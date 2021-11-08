На нашей экскурсии был заместитель Рауля, Тимур. В целом - приятный парень, неплохой рассказчик, достаточно хорошо и интересно прокатил нас по водопадам и озеру Рица. Природа Абхазии очаровывает и потрясает! Люди Абхазии - тоже: они, в большинстве своём, гостеприимны и открыты. Тимур продемонстрировал Любовь к родным местам, хорошее знание истории края, местных корней и тонкостей. Отличный русский язык. Из минусов: 1. Не очень хотел рассказывать надоевшие ему обычные местные сказания про достопримечательности. Но - плюс: он сразу об этом честно предупредил, и с нашего согласия - рассказывал подробно на другие интересующие нас темы. 2. Немного слишком категоричен и недостаточно дипломатичен для гида и своего возраста: позволял себе критические реплики, нелицеприятные для россиян и православных (а мы - как раз такие туристы). Это - вопрос гостеприимства, вежливости и воспитания. 3. Не все объекты хотел нам показать, неохотно соглашался остановить в некоторых оговоренных заранее местах и мелких водопадах (а в конце экскурсии явно спешил домой). Также отговаривал нас от некоторых запрашиваемых нами экскурсий на следующие дни (в заброшенные города и посёлки), предлагал более удобные для него лично варианты. В итоге мы всё равно поехали туда, куда планировали, но на обычном такси (благо - повезло с водителем, который всё отлично рассказал и показал места, в которые не захотел ехать Тимур). 3. Для гида, отвечающего за безопасность и спокойствие туристов (и для своего возраста) он порой чрезмерно рисковый и самоуверенный ездок по опасной дороге (даже с учётом национального колорита:) ). В целом экскурсия понравилась, благо - одна из нашей группы была намного старше его, и к её замечаниям и просьбам он прислушивался. Но если бы в группе были только молоденькие девушки - вряд ли бы им удалось перебороть его мачизм и настоять на посещении всех заявленных и оговоренных пунктах экскурсии. Тимуру поставим твёрдую 4ку (из 5 возможных) и пожелаем совершенствоваться в своей профессии гида в указанных направлениях. Это поможет ему и в личном развитии. Есть над чем работать и становиться ещё лучше. Успехов и честных клиентов!