кажется что вокруг все плохо(а не понравилось только вам и вашему супругу, это из шести экскурсантов, другие ваши друзья были в восторге) нужно просто вспомнить что посетили вы не величайшие постройки человека, а девственную и не тронутые руками человека природу, красота в глазах смотрящего, всего доброго, возвращайтесь к нам ещё!)