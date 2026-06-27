Мои заказы

Экскурсии по заброшкам Гагры с гидом

Найдено 3 экскурсии в категории «Заброшенные места» в Гагре, цены от 1500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август 2026 г.
Гагра - образцовый курорт с имперским размахом (в мини-группе)
Пешая
3.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Гагра - образцовый курорт с имперским размахом (в мини-группе)
Прогулка по заброшенному наследию принца Ольденбургского
Начало: У Приморского парка
Расписание: во вторник, четверг, пятницу и воскресенье в 11:00
Завтра в 11:00
30 июн в 11:00
1500 ₽ за человека
Затерянный мир Абхазии
10 часов
Мини-группа
до 6 чел.
Затерянный мир Абхазии
Начало: Адлер, ул. Урожайная, 76 (КПП ПСОУ)
Расписание: По договорённости.
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
7000 ₽ за человека
Гагра - образцовый курорт с имперским размахом
Пешая
3.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Гагра - образцовый курорт с имперским размахом
Прогулка по заброшенному наследию принца Ольденбургского
Начало: У Приморского парка
Завтра в 11:30
30 июн в 11:30
6000 ₽ за всё до 4 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Гагре в категории «Заброшенные места»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гагре
В июне 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Гагра - образцовый курорт с имперским размахом (в мини-группе);
  2. Затерянный мир Абхазии;
  3. Гагра - образцовый курорт с имперским размахом.
Какие места ещё посмотреть в Гагре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Рица;
  2. Голубое озеро;
  3. Юпшарский каньон;
  4. Ресторан «Гагрипш»;
  5. Гагрская колоннада;
  6. Новоафонская пещера;
  7. Приморский парк;
  8. Водопады Девичьи и Мужские слезы;
  9. Новый Афон;
  10. Водопад Молочный.
Сколько стоит экскурсия по Гагре в июне 2026
Сейчас в Гагре в категории "Заброшенные места" можно забронировать 3 экскурсии от 1500 до 7000.
Наши экскурсии позволят вам познакомиться с заброшенными местами Гагры. Вы увидите необычные и интересные места, познакомитесь с историей и культурой региона. Вы получите незабываемые впечатления и приключения увидев забытые и неизвестные достопримечательности