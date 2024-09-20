Тур-знакомство с Абхазией по главным местам: Новый Афон и Сухум

Выпить чашечку сухумского кофе, пройти по Новоафонской пещере и отдохнуть на берегу Рицы
Приглашаем в классическое путешествие по стране мандаринов, вина и жаркого солнца.

Полюбуемся лазурными горными озёрам, погуляем по самшитовому лесу в ущелье Черниговка и спустимся в подземное царство самой крупной в стране пещеры.

Увидим достопримечательности Гагры и Сухума, продегустируем вино, пофтографируемся на старинной заброшенной ж/д станции и расслабимся в Кындыгских термальных источниках.
Тур-знакомство с Абхазией по главным местам: Новый Афон и Сухум
Тур-знакомство с Абхазией по главным местам: Новый Афон и Сухум
Тур-знакомство с Абхазией по главным местам: Новый Афон и Сухум
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00

Описание тура

Организационные детали

Что взять с собой: что-то тёплое для посещения пещеры в Новом Афоне (в пещере +15 С). Удобная обувь, крем от загара, зонт или непромокаемая одежда на случай непогоды, купальник, полотенце, пляжная обувь.

Возможны изменения в маршруте в зависимости от погоды, но количество посещений от этого не уменьшится.

Проживание. Будем жить в гостевом доме в Гудауте в 5 минутах от моря, 2-, 3-местное размещение. В номерах есть санузел и душ, двуспальная или двухъярусная кровать, кондиционер, холодильник, телевизор, спутниковое ТВ, Wi-Fi, чайник, посуда, фен и терраса.

Питание. В стоимость включены завтраки. Обеды и ужины за доплату.

Дети. Участие возможно с детьми старше 7 лет.

Транспорт. Передвигаться будем на комфортабельном минивэне.

Программа тура по дням

1 день

Встреча и отдых на озере Рица

Встретимся в 11:00 на КПП Псоу со стороны Абхазии. Добраться сюда можно от ж/д вокзала или из аэропорта Адлера за 20-40 минут. Начнём наше путешествие. Обязательно заедем в Гагру и осмотрим знаменитую колоннаду. А затем отправимся на озеро Рица. Полюбуемся Бзыбским ущельем и водопадом Девичьи слёзы и сделаем невероятные фотографии Голубого озера посреди гор.

Поднимемся на смотровую площадку «Прощай, Родина». Пока вы будете любоваться пейзажами, мы расскажем, откуда взялось необычное название локации.

Отдохнём на берегу Рицы — место так и притягивает к себе, хочется побыть здесь подольше. Сделаем наш день ещё приятнее и посетим частную винодельню и продегустируем напиток.

По желанию и за доплату можем побывать на даче Сталина и Молочном водопаде, а смельчки смогут прокатиться на зиплайне через реку.

Вечером прибудем в Гудауту и заселимся в гостевой дом. Затем — свободное время.

Встреча и отдых на озере РицаВстреча и отдых на озере РицаВстреча и отдых на озере РицаВстреча и отдых на озере РицаВстреча и отдых на озере РицаВстреча и отдых на озере РицаВстреча и отдых на озере РицаВстреча и отдых на озере РицаВстреча и отдых на озере РицаВстреча и отдых на озере Рица
2 день

Прогулка по Сухуму, ущелье Черниговка и термальные источники

Встанем в 8:00, позавтракаем, захватим с собой купальник и пляжные принадлежности и в 9:00 поедем в Сухум. Погуляем по набережной Махаджиров и в эвкалиптовом парке, пройдёмся по старинным улочкам с особняками и изящными домиками. Обязательно попробуем местный кофе, сваренный на песке, в знаменитом кафе «Брехаловка».

Следующая локация — ущелье Черниговка. Будем идти по оборудованным мостикам в самшитовом лесу, а в конце маршрута выйдем к живописному водопаду. В Черниговке вы сможете пообедать.

Переедем к Кындыгским термальным источникам. Вода богата сероводородом, поэтому купание здесь не только расслабляет и позволяет отдохнуть, но и поправляет здоровье.

Вернёмся в гостевой дом. Затем — свободное время.

Прогулка по Сухуму, ущелье Черниговка и термальные источникиПрогулка по Сухуму, ущелье Черниговка и термальные источникиПрогулка по Сухуму, ущелье Черниговка и термальные источникиПрогулка по Сухуму, ущелье Черниговка и термальные источникиПрогулка по Сухуму, ущелье Черниговка и термальные источникиПрогулка по Сухуму, ущелье Черниговка и термальные источники
3 день

Достопримечательности Нового Афона, пещера и отъезд

После завтрака, в 9:00, поедем в Новый Афон. Осмотрим Новоафонский монастырь 19 века и заглянем в Новоафонскую пещеру. Общая протяжённость маршрута внутри — 2 км. Мы пройдём сквозь 8 залов, рассматривая сталактиты и сталагмиты. Настояшее подземное царство! Температура воздуха здесь даже летом достаточно прохладная — 15 градусов Цельсия. Рекомендуем взять с собой кофту или лёгкую куртку.

Увидим рукотворный Новоафонский водопад, сделаем эффектные кадры на заброшенной ж/д станции Псырцха и закупимся подарками на рынке сувениров. Погуляем по Приморскому парку, после чего вы сможете пообедать.

Отправимся к границе с Россией. На этом наш тур подошёл к концу. До встречи!

Достопримечательности Нового Афона, пещера и отъездДостопримечательности Нового Афона, пещера и отъездДостопримечательности Нового Афона, пещера и отъездДостопримечательности Нового Афона, пещера и отъездДостопримечательности Нового Афона, пещера и отъездДостопримечательности Нового Афона, пещера и отъездДостопримечательности Нового Афона, пещера и отъезд

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет25 400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансферы по маршруту
  • Экскурсии по программе
  • Сопровождение опытного гида
  • Входные билеты на объекты экскурсий
Что не входит в цену
  • Билеты до Адлера и обратно
  • Обеды и ужины
  • Трансферы из аэропорта до границы и обратно
  • Минимальное количество участников 3 человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: КПП Псоу со стороны Абхазии, 11:00
Завершение: КПП Псоу, после обеда
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Гагры

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