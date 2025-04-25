В это приключение вы отправитесь на комфортном внедорожнике — так мы доберёмся и до знаменитых мест, и до самых заповедных уголков Абхазии. Вы послушаете Гегский водопад, поразитесь Голубому озеру, полюбуетесь Рицей в объятиях гор, а также продегустируете местные угощения.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Самые красивые точки Абхазии

От Гагры мы возьмём курс в сторону лазурного озера Рица, по дороге останавливаясь у многих живописных мест, популярных и менее туристических. Итак, программа нашего джип-приключения:

Водопады: Влюблённых, Девичьи и Мужские Слёзы, а также шумный Гегский водопад — до него мы доберёмся, преодолев 7 км бездорожья!

Висячий мост через бурную реку Бзыбь

Смотровые площадки: с одной вы полюбуетесь слиянием двух рек; вторая называется «Прощай, Родина» и подарит дивные пейзажи с высоты 750 метров

Голубое озеро непередаваемого на фото цвета

Юпшарский каньон с монументальными скалами-стенами

Озера Рица: вы полюбуетесь им с лучших ракурсов и пообедаете в уютном вкусном ресторане

Кроме того, мы всегда можем останавливаться в понравившихся вам уголках Абхазии. На обратном пути вы по желанию «покорите» тарзанку на реке Бзыбь и продегустируете абхазские вкусности: мёд на пасеке, вино в винном погребе, сыр на сыроварне и чай на плантации.

Организационные детали

Путешествие пройдёт на автомобиле Nissan Patrol

На экскурсию могут отправиться взрослые и дети от 5 лет

Экскурсию для вас проведу я или другие гиды из нашей команды

Что входит в стоимость, а что — нет