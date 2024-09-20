Встретимся в 11:00 на КПП Псоу со стороны Абхазии. Добраться сюда можно от ж/д вокзала или из аэропорта Адлера за 20-40 минут. Начнём наше путешествие. Обязательно заедем в Гагру и осмотрим знаменитую колоннаду. А затем отправимся на озеро Рица. Полюбуемся Бзыбским ущельем и водопадом Девичьи слёзы и сделаем невероятные фотографии Голубого озера посреди гор.

Поднимемся на смотровую площадку «Прощай, Родина». Пока вы будете любоваться пейзажами, мы расскажем, откуда взялось необычное название локации.

Отдохнём на берегу Рицы — место так и притягивает к себе, хочется побыть здесь подольше. Сделаем наш день ещё приятнее и посетим частную винодельню и продегустируем напиток.

По желанию и за доплату можем побывать на даче Сталина и Молочном водопаде, а смельчки смогут прокатиться на зиплайне через реку.

Вечером прибудем в Гудауту и заселимся в гостевой дом. Затем — свободное время.