В это приключение вы отправитесь на комфортном внедорожнике — так мы доберёмся и до знаменитых мест, и до самых заповедных уголков Абхазии.
Вы послушаете Гегский водопад, поразитесь Голубому озеру, полюбуетесь Рицей в объятиях гор, а также продегустируете местные угощения.
Вы послушаете Гегский водопад, поразитесь Голубому озеру, полюбуетесь Рицей в объятиях гор, а также продегустируете местные угощения.
Описание экскурсии
Самые красивые точки Абхазии
От Гагры мы возьмём курс в сторону лазурного озера Рица, по дороге останавливаясь у многих живописных мест, популярных и менее туристических. Итак, программа нашего джип-приключения:
- Водопады: Влюблённых, Девичьи и Мужские Слёзы, а также шумный Гегский водопад — до него мы доберёмся, преодолев 7 км бездорожья!
- Висячий мост через бурную реку Бзыбь
- Смотровые площадки: с одной вы полюбуетесь слиянием двух рек; вторая называется «Прощай, Родина» и подарит дивные пейзажи с высоты 750 метров
- Голубое озеро непередаваемого на фото цвета
- Юпшарский каньон с монументальными скалами-стенами
- Озера Рица: вы полюбуетесь им с лучших ракурсов и пообедаете в уютном вкусном ресторане
Кроме того, мы всегда можем останавливаться в понравившихся вам уголках Абхазии. На обратном пути вы по желанию «покорите» тарзанку на реке Бзыбь и продегустируете абхазские вкусности: мёд на пасеке, вино в винном погребе, сыр на сыроварне и чай на плантации.
Организационные детали
- Путешествие пройдёт на автомобиле Nissan Patrol
- На экскурсию могут отправиться взрослые и дети от 5 лет
- Экскурсию для вас проведу я или другие гиды из нашей команды
Что входит в стоимость, а что — нет
- Включено: транспортные расходы
- Вход в национальный парк оплачивается отдельно
- Обед и другие личные расходы не включены
- Дегустации бесплатные
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Гагре
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рауль — ваша команда гидов в Гагре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 2266 туристов
Всем привет! Меня зовут Рауль, я гид, живу в Абхазии, мне 25 лет, окончил АГУ (Филологический факультет). Люблю свою страну, организую поездки со своей командой на автомобилях Ниссан Патруль и Митсубиси Делика. Проводим экскурсии уже пятый год. Раскроем вам всю красоту Абхазии и обязательно порадуем лезгинкой! Также можем принять большие группы до 60 человек.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 66 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Рауль просто мастер своего дела! Отличный водитель и рассказчик и просто хороший человек! Виртуозно свозил нас по серпантинам к прекрасным водопадам и озёрам, искренне рад, что выбрал именно его! Всем рекомендую! ☝🏾
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Е
Мы ездили с Раулем нашей маленькой семьей - я, муж и дочка 5 лет. Все было очень комфортно. Благодаря Раулю добрались до необычайно красивых мест Абхазии. Мы остались под большим впечатлением:) Спасибо!
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А
На экскурсию ездили в конце апреля с ребенком 6 лет. Это была наша вторая экскурсия с Раулем, первая Город-призрак и природа Абхазии. Нам все очень понравилось!!! Огромная благодарность Раулю!
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Н
Данное мероприятие подойдёт людям, которые хотят в своём кругу, с комфортом, посетить наиболее известные и живописные места Абхазии. Маршрут был спланирован отлично. Времени на самостоятельное посещение давалось достаточно, чтобы и
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И
Наш гид Рауль с потрясающим чувством юмора и профессиональным вождением в экстремальных условиях. На каждой точке давал нам столько времени сколько нам было необходимо – не торопил. За время путешествия
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Огромное спасибо за экскурсию, которая могла не состояться. В запланированный день, часа за 2 до отправления поняли, что ехать не можем, так как у ребёнка случился тепловой удар, а в
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