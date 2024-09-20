Полюбуемся лазурными горными озёрам, погуляем по самшитовому лесу в ущелье Черниговка и спустимся в подземное царство самой крупной в стране пещеры.
Увидим достопримечательности Гагры и Сухума, продегустируем вино, пофтографируемся на старинной заброшенной ж/д станции и расслабимся в Кындыгских термальных источниках.
Описание тура
Организационные детали
Что взять с собой: что-то тёплое для посещения пещеры в Новом Афоне (в пещере +15 С). Удобная обувь, крем от загара, зонт или непромокаемая одежда на случай непогоды, купальник, полотенце, пляжная обувь.
Возможны изменения в маршруте в зависимости от погоды, но количество посещений от этого не уменьшится.
Проживание. Будем жить в гостевом доме в Гудауте в 5 минутах от моря, 2-, 3-местное размещение. В номерах есть санузел и душ, двуспальная или двухъярусная кровать, кондиционер, холодильник, телевизор, спутниковое ТВ, Wi-Fi, чайник, посуда, фен и терраса.
Питание. В стоимость включены завтраки. Обеды и ужины за доплату.
Дети. Участие возможно с детьми старше 7 лет.
Транспорт. Передвигаться будем на комфортабельном минивэне.
Программа тура по дням
Встреча и отдых на озере Рица
Встретимся в 11:00 на КПП Псоу со стороны Абхазии. Добраться сюда можно от ж/д вокзала или из аэропорта Адлера за 20-40 минут. Начнём наше путешествие. Обязательно заедем в Гагру и осмотрим знаменитую колоннаду. А затем отправимся на озеро Рица. Полюбуемся Бзыбским ущельем и водопадом Девичьи слёзы и сделаем невероятные фотографии Голубого озера посреди гор.
Поднимемся на смотровую площадку «Прощай, Родина». Пока вы будете любоваться пейзажами, мы расскажем, откуда взялось необычное название локации.
Отдохнём на берегу Рицы — место так и притягивает к себе, хочется побыть здесь подольше. Сделаем наш день ещё приятнее и посетим частную винодельню и продегустируем напиток.
По желанию и за доплату можем побывать на даче Сталина и Молочном водопаде, а смельчки смогут прокатиться на зиплайне через реку.
Вечером прибудем в Гудауту и заселимся в гостевой дом. Затем — свободное время.
Прогулка по Сухуму, ущелье Черниговка и термальные источники
Встанем в 8:00, позавтракаем, захватим с собой купальник и пляжные принадлежности и в 9:00 поедем в Сухум. Погуляем по набережной Махаджиров и в эвкалиптовом парке, пройдёмся по старинным улочкам с особняками и изящными домиками. Обязательно попробуем местный кофе, сваренный на песке, в знаменитом кафе «Брехаловка».
Следующая локация — ущелье Черниговка. Будем идти по оборудованным мостикам в самшитовом лесу, а в конце маршрута выйдем к живописному водопаду. В Черниговке вы сможете пообедать.
Переедем к Кындыгским термальным источникам. Вода богата сероводородом, поэтому купание здесь не только расслабляет и позволяет отдохнуть, но и поправляет здоровье.
Вернёмся в гостевой дом. Затем — свободное время.
Достопримечательности Нового Афона, пещера и отъезд
После завтрака, в 9:00, поедем в Новый Афон. Осмотрим Новоафонский монастырь 19 века и заглянем в Новоафонскую пещеру. Общая протяжённость маршрута внутри — 2 км. Мы пройдём сквозь 8 залов, рассматривая сталактиты и сталагмиты. Настояшее подземное царство! Температура воздуха здесь даже летом достаточно прохладная — 15 градусов Цельсия. Рекомендуем взять с собой кофту или лёгкую куртку.
Увидим рукотворный Новоафонский водопад, сделаем эффектные кадры на заброшенной ж/д станции Псырцха и закупимся подарками на рынке сувениров. Погуляем по Приморскому парку, после чего вы сможете пообедать.
Отправимся к границе с Россией. На этом наш тур подошёл к концу. До встречи!
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|25 400 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансферы по маршруту
- Экскурсии по программе
- Сопровождение опытного гида
- Входные билеты на объекты экскурсий
Что не входит в цену
- Билеты до Адлера и обратно
- Обеды и ужины
- Трансферы из аэропорта до границы и обратно
- Минимальное количество участников 3 человека