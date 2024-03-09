На праздники – туры в Гагре

Найдено 3 тура в категории «На праздники» в Гагре, цены от 10 000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тур со вкусом вина и ароматом мандаринов: Новый Афон, Гагра и домашняя винодельня
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
1 отзыв
Тур со вкусом вина и ароматом мандаринов: Новый Афон, Гагра и домашняя винодельня
Сделать селфи с милыми козочками, увидеть Белые скалы и расслабиться в горячих источниках
Начало: КПП Псоу, Абхазия (после прохождения границы с РФ)...
21 окт в 08:00
7 ноя в 08:00
35 700 за человека
Через горы Абхазии к Чёрному морю: несложный поход с детьми
🚶 Пешая
Авторский тур
3 дня
Через горы Абхазии к Чёрному морю: несложный поход с детьми
Приобщить ребёнка к походной романтике и провести мини-отпуск в палатке
Начало: КПП Псоу (со стороны Абхазии) или ваш отель в Гагр...
5 июля в 10:00
12 июля в 10:00
10 000 за человека
К себе настоящему: духовное путешествие по Гагрскому хребту в поисках шамана
🚶 Пешая
Авторский тур
3 дня
К себе настоящему: духовное путешествие по Гагрскому хребту в поисках шамана
Пожить вдали от цивилизации в палатке и позаниматься медитациями и йога-практиками в окружении гор
Начало: Гагра, остановка «Континент» (ул. Демерджипа), 10:...
1 июля в 10:00
8 июля в 10:00
35 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Н
    Наталия
    9 марта 2024
    Тур со вкусом вина и ароматом мандаринов: Новый Афон, Гагра и домашняя винодельня
    Роман-настоящий профи, всю поездку мы ощущали себя в абсолютной безопасности и комфорте, локации были интересными, красивыми, неожиданными, иногда мистическими, Роман
    читать дальше

    показал нам природу, обычаи, полноводные водопады, самую огромную пещеру, все наши передвижения сопровождались интереснейшими рассказами, если мы что-то прослушали за фотографированием, всегда повторял и рассказывал заново)) мы путешествовали на комфортном минивене, и по дорогам и по горным ущельям, ни разу голова даже не качнулась, настолько комфортно Роман управлял транспортом, как настоящий джентельмен помогал выйти из машины, я честно говоря, забыла давно, когда тебе подают руку, так как сама водитель)) Вся наша команда состояла из деушек и у каждой есть волшебные фото, которые помог сделать Роман и научил пользоваться новыми фичами в телефоне, чтобы улучшить картинку)))В Абхазии в марте местами прохладно, и когда мы замерзли в гостинице, Роман тут же решил вопрос с обогревателем, был нам и мамой и папой в поездке, как добрый фей всегда решал вопросы быстро и эффективно))) мы всегда были вкусно накормлены, если нам чего-то не хватало, магазины тут же появлялись на нашем пути, местные фрукты, сыры, вина и другие продукты мы с удовольствием попробовали и купили домой)) я с удовольствием продолжила бы благодарить Романа за чудесную поездку, но лучше каждому открыть для себя Абхазию и только в компании с Романом!!! Есть один только минус, что поездка закончилась, но мы строим планы на новую встречу с Романом на просторах Грузии)))

    Роман-настоящий профи, всю поездку мы ощущали себя в абсолютной безопасности и комфорте, локации были интересными, красивымиРоман-настоящий профи, всю поездку мы ощущали себя в абсолютной безопасности и комфорте, локации были интересными, красивымиРоман-настоящий профи, всю поездку мы ощущали себя в абсолютной безопасности и комфорте, локации были интересными, красивымиРоман-настоящий профи, всю поездку мы ощущали себя в абсолютной безопасности и комфорте, локации были интересными, красивымиРоман-настоящий профи, всю поездку мы ощущали себя в абсолютной безопасности и комфорте, локации были интересными, красивымиРоман-настоящий профи, всю поездку мы ощущали себя в абсолютной безопасности и комфорте, локации были интересными, красивымиРоман-настоящий профи, всю поездку мы ощущали себя в абсолютной безопасности и комфорте, локации были интересными, красивымиРоман-настоящий профи, всю поездку мы ощущали себя в абсолютной безопасности и комфорте, локации были интересными, красивымиРоман-настоящий профи, всю поездку мы ощущали себя в абсолютной безопасности и комфорте, локации были интересными, красивымиРоман-настоящий профи, всю поездку мы ощущали себя в абсолютной безопасности и комфорте, локации были интересными, красивыми

Ответы на вопросы от путешественников по Гагре в категории «На праздники»

Самые популярные туры этой рубрики в Гагре
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Тур со вкусом вина и ароматом мандаринов: Новый Афон, Гагра и домашняя винодельня
  2. Через горы Абхазии к Чёрному морю: несложный поход с детьми
  3. К себе настоящему: духовное путешествие по Гагрскому хребту в поисках шамана
Какие места ещё посмотреть в Гагре
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Рица
  2. Юпшарский каньон
  3. Белые скалы
  4. Гегский водопад
Сколько стоит тур в Гагре в июне 2024
Сейчас в Гагре в категории "На праздники" можно забронировать 3 тура от 10 000 до 35 700. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте тур в Гагре на 2024 год на праздники, 1 ⭐ отзыв, цены от 10000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам