Через горы Абхазии к Чёрному морю: несложный поход с детьми
Приобщить ребёнка к походной романтике и провести мини-отпуск в палатке
Начало: КПП Псоу (со стороны Абхазии) или ваш отель в Гагр...
26 окт в 08:00
2 ноя в 08:00
10 000 ₽ за человека
Вперёд - в поход: треккинг-тур по Рицинскому национальному парку
Увидеть Гегский водопад, подняться на вершину Пшегишхва и насладиться видами на Рицу
Начало: Абхазия, точное место - по договорённости, с 7:00 ...
Завтра в 07:30
1 ноя в 07:30
15 400 ₽ за человека
К себе настоящему: духовное путешествие по Гагрскому хребту в поисках шамана
Пожить вдали от цивилизации в палатке, помедитировать и подышать в окружении гор
Начало: Гагра, остановка «Континент» (ул. Демерджипа), 10:...
29 окт в 08:00
5 ноя в 08:00
35 000 ₽ за человека
