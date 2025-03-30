Найдено 3 экскурсии в категории « Город-призрак Акармара » в Гагре, цены от 7000 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году

1 чел. По популярности 12 часов Индивидуальная до 7 чел. Индивидуальная экскурсия по Восточной Абхазии Начало: КПП ПСОУ Адлер, ул. Урожайная, д. 95 Расписание: Ежедневно, по договоренности. Рекомендуемое время выезда — с 7:00 до 9:00. 29 500 ₽ за всё до 7 чел. 14 часов Индивидуальная до 6 чел. Ускользающая красота: призрачные Ткуарчал и Акармара Начало: КПП Псоу 22 000 ₽ за всё до 6 чел. 10 часов Групповая Затерянный мир Абхазии Начало: Адлер, ул. Урожайная, 76 (КПП ПСОУ) Расписание: По договорённости. 7000 ₽ за человека Другие экскурсии Гагры

Ответы на вопросы от путешественников по Гагре в категории «Город-призрак Акармара»

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