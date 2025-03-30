Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальная экскурсия по Восточной Абхазии
Начало: КПП ПСОУ Адлер, ул. Урожайная, д. 95
Расписание: Ежедневно, по договоренности. Рекомендуемое время выезда — с 7:00 до 9:00.
Завтра в 07:00
31 мар в 07:00
29 500 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Ускользающая красота: призрачные Ткуарчал и Акармара
Начало: КПП Псоу
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
22 000 ₽ за всё до 6 чел.
Групповая
Затерянный мир Абхазии
Начало: Адлер, ул. Урожайная, 76 (КПП ПСОУ)
Расписание: По договорённости.
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
7000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Гагре в категории «Город-призрак Акармара»
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