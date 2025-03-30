Город-призрак Акармара – экскурсии в Гагре

Найдено 3 экскурсии в категории «Город-призрак Акармара» в Гагре, цены от 7000 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Индивидуальная экскурсия по Восточной Абхазии
12 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальная экскурсия по Восточной Абхазии
Начало: КПП ПСОУ Адлер, ул. Урожайная, д. 95
Расписание: Ежедневно, по договоренности. Рекомендуемое время выезда — с 7:00 до 9:00.
Завтра в 07:00
31 мар в 07:00
29 500 ₽ за всё до 7 чел.
Ускользающая красота: призрачные Ткуарчал и Акармара
14 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Ускользающая красота: призрачные Ткуарчал и Акармара
Начало: КПП Псоу
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
22 000 ₽ за всё до 6 чел.
Затерянный мир Абхазии
10 часов
Групповая
Затерянный мир Абхазии
Начало: Адлер, ул. Урожайная, 76 (КПП ПСОУ)
Расписание: По договорённости.
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
7000 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Гагре в категории «Город-призрак Акармара»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гагре
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Индивидуальная экскурсия по Восточной Абхазии
  2. Ускользающая красота: призрачные Ткуарчал и Акармара
  3. Затерянный мир Абхазии
Какие места ещё посмотреть в Гагре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Озеро Рица
  2. Голубое озеро
  3. Юпшарский каньон
  4. Ресторан «Гагрипш»
  5. Приморский парк
  6. Водопады Девичьи и Мужские слезы
  7. Гегский водопад
  8. Колоннада
  9. Водопад Молочный
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Гагре в марте 2025
Сейчас в Гагре в категории "Город-призрак Акармара" можно забронировать 3 экскурсии от 7000 до 29 500.
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