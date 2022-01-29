Гастротур по Абхазии

Сыры и мясо, мед, чай и вина — продегустировать местные специалитеты и услышать о культуре региона

5
14 отзывов
Индивидуально
для 7 чел.
Абхазия — не только живописная, но и очень ароматная и «вкусная» страна! Вместе мы посетим несколько фермерств и заглянем в гости к абхазам: вы поймете, как здесь выращивают сочные плоды и ароматный чай, как заготавливают чачу, как коптят мясо и собирают мед.

Обязательно все это попробуем, а в завершение посетим ресторан с красивым видом и полюбуемся панорамой Гагры.
Гастротур по Абхазии
Гастротур по Абхазии
Гастротур по Абхазии
Гастротур по Абхазии
Гастротур по Абхазии
Гастротур по Абхазии
Гастротур по Абхазии
Гастротур по Абхазии
Гастротур по Абхазии
Гастротур по Абхазии
Гастротур по Абхазии
Гастротур по Абхазии
Гастротур по Абхазии
Гастротур по Абхазии
Гастротур по Абхазии
Гастротур по Абхазии
Гастротур по Абхазии
Гастротур по Абхазии
Гастротур по Абхазии
Гастротур по Абхазии
Гастротур по Абхазии
Гастротур по Абхазии
Гастротур по Абхазии
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Главное в нашем туре — это вкусовые ощущения, но и без интересных рассказов не обойдется! По дороге к локациям я расскажу об истории, традициях и местном быте. Поделюсь информацией для вашего комфортного отдыха — куда лучше поехать, что посмотреть и что выбрать. А во время остановок вас ждут:

  • Абхазский чай — вы продегустируете согревающий напиток, узнаете, как его выращивают, и услышите о том, что сейчас стало с этой отраслью.
  • Вино и чача — в гостеприимном доме абхаза, в ароматном саду мы посмотрим, как растут фейхоа, мандарины, киви и множество других фруктов. И конечно, вам предложат несколько видов вин и знаменитую чачу, «лекарство от всех болезней», — дегустацию дополнят рассказы о его производстве и о том, какое вино предпочитают сами абхазы.
  • Сыры и мясо — затем вы попробуете фермерские продукты: копченые сыры сулугуни и мясо; узнаете, что такое сыр дубового копчения и как коптят эти продукты.
  • Абхазский мёд — самая сладкая локация на маршруте! Помимо знакомства с бортничеством и местной продукцией, при желании вы сможете прокатиться на тарзанке через реку Бзыбь.

После мы заедем в ресторан абхазской кухни; рекомендую выбрать наше основное национальное блюдо — мамалыгу (я расскажу, как ее есть). Пока вы ждете заказ, полюбуетесь прекрасным видом на реку и ущелье. И красивый финал — потрясающая панорама Гагры со смотровой площадки на горе Мамзышьха: по пути к ней вас ждут рассказы о курорте, принце Ольденбургском и эвкалиптах!

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Дополнительные расходы

  • Обед в ресторане
  • Покупка специалитетов (по желанию)
  • Тарзанка через реку (по желанию) — 500 руб. с человека
  • Аренда детского кресла — 500 руб.
  • Экскурсию также можно начать от границы (+ 1000 руб. к стоимости экскурсии)

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
14
4
3
2
1
Татьяна
29 янв 2022
Гид Алан задал позитивный тон всей нашей поездке в Абхазию, начиная с самой границы. Очень приятный, чуткий, эрудированный и вежливый гид, который показал нам туристические и нетуристические места в Гагре и окрестностях. Он познакомил нас с местной кухней, винами, историей и рассказал о прошлом и современном в этой стране. Алан стал едва ли не самым запоминающимся впечатлением Абхазии. Рекомендуем от всей души!
Г
21 янв 2022
Чудесный гид Инал! Рассказал про историю страны, туристические объекты, был чутким и вежливым!! Рада, что попали именно к нему и именно он показал нам страну души! Чудесные люди, великолепная природа, индивидуальный подход к клиентам! Остались очень довольны туром!! Благодарим Инала от всей души!!
Анастасия
5 янв 2022
Всё было супер! С этой экскурсии надо начинать знакомство с Абхазией, тогда веселье начинается прямо от границы 😉
Я ездила с мамой и тётей, возраст нашей группы составил от 34 до 64, при этом все остались довольны! Всё было сыто-пьяно, а бонусом и познавательно 😊
Владимиру ещё раз спасибо за такую интересную прогулку 😊
А
4 янв 2022
Были на экскурсии 1 января 2022 года. Остались лучшие впечатления: прекрасный гид, отличный маршрут, где удалось попробовать вкусные домашние вина, сыры и еще много всего. Помимо самого гастротура, мы узнали от гида еще много-много интересной информации про жизнь в Абхазии, за что ему отдельное спасибо.
И
31 дек 2021
Огромное спасибо Владимиру! Прекрасная встреча с Абхазией, новогоднее настроение, внимательное отношение! Всем рекомендуем эту команду гидов!
Татьяна
8 ноя 2021
Заказывали индивидуальную экскурсию для меня и дочери 12 лет. Наш гид был - Алан. У меня была мечта - поесть мандарины с ветки и я ее реализовала в этом туре, на дегустации вина, была прогулка по саду хозяев.

Что особенно понравилось:
Комфортное авто (Тойота минивен)
Сам гид (уроженец Абхазии, любит и знает о своей стране кажется все)
Пейзажи

Дегустационный тур предполагает, что вы покупаете, то что там дегустируете. Я это понимала и мы покупали на каждой точке что-то (чай, вино, копченое мясо). Рекомендую взять с собой наличку, минимум тыс 2.

Чайная дегустация немного разочаровала. Не предложили присесть, налили остывший чай в одноразовые стаканчики (кажется электричества не было), хоть и много интересного рассказывали про сбор чая. Но на дегустации вина все компенсировало возможность поесть с ветки мандарины и хурму в саду хозяев винодельни. Это было классно! Попробовали также разное вино. Увезли бутылочку розового.

Останавливались по дороге в красивых видовых местах. У горной реки, у развалин храма, обзорной точки. Невероятно красиво. Очень хотим вернутся ещё. Спасибо огромнейшее Алану за пунктуальность, внимание к деталям, интересный рассказ про жизнь в Абхазии. Нам очень понравилось!
И
2 ноя 2021
Очень понравилась экскурсия с Игорем! Получили больше, чем ожидали. Кроме посещения вкусных мест узнали многое о Гагре, а также об истории Абхазии и обычаях на Абхазских свадьбах. Очень рады что побывали в домашней винодельне, посетить именно ее нам рекомендовали друзья, очень вкусное вино и чача! Игорь нас везде фотографировал. Экскурсией довольны на 100%.
А
25 окт 2021
Самые лучшие впечатления))
Получили первые впечатления об Абхазии именно на этом маршруте - интересные и разнообразные чаи и сборы, великолепнейший выбор домашних вин и крепких напитков, изготовленных, поистине, мастерами своего дела. Сыры и колбасы - выше всяких похвал, после жалели, что не приоберели более, покуда влезает в чемодан)) Гид, Дамей, познакомил нас с обычаями и традициями, отрытых вопросов не осталось, в ходе поездки посмотрели знаковые и просто интересные места по маршруту.
В общем- супер, очень довольны.
К
18 окт 2021
Ну круто было, спасибо! Выбирали по отзывам, и подписываюсь под всеми словами, что прочитал про этих ребят. Это было интересно, сыто и пьяно) Других гидов не видел и не знаю, поэтому Владимир лучший! … ))
А
5 окт 2021
Сегодня ездили на Гастротур, все очень понравилось! Особенно повезло с гидом, Владимир донёс до нас много нового и интересного! Все дегустации очень интересные и вкусные! Мало где в мире можно попробовать натуральные продукты как здесь! Поражены видами Абхазии, как дневной в горах, так и ночной со смотровой площадки! Всем советуем к посещению!
С
25 сен 2021
Много узнали о культуре, быте и нравах Абхазии, информация подавалась структурированно и интересно. Инал классный рассказчик, влюблённый в свою Родину. Такой информации не найдёшь ни в каких источниках, а только от носителей этой культуры. Дегустировали чай, вино, сыры, мед. Конечно же вся продукция выше всех похвал. Приятно скоротали дождливый день. Инал спасибо.
Э
19 сен 2021
Ездили сегодня с Владимиром, очень довольны экскурсией!
Спасибо за полный рассказ об Абхазии, Владимир научил правильно есть мамалыгу, теперь нам нравится)))
Касаемо самого тура, очень качественная продукция, всем советую, мы сыроеды, уходит не хотели с экзофермы)))
Всем советую эту команду и данную экскурсию, это первое с чего можно начать в республике!
Наталья
18 сен 2021
Здравствуйте, хотелось бы поделиться впечатлениями от поездки на Гастрономический тур. Было безумно интересно. Гид Инал полностью погрузил в атмосферу страны, ее быт и культуру, Абхазия фантастическая страна, но не попробовав блюда той страны где ты находишься, до конца ее не почувствуешь и не узнаёшь. Чай, вино, сыр и мёд - это очень вкусно.
Первой остановкой была Дегустация чая. Вид и аромат непередаваем, мы очень любим крупно-листовой, и тут для нас было море выбора. Вкус чая надо просто пробовать и вы точно найдёте свой. Вторая остановка была в Абхазском селе. Для нас, которые видят фрукты уже в готовом виде на прилавках это просто Рай, увидели как растут мандарины, дочка в полном восторге от телят, считай Домашний зоопарк для детей😍. В это время мы дегустировали вина. Вино мы любим и знаем в нём толк, с уверенностью могу сказать что данные вина хорошего качества, не то что нам предлагали на других дегустационных залах. Интересная упаковка, оригинальная этикетка. И самое главное дегустация в бокалах, а не в пластиковых стаканах, как на других точках. Дальше наш путь лежал на сыроварню, там нам предложили сыры местного производства и мясо. В восторге от буйволиного сыра, про мясо даже слова излишние, это нужно попробовать. Следующая остановка на Дегустации мёда, узнали очень много информации о мёде и его полезных свойствах.
После мёда мы отправились на обед. Очень часто, когда путешествуешь и не знаком с кухней страны, тебе кажется, что это набор продуктов, но Инал рассказал, как правильно есть мамалыгу, и какие блюда к нему заказывать👍. Замечу, что ни на одной дегустации нам ничего не навязывали, как часто это происходит на рынке, мы с удовольствием взяли, то что нам понравилось!!!
Обедали мы в чудесном заведении.
В конце нашей поездки посетили смотровую, оттуда весь город, как на ладони. Инал нам рассказал об истории города, и о быте местных жителей, не зря Абхазию называют Страной Души, это на самом деле так❤️. А в конце, как говорит сам Инал: «Абхазия эта болезнь, один раз приедешь и будешь приезжать вновь и вновь», на самом деле так оно и есть, подтверждаем на личном примере. Огромное Спасибо Иналу и команде гидов, за такую поездку и увлекательные рассказы о стране.
Вы делайте очень важное дело -прививаете любовь к вашей стране с первого взгляда, а это очень важно! Спасибо вам за это!
д
17 сен 2021
Всем Привет, ездили сегодня на Гастро тур с Владимиром, сказать что мы очень довольны, это не сказать ничего! Фантастика!! Владимир рассказал нам невероятные истории, какие бы вопросы мы не задавили, он отвечал на всё, экскурсия проходила именно так, как хотели мы сами, ничего лишнего. Очень доброжелателен и внимателен, с ним можно поговорить на любые темы, не только связанные с республикой!
Теперь касаемо самого гастротура:
Я очень люблю чаи и очень доволен этой продукцией, огромное спасибо за такую возможность
Далее мы поехали в абхазский дом, где нам показали как растёт фейхоа, инжир и киви 😍😍 и конечно же там мы смогли купить себе лекарство от всех болезней, знаменитую чачу)) со мной были друзья любители вина, принпициально сухого, огромную спасибо хозяину дома, они очень довольны!
Далее мы поехали пробовать сыррр. . сыр дубового копчения, деликатес, мы впервые такое пробовали, фантастика. Мясо, копченое мясо. . абхазы обычно употребляют его с мамалыгой (о ней поговорим позднее), так же пробовали такое впервые, взяли четыре кусочка, спасибо!
Далее мы поехали в медовую Пасику, тут мы профессионалы, безумно довольны качеством продукта.
Далее мы поехали в красивейшее заведение, и Владимир показал нам и рассказал как есть их национальные блюда, мы готовы только ради этого приезжать ещё, очень вкусно. . а какой вид на речку, это действительно райское место 😍

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Гагры

🎩Индивидуальные🚗На машине🧒Можно с детьми🍤ГастрономическиеСмотровые площадкиПо Абхазии

Еще несколько похожих предложений в Гагре

Индивидуальный тур на джипах по Абхазии из Гагры
Индивидуально
для 7 чел.
10ч
13 000
за 1-7 чел.
Индивидуальный тур на джипах по Абхазии из Гагры
🛣 Джиппинг
За время нашей десятичасовой поездки вы посмотрите на Абхазию другими глазами! Вам откроются самые живописные
Ежедневно с 07:00
Джип-тур в Бронзовое ущелье - по нетронутым местам Абхазии из Гагры
В группе
до 7 чел.
5
1
10ч
2 500
за 1 чел.
Джип-тур в Бронзовое ущелье - по нетронутым местам Абхазии из Гагры
🛣 Джиппинг
За время нашей двенадцатичасовой поездки вы посмотрите на Абхазию другими глазами! Вам откроются самые живописные
Ежедневно с 07:00 утра
Индивидуальный Джип-тур в Бронзовое ущелье - по нетронутым местам Абхазии
Индивидуально
для 7 чел.
12ч
15 000
за 1-7 чел.
Индивидуальный Джип-тур в Бронзовое ущелье - по нетронутым местам Абхазии
🛣 Джиппинг
За время нашей десятичасовой поездки вы посмотрите на Абхазию другими глазами! Вам откроются самые живописные
Ежедневно с 07:00 утра
Ткуарчал, город-призрак Акармара и природа Абхазии
Индивидуально
для 6 чел.
10ч
18 000
за 1-6 чел.
Ткуарчал, город-призрак Акармара и природа Абхазии
В поездке по известным и неизведанным местам Абхазии вы узнаете о главных городах региона, прогуляетесь по сухумской
Ежедневно
«Великолепная Абхазия» - путешествие к озеру Рица
В группе
до 20 чел.
5
10
850
за 1 чел.
«Великолепная Абхазия» - путешествие к озеру Рица
Абхазия - это то место, куда приезжают за красивыми пейзажами
Выезд с 9:00 до 9:30 в зависимости от расположения вашего отеля
Впервые в Абхазии
Индивидуально
для 8 чел.
4.9
30
11000
8 800
за 1-8 чел.
Впервые в Абхазии
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Джипинг к озеру Рица и Гегскому водопаду и знакомство с обычаями региона
1 фев
2 фев
3 фев
ещё...
Золотое кольцо Абхазии
В группе
до 100 чел.
12ч
1 800
за 1 чел.
Золотое кольцо Абхазии
Самая популярная экскурсия на побережье
1 фев
2 фев
3 фев
ещё...
каждый день
Джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду!
Индивидуально
для 8 чел.
4.8
57
10 000
за 1-8 чел.
Джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду!
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Вдохновиться природой Абхазии, попробовать местные специалитеты и сделать отличные снимки
1 фев
2 фев
3 фев
ещё...
Джип-тур в Абхазию из Гагры - горы, море, драйв и отдых от души
В группе
до 8 чел.
4.9
11
12ч
2 000
за 1 чел.
Джип-тур в Абхазию из Гагры - горы, море, драйв и отдых от души
🛣 Джиппинг
Мы прокатим вас с ветерком по лучшим достопримечательностям Абхазии, а затем отвезем на пляж, где у вас будет время на
1 фев
2 фев
3 фев
ещё...
Ежедневно в 08:30 - 9:00
Групповая экскурсия на встречу с Рицей
В группе
до 20 чел.
4.7
47
850
за 1 чел.
Групповая экскурсия на встречу с Рицей
🚌 На автобусе
Впечатлиться красотой абхазской природы и познакомиться с ее историей и культурой
1 фев
2 фев
5 фев
ещё...
ежедневно в 09:00
Экскурсия на альпийские луга и озеро Мзы в Абхазии
Индивидуально
для 8 чел.
15 000
за 1-8 чел.
Экскурсия на альпийские луга и озеро Мзы в Абхазии
🛣 Джиппинг
Мы отправимся с вами в заповедные места Абхазии
Ежедневно по договоренности
Многоликая Абхазия
Индивидуально
для 7 чел.
5
3
9 000
за 1-7 чел.
Многоликая Абхазия
🚗 На машине
Православные святыни, древняя крепость и замок в стиле модерн на авто-пешеходной экскурсии
2 фев
3 фев
4 фев
ещё...
У нас ещё много экскурсий 😎 в Гагре. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Гагре
ХОРОШО
🗺
ТАМ