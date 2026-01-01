Всё главное в Абхазии: индивидуально в Гагру, Сухум, Новый Афон и к озеру Рица
Объехать визитные карточки на джипе, отдохнуть в Мюссере и увидеть малоизвестные точки Черниговки
Начало: Гагра, время по договорённости. Также могу забрать...
«При желании можно покататься на катере или катамаране, доехать до дачи Сталина, водопада Молочный или смотровой с видом на Рицу сверху»
22 янв в 08:00
23 янв в 08:00
27 000 ₽ за всё до 4 чел.
В седле, на внедорожниках и пешком: 5 дней в Абхазии
Заглянуть на обед к местным, побывать на домашней винодельне и прокатиться верхом
Начало: КПП Псоу, Абхазия (после прохождения границы с РФ)...
1 июн в 08:00
2 июн в 08:00
56 000 ₽ за человека
От Гагры до Ткварчели на джипе: вся Абхазия только для вашей компании
Изучить страну от России до Грузии, увидеть все символы, неизведанные уголки и города-призраки
Начало: Гагра, время по договорённости. Также могу забрать...
«При желании можно покататься на катере или катамаране, доехать до дачи Сталина, водопада Молочный или смотровой с видом на Рицу сверху»
24 янв в 08:00
25 янв в 08:00
52 000 ₽ за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Гагре в категории «Водные развлечения»
Самые популярные туры этой рубрики в Гагре
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Гагре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
Сколько стоит тур в Гагре в январе 2026
Сейчас в Гагре в категории "Водные развлечения" можно забронировать 3 тура от 27 000 до 56 000. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Водные туры в Гагре на водном транспорте. Интересные обзорные туры для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март 2026