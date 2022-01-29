Здравствуйте, хотелось бы поделиться впечатлениями от поездки на Гастрономический тур. Было безумно интересно. Гид Инал полностью погрузил в атмосферу страны, ее быт и культуру, Абхазия фантастическая страна, но не попробовав блюда той страны где ты находишься, до конца ее не почувствуешь и не узнаёшь. Чай, вино, сыр и мёд - это очень вкусно.

Первой остановкой была Дегустация чая. Вид и аромат непередаваем, мы очень любим крупно-листовой, и тут для нас было море выбора. Вкус чая надо просто пробовать и вы точно найдёте свой. Вторая остановка была в Абхазском селе. Для нас, которые видят фрукты уже в готовом виде на прилавках это просто Рай, увидели как растут мандарины, дочка в полном восторге от телят, считай Домашний зоопарк для детей😍. В это время мы дегустировали вина. Вино мы любим и знаем в нём толк, с уверенностью могу сказать что данные вина хорошего качества, не то что нам предлагали на других дегустационных залах. Интересная упаковка, оригинальная этикетка. И самое главное дегустация в бокалах, а не в пластиковых стаканах, как на других точках. Дальше наш путь лежал на сыроварню, там нам предложили сыры местного производства и мясо. В восторге от буйволиного сыра, про мясо даже слова излишние, это нужно попробовать. Следующая остановка на Дегустации мёда, узнали очень много информации о мёде и его полезных свойствах.

После мёда мы отправились на обед. Очень часто, когда путешествуешь и не знаком с кухней страны, тебе кажется, что это набор продуктов, но Инал рассказал, как правильно есть мамалыгу, и какие блюда к нему заказывать👍. Замечу, что ни на одной дегустации нам ничего не навязывали, как часто это происходит на рынке, мы с удовольствием взяли, то что нам понравилось!!!

Обедали мы в чудесном заведении.

В конце нашей поездки посетили смотровую, оттуда весь город, как на ладони. Инал нам рассказал об истории города, и о быте местных жителей, не зря Абхазию называют Страной Души, это на самом деле так❤️. А в конце, как говорит сам Инал: «Абхазия эта болезнь, один раз приедешь и будешь приезжать вновь и вновь», на самом деле так оно и есть, подтверждаем на личном примере. Огромное Спасибо Иналу и команде гидов, за такую поездку и увлекательные рассказы о стране.

Вы делайте очень важное дело -прививаете любовь к вашей стране с первого взгляда, а это очень важно! Спасибо вам за это!