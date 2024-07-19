Через горы Абхазии к Чёрному морю: несложный поход с детьми

Приобщить ребёнка к походной романтике и провести мини-отпуск в палатке
Если вы мечтали приобщить ребёнка к походной романтике и интересно провести время на природе — этот тур для вас! Мы организуем выездной пионерский лагерь для детей и их родителей: будем
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исследовать горы, лес и побережье Абхазии, жить в палатках вдали от цивилизации, проводить вечера под звёздным небом у костра с ароматным чаем и постараемся обрести новых друзей.

Активный отдых пройдёт с пользой: маленькие путешественники освоят навыки выживания, а взрослые — пройдут практики, направленные на саморазвитие, самопознание и улучшение самочувствия.

Через горы Абхазии к Чёрному морю: несложный поход с детьми
Через горы Абхазии к Чёрному морю: несложный поход с детьми
Через горы Абхазии к Чёрному морю: несложный поход с детьми
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

После подтверждения организатором вашей заявки и оплаты указанной на сайте суммы также необходимо будет внести оставшуюся часть стоимости непосредственно организатору не менее чем за 7 дней до начала тура.

С собой в поездку необходимо взять: рюкзак с водонепроницаемой накидкой, надувную подушку под голову, дождевик, налобный фонарик с батарейками, внешний аккумулятор, кружку, тарелку, набор столовых приборов, газовую горелку и баллончик, головной убор с козырьком, солнцезащитные очки, одежду для купания, походную одежду и обувь, сменный комплект одежды для сна. Рекомендуем заблаговременно снять наличные рубли мелкими купюрами.

Проживание. В собственной палатке (желательно двойной каркасной) со своим походным снаряжением (коврик полиуретановый, спальник синтетический). Привычных благ цивилизации (электричество, свет, горячая вода, душ, интернет, связь) в горах нет, удобства — уличные.

Питание. Не входит в стоимость. С собой у проводника будет газовая горелка и заварочный чайник. Рекомендуем взять: 2 больших армейских сухпайка, 1,5 литра бутилированной питьевой воды, лапшу и каши быстрого приготовления, перекусы (орехи, сухофрукты, снеки, батончики, вяленое мясо).

Уровень сложности. Средний. Пешком преодолеем 18 км, перепад высот — 2000 м. Программа предполагает умеренную физическую нагрузку, включая транспортировку собственных вещей. Тур подходит обычному человеку среднего телосложения без инвалидности и проблем со здоровьем. Также нужно учитывать, что в горах и из-за жары возможно изменение самочувствия.

Дети. Возможно участие с детьми старше 9 лет. Представленная программа будет наиболее интересна подросткам до 16-18 лет.

Программа тура по дням

1 день

Поход по Гагрскому хребту

Утром встретимся в условленной точке, познакомимся, сверим снаряжение и отправимся навстречу приключениям. Осмотрим развалины раннесредневековой Хашупской крепости со стеной, колодцем, дозорными башнями.

Доедем в высокогорное село Гюзли. Люди тут проживают только в тёплое время года, а зимой спускаются ниже. У местных пастухов всегда можно купить свежее молоко и сыр.

Отсюда начнётся пешая часть нашего путешествия. Будем передвигаться по Гагрскому хребту. Здесь очень богатая природа: на склонах соседствуют сосны и пальмы, в почве таятся мощные залежи известняков, а глубины изрезаны многочисленными пещерами. Будем много фотографировать, рассмотрим карстовые провалы и редкие цветы, которыми усыпаны альпийские луга: шафран, дельфиниум, золотарник, теликию, эдельвейс.

После обеда установим палатки, соберём дрова, наберём воды. Отдохнём и пообщаемся, поужинаем и приготовим чай на костре. Вечером для детей и подростков запланирована программа по основам выживания, тема будет посвящена съедобным растениям. Со взрослыми пройдём практику саморегуляции и разучим упражнение японского самурая, дающее заряд бодрости и сил.

Поход по Гагрскому хребтуПоход по Гагрскому хребтуПоход по Гагрскому хребтуПоход по Гагрскому хребту
2 день

Треккинги по горам Абхазии

Позавтракаем, соберём палатки и продолжим путь по Гагрскому хребту. Сегодня исследуем горный массив Арабика, один из крупнейших на Западном Кавказе. Будем передвигаться по каменной тропе и искать окаменелости, которым уже миллионы лет. В древности тут плескался океан Тетис, поэтому в окрестностях раскиданы аммониты, моллюски, раковины.

Во второй половине дня доберёмся к разрушенному пастушьему балагану в лесной чаще. Установим палатки, отдохнём и пообщаемся. Найдём дрова и воду, поужинаем и выпьем чаю, приготовленного на костре. С детьми и подростками продолжим изучать основы выживания и поговорим о взаимодействии с дикими животными. Со взрослыми освоим упражнение индийского врача, повышающее иммунитет.

Треккинги по горам АбхазииТреккинги по горам АбхазииТреккинги по горам АбхазииТреккинги по горам Абхазии
3 день

Возвращение на побережье

Начнём утро с завтрака и занятий. С маленькими путешественниками узнаем, что делать, если заблудился, и обсудим основы биолокации. С их родителями пройдём практику саморегуляции и для гармонизации душевного равновесия пообщаемся с деревьями.

Упакуем снаряжение в рюкзаки и продолжим наше пешее приключение. С высоты гор осмотрим объекты Олимпийского парка в Сочи. Пообедаем и начнём затяжной спуск к побережью. К вечеру выйдем к Чёрному морю и на прощание успеем позагорать и искупаться в закатных лучах.

Возвращение на побережьеВозвращение на побережьеВозвращение на побережьеВозвращение на побережье

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет10 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер от места встречи в село Гюзли на УАЗе
  • Сопровождение гидом-проводником
  • Экологический сбор
  • Основы выживания для детей
  • Практики саморегуляции для взрослых
Что не входит в цену
  • Проезд в Абхазию и обратно
  • Питание
  • Снаряжение для палаточного лагеря
Где начинаем и завершаем?
Начало: КПП Псоу (со стороны Абхазии) или ваш отель в Гагрском районе, 10:00
Завершение: Пляж в районе Старой Гагры, 20:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Гагры

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