Джип-тур в Абхазию из Гагры - горы, море, драйв и отдых от души

Мы прокатим вас с ветерком по лучшим достопримечательностям Абхазии, а затем отвезем на пляж, где у...

4.9
9 отзывов
Мы прокатим вас с ветерком по лучшим достопримечательностям Абхазии, а затем отвезем на пляж, где у вас будет время на купание и отдых.

Мы посетим: ресторан «Гагрипш», смотровую площадку в г.

Гагре, белые скалы, водопад Девичьи слёзы, водопад Мужские слёзы, пасека и винный погреб, подвесной мост через реку Бзыбь, Голубое озеро, Юпшарский каньон («каменный мешок»), Чабгарский карниз и смотровая Прощай Родина, озеро Рица, Водопад влюбленных, Гегский водопад.
Джип-тур в Абхазию из Гагры - горы, море, драйв и отдых от души
Джип-тур в Абхазию из Гагры - горы, море, драйв и отдых от души
Джип-тур в Абхазию из Гагры - горы, море, драйв и отдых от души
Джип-тур в Абхазию из Гагры - горы, море, драйв и отдых от души
Джип-тур в Абхазию из Гагры - горы, море, драйв и отдых от души
Джип-тур в Абхазию из Гагры - горы, море, драйв и отдых от души
Джип-тур в Абхазию из Гагры - горы, море, драйв и отдых от души
Джип-тур в Абхазию из Гагры - горы, море, драйв и отдых от души
Джип-тур в Абхазию из Гагры - горы, море, драйв и отдых от души

Что вы увидите 🤩

  • популярный на весь мир ресторан «Гагрипш»
  • смотровая площадка в г. Гагре
  • водопад Девичьи слёзы
  • водопад Мужские слёзы
  • пасека и винный погреб
  • подвесной мост через реку Бзыбь
  • Голубое озеро
  • Юпшарский каньон («каменный мешок»)
  • Чабгарский карниз и смотровая Прощай Родина
  • озеро Рица
  • Водопад влюбленных
  • Гегский водопад
  • Пляж у Черного моря на закате
Хотите увидеть нетронутую первобытную природу, еще не «прибранную к рукам», надышаться чистейшим воздухом, отдохнуть телом и душой в колоритной Абхазии? В путешествии на джипах вы увидите вершины гор, живописные пейзажи, диких животных. А фото и видео из открытой кабины внедорожника получаются просто потрясающими!

Во время поездки вы увидите:

  • популярный на весь мир ресторан «Гагрипш»
  • смотровая площадка в г. Гагре
  • водопад Девичьи слёзы
  • водопад Мужские слёзы
  • пасека и винный погреб
  • подвесной мост через реку Бзыбь
  • Голубое озеро
  • Юпшарский каньон («каменный мешок»)
  • Чабгарский карниз и смотровая Прощай Родина
  • озеро Рица
  • Водопад влюбленных
  • Гегский водопад
  • Вечером вы можете искупаться в чистейшем море.
Важная информация
Правила пересечения границы Россия — Абхазия
  • Для граждан РФ, ДНР, ЛНР — паспорт. Граждан РБ не пропустят.
  • Дети до 18 лет могут ехать только в сопровождении взрослого. Для несовершеннолетних — свидетельство о рождении, в случае путешествия с сопровождающим — генеральная нотариальная доверенность с разрешением от родителей на доверенное лицо с правом пересечения границы Абхазии (или просто границ без указания стран).
  • отсутствие судимостей
  • отсутствие задолженностей в ФСС. Проверить можно через сайт «Госуслуги» по ИНН.
  • домашних животных провозить можно, но обязательно наличие паспорта прививок и справок от ветеринара, переноски.
  • В Адлере забираем с остановок по главным улицам и у каждой точки свое время.
  • Накануне тура, с вами обязательно связывается наш диспетчер и обговаривает еще раз все детали. Мы находимся на связи в WhatsApp до окончания тура.

Цены на экскурсию

Для группы 1-8 человекДля группы 1-5 человек
Взрослый
1 800 ₽
Дети от 5-8 лет
1 600 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • услуги водителя-гида
  • трансфер
  • прогулка у моря до 40 минут
  • экологический сбор на озере Рица (350 р. с человека)
  • дегустация напитков, сыра, копченостей
  • При заказе индивидуальной экскурсии — поездка с крутым водителем + подарок.
Что не входит
  • обед на озере Рица (средний чек от 300-500 руб)
  • трансфер из Пицунды 200 руб. /чел.
Место начала и завершения
Ваш адрес в Гагре
Важная информация
  • Правила пересечения границы Россия — Абхазия
  • Для граждан РФ, ДНР, ЛНР — паспорт. Граждан РБ не пропустят.
  • Дети до 18 лет могут ехать только в сопровождении взрослого. Для несовершеннолетних — свидетельство о рождении, в случае путешествия с сопровождающим — генеральная нотариальная доверенность с разрешением от родителей на доверенное лицо с правом пересечения границы Абхазии (или просто границ без указания стран).
  • отсутствие судимостей
  • отсутствие задолженностей в ФСС. Проверить можно через сайт «Госуслуги» по ИНН.
  • домашних животных провозить можно, но обязательно наличие паспорта прививок и справок от ветеринара, переноски.
  • Накануне тура, с вами обязательно связывается наш диспетчер и обговаривает еще раз детали места встречи.
  • Трансфер с центрального Сочи +500 рублей с человека - итого билет с центрального Сочи туда и обратно стоит 2600. или можете приехать самостоятельно в Адлер на ЖД вокзал
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 08:30 - 9:00
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Ежедневно в 08:30 - 9:00

Юлия П.
Юлия П.
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Отзывы от посетивших эту экскурсию

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