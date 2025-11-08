Красочная дорога и профессиональное сопровождение Дорога к озеру завораживает своими видами. Вас будет сопровождать бурная растительность, горные реки с прозрачной водой, отвесные скалы, водопады и смотровые площадки. Профессиональный гид расскажет уникальные подробности о флоре, фауне, о реликтовых и эндемичных растениях, и, конечно же, услышите наши красивые легенды, увидите сказочный мир горных озер. Вы увидите:

Бзыбское ущелье;

реликтовый национальный парк;

водопады «Девичьи» и «Мужские слёзы»;

Голубое озеро;

Юпшарский каньон;

жемчужину Кавказа — озеро Рица на высоте 950 метров над уровнем моря. С нами вы побываете в самых красивых местах Абхазии, познакомитесь с историей, культурой, природой и традициями этого уникального уголка нашей АПСНЫ. Команда профессионалов из водителя и гида сделают вашу экскурсию особенной! Наполните свое сердце теплыми воспоминаниями об Абхазии! Важная информация:.

