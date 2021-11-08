Это не экскурсия.
Это просто поездка с водителем.
Бронируя экскурсию, прочитала отзывы и спросила у Рауля, есть ли возможность попасть именно к нему или Джимми, так как большинство отзывов о них были отличными.
Рауль подтвердил мне, что заедет он или Джимми.
Отвечал своевременно и вежливо, вопросов нет.
Экскурсию я бронировала заранее, за неделю.
Накануне поездки уточнила у Рауля, все ли в силе, он ответил: да, конечно.
По итогу, утром в день экскурсии мне пишет молодой человек, которого зовут Геннадий и сообщает, что через 15 минут заедет за нами в отель.
Пишу Раулю- это нормально.
Мне пишет человек из Вашей команды.
Отвечает да, заверяет, что все будет супер, цитата «все будет не высшем уровне, не переживайте, Джимми сломался».
В программе экскурсии заявлен УАЗ - патриот, на деле это просто УАЗ с открытым верхом, сидения мокрые после дождя, но это стало ясно только через 15 минут дороги.
Геннадий - не гид, а просто водитель, за всю поездку мы не узнали об Абхазии ничего, кроме того, что спросили сами (глубина озёра и т. д). Заявленная цена за просто поездку с водителем - грабеж, честно говоря.
Не навязчивый, спокойный и вежливый, высаживал нас на всех «остановках», говорил название, мы гуляли с родителями сами, далее возвращались, рядовой вопрос «все понравилось. » и едем дальше.
Хороший парень, но это не гид:)
Отдельно скажу, что природа Абхазии все скрасит, конечно.
Рауль
Ответ гида:
Очень жаль что вам не понравилось, к сожалению я вас немного не понял, сами же упомянули что Джимми сломался и я сообщил вам что за вами приедет Геннадий либо можем перенести экскурсию на следующий день, но вы сказали что для вас разницы нет) Как я понял вам просто машина не понравилось, Геннадий так же является членом нашей команды и он же заменяет нас в случаях поломки, можете прочитать ниже прекрасные отзывы про него. Читайте внимательно это Джиппинг и думаю мокрые сидения после утренней мойки не такая большая помеха поездки, так как при большом желании можно было попросить гида предпринять с этим что нибудь а он дальше устранил бы «влагу». Во всяком случае спасибо, будем исправляться.