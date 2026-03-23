1 день

За Рицей над облаками, день 1

Маршрут начинается с туристических красот Абхазии, а заканчивается… тем, что Вы не понимаете, где находитесь. Вокруг крутые пики, горные озера, нарзаны и много-много много того, о чем не знают в турагентствах. Этот маршрут позволяет варьировать время посещения людных мест, поэтому Вы посмотрите Рицу без толп народу, ведь именно это портит впечатление от прекрасных мест Рицинского нацпарка.

Сбор группы осуществляется на границе Рф и Абхазии с абхазской стороны (Кпп Псоу) в 10 утра по мск

Начнем наше знакомство с Абхазией с визитной карточки Гагры - Старой колоннады. Желающие могут прогуляться по Приморскому парку, спустится к морю и наконец-то открыть купальный сезон! Любителей же посталкерить ждет красивое здание заброшенного зимнего театра. После небольшой остановки около магазина мы посетим Рицинский национальный парк и самую узнаваемую достопримечательность Абхазии - озеро Рица. Это место действительно потрясает своей красотой и размером, а окружающие его горы со снежными шапками дополняют величие обстановки. Несомненный плюс посещения озера утром и поздним вечером - отсутствие огромнейшей толпы людей и пробок, к тому же на маршруте мы сможем увидеть его с дикой безлюдной стороны. По пути на Рицу и в ее окрестностях множество интересных мест, и наша группа успеет посмотреть их по максимуму! Никаких дегустаций, малопримечательных остановок и трехчасовых отсиживаний в кафе - мы получим концентрат самых впечатляющих локаций. И самое главное - нас ждет треккинг по буково-пихтовому лесу к настоящей жемчужине, спрятанной в горах - озеру Малая Рица… А вечером мы покинем туристические места, уехав ночевать в палатках под звездным небом среди горных вершин. Поехали!

Краткий план:

10.00 Встреча на границе

- Колоннада, набережная, парк Принца Ольденбургского в Гагре

- Въезд в Рицинский национальный парк

- Голубое озеро

- Юпшарский каньон

- Смотровая Прощай Родина (Чабгарский карниз)

- Поход на оз. Малая Рица 2,5км (+2,5км обратно)

16.00 Обед.

- Большая Рица (с лучшей ее стороны, а не со стороны кафешек)

- Молочный водопад

- Мин. источник Авадхара

20:00 Ужин, установка лагеря, костер, обсуждение планов на следующий день.

Ночевка будет на высоте 1700мнум на поляне у горной реки в лесной зоне среди горных вершин. Именно сюда днем приезжают джиппинг туры на альпийские луга, которые на самом деле находятся намного выше и куда мы отправимся завтра. А пока вас ждёт потрясающее звездное небо и тишина безлюдных гор

Организационная информация:

До старта тура Вам необходимо прилететь в аэропорт Сочи или приехать поездом на Жд вокзал Адлер, рекомендуется брать билет с запасом времени не менее 2-3ч до старта тура(7-8утра). От аэропорта Сочи и Жд вокзала Адлер до Кпп Псоу ходит маршрутка 558 (1,5ч в пути, 60рублей) или можно доехать на такси за 20 минут за 700+рублей.

Кпп Псоу (граница) проходится по обычному паспорту гражданина Рф за 20-60 минут в зависимости от очередей. До поездки нелишним будет также провериться на ограничения на выезд на сайте Фссп. В противном случае- даже если Вы из Белоруссии, Украины, Казахстана и др. стран - вам необходимо заполнить анкету, и по прибытию оформить визу для поездки в Абхазию. Для детей необходим оригинал свидетельства о рождении со штампом о гражданстве или загранпаспорт. Согласие второго родителя не требуется. Доверенность от одного из родителей понадобится только в случае, если ребенок едет с бабушкой, дедушкой, тетей, дядей, или любым посторонним лицом.

После пересечения границы необходимо будет пройти 200м до точки сбора: Вы переходите границу, проходите мимо киосков Аквафон и Амобайл, поднимаетесь по небольшой лестнице слева и идёте прямо до баннера с надписью Прокат автомобилей 555 (необходимо перейти дорогу). Поворачиваете направо, обходите баннер с строящимся пунктом проката вдоль забора, поворачиваете налево и идете до старенького шлагбаума. За шлагбаумом будет т-образный перекресток, куда подъедет наш транспорт. Напротив вас будет ориентир- двухэтажный новый синий дом с магазином автозапчастей. Координаты: 43,3950666, 40,0149989, геолокация: ссылка

Абсолютно правильное решение взять пару дней отдыха на море до тура и пару дней отдыха после. Удобнее всего бронировать жилье рядом с местом встречи группы недалеко от границы (поселки Гячрипш/Цандрипш) через суточно. ру, например.

Внимание!!! Абхазия живёт по Московскому времени! Ваш телефон может перевести автоматически время на час вперед на грузинское. Чтобы не допустить данной ошибки отключите автообновление времени на телефоне или сверяйтесь по интернету.

В большинстве случаев на границе ещё ловит российская связь. При желании сразу после прохождения границы можно купить местную симку от Аквафона или А-мобайл, цена ориентировочно 1000р, мы предпочитаем Аквафон. Если у Вас есть проблемы с телефоном, интернетом и тд, а у вас возникла необходимость с нами связаться - просим позвонить у местных, гостям без проблем помогут.

На маршруте часто даже местная связь ловит плохо или не ловит совсем. Но, как говорится, в горах нет мобильной связи, но есть связь получше:) А в квартире организаторов проведен вай-фай, доступ к которому вы получите бесплатно. Т. е. даже без местной симки совсем без связи вы не останетесь. И да, Ютуб, Инстаграмм, Телеграмм у нас работают без ограничений.

Если Вы опаздываете - звоните и информируйте нас по телефону, который будет выложен в групповом чате. Если ваше опоздание меньше часа, то вы легко догоните нас на такси от границы до Гагры. Первая наша остановка будет на Колоннаде в Гагре, там мы пробудем ориентировочно с 10:30 до 11:00. Несколько хуже все обстоит, если вы опоздаете больше чем на час. Мы уедем в горы и такси будет стоить порядком дороже

Валютой в Абхазии является российский рубль. Безналичная оплата не распространена, деньги снять затруднительно. Рассчет за тур происходит наличными под рассчёт.

