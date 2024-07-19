Если вы мечтали приобщить ребёнка к походной романтике и интересно провести время на природе — этот тур для вас! Мы организуем выездной пионерский лагерь для детей и их родителей: будем

исследовать горы, лес и побережье Абхазии, жить в палатках вдали от цивилизации, проводить вечера под звёздным небом у костра с ароматным чаем и постараемся обрести новых друзей. Активный отдых пройдёт с пользой: маленькие путешественники освоят навыки выживания, а взрослые — пройдут практики, направленные на саморазвитие, самопознание и улучшение самочувствия.

Описание Программа по дням Фото Выбрать день Ответы на вопросы

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Описание тура

Организационные детали

После подтверждения организатором вашей заявки и оплаты указанной на сайте суммы также необходимо будет внести оставшуюся часть стоимости непосредственно организатору не менее чем за 7 дней до начала тура.

С собой в поездку необходимо взять: рюкзак с водонепроницаемой накидкой, надувную подушку под голову, дождевик, налобный фонарик с батарейками, внешний аккумулятор, кружку, тарелку, набор столовых приборов, газовую горелку и баллончик, головной убор с козырьком, солнцезащитные очки, одежду для купания, походную одежду и обувь, сменный комплект одежды для сна. Рекомендуем заблаговременно снять наличные рубли мелкими купюрами.