На индивидуальной экскурсии вы познакомитесь с историей Абхазии и её традициями, посетите заброшенные строения, а также побываете на дегустации алкогольных напитков, сыров и мёдов, произведённых абхазцами. Во время насыщенной программы вы пообедаете в апацхе — месте, где готовят традиционные блюда.
Описание экскурсииЧто вас ждёт?
- Знакомство с историей Абхазии, её традициями и обычаями.
- Посещение заброшенных монументальных сооружений.
- Дегустация различных видов вина, коньяка, чачи, а также сыров и мёда местного производства.
- Обед с традиционной кухней в апацхе.
По договорённости.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Зимний театр/кинотеатр
- Дворец князя Смецкого (365 комнат)
- Мост через реку Алдзга
- Город-призрак Акармара
Что включено
- Работа гида и водителя
- Дегустация
- Проезд на комфортабельном микроавтобусе
Что не входит в цену
- Обед в апацхе
- Фотография на панорамной площадке
Где начинаем и завершаем?
Начало: Адлер, ул. Урожайная, 76 (КПП ПСОУ)
Завершение: Адлер, ул Урожайная, 76 (КПП ПСОУ)
Когда и сколько длится?
Когда: По договорённости.
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
