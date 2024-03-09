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Авторский тур
5 дней
Тур со вкусом вина и ароматом мандаринов: Новый Афон, Гагра и домашняя винодельня
Сделать селфи с милыми козочками, увидеть Белые скалы и расслабиться в горячих источниках
Начало: КПП Псоу, Абхазия (после прохождения границы с РФ)...
21 окт в 08:00
7 ноя в 08:00
35 700₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Через горы Абхазии к Чёрному морю: несложный поход с детьми
Приобщить ребёнка к походной романтике и провести мини-отпуск в палатке
Начало: КПП Псоу (со стороны Абхазии) или ваш отель в Гагр...
5 июля в 10:00
12 июля в 10:00
10 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
К себе настоящему: духовное путешествие по Гагрскому хребту в поисках шамана
Пожить вдали от цивилизации в палатке и позаниматься медитациями и йога-практиками в окружении гор
Начало: Гагра, остановка «Континент» (ул. Демерджипа), 10:...
1 июля в 10:00
8 июля в 10:00
35 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ННаталия9 марта 2024Роман-настоящий профи, всю поездку мы ощущали себя в абсолютной безопасности и комфорте, локации были интересными, красивыми, неожиданными, иногда мистическими, Роман
Ответы на вопросы от путешественников по Гагре в категории «На праздники»
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