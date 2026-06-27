Мини-группа
до 10 чел.
Гагра - образцовый курорт с имперским размахом (в мини-группе)
Прогулка по заброшенному наследию принца Ольденбургского
Начало: У Приморского парка
Расписание: во вторник, четверг, пятницу и воскресенье в 11:00
Завтра в 11:00
30 июн в 11:00
1500 ₽ за человека
Мини-группа
до 6 чел.
Затерянный мир Абхазии
Начало: Адлер, ул. Урожайная, 76 (КПП ПСОУ)
Расписание: По договорённости.
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
7000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Гагра - образцовый курорт с имперским размахом
Прогулка по заброшенному наследию принца Ольденбургского
Начало: У Приморского парка
Завтра в 11:30
30 июн в 11:30
6000 ₽ за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Гагре в категории «Заброшенные места»
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