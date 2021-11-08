Джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду!

Вдохновиться природой Абхазии, попробовать местные специалитеты и сделать отличные снимки

4.8
57 отзывов
Индивидуально
для 8 чел.
В это приключение вы отправитесь на комфортном внедорожнике — так мы доберемся и до знаменитых мест, и до самых заповедных уголков Абхазии.

Вы послушаете Гегский водопад, поразитесь Голубому озеру, полюбуетесь Рицей в объятиях гор, а также продегустируете местные угощения.
Джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду!
Джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду!
Джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду!
Джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду!
Джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду!
Джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду!
Джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду!
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Самые красивые точки Абхазии

От Гагр мы возьмем курс в сторону лазурного озера Рица, по дороге останавливаясь у многих живописных мест, популярных и менее туристических. Итак, программа нашего джип-приключения:

  • Водопады: Влюблённых, Девичьи и Мужские слёзы, а также шумный Гегский водопад — до него мы доберемся, преодолев 7 км бездорожья!
  • Висячий мост через бурную реку Бзыбь;
  • Смотровые площадки: с одной вы полюбуетесь слиянием двух рек; вторая называется «Прощай, Родина» и подарит дивные пейзажи с высоты 750 метров;
  • Голубое озеро непередаваемого на фото цвета;
  • Юпшарский каньон с монументальными скалами-стенами;
  • Озера Рица: вы полюбуетесь им с лучших ракурсов и пообедаете в уютном вкусном ресторане.

Кроме того, мы всегда можем останавливаться в понравившихся вам уголках Абхазии. На обратном пути вы по желанию «покорите» тарзанку на реке Бзыбь и продегустируете абхазские вкусности: мёд на пасеке, вино в винном погребе, сыр на сыроварне и чай на плантации.

Организационные детали

  • Путешествие пройдет на полноприводном автомобиле УАЗ Патриот с открытым верхом
  • На экскурсию могут отправиться взрослые и дети от 5 лет
  • Экскурсию для вас проведу я или другие гиды из нашей команды

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включено: транспортные расходы и экологический сбор за въезд в национальный парк
  • Обед и другие личные расходы не включены
  • Дегустации бесплатные

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Гаграх
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 57 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
50
4
3
3
2
2
2
1
Е
8 ноя 2021
Экскурсия очень понравилась. Были с детьми, Рауль рассказывал просто, доступно, интересно, дети тоже с удовольствием слушали. Рассказывал не только про достопримечательности, но и про обычаи и традиции в Абхазии.
На любые наши просьбы Рауль реагировал быстро и доброжелательно.
Огромное спасибо за экскурсию, мы получили незабываемые впечатления!
А
26 окт 2021
В рекламе тура заявлен УАЗ Патриот, за нами приехал старый, грязный УАЗ 469. Экскурсии как таковой не было, был просто водитель Джимми, который несколько раз пошутил и назвал достопримечательности, которые мы посетили. Не могу говорить о Рауле, может он и хороший гид, кстати, это у него Патриот, но тогда он должен сам проводить экскурсии, а не пытаться на своих положительных отзывах подсовывать сомнительных напарников. Природа Абхазии великолепна и изумительна, жаль что такого рода неудобства немного испортили впечатление. Совет: обязательно уточняйте транспорт и гида.
Софья
24 сен 2021
Большое спасибо Раулю за поездку на озеро Рица. Хотя нам не повезло с погодой, впечатления исключительно положительные. Конечно же, природа Абхазии великолепна, но кроме этого хочется отметить, что нам очень повезло с гидом. Рауль знающий, вежливый, предусмотрительный гид и именно это сделало нашу поездку незабываемой! Большое спасибо)
Татьяна
23 сен 2021
Экскурсия прошла просто отлично! Интересно, весело и, конечно, невероятно красиво. Рауль самый лучший 😀 знает как развеселить и интересно рассказать! Навык вождения позволит наслаждаться путешествием и просто не даст Вам переживать.
Колоритные места просто заставляют в себя влюбляться ❤️ И Раулька тоже😍Обращайтесь к нему без сомнений!
Дарья
13 сен 2021
Были на экскурсии с Раулем. Он очень тактичный и приятный в общении человек. Организовал маршрут по нашим требованиям. Это нельзя назвать экскурсией, это действительно мини путешествие. Ответил на все интересующие нас вопросы.
МЫ ОСТАЛИСЬ ПОД БОЛЬШИМ ВПЕЧАТЛЕНИЕМ. Однозначно рекомендую Рауля, как, гида.
Ксения
29 авг 2021
Это не экскурсия.
Это просто поездка с водителем.

Бронируя экскурсию, прочитала отзывы и спросила у Рауля, есть ли возможность попасть именно к нему или Джимми, так как большинство отзывов о них были отличными.
Рауль подтвердил мне, что заедет он или Джимми.
Отвечал своевременно и вежливо, вопросов нет.
Экскурсию я бронировала заранее, за неделю.

Накануне поездки уточнила у Рауля, все ли в силе, он ответил: да, конечно.
По итогу, утром в день экскурсии мне пишет молодой человек, которого зовут Геннадий и сообщает, что через 15 минут заедет за нами в отель.
Пишу Раулю- это нормально.
Мне пишет человек из Вашей команды.
Отвечает да, заверяет, что все будет супер, цитата «все будет не высшем уровне, не переживайте, Джимми сломался».
В программе экскурсии заявлен УАЗ - патриот, на деле это просто УАЗ с открытым верхом, сидения мокрые после дождя, но это стало ясно только через 15 минут дороги.
Геннадий - не гид, а просто водитель, за всю поездку мы не узнали об Абхазии ничего, кроме того, что спросили сами (глубина озёра и т. д). Заявленная цена за просто поездку с водителем - грабеж, честно говоря.

Не навязчивый, спокойный и вежливый, высаживал нас на всех «остановках», говорил название, мы гуляли с родителями сами, далее возвращались, рядовой вопрос «все понравилось. » и едем дальше.
Хороший парень, но это не гид:)

Отдельно скажу, что природа Абхазии все скрасит, конечно.
Рауль
Ответ гида:
Очень жаль что вам не понравилось, к сожалению я вас немного не понял, сами же упомянули что Джимми сломался и я сообщил вам что за вами приедет Геннадий либо можем перенести экскурсию на следующий день, но вы сказали что для вас разницы нет) Как я понял вам просто машина не понравилось, Геннадий так же является членом нашей команды и он же заменяет нас в случаях поломки, можете прочитать ниже прекрасные отзывы про него. Читайте внимательно это Джиппинг и думаю мокрые сидения после утренней мойки не такая большая помеха поездки, так как при большом желании можно было попросить гида предпринять с этим что нибудь а он дальше устранил бы «влагу». Во всяком случае спасибо, будем исправляться.
Е
25 авг 2021
Экскурсия понравилась. Спасибо Геннадию за интересную информацию,вежливость,внимание. И за мастерское вождение!
А
18 авг 2021
Все было классно! Интересно, весело и, конечно, невероятно красиво. Рауль знает как развеселить, интересно рассказать, и навыки вождения у него на высоте. Обращайтесь к нему без сомнений!
А
15 авг 2021
Все прошло очень круто, узнали много интересного, гид отвечал вообще на любой наш вопрос, что тоже очень здорово)
Места потрясающие
М
4 авг 2021
Нам очень понравилось абсолютно всë,нашим гидом был Джимми. Получили массу незабываемых впечатлений от поездки,гид постоянно увлекательно рассказывал про свою родину, про достопримечательности абхазии, отвечал на вопросы, да и просто приятный с чуством юмора парень. Так же очень понравился стиль вождения аккуратный и в меру экстремальный,дочь в восторге (7 лет) Рекомендую всем не пожелеете, оно того стоит, особенно с таким гидом как Джимми. Спасибо!
М
31 июля 2021
Прекрасная экскурсия, очень интересная и захватывающая, Рауль опытный гид который аккуратно и спокойно провезти нас по бездорожью, даже после плохой погоды,которая была в ночь перед экскурсией, нам все очень сильно понравилось, спасибо вам большое за то что вы делаете)
В
29 июля 2021
Рауль, спасибо за все) всегда был на связи, отвечал на все вопросы, а я его доставала как могла 🙈 и даже в 2 часа ночи 🙈 Абхазия великолепна, озеро Рица шикарное, мы влюблены в эти виды 😍 обязательно вернёмся и надеюсь ещё раз встретимся 😜
С
28 июля 2021
На нашей экскурсии был заместитель Рауля, Тимур. В целом - приятный парень, неплохой рассказчик, достаточно хорошо и интересно прокатил нас по водопадам и озеру Рица. Природа Абхазии очаровывает и потрясает! Люди Абхазии - тоже: они, в большинстве своём, гостеприимны и открыты. Тимур продемонстрировал Любовь к родным местам, хорошее знание истории края, местных корней и тонкостей. Отличный русский язык. Из минусов: 1. Не очень хотел рассказывать надоевшие ему обычные местные сказания про достопримечательности. Но - плюс: он сразу об этом честно предупредил, и с нашего согласия - рассказывал подробно на другие интересующие нас темы. 2. Немного слишком категоричен и недостаточно дипломатичен для гида и своего возраста: позволял себе критические реплики, нелицеприятные для россиян и православных (а мы - как раз такие туристы). Это - вопрос гостеприимства, вежливости и воспитания. 3. Не все объекты хотел нам показать, неохотно соглашался остановить в некоторых оговоренных заранее местах и мелких водопадах (а в конце экскурсии явно спешил домой). Также отговаривал нас от некоторых запрашиваемых нами экскурсий на следующие дни (в заброшенные города и посёлки), предлагал более удобные для него лично варианты. В итоге мы всё равно поехали туда, куда планировали, но на обычном такси (благо - повезло с водителем, который всё отлично рассказал и показал места, в которые не захотел ехать Тимур). 3. Для гида, отвечающего за безопасность и спокойствие туристов (и для своего возраста) он порой чрезмерно рисковый и самоуверенный ездок по опасной дороге (даже с учётом национального колорита:) ). В целом экскурсия понравилась, благо - одна из нашей группы была намного старше его, и к её замечаниям и просьбам он прислушивался. Но если бы в группе были только молоденькие девушки - вряд ли бы им удалось перебороть его мачизм и настоять на посещении всех заявленных и оговоренных пунктах экскурсии. Тимуру поставим твёрдую 4ку (из 5 возможных) и пожелаем совершенствоваться в своей профессии гида в указанных направлениях. Это поможет ему и в личном развитии. Есть над чем работать и становиться ещё лучше. Успехов и честных клиентов!
А
20 июля 2021
Руаль потрясающий гид и Человек с большой буквы, мы прекрасно провели время, все было чётко, быстро и весело, с юмором и Рауля все в порядке, так же как и с вождением, просто восхитительно водит, всем рекомендую и рекомендую имено индивидуальные туры, ни где не теряете время и все чётко по маршруту, мы остались всем довольны, спасибо Рауль!
А
19 июля 2021
Здравствуйте.
Замечательная экскурсия.
Всем рекомендую.
Ещё раз бы поехал.
Там уже в Гаграх предложили в четыре раза дешевле то же самое, но тогда вы поедете как кильки в банке, человек 6-8 и все чужие. А так 2-3 человека своих. И Вы сами решаете, сколько времени где-то побольше погулять, посидеть. С чужими так не получится.
А по деньгам машина должна заработать определенную сумму. Она примерно у всех фирм одинаковая плюс минус.
Так что решайте- свои, но дороже, с чужими, но дешевле.
Природа - красота.
Нужно ещё раз туда съездить.
Спасибо организаторам!
Ещё 42 отзыва

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