Описание тура
Организационные детали
После подтверждения организатором вашей заявки и оплаты указанной на сайте суммы также необходимо будет внести оставшуюся часть стоимости непосредственно организатору не менее чем за 7 дней до начала тура.
С собой в поездку необходимо взять: рюкзак с водонепроницаемой накидкой, надувную подушку под голову, дождевик, налобный фонарик с батарейками, внешний аккумулятор, кружку, тарелку, набор столовых приборов, газовую горелку и баллончик, головной убор с козырьком, солнцезащитные очки, одежду для купания, походную одежду и обувь, сменный комплект одежды для сна. Рекомендуем заблаговременно снять наличные рубли мелкими купюрами.
Проживание. В собственной палатке (желательно двойной каркасной) со своим походным снаряжением (коврик полиуретановый, спальник синтетический). Привычных благ цивилизации (электричество, свет, горячая вода, душ, интернет, связь) в горах нет, удобства — уличные.
Питание. Не входит в стоимость. С собой у проводника будет газовая горелка и заварочный чайник. Рекомендуем взять: 2 больших армейских сухпайка, 1,5 литра бутилированной питьевой воды, лапшу и каши быстрого приготовления, перекусы (орехи, сухофрукты, снеки, батончики, вяленое мясо).
Уровень сложности. Средний. Пешком преодолеем 18 км, перепад высот — 2000 м. Программа предполагает умеренную физическую нагрузку, включая транспортировку собственных вещей. Тур подходит обычному человеку среднего телосложения без инвалидности и проблем со здоровьем. Также нужно учитывать, что в горах и из-за жары возможно изменение самочувствия.
Дети. Возможно участие с детьми старше 9 лет. Представленная программа будет наиболее интересна подросткам до 16-18 лет.
Программа тура по дням
Поход по Гагрскому хребту
Утром встретимся в условленной точке, познакомимся, сверим снаряжение и отправимся навстречу приключениям. Осмотрим развалины раннесредневековой Хашупской крепости со стеной, колодцем, дозорными башнями.
Доедем в высокогорное село Гюзли. Люди тут проживают только в тёплое время года, а зимой спускаются ниже. У местных пастухов всегда можно купить свежее молоко и сыр.
Отсюда начнётся пешая часть нашего путешествия. Будем передвигаться по Гагрскому хребту. Здесь очень богатая природа: на склонах соседствуют сосны и пальмы, в почве таятся мощные залежи известняков, а глубины изрезаны многочисленными пещерами. Будем много фотографировать, рассмотрим карстовые провалы и редкие цветы, которыми усыпаны альпийские луга: шафран, дельфиниум, золотарник, теликию, эдельвейс.
После обеда установим палатки, соберём дрова, наберём воды. Отдохнём и пообщаемся, поужинаем и приготовим чай на костре. Вечером для детей и подростков запланирована программа по основам выживания, тема будет посвящена съедобным растениям. Со взрослыми пройдём практику саморегуляции и разучим упражнение японского самурая, дающее заряд бодрости и сил.
Треккинги по горам Абхазии
Позавтракаем, соберём палатки и продолжим путь по Гагрскому хребту. Сегодня исследуем горный массив Арабика, один из крупнейших на Западном Кавказе. Будем передвигаться по каменной тропе и искать окаменелости, которым уже миллионы лет. В древности тут плескался океан Тетис, поэтому в окрестностях раскиданы аммониты, моллюски, раковины.
Во второй половине дня доберёмся к разрушенному пастушьему балагану в лесной чаще. Установим палатки, отдохнём и пообщаемся. Найдём дрова и воду, поужинаем и выпьем чаю, приготовленного на костре. С детьми и подростками продолжим изучать основы выживания и поговорим о взаимодействии с дикими животными. Со взрослыми освоим упражнение индийского врача, повышающее иммунитет.
Возвращение на побережье
Начнём утро с завтрака и занятий. С маленькими путешественниками узнаем, что делать, если заблудился, и обсудим основы биолокации. С их родителями пройдём практику саморегуляции и для гармонизации душевного равновесия пообщаемся с деревьями.
Упакуем снаряжение в рюкзаки и продолжим наше пешее приключение. С высоты гор осмотрим объекты Олимпийского парка в Сочи. Пообедаем и начнём затяжной спуск к побережью. К вечеру выйдем к Чёрному морю и на прощание успеем позагорать и искупаться в закатных лучах.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|10 000 ₽
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Что включено
- Трансфер от места встречи в село Гюзли на УАЗе
- Сопровождение гидом-проводником
- Экологический сбор
- Основы выживания для детей
- Практики саморегуляции для взрослых
Что не входит в цену
- Проезд в Абхазию и обратно
- Питание
- Снаряжение для палаточного лагеря