Мы прокатим вас с ветерком по лучшим достопримечательностям Абхазии, а затем отвезем на пляж, где у вас будет время на купание и отдых.



Мы посетим: ресторан «Гагрипш», смотровую площадку в г.



Гагре, белые скалы, водопад Девичьи слёзы, водопад Мужские слёзы, пасека и винный погреб, подвесной мост через реку Бзыбь, Голубое озеро, Юпшарский каньон («каменный мешок»), Чабгарский карниз и смотровая Прощай Родина, озеро Рица, Водопад влюбленных, Гегский водопад.