Экскурсия на озеро Рица предлагает путешествие в сердце Абхазии.
На комфортабельном автобусе группа отправляется в путь, чтобы увидеть величественные горные реки, отвесные скалы и знаменитые водопады.
Профессиональный гид расскажет о флоре и фауне региона, а также о легендах, связанных с этими местами. Маршрут включает посещение Бзыбского ущелья, Юпшарского каньона и Голубого озера. Это уникальная возможность насладиться природой и культурой Абхазии
6 причин купить эту экскурсию
- 🚌 Комфортабельный транспорт
- 🌿 Уникальная природа
- 📚 Профессиональный гид
- 🏞️ Захватывающие виды
- 🗺️ Богатая история
- 🌊 Прозрачные горные реки
Что можно увидеть
- Гагрская Колоннада
- Юпшарский каньон
- Рицинский заповедник
Описание экскурсии
Красочная дорога и профессиональное сопровождение Дорога к озеру завораживает своими видами. Вас будет сопровождать бурная растительность, горные реки с прозрачной водой, отвесные скалы, водопады и смотровые площадки. Профессиональный гид расскажет уникальные подробности о флоре, фауне, о реликтовых и эндемичных растениях, и, конечно же, услышите наши красивые легенды, увидите сказочный мир горных озер. Вы увидите:
- Бзыбское ущелье;
- реликтовый национальный парк;
- водопады «Девичьи» и «Мужские слёзы»;
- Голубое озеро;
- Юпшарский каньон;
жемчужину Кавказа — озеро Рица на высоте 950 метров над уровнем моря. С нами вы побываете в самых красивых местах Абхазии, познакомитесь с историей, культурой, природой и традициями этого уникального уголка нашей АПСНЫ. Команда профессионалов из водителя и гида сделают вашу экскурсию особенной! Наполните свое сердце теплыми воспоминаниями об Абхазии! Важная информация:.
- Просьба при бронировании указать номер, на котором есть Whats.
- App, Viber или Telegram.
- Трансфер осуществляется по Гагрскому району, из Сухума и Гудауты (в черте города) и от границы Россия-Абхазия.
- Учитывайте переносимость: в маршруте после 12-го километра начинается крутой серпантин и подъём на высоту 1000 м. над уровнем моря.
- Дети до 8-ми лет обслуживаются бесплатно (без места в автобусе). Если вы хотите приобрести для ребёнка посадочное место, необходимо купить детский билет.
- Возьмите с собой: удобную одежду и обувь (по погоде), заряженные гаджеты, наличные деньги на личные расходы (не везде есть терминалы).
- Дополнительно по желанию можно посетить: Чарующий «Молочный водопад»; фантастический вид со смотровой площадки «Птичий Клюв» в 1200 м. над уровнем моря и дачу Сталина. Посещение дополнительных локаций организуются в случае набора достаточного количества желающих в группе.
Ежедневно в 09:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Посёлок Гечрипш
- Город Гагра
- Озеро Рица
- Гагрская Колоннада
- Пасека
- Водопад «Девичьи слёзы»
- Голубое озеро
- Юпшарский каньон
- Водопад «Мужские слёзы»
Что включено
- Транспортное сопровождение
- Профессиональное сопровождение экскурсовода со стажем 10-30 лет
- Экологический сбор Рицинского национального парка
- Трансфер из Гагрского р-на, Сухум/Гудаута (в черте города), граница Россия-Абхазия
Что не входит в цену
- Обед в кафе (по желанию, средний чек - 800 руб. /чел)
- Зиплайн-Тарзанка - 1000 руб.
- Катание на катамаране - 500 руб.
- Посещение дополнительных локаций (по желанию)
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер из Гагрского р-на, Цандрипш, Багрипш, Чегрипш,Алахадзы, Гагра, граница Россия-Абхазия
Завершение: Ваш отель или место согласованное с вами
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 09:00.
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 272 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
8 ноя 2025
Были на экскурсии 5.11.
В целом все очень понравилось, сама экскурсия, гид Мадина 💯, локации красивенные. Великолепно
Минус одна звезда за то что в машине мы ехали на заднем сидении. Видимость нулевая,
В
Вероника
25 окт 2025
Нам очень понравилась экскурсия, и водитель Зураб водит прекрасно, и гид Саида красавица прекрасно ведёт экскурсию, очень все интересно, рекомендую 👍👍👍. Заказали просто в интернете, и никакого обмана.
И
Игорь
15 окт 2025
М
Мария
10 окт 2025
Все отлично, организованно. Нам все понравилось
А
Алена
20 сен 2025
Необычные впечатления, дух захватывает когда едешь по дороге в горы, само озеро Рица сине-зеленое, вода прозрачная. Яна - гид, всю дорогу интересно рассказывала историю Абхазии, скучать никому не давала.
Е
Елена
15 сен 2025
Очень позитивный гид!
Н
Никита
9 сен 2025
Все прошло очень хорошо
Е
Елена
3 сен 2025
Благодарю за прекрасную экскурсию, так много красивых мест я, увидела, спасибо нашему гиду, очень интересно и увлекательно все рассказывает и еще спасибо водителю, за то, что забрали и доставили обратно прямо к дому.
Огромное спасибо!
Т
Татьяна
27 авг 2025
Увидели озеро Рица, голубое озеро, водопады, и многое другое. Заехали на дегустацию вина, сыра, чая, меда. Все очень познавательно и интересно. Организация на высоте. Гид Кристина и водитель Зураб молодцы) с шикарным чувством юмора 😁 забрали с отеля, вернули туда же). Всем советую экскурсии с компанией Спутник! Бронь на сайте удобная и цены дешевле чем у конкурентов. Спасибо 😊
М
Марина
25 авг 2025
Дорого на озера сама по себе завораживает, а озеро вызывает восторг. Но все остановки на дегустации довольно долгие и ты устаешь к моменту встречи с озером. Гид с большим чувством юмора. Дорога была не скучной. Времени на озере маловато. Приходиться выбирать между премом пищи и катанием на катамаранах.
В
Виктория
25 авг 2025
А
Анна
9 авг 2025
Великолепная экскурсия!
Во время экскурсии проводится не только дегустации,но и показывают из чего и как делают сыр.
Все очень приветливые и приятные во время экскурсии.
Завораживающие виды на горы,водопады! Местами от такой красоты слезы пробивало😊
Озеро особо не удивило так как у нас примерно такое же есть.
Кондиционер конечно должен в машине исправно работать,иначе духота как в бане.
Н
Наталья
4 авг 2025
О
Ольга
21 июл 2025
Спасибо большое, замечательная экскурсия! Выбрали онлайн, забронировали, с нами сразу связались, договорились где встречаемся, всё легко и просто, в назначенное время встретились. Экскурсия была интересная и с позитивом! А Абхазия действительно великолепная!!!
М
Марина
19 июл 2025
Ездили на экскурсию на озеро Рица, не понравилось, в стоимость входило посещение озера 700 руб. но когда заехали на территорию, нам ещё предложили скинуться по 500 руб. чтобы уехать ещё
