Вы отправитесь изучать горную местность Абхазии на необычных квадроциклах — биг-футах! На них вы сможете посетить отдалённые уголки республики Абхазии и даже изучить пещеры.
Описание экскурсии
Приключение в горах Абхазии
Погрузитесь в захватывающий мир гор Абхазии и отправьтесь в незабываемую экспедицию на биг-футах! Если вы хотите испытать адреналин и ощутить дух свободы, то эта экспедиция создана именно для вас.
Что такое биг-футы?
Наши биг-футы – это надежные и мощные транспортные средства, способные преодолевать любые горные преграды. Они помогут вам добраться до самых отдаленных и загадочных уголков Абхазии.
Загадочные места для исследования
Во время экспедиции вы сможете посетить:
- Самую глубокую пещеру в мире
- Гору Мамзышха
- Удивительные просторы Арабики
Незабываемые впечатления
Каждое мгновение, проведенное в горах, будет наполнено удивительными открытиями и яркими эмоциями. Не упустите возможность стать частью этого уникального приключения!
Ежедневно в 08:00 и в 20:00.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гора Мамзышха
- Гора Арабика
- Пещера
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Гагра
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 08:00 и в 20:00.
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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