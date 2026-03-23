Описание тура
Хотите по-настоящему выйти из зоны комфорта? Раздвинуть границы своих возможностей и узнать, на что вы действительно способны? Испытать эмоции, после которых ваша жизнь не будет прежней? Прыгнуть со скалы в воду каньонов, пройти затопленные пещеры, спуститься с отвесной скалы в водопад, сплавиться по бурной реке? Увидеть эксклюзивные места, некоторые из которых не знают даже местные?
Если вы не боитесь быть мокрыми, грязными, уставшими и готовы к приключениям и экстриму, которые запомните на всю жизнь - этот тур для вас!
Наши экшен-туры - это активные, насыщенные событиями туры без рюкзаков, проходящие в интенсивном темпе и включающие в себя максимум интересных локаций с упором на нетуристические места, а также много активностей с экстримом: сплавы, спелеотуризм, каньонинг, треккинг, элементы скалолазания.
Этот тур для тех, кому важнее, куда может машина проехать, чем как она выглядит. А также для тех, кому важнее веселая команда единомышленников, чем условный Абхазский сервис. Поэтому в этом недорогом и доступном туре простейшее размещение и групповой транспорт. А для желающих повышенного комфорта и лайта мы организуем индивидуальные туры по вашим желаниям в любую часть Абхазии, в том числе на вертолёте.
Данный тур специально разработан таким образом, чтобы отдых в красивейшем месте на природе чередовался с цивилизованной остановкой в домашних условиях. Всего в 11 дневном туре четыре двухдневных выезда по направлениям, с остановкой в палатке в самых красивых местах, между двумя ходовыми днями. Таким образом, за два дня с ночью между ними участник не успевает устать от природы и непривычных условий. После каждой двухдневки предусмотрен один день с программой средней насыщенности, часть этого дня также можно провести на море, которое находится в шаговой доступности. До и после этого дня - две ночи мы проводим в цивилизации, где есть возможность постирать, посушиться и отдохнуть от походных условий. Далее - следующая двухдневка по другому направлению, также с остановкой в красивом месте с палаткой.
Программа тура по дням
За Рицей над облаками, день 1
Маршрут начинается с туристических красот Абхазии, а заканчивается… тем, что Вы не понимаете, где находитесь. Вокруг крутые пики, горные озера, нарзаны и много-много много того, о чем не знают в турагентствах. Этот маршрут позволяет варьировать время посещения людных мест, поэтому Вы посмотрите Рицу без толп народу, ведь именно это портит впечатление от прекрасных мест Рицинского нацпарка.
Сбор группы осуществляется на границе Рф и Абхазии с абхазской стороны (Кпп Псоу) в 10 утра по мск
Начнем наше знакомство с Абхазией с визитной карточки Гагры - Старой колоннады. Желающие могут прогуляться по Приморскому парку, спустится к морю и наконец-то открыть купальный сезон! Любителей же посталкерить ждет красивое здание заброшенного зимнего театра. После небольшой остановки около магазина мы посетим Рицинский национальный парк и самую узнаваемую достопримечательность Абхазии - озеро Рица. Это место действительно потрясает своей красотой и размером, а окружающие его горы со снежными шапками дополняют величие обстановки. Несомненный плюс посещения озера утром и поздним вечером - отсутствие огромнейшей толпы людей и пробок, к тому же на маршруте мы сможем увидеть его с дикой безлюдной стороны. По пути на Рицу и в ее окрестностях множество интересных мест, и наша группа успеет посмотреть их по максимуму! Никаких дегустаций, малопримечательных остановок и трехчасовых отсиживаний в кафе - мы получим концентрат самых впечатляющих локаций. И самое главное - нас ждет треккинг по буково-пихтовому лесу к настоящей жемчужине, спрятанной в горах - озеру Малая Рица… А вечером мы покинем туристические места, уехав ночевать в палатках под звездным небом среди горных вершин. Поехали!
Краткий план:
10.00 Встреча на границе
- Колоннада, набережная, парк Принца Ольденбургского в Гагре
- Въезд в Рицинский национальный парк
- Голубое озеро
- Юпшарский каньон
- Смотровая Прощай Родина (Чабгарский карниз)
- Поход на оз. Малая Рица 2,5км (+2,5км обратно)
16.00 Обед.
- Большая Рица (с лучшей ее стороны, а не со стороны кафешек)
- Молочный водопад
- Мин. источник Авадхара
20:00 Ужин, установка лагеря, костер, обсуждение планов на следующий день.
Ночевка будет на высоте 1700мнум на поляне у горной реки в лесной зоне среди горных вершин. Именно сюда днем приезжают джиппинг туры на альпийские луга, которые на самом деле находятся намного выше и куда мы отправимся завтра. А пока вас ждёт потрясающее звездное небо и тишина безлюдных гор
Организационная информация:
До старта тура Вам необходимо прилететь в аэропорт Сочи или приехать поездом на Жд вокзал Адлер, рекомендуется брать билет с запасом времени не менее 2-3ч до старта тура(7-8утра). От аэропорта Сочи и Жд вокзала Адлер до Кпп Псоу ходит маршрутка 558 (1,5ч в пути, 60рублей) или можно доехать на такси за 20 минут за 700+рублей.
Кпп Псоу (граница) проходится по обычному паспорту гражданина Рф за 20-60 минут в зависимости от очередей. До поездки нелишним будет также провериться на ограничения на выезд на сайте Фссп. В противном случае- даже если Вы из Белоруссии, Украины, Казахстана и др. стран - вам необходимо заполнить анкету, и по прибытию оформить визу для поездки в Абхазию. Для детей необходим оригинал свидетельства о рождении со штампом о гражданстве или загранпаспорт. Согласие второго родителя не требуется. Доверенность от одного из родителей понадобится только в случае, если ребенок едет с бабушкой, дедушкой, тетей, дядей, или любым посторонним лицом.
После пересечения границы необходимо будет пройти 200м до точки сбора: Вы переходите границу, проходите мимо киосков Аквафон и Амобайл, поднимаетесь по небольшой лестнице слева и идёте прямо до баннера с надписью Прокат автомобилей 555 (необходимо перейти дорогу). Поворачиваете направо, обходите баннер с строящимся пунктом проката вдоль забора, поворачиваете налево и идете до старенького шлагбаума. За шлагбаумом будет т-образный перекресток, куда подъедет наш транспорт. Напротив вас будет ориентир- двухэтажный новый синий дом с магазином автозапчастей. Координаты: 43,3950666, 40,0149989, геолокация: ссылка
Абсолютно правильное решение взять пару дней отдыха на море до тура и пару дней отдыха после. Удобнее всего бронировать жилье рядом с местом встречи группы недалеко от границы (поселки Гячрипш/Цандрипш) через суточно. ру, например.
Внимание!!! Абхазия живёт по Московскому времени! Ваш телефон может перевести автоматически время на час вперед на грузинское. Чтобы не допустить данной ошибки отключите автообновление времени на телефоне или сверяйтесь по интернету.
В большинстве случаев на границе ещё ловит российская связь. При желании сразу после прохождения границы можно купить местную симку от Аквафона или А-мобайл, цена ориентировочно 1000р, мы предпочитаем Аквафон. Если у Вас есть проблемы с телефоном, интернетом и тд, а у вас возникла необходимость с нами связаться - просим позвонить у местных, гостям без проблем помогут.
На маршруте часто даже местная связь ловит плохо или не ловит совсем. Но, как говорится, в горах нет мобильной связи, но есть связь получше:) А в квартире организаторов проведен вай-фай, доступ к которому вы получите бесплатно. Т. е. даже без местной симки совсем без связи вы не останетесь. И да, Ютуб, Инстаграмм, Телеграмм у нас работают без ограничений.
Если Вы опаздываете - звоните и информируйте нас по телефону, который будет выложен в групповом чате. Если ваше опоздание меньше часа, то вы легко догоните нас на такси от границы до Гагры. Первая наша остановка будет на Колоннаде в Гагре, там мы пробудем ориентировочно с 10:30 до 11:00. Несколько хуже все обстоит, если вы опоздаете больше чем на час. Мы уедем в горы и такси будет стоить порядком дороже
Валютой в Абхазии является российский рубль. Безналичная оплата не распространена, деньги снять затруднительно. Рассчет за тур происходит наличными под рассчёт.
За Рицей над облаками, день 2
Сегодня нас ждёт поход в настоящие альпийские луга на высоту более 2000метров над уровнем моря. Тропа сначала вьется среди тенистого леса, а когда мы выйдем в зону альпики - нам останется только открывать рот от восторга, глядя на окружающие нас горы. Тропа несложная, за 6 км. мы набираем всего 300-400 метров высоты. В любое время года здесь потрясающе красиво: снежные горы в начале лета, цветущее разнотравье летом, разноцветные краски - осенью. И вот - перед нами настоящая горная жемчужина - озеро Мзы (Мзымна).
Здесь, желающие могут насладиться природой, а сильные и смелые - попробовать себя в восхождении на хребет Ацетука. Это, без сомнения, один из самых панорамных маршрутов Кавказа. Еще бы - ваш путь пролегает по вершине хребта, с одной стороны от которого Главный Кавказский хребет, с другой - ошеломляющие виды на озеро Рица. И ведь это не все! На вершине хребта расположились чрезвычайно живописные озера!
А мы, вдоволь насладившись видами, начинаем спускаться к лагерю и обеду. С хребта открываются захватывающие виды на Главный Кавказский Хребет, видно даже самую высшую точку Абхазии - гору Домбай-Ульген - высотой 4046 м. н.у.м. По пути, сфотографируемся на Ветренном камне.
Перекусиваем и если успеваем по времени, то мы стремимся попасть на еще одно чудо природы. Это Гегский водопад, который, кстати, исполнил роль Рейхенбагского водопада в советском фильме про Шерлока Холмса. Появляясь из скалы, он падает широким потоком с высоты 54 метров.
После мы, уставшие и наполненные впечатлениями, возвращаемся в цивилизацию.
Краткий план:
08.00 Завтрак
-Поход на озеро Мзы в зону альпийских лугов 6км в одну сторону (+6-10 км обратно в зависимости от выбранного маршрута)
- Подъем к Пятиозерью от озера Мзы. Хребет Ацетука с возможностью забраться на его вершину, откуда открывается вид на Большую Рицу. Тропа необычайно живописная, оттуда открываются виды на горные вершины как Абхазии, так и России. В июне тропа проходит мимо зарослей цветущего рододендрона и весеннего цветущего разнотравья. А с августа по октябрь начинается сезон черники.
15.00 Обед
- Гегский водопад
20.30 Размещение в пригороде Сухума, в нижней Эшере в двухуровневой квартире, двухместное расселение (в каютах, не в комнатах), ужин, обсуждение планов на следующий день.
Про размещение:
В квартире есть теплые полы, кондиционеры, вай-фай, резервное водоснабжение, резервное электроснабжение (чего улыбаетесь? Мы не готовимся к апокалипсису! Это Абхазия!), большая столовая для громких посиделок на первом уровне, комнаты для тихих посиделок на втором и, из них, отдельные двухместные каюты, где в основном вы будете только спать и где будут проживать ваши вещи. Размеры каюты по полу 3х2,5 метра, потолок достаточно низкий, спальное место 1,2х2 метра с индивидуальной розеткой и освещением. См. фото в разделе Проживание
Подъем на второй уровень осуществляется по вертикальной металлической лестнице (если вас это смущает, то вам нечего делать в экшен-туре! Пожалуйста, не бронируйте места активных и спортивных участников)
Имеется три санузла, четыре душевых, стиральная машина, сушилки на балконе.
В общем зале есть общий холодильник, микроволновка, кулер, чай и сладкое к нему. Выход на балкон с видом на море. Также есть настольные игры(Иманджинариум, Коднеймс), за которыми можно весело провести вечер даже если вы в них никогда не играли. Алкоголь Не под запретом, курить можно на балконе, ограничение только на шум после 22:00.
В пешей доступности от квартиры море с безлюдным пляжем (песок и мелкая галька), бесплатный горячий источник, теннисный корт, заброшенная спортбаза и военный санаторий, несколько сельских магазинов.
Сухум, отдых на море
Этот день мы посвятим отдыху и столице Абхазии - Сухуму. Набережная махаджиров, Ботанический сад, руины Диоскурии, а также рынок…
Но вы же приехали в экшен-тур, а не на обычную экскурсию. Так что по желанию группы я организую мегаэксклюзив(!!!) - сталкерскую экскурсию по Сухуму с бункерами и туннелями! Помимо этого Вас ждет несколько смотровых мест, с которых видно весь Сухум. И нет, это не простые площадки на горе, Вас ждет кое-что поинтереснее) А завершим поездку обедом в ресторане национальной кухни Нартаа
Далее по плану личное время. Релакс на море на безлюдном песчаном/галечном пляже в пешей доступности от дома. Рядом также имеется бесплатный горячий источник, теннисный корт и несколько заброшенных объектов. Одно из самых грандиозных заброшенных зданий - спортивная база олимпийского резерва, которая расположена недалеко от дома и свободна к посещению
Край Абхазской географии, день 1
Маршрут к самому дальнему краю Земли Абхазии. Всего 4 км отделяют нас от Грузинской границы и, как положено, на краю есть много интересного: заброшенные шахты, города-призраки, атмосферные места силы, настоящие гейзеры, экстримальные каньоны, подземные реки и водопады, считающиеся самыми высокими в Абхазии. Чтобы посмотреть все это самостоятельно вам понадобится 3-5 дней. Если найдете. Мы же управимся за 2 дня + вы получаете бонусы, недоступные ни в одном турагенстве: экстримальный аквапарк в каньоне, прогулка по крыше настоящего замка, купание в гейзере, шанс прокатиться с ветерком на крыше газели, подъём на 150-метровую трубу и обучение технике апноэ. Поехали!
Сегодня завтракаем, получаем гидрокостюмы у кого нет и выезжаем на наш второй двухдневный выезд.
Первой нашей остановкой будет дворец, утопающий в зелени. Это памятник несчастной любви с более чем вековой историей. Объект удивляет своей масштабностью: 365 комнат, захваченные тропическими растениями, до сих пор хранят память о княжне, ради которой он был построен. Мы удивимся царской архитектуре, захваченной лианами и бамбуковыми зарослями внутри здания, а наградой самым смелым будет великолепный вид с крыши здания.
Далее мы остановимся на настоящем гейзере. Вы думали, что вам придется ехать на Камчатку, чтобы их увидеть и даже искупаться в них? Нет, все это возможно в Абхазии!
По пути (хотя многие туда едут специально) мы заедем на центральную площадь Абжуйской Абхазии Мыку Ашта. Здесь находится и поныне действующий Моквский собор, великолепно сохранившийся памятник архитектуры 10 века.
А для смелых у нас - газеллинг. При возможности прокатим с ветерком и обзором в 360
Чем дальше - тем интереснее: подземная река по которой можно не просто прогуляться,но и посмотреть пещеру. Отапская пещера (пещера Абрскила) по красоте своих причудливых натечностей, сталагтитов, сталагмитов и сталагнатов, нисколько не уступает Ново-афонской пещере, а во многом и превосходит ее, соревнуясь разве что с Азишскими пещерами.
Не может быть! Мы столько успели за полдня? А после вкусного обеда нас ещё ждёт каньонинг!
После небольшой поездки и прогулки мы оказываемся на Аквачарпанском (Гупском) водопаде. Чистая, вполне располагающая к купанию вода, отвесные скалы и грот, делают место еще более атмосферным, похожим на тайные водопады в фильмах про далекие острова. Фотки получаются соответствующие.
Недалеко от водопада находятся два каньона, в которых мы собираемся очень интересно провести время. Зачетное место. Смелым понравится. Можно прыгнуть с шести метров в бурлящий каньон, слиться по бобслейной трассе, залезть в подводную пещеру и прокатиться вниз с десятиметрового водопада. А можно провести время купаясь под водопадом. Выбор за вами.
Возвращаемся к машине, ставим палаточный лагерь, ужинаем, любуемся закатом/звездами (это к чему успеем), устраиваем игры у костра/поем под гитару.
Расползаемся, зная, что завтра нам предстоит еще более насыщенный приключениями день.
Краткий план:
8:00 Завтрак, выезд
- Дворец Смецкого.
- Очамчирский Гейзер
- Мыку Ашта и Моквский собор
- Отапская Пещера
14:00 Обед
- Гупский водопад (+2 красивейших каньона+пещера, где можно поэкстремалить)
20:00 Постановка лагеря, ужин, костер, гитара, игры, просмотр фото и видео, обсуждение прошедшего дня.
Конец Абхазской географии, день 2
Сегодня мы ощутим себя настоящими сталкерами, ведь нас ждут заброшенные города-призраки! Мы прогуляемся по Акармаре, залезем на Грэс в Ткуарчале, проберемся в шахту, проверим себя на смелость страшным подвесным мостом, пройдем под самым высоким водопадом Абхазии, заедем в атмосферный храм и завершим день купанием в горячих источниках, а желающие научатся задерживать дыхание на 2 минуты и более. Начнем!
Нас ждёт ранний подъем и завтрак с видом на рассветные холмы, а после - вперёд, покорять города-призраки! Первый на очереди - Ткуарчал. Совсем необязательно ехать в Припять, чтоб почуствовать себя сталкером. Достаточно приехать сюда…
Здесь природа берет свое, отвоевывая у цивилизации метр за метром. Здесь растет лес на верхних этажах зданий. Здесь можно снимать фильмы про конец цивилизации. На стенах остатки советских плакатов, на полу - брошенные каски, везде неработающая аппаратура советских времен.
И Вы сами решаете, на чем остановиться. На прогулке по гулким коридорам главной районной электростанции или на осмотре заброшенного города с высоты птичьего полета, взобравшись на крышу Грэс или на 150-метровую фабричную трубу.
После осмотрим здание вокзала. Красивое, некогда величественное сооружение, пришло в упадок, потому что железная дорога давно не работает, а вместо рельс - пастбище. Поезда в никуда отправляются именно отсюда. Расписание на стене сохранилось.
И мы едем дальше, смотреть, куда приведет нас несуществующая железная дорога…
И… оказываемся в некогда прекрасной Акармаре, городе-мечте каждого советского шахтера, утопающей в цветах гортензии даже сегодня. Здесь было все для лучшей жизни: школы, больница, клуб, магазины… Все это мы сможем представить, послушав рассказ инструктора и прогулявшись по заросшим улицам.
Ну и каким мог быть шахтерский рай без многочисленных водопадов? Их тут десятки, мы посмотрим лишь самые-самые: искупаемся в Ирине,оценим Большой Акармарский, пройдем по полке за Великаном. Воды много всегда, мы ведь не в Крыму. До водопадов нам предстоит небольшой пеший выход 1,5км.
А раз мы столько всего успели за полдня - нам положен вкусный обед, после которого мы поможем вам найти самого себя самый страшный подвесной мост.
Разгон взят, не теряя оборотов мчим смотреть шахты. Да, настоящие. Где работали те самые шахтеры. И тут есть на что посмотреть: оставлены вагонетки, ремзоны, кран-балки, есть даже электростанция. Подземная.
Недолгий переезд и, совсем недалеко от границы с Грузией, мы посещаем расположенный в волшебном месте храм 10 века- Агубедийский храмовый комплекс, откуда открываются непередаваемые виды на весь Кодорский хребет, скалисто-неприступные бастионы горы Нарчхоу и Черное море. Само место является настолько атмосферным, что не оставляет равнодушными никого.
И, в заключении маршрута, по праву считающийся лучшим в Абхазии, Кындыгский горячий источник ,где так приятно расслабиться после активного маршрута. Это тоже гейзер. Здесь можно погрузиться в термальный бассейн, обмазаться лечебной грязью, принять массажный душ под одним из многих горячих водопадов, падающих с шестиметровой высоты…
А желающие получат ключ к синему миру нашей планеты. Под опытным руководством инструктора-фридайвера Вы узнаете о технике апноэ и научитесь задерживать дыхание минимум на 2 минуты!
После насыщенных двух дней мы возвращаемся в цивилизацию в нашу квартиру. Домашний ужин, обсуждение планов на следующий день, настольные игры, гитара, отдых.
Краткий план:
07:00-08:00 Завтрак у костра, выезд
- Город-призрак Ткуарчал. Кривые мосты, Фуникулер, вокзал, Грэс.
- Город-призрак Акармара
- Большой Акармарский водопад, водопады Ирина, Великан
14:00 Обед
- Страшный подвесной мостик
- Шахта 8
- Агубедийский храмовый комплекс
- Кындыгские горячие источники
20:00 Возвращаемся в Эшеру, ужин
Новый Афон, отдых на море
Этот день может стать как днем отдыха, так и, для желающих, экскурсионным днем по Новому Афону. Тут обязательно нужно взойти на Иверскую гору, чтобы посетить разместившуюся на ее вершине Анакопийскую крепость, откуда открывается неповторимый вид на Абхазский Кайлас - гору Турецкая шапка. Обязательно мы посетим рукотворный водопад, который был еще в 19-м веке возведен монахами Ново-Афонского монастыря, который мы также обязательно посетим. А вот самую раскрученную в Абхазии - Новоафонскую пещеру мы не можем однозначно рекомендовать к посещению ее можно будет посетить по желанию. Естественно, после увиденных далее в туре пещер, Новоафонская вряд ли Вас впечатлит.
По желанию релакс на море на отличном красивейшем пляже.
План экскурсии по Новому Афону:
-Новоафонский монастырь
-Рукотворные пруды, водопад
-Станция Псырцха
-Анакопийская крепость
14:00 Обед в кафе
-После обеда -личное время. Можно остаться в Новом Афоне и посетить Новоафонскую пещеру(по желанию, т. к. вход 1000 рублей!), а можно отправится обратно к нам в Эшеру
20.00 Ужин, ночь в квартире
Аргентина близко! Кодория, день 1
Следующие два дня будут одними из самых насыщенных в вашей жизни! Спуск со снаряжением с высоты 30 метров, невероятные водопады в изрезанных каньонах, подземные реки, неизведанные пещеры, треккинг к горному озеру и даже сплав по дикой реке ждут Вас. И не только. Происходить это будет на фоне нереальных Аргентинских джунглей и скал, причем таких, что участники забывают, что находятся в Абхазии.
После завтрака проезжаем пару небольших водопадов по пути и приступаем к самому интересному: знакомимся со снаряжением, и начинаем спуск на восьмерке с вершины Барьяльского водопада в каньон с высоты десятиэтажного дома! Тут вы можете себя попробовать в роли спецназа или Лары Крофт и так же быстро спуститься по веревке среди лиан над красивым полноводным водопадом. Инструктаж и прокат альпснаряжения входит в стоимость тура
Далее, по запасу времени, пеший выход на Цебельдинскую крепость (5-6 вв. н. э), находящуюся на 300-метровом обрыве. С нее открываются потрясающие виды на самую полноводную реку Абхазии - Кодор, по которой нас ждет сплав в последний день
Обедаем на нашем оборудованном месте, небольшой переезд, и мы снова попадаем в каньон. На этот раз Шакуранский. Даже дорога туда обещает много интересного. Джунгли, Лианы, Сказочный лес, и вот мы видим настоящее чудо - Шакуранские водопады. Именно здесь есть все основания забыть про то, что мы находимся на Кавказе, а не где-нибудь в Аргентине! Это великолепное произведение самой природы состоит из четырех водопадных ступеней, которые образуют каскад с перепадом высоты более 250 метров:
Первая из них - самая эффектная. В живописном природном амфитеатре с очень хорошей акустикой с высоты 15 метров падает вода на вершину известнякового сталагмита, а потом скатывается по всему конусу, подобно прозрачной мантии
Далее - широкая, как фата невесты, вторая ступень (22 м). Снизу к ней ведет каньон со свисающими лианами.
Следом ниспадающая в каньонное озеро третья ступень(35 м)
И живописная, растекающаяся веером четвертая (20 м)
Рядом с водопадом уходит вглубь горы на 3 километра Нижняя Шакуранская пещера, которая благодаря работе профессионального фотографа в рамках экшен-тура, удостоилась внимания иностранных изданий. Можем ли мы такое пропустить? Конечно нет! Прохождение пещеры в гидрокостюмах займет 2-3 часа, но увидите (и прочувствуете) Вы немало: это и уникальные травертины (Подземное Памуккале), водопады, озера, сталактитовая галерея и даже озеро лечебной грязи.
Сегодня нам остается только поставить палатки и поужинать. Наша стоянка будет на берегу холодной речки, питьевого водоема с кристально прозрачной водой.
Краткий план:
08.00 Завтрак, выезд
- Каньон р. Мачарка
- Ольгинский водопад
- Большой Барьяльский (Мачарский) водопад, Малый Барьяльский водопад, каньон. Спуск на восьмерке с вершины водопада в каньон
- Цебельдинская крепость (если успеваем)
15:30 Обед у костра
- Каскад Шакуранских водопадов
Внимание!!! Далее, для желающих будет невероятное приключение- посещение Нижней Шакуранской пещеры в гидрокостюме!!!
21:00 Ужин, ночевка в палатках.
Аргентина близко! Кодория, день 2
Вы думаете вчерашний день был самым насыщенным? Ну нет, сегодня мы выложимся по полной! Начнем день с треккинга на второе по величине озеро в Абхазии через сказочно красивый лес и каменный город, а завершим сплавом по бурной горной реке Кодор и горячими источниками. Скучать не придется!
До обеда нам предстоит пешая прогулка к озеру Амткел.
Вы только представьте себе Рицу, где будете только Вы. Но не все так просто. Пешая прогулка займет 4-5 часов времени, а пройти придется около 12 километров. Зато каждый шаг по джунглям будет особенным: прозрачные озера среди волшебного мшистого леса, наполненные форелью, брод через хрустально-прозрачную холодную речку, нависающие над вами скалы, увитые лианами…
Нам также представится возможность пройти по Каменному Городу, своеобразному причудливому нагромождению скал и камней, так похожее на старинный таинственный город с извитыми улочками. И несмотря на огромное количество окон и дверей - здесь постарался не человек, а природа. Наш маршрут пролегает мимо среди каменных исполинов, окутанных прохладным воздухом струящимся из многочисленных пещер, где всегда шумят два живописных водопада.
И вот близится наша цель дикое озеро Амткел. Это озеро, которое меняет цвет. Не беремся предсказать, какого цвета Вы его застанете: зеленым или синим, белым или черным. Глубина также непостоянна и колеблется до 40 метров! А на берегу среди весенней зелени лежат белесые деревья - остатки могучего древнего леса, некогда росшего на месте озера.
Здесь можно искупаться, а можно просто посидеть на огромном камешке, размером с дом, наслаждаясь тишиной, полным покоем и безмятежностью вечных скал. А прислушавшись можно различить шум мощного потока, устремляющего из озера в систему подземных сифонов.
После озера желающие смогут увидеть Азантский дольмен ровесник пирамид и Стоунхеджа сооружение о назначении и способе возведения которого спорят до сих пор. Это- самый высокий дольмен не только в Абхазии, но и на всем Кавказе.
После возвращения и обеда нас ждет подземный водопад! Просто задайте себе вопрос - сколько водопадов Вы видели под землей? А 15 метровых Подземных водопадов?
Выезжаем к месту старта нашего сплава в живописнейшее место среди Багадских скал.
Пока инструкторы готовят снаряжение, будет 30 минут, чтобы осмотреть Багадский мост и Багадский (зеленый) водопад.
Настоящей изюминкой маршрута будет 4-х часовой сплав по горной дикой реке Кодор. Это тоже эксклюзив - по Кодору сплавов больше никто не прововодит.
Это категорийная река, третьей категории сложности, но бояться не стоит: сплавляться мы будем под руководством кандидата в мастера спорта, неоднократного призера и победителя соревнований по спортивному туризму.
С места финиша нас заберет наш транспорт и, если останется время, мы посетим горячий источник.
После насыщенного приключения мы вернёмся на нашу квартиру, где нас, изрядно проголодавшихся, уже будет ждать сытный и вкусный домашний ужин
Краткий план:
6:00 Ранний подъем, перекус
- Трекинг 6 км. до озера Амткел
+ два водопада
+ Каменный город
+ Азантский дольмен
+ подземный 15-метровый водопад
11:00 Обед у костра
-Багадские скалы
-Багадский мост
-Багадский водопад
-Сплав по горной дикой реке Кодор(4 часа)
-Купание в природном термальном источнике
21.00 - возвращение в Эшеру, ужин.
Внимание! Кодор-река труднодоступная, дикая и бурная. Единственная дорога к месту старта сплава пролегает по узкой горной дороге и во время дождей её может здорово размыть или случиться обвал/сель. Опыт и знание реки позволяет сплавиться по ней по любой воде, но каждый раз ситуацию и риски оцениваем отдельно в зависимости от погодных условий и способностей группы. В случаях невозможности проведения сплава мы отдельно обсуждаем с группой варианты замены этой активности на другие.
Приключения на выбор группы
Абхазия предлагает гораздо больший выбор активностей, чем мы можем охватить в этом туре, поэтому последний полувыходной мы можем провести несколькими способами:
- релакс на море на отличном пляже или на горячих источниках, шашлыки (если повезёт, то пожарим и ската)
- поездка на затопленное в Великую Отечественную войну судно (раньше ловили и варили там вкуснейшие мидии, но в 2024году их популяция сильно пострадала от рапанов)
- морская прогулка на спортивной парусной яхте по акватории Сухума. Возможна встреча с дельфинами и катание на канате. Капитан-заслуженный путешественник России
- волшебный погребок-визит в Парнаут на винокурню к нашим хорошим друзьям-виноделам. Пожалуй лучший и действительно Настоящий домашний алкоголь, высоко оцененный всеми побывавшими там. Сергей делает вино, чачу, настои, портвейн, коньяки, кальвадос и т. д. для себя и своих друзей, поэтому качество отличнейшее. Виды на красивейшие закаты и непередаваемая душевная атмосфера-в подарок
- посещение пещеры Ураз Абаа, каньона и развалин старой крепости. Здесь проходили съемки фильма Последний герой и живёт колония летучих мышей
- любая другая активность, вариантов много, предлагаются на месте исходя из степени умотанности группы и жажды приключений
14.00-20.00 Личное время. 20.00 Возвращение в отель, вкусный ужин
Неизведанное. Черный маршрут, день 1
Это самый сложный из наших двухдневных маршрутов. Зато самый эксклюзивный. О тех местах, что мы вам покажем, знают единицы. Это мы. И Вы, если пойдете в самый черный из всех маршрутов Абхазии. У вас будет черный каньон, Вы будете в черных гидрокостюмах, исследовать черные дыры на карте Абхазии. Но помните - черная трасса - всегда самая сложная!
Вскоре после завтрака мы выезжаем в сторону границы и через час уже смотрим Отхарский дольмен, которому 4000 лет. Рядом увидим страусиную ферму, с весьма любопытными страусами. Там же увидим коня, воспитанного этими страусами.
Доезжаем Чернореченского форелевого хозяйства, удивляемся огромной реке, появляющейся из ниоткуда - это пещера-источник Мчишта, известная среди спелеодайверов всего мира, замечаем таблички погибших спелеоподводников, и при желании, заныриваем в первый зал…
Освежившись, мы начинаем подъём через густые абхазские джунгли к подножию наскальной крепости. В начале нашего пути видно это неприступное древнее сооружение. Неприступно оно для большинства туристов, но только не для нас! Знакомимся со снаряжением, и, под руководством опытного инструктора, начинаем достаточно сложный подъем вверх по скалам на Наскальный монастырь или Мчиштинский пещерный замок. Вскоре одеваем страховочные системы, пристегиваемся к страховочной веревке и забираемся прямо внутрь древнего сооружения. Главное - помнить, забраться наверх- лишь половина успеха. Ведь нас ещё ждёт спуск обратно в форелевое хозяйство.
Обедаем, (при желании форелью), и едем в Мюссерский заповедник. С высшей его точки открывается прекрасный вид на Западную часть Абхазии, а также весь Бзыбский хребет. Но главное, что он находится на море. И здесь, среди красивых скал расположен храм Амбара. Он стоит на берегу моря в диком незаезженном месте. Когда заходишь внутрь храма - ты попадаешь в сказку про спящую красавицу, в тот самый оставленный людьми город, где в камень, из которого построен храм проникают стволы и листья плюща, обволакивая его, как будто драпируя в причудливую вечнозеленую вуаль. Фотографиями это не передать - это надо видеть и ощущать, прикасаясь руками к проводникам вечности.
Сегодня стоянка в палатках на речке, ужин, костер, просмотр фото и видео, обсуждение прошедшего дня.
Краткий план:
08.00 Завтрак, выезд
- Отхарский водопад
- Отхарский дольмен, с кромлехами
- Форелевое хозяйство, раз уж по пути) Пещера-источник Мчишта
- Наскальный монастырь - восхождение, с элементами скалолазания
13:30 Обед
- Мюссерский заповедник.
- храм Амбара
20:00 Ужин, костер, ночевка в палатках.
Неизведанное. Черный маршрут, день 2
Сегодня нам предстоит очень сложный день. Нас ждет пеший выход (по ущелью, с гидрокостюмами, с элементами скалолазания) сначала до 40 метрового Ачмардинского водопада, а затем прохождение невероятной чистоты Черного каньона в гидрокостюмах. Конечно же, внутри тоже будут водопады, замшелые стены и невероятного цвета водичка.
После чего мы, не переодеваясь, пойдем прямо по Розовому каньону и дойдем до Багнарского водопада. Это - 70 метровый тройной водопад, зажатый в скальном каньоне, куда можно попасть только в гидрокостюмах.
Весь сегодняшний день - это, пожалуй, самый крутой экстремальный опыт в Абхазии. Под 40 метровой верхней ступенью можно встать на своеобразный язык тролля и постоять над 30-метровой бездной, куда по бокам от вас срываются мощнейшие потоки. Кто не испугался, тому и фотографии!
После возвращаемся к машине и обедаем на берегу речки. В завершении нас ждет еще одно водное приключение - полное прохождение Хашупсинского каньона. Летом это совершенно не холодно (+16+18) и даже не страшно. Гораздо экстремальнее каньон в мае-июне и после обильных ливней. Наша группа пройдет, а местами и проплывет этот каньон вниз по течению полностью. Отвесные стены высотой до 200 метров и узкая лента горной реки между ними станут прекрасным окончанием дня и маршрута. Покрытые изумрудным мхом стены каньона, уходящие ввысь дают возможность почувствовать всю мощь природы, когда ты маленькой песчинкой проплываешь под готовыми сомкнуться над тобой сводами.
После завершения наших приключений, мы отвозим наших экстремально отдохнувших друзей на границу Псоу-в Гагру-Н. Афон-Сухум, где мы и расстаемся, унося каждый навсегда частичку Абхазии в своей душе.
Краткий план:
8:00 Завтрак
- Пеший выход (по ущелью, с гидрокостюмами, с элементами скалолазания) 1 км до Ачмардинского и Багнарского водопада, каньонинг
14.00 Обед
- Прохождение Хашупсинского каньона в гидрокостюме
18:00 Трансфер к границе
Обратные билеты рекомендуем брать на поезд не ранее 22 часов, авиабилеты-не ранее 23 часов
Варианты проживания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от границы с Россией в первый день и до границы в последний день
- Работа инструктора
- Все переезды по маршруту
- Проживание и двухразовое домашнее питание в квартире организаторов в дни без палаток
- Аренда палаток, карематов, спальников, бивуачное снаряжение, аренда скалолазного снаряжения (при отсутствии)
- Питание на маршруте (сытная походная раскладка - мясное, гарнир, чай или кофе, сладкое к чаю)
Что не входит в цену
- Обеды в кафе национальной кухни (два-три раза за весь тур: средний чек 500-700р.)
- Аренда гидрокостюмов (стоимость б/у 1000 рублей, нового 2000р. на весь тур при наличии защитного костюма сверху, при отсутствии в два раза больше). Защитный костюм легко приобретается заранее на маркетплейсах за 1000р
- Входные билеты по маршруту (для детей до 12 лет есть скидки): Рицинский заповедник 1000р., Отапская пещера 500р., водопады Гигант и Ирина 400р., Анакопийская крепость 300р., Кындыгский горячий источник 300р. Рекомендуем иметь наличку с разменом
- Сувениры: твердые и жидкие
- На всё вышеперечисленное рекомендуется иметь с собой наличные рубли с разменом. В среднем на всё с запасом хватает 10тыс. р
О чём нужно знать до поездки
Перед участием, пожалуйста, обязательно ознакомьтесь с ответами на частые вопросы:
Безопасно ли ехать в Абхазию?
Если почитать интернет, складывается впечатление, что туриста беда здесь поджидает на каждом углу: грабят, стреляют, похищают, сервис нулевой, кругом разруха и вообще лучше не ехать. Но в сети умеют сгущать краски. Интернет-страшилки могут гулять по сети годами, любая неприятная ситуация с туристом вызывает огромный резонанс. Об этом пишут Сми, обсуждают в комментариях, пересказывают знакомым. И создается ощущение, будто подобное происходит постоянно. Но на самом деле нет, в крупных курортных городах Рф такие истории случаются регулярнее, просто их никто не обсуждает неделями. Конечно, как и в любой поездке, стоит соблюдать обычные меры предосторожности: не оставлять вещи без присмотра, не искать конфликтов, уважать местные традиции и не забывать про здравый смысл. Эти правила работают одинаково во всем мире.
Чек-лист по снаряжению:
-1-2 пары удобной ходовой обуви (треккинговые ботинки или крепкие кроссовки с хорошим протектором и нескользкой подошвой)
-легкая одежда на солнечную погоду до +25+30: футболка + лёгкие штаны или шорты. Мужчинам в людных местах нельзя появляться с голым торсом, женщинам - в топах и всём, что похоже на купальник.
-одежда на пасмурную погоду и вечер, ночью ориентировочно +10+20: флиска, куртка
-мембранная куртка или крепкий дождевик
-плавки, купальник
-нижнее белье, носки
-полотенце для душа/пляжа
-налобный фонарик
-мокрая обувь - обувь для водных активностей, гидроноски. Требование: обувь должна крепко сидеть на ноге и не слетать при попадании в грязь/глину. Нос должен быть закрыт. Хорошо подходят старые кроссовки + неопреновые гидроноски или гидрообувь-так ногам теплее. Бюджетная альтернатива гидроноскам это сочетание пары обычных носков и целофановых пакетиков (носок-пакет-носок)
-водо-ветрозащитная куртка и штаны поверх гидрокостюма. Подходят костюмы из болоневой ткани без подкладки, костюмы-дождевики, обычные ветровки, костюмы для парусного спорта и тд. Основная их цель-не допустить воздухообмен между вашим телом в гидрокостюме и окружающей средой, благодаря чему вам будет теплее и комфортнее, а нам спокойнее за целостность гидрокостюма. При использовании такого костюма поверх гидрика стоимость проката ниже.
-проверенный дома водозащитный чехол для телефона - по желанию. На шею его вешать в каньонах, сплаве, пещере будет нельзя в целях безопасности, но можно будет засунуть под гидрокостюм или нести в руке
-рекомендуем взять маленький 10-литровый рюкзачок для вещей быстрого доступа
Лучше, если ваши вещи поедут в рюкзаке, а не чемодане - так их удобнее грузить и переносить. Документы и ценные вещи рекомендуем упаковать в пакеты или гермомешок на случай дождя.
На чём мы поедем? Какие дороги?
В качестве транспорта используются основательно доработанные, лифтованные, с блокировками дифференциала, пассажирские автомобили Газель. Компромисс между удобством и нереальной проходимостью. Этот автомобиль способен проходить туда, где вы спать боитесь. Для груза экспедиционный багажник на крыше. Внутри все необходимое для полноценного отдыха на природе. Газ, плита, котлы, тенты, запас воды, комплект спальников, ковриков и палаток на всю группу. Так же на выездах используется более вместительный и комфортный микроавтобус Hyundai, а в случае необходимости - джипы (Hyundai Terracan, Уаз Патриот и тд.). Бездорожья на нашем маршруте будет больше, чем ровных дорог. Если Вас укачивает на ямах и серпантинах, то пожалуйста заранее запаситесь препаратом от укачивания (Драмина, например)
Где я могу пообщаться с другими участниками тура?
За месяц до даты начала тура создается группа телеграмм, где в том числе будет закреплена информация о необходимом снаряжении и как добраться до точки сбора. Эта же группа после тура не удаляется, а будет использоваться для обмена фото, видео и ссылками
Пожелания к путешественнику
Пожалуйста, перед бронированием обязательно ознакомьтесь со всей информацией по туру!
Опыт участия в походах/активных турах не обязателен (но желателен для детей, пожилых людей и участников с избыточной массой тела).
Наши участники должны понимать, что экстремальный туризм является потенциально опасным видом отдыха. Необходимо внимательно слушать инструктаж, команды инструктора и четко выполнять их.
Базовые навыки, которые желательны для участия(по ним можно примерно прикинуть свои возможности):
1. Выносливость, готовность к длительным нагрузкам (опыт подъемов с рюкзаком 10-15 кг, многочасовые переходы по пересечённой местности). Экшен-туры проходят без рюкзаков и длительных переходов, но темп у нас бодрый, активный.
2. Сила особенно ног, спины, рук и хвата (пригодится в активностях с элементами скалолазания и работе с веревкой).
3. Координация и баланс, умение двигаться по неровному рельефу, снежникам, скалам, скользким камням и тропам.
4. Здоровое сердце и легкие, отсутствие заболеваний, при которых противопоказаны активные нагрузки.
5. Способность быстро воспринимать информацию и реагировать на команды инструктора.
Сомневаетесь? Напишите нам, обсудим вашу физподготовку. Ваш организм способен на большее, чем вы можете себе представить. И мы вам это покажем, главное желание перешагнуть грань возможностей.
Визы
Порядок въезда в Абхазию предельно прост. Как правило, выезд в Абхазию возможен даже для тех, кто по долгу службы ограничен в выезде за границу. Даже загранпаспорт не нужен, если вы являетесь россиянином (кроме случаев, когда вы летите напрямую из России в Сухум или обратно, так как это считается международным рейсом). Въезд/вход через Кпп Псоу осуществляется по общему паспорту гражданина Рф. Нелишним будет также провериться на ограничения на выезд от доброго Российского государства на сайте Фссп. В противном случае - даже если Вы из Белоруссии, Украины, Казахстана и др. стран - вам необходимо заполнить анкету, и по прибытию оформить визу для поездки в Абхазию.
Для детей необходим оригинал свидетельства о рождении со штампом о гражданстве. Согласие второго родителя не требуется. Доверенность от одного из родителей понадобится только в случае, если ребенок едет с бабушкой, дедушкой, тетей, дядей, или любым посторонним лицом.