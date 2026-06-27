Найдено 3 экскурсии в категории « Заброшенные места » в Гагре, цены от 1500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август 2026 г.

Наши экскурсии позволят вам познакомиться с заброшенными местами Гагры. Вы увидите необычные и интересные места, познакомитесь с историей и культурой региона. Вы получите незабываемые впечатления и приключения увидев забытые и неизвестные достопримечательности