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Поездка на джипе к озеру Рица и Гегскому водопаду

Вдохновиться природой Абхазии, попробовать местные специалитеты и сделать отличные снимки
В это приключение вы отправитесь на комфортном внедорожнике — так мы доберёмся и до знаменитых мест, и до самых заповедных уголков Абхазии.

Вы послушаете Гегский водопад, поразитесь Голубому озеру, полюбуетесь Рицей в объятиях гор, а также продегустируете местные угощения.
4.8
66 отзывов
Поездка на джипе к озеру Рица и Гегскому водопаду
Поездка на джипе к озеру Рица и Гегскому водопаду
Поездка на джипе к озеру Рица и Гегскому водопаду

Описание экскурсии

Самые красивые точки Абхазии

От Гагры мы возьмём курс в сторону лазурного озера Рица, по дороге останавливаясь у многих живописных мест, популярных и менее туристических. Итак, программа нашего джип-приключения:

  • Водопады: Влюблённых, Девичьи и Мужские Слёзы, а также шумный Гегский водопад — до него мы доберёмся, преодолев 7 км бездорожья!
  • Висячий мост через бурную реку Бзыбь
  • Смотровые площадки: с одной вы полюбуетесь слиянием двух рек; вторая называется «Прощай, Родина» и подарит дивные пейзажи с высоты 750 метров
  • Голубое озеро непередаваемого на фото цвета
  • Юпшарский каньон с монументальными скалами-стенами
  • Озера Рица: вы полюбуетесь им с лучших ракурсов и пообедаете в уютном вкусном ресторане

Кроме того, мы всегда можем останавливаться в понравившихся вам уголках Абхазии. На обратном пути вы по желанию «покорите» тарзанку на реке Бзыбь и продегустируете абхазские вкусности: мёд на пасеке, вино в винном погребе, сыр на сыроварне и чай на плантации.

Организационные детали

  • Путешествие пройдёт на автомобиле Nissan Patrol
  • На экскурсию могут отправиться взрослые и дети от 5 лет
  • Экскурсию для вас проведу я или другие гиды из нашей команды

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включено: транспортные расходы
  • Вход в национальный парк оплачивается отдельно
  • Обед и другие личные расходы не включены
  • Дегустации бесплатные

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Гагре
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рауль
Рауль — ваша команда гидов в Гагре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 2266 туристов
Всем привет! Меня зовут Рауль, я гид, живу в Абхазии, мне 25 лет, окончил АГУ (Филологический факультет). Люблю свою страну, организую поездки со своей командой на автомобилях Ниссан Патруль и Митсубиси Делика. Проводим экскурсии уже пятый год. Раскроем вам всю красоту Абхазии и обязательно порадуем лезгинкой! Также можем принять большие группы до 60 человек.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на последних 30 из 66 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
59
4
3
3
2
2
2
1
Дмитрий
Рауль просто мастер своего дела! Отличный водитель и рассказчик и просто хороший человек! Виртуозно свозил нас по серпантинам к прекрасным водопадам и озёрам, искренне рад, что выбрал именно его! Всем рекомендую! ☝🏾
Рауль просто мастер своего дела! Отличный водитель и рассказчик и просто хороший человек! Виртуозно свозил нас
Рауль просто мастер своего дела! Отличный водитель и рассказчик и просто хороший человек! Виртуозно свозил нас
Рауль просто мастер своего дела! Отличный водитель и рассказчик и просто хороший человек! Виртуозно свозил нас
Рауль просто мастер своего дела! Отличный водитель и рассказчик и просто хороший человек! Виртуозно свозил нас
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Е
Мы ездили с Раулем нашей маленькой семьей - я, муж и дочка 5 лет. Все было очень комфортно. Благодаря Раулю добрались до необычайно красивых мест Абхазии. Мы остались под большим впечатлением:) Спасибо!
Мы ездили с Раулем нашей маленькой семьей - я, муж и дочка 5 лет. Все было
Мы ездили с Раулем нашей маленькой семьей - я, муж и дочка 5 лет. Все было
Мы ездили с Раулем нашей маленькой семьей - я, муж и дочка 5 лет. Все было
Мы ездили с Раулем нашей маленькой семьей - я, муж и дочка 5 лет. Все было
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А
На экскурсию ездили в конце апреля с ребенком 6 лет. Это была наша вторая экскурсия с Раулем, первая Город-призрак и природа Абхазии. Нам все очень понравилось!!! Огромная благодарность Раулю!
На экскурсию ездили в конце апреля с ребенком 6 лет. Это была наша вторая экскурсия с
На экскурсию ездили в конце апреля с ребенком 6 лет. Это была наша вторая экскурсия с
На экскурсию ездили в конце апреля с ребенком 6 лет. Это была наша вторая экскурсия с
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Н
Данное мероприятие подойдёт людям, которые хотят в своём кругу, с комфортом, посетить наиболее известные и живописные места Абхазии. Маршрут был спланирован отлично. Времени на самостоятельное посещение давалось достаточно, чтобы и
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сфоткаться и посмотреть всё, приобрести что-то или сходить в туалет. Покушать нас отвезли в кафе, где действительно недорого, вкусно и живописно. Дегустация поразила нас вкусами и качеством вина и мёда, а так же очень понравился, человек проводивший данную дегустацию: дружелюбный, спокойный, щедрый (есть с кем сравнить).
По поводу самого экскурсовода, могу сказать только хорошее. Мы с мужем оставим именно такой образ абхаза. Человека общительного, со множеством друзей и знакомых, готового помочь, уважающего свою родину и принимающего и чувствующего, что происходило и что происходит с его государством.

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И
Наш гид Рауль с потрясающим чувством юмора и профессиональным вождением в экстремальных условиях. На каждой точке давал нам столько времени сколько нам было необходимо – не торопил. За время путешествия
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мы очень душевно пообщались. Подростки в восторге от нашего гида, вспоминаем с улыбкой его приколы. . Осмотрели много красивейших мест. В следующий приезд в Абхазию обратимся только к нему.
P.S.
Он встретил рано утром нас И вез по серпантину Вокруг красоты поражают взор Потоки рек, ущелья и вершины гор.
Мы посетили водопад, тот, что был снят в кино про Холмса.
Ходили по висячему мосту, перелетали Бзыбь.
У Сталина на даче побывали… Еще! 😂😂 Копченые оливки мы искали С Раулем долго хохотали, ведь мы их так и не нашли😉

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Юлия
Огромное спасибо за экскурсию, которая могла не состояться. В запланированный день, часа за 2 до отправления поняли, что ехать не можем, так как у ребёнка случился тепловой удар, а в
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течение дня и сама слегла с температурой 38.5, но нам перенесли поездку, за что огромное спасибо. Наш гид Джими, потрясающий парень, с кавказским чувством юмора. Он давал нам время на каждой точке столько сколько нужно, не торопил сделать миллион фотографий. Маршрут был спланирован, чтобы по возможности встретить не так много народу. Помимо озеро Рица и Гегского водопада мы посетили Голубое озеро, водопады: Мужские и Женские слёзы, но больше понравился водопад Влюблённых, где сын съехал с тарзанки. Останавливались на двух навесных мостах и около горных рек. Вообщем, тур стоит того, но ещё лучше ехать малой компанией, так как легко выбрать место в машине и менять в зависимости от интереса. Очень рекомендую.

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