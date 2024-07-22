К себе настоящему: духовное путешествие по Гагрскому хребту в поисках шамана

Пожить вдали от цивилизации в палатке и позаниматься медитациями и йога-практиками в окружении гор
Едем на перезагрузку к вершинам Абхазии.

Здесь обитает необычный шаман-отшельник: он не называет своего имени, не наряжается в яркие одежды и не бьёт в бубен, вытанцовывая у костра, но помогает разобраться
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в себе, обрести эмоциональный покой и внутренне преобразиться. Он постоянно кочует от места к месту, и мы отправимся на его поиски.

Нам придётся выйти из зоны комфорта: будем жить в палатках вдали от цивилизации и довольствоваться простой едой.

В окружении первозданных пейзажей будем заниматься медитациями и духовными практиками, направленными на саморазвитие и самопознание, а вечера проводить с горячим чаем у открытого огня.

Уверены, смена обстановки, походная романтика и общение с неординарными людьми помогут вернуть вкус к жизни и заглянуть в недра собственной души.

К себе настоящему: духовное путешествие по Гагрскому хребту в поисках шамана
К себе настоящему: духовное путешествие по Гагрскому хребту в поисках шамана
К себе настоящему: духовное путешествие по Гагрскому хребту в поисках шамана
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

После подтверждения организатором вашей заявки и оплаты указанной на сайте суммы также необходимо будет внести оставшуюся часть стоимости непосредственно организатору. Условия возврата суммы, выплаченной организатору, при отмене тура: в течение первых 24 часов — 100%, более чем за 15 дней до начала — 85%, менее чем за 15 дней — не возвращается.

С собой в поездку необходимо взять: рюкзак с водонепроницаемой накидкой, надувную подушку под голову, дождевик, налобный фонарик с батарейками, внешний аккумулятор, кружку, тарелку, набор столовых приборов, треккинговые палки, головной убор с козырьком, солнцезащитные очки, одежду для купания, походную одежду и обувь, сменный комплект одежды для сна. Рекомендуем заблаговременно снять наличные рубли мелкими купюрами.

Проживание. В собственной палатке (желательно двойной каркасной) со своим походным снаряжением (коврик полиуретановый, спальник синтетический). Привычных благ цивилизации (электричества, света, горячей воды, душа, интернета, связи) в горах нет, удобства — уличные.

Питание. В стоимость включено скромное походное питание утром и вечером (гречневая каша с маслом и чесноком, чай, кофе). С собой у проводника будет газовая горелка, вам необходимо иметь 1,5 литра бутилированной питьевой воды на весь поход. При желании вы можете взять с собой перекусы (орехи, сухофрукты, снеки, батончики, вяленое мясо), 2 больших армейских сухпайка.

Уровень сложности. Средний. Пешком преодолеем 27 км (около 10 км ежедневно), перепад высот — 2000 м. Программа предполагает умеренную физическую нагрузку, включая транспортировку собственных вещей. Тур подходит обычному человеку среднего возраста и телосложения без инвалидности и проблем со здоровьем. Также нужно учитывать, что в горах и из-за жары возможно изменение самочувствия.

Программа тура по дням

1 день

Поход по склонам Мамдзышхи

Утром встретимся в Гагре, познакомимся, сверим снаряжение. Поднимемся на две смотровые площадки с живописными видами на побережье, а затем начнём поход на гору Мамдзышху.

Это настоящая ландшафтная жемчужина Абхазии, покрытая непроходимыми лесами и альпийскими лугами. Если у вас есть, возьмите с собой бинокль, чтобы полюбоваться панорамами и понаблюдать за парапланеристами на горизонте. Возможно, вам на глаза попадутся козлы, косули или другие обитающие здесь дикие животные.

Увидим установленный ещё до революции императорский камень, возможно, отыщем вдоль тропы аммониты. Будем много фотографировать и рассмотрим редкие цветы, которыми усыпаны склоны: шафран, дельфиниум, золотарник, теликию, эдельвейс.

После обеда установим палатки вблизи пастушьего балагана. Соберём дрова, прогуляемся к роднику, отдохнём и пообщаемся. Разучим упражнение японского самурая, дающее заряд бодрости и сил, поужинаем и приготовим чай на костре. Перед сном — дыхательная техника, используемая в йоге.

Поход по склонам МамдзышхиПоход по склонам МамдзышхиПоход по склонам МамдзышхиПоход по склонам Мамдзышхи
2 день

Экспедиция по Гагрскому хребту

Позавтракаем и освоим упражнение индийского врача, повышающее иммунитет. Соберём палатки и продолжим путь по Гагрскому хребту. Здесь очень богатая природа: на склонах соседствуют сосны и пальмы, в почве таятся мощные залежи известняков, а глубины изрезаны многочисленными пещерами.

По дороге осмотрим стоянку спелеологов, горный массив Арабика, озеро, где водятся тритоны-эндемики. Преодолеем перевал, пообедаем. Доберёмся к разрушенному пастушьему балагану в лесной чаще и установим палатки.

Найдём дрова и воду, поужинаем и выпьем чаю, приготовленного на костре. Отдохнём и пообщаемся, перед отбоем проведём практику тратака — медитацию для глаз.

Экспедиция по Гагрскому хребтуЭкспедиция по Гагрскому хребтуЭкспедиция по Гагрскому хребтуЭкспедиция по Гагрскому хребту
3 день

Треккинг по Рицинскому нацпарку

Начнём утро с упражнения «Гармоника» для душевного равновесия. После завтрака упакуем снаряжение в рюкзаки и продолжим наше пешее приключение. Сегодня исследуем территорию Рицинского реликтового национального парка. На этом пути нам встретятся реки, Гегский водопад, Юпшарский каньон, Бзыбское ущелье, руины крепости 9 века.

Пообедаем и начнём затяжной спуск к побережью. К вечеру выйдем к Чёрному морю, успеем позагорать и искупаться в закатных лучах. На прощание поиграем в игру «Шарманка» — эффективный инструмент самоанализа.

Треккинг по Рицинскому нацпаркуТреккинг по Рицинскому нацпаркуТреккинг по Рицинскому нацпаркуТреккинг по Рицинскому нацпарку

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет35 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер от места встречи в Гагре к подножию горы Мамдзышха
  • Сопровождение гидом-проводником
  • Консультация о саморазвитии
  • Упражнения, практики, медитации
  • Экологический сбор
  • Походное двухразовое питание (завтраки и ужины)
  • Билеты в Рицинский реликтовый национальный парк
Что не входит в цену
  • Проезд в Гагру и обратно
  • Питание (по желанию)
  • Снаряжение для палаточного лагеря
Где начинаем и завершаем?
Начало: Гагра, остановка «Континент» (ул. Демерджипа), 10:00
Завершение: Гагрская колоннада, 20:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Гагры

ИндивидуальныеГрупповыеПешеходныеЛетниеАктивный отдыхВсе турыЮпшарский каньонПрирода и пейзажиПопулярные местаГегский водопад3-дневные турыРицинский национальный паркНа ноябрьские праздникиНа праздникиГоры

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