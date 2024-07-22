Здесь обитает необычный шаман-отшельник: он не называет своего имени, не наряжается в яркие одежды и не бьёт в бубен, вытанцовывая у костра, но помогает разобраться
Описание тура
Организационные детали
После подтверждения организатором вашей заявки и оплаты указанной на сайте суммы также необходимо будет внести оставшуюся часть стоимости непосредственно организатору. Условия возврата суммы, выплаченной организатору, при отмене тура: в течение первых 24 часов — 100%, более чем за 15 дней до начала — 85%, менее чем за 15 дней — не возвращается.
С собой в поездку необходимо взять: рюкзак с водонепроницаемой накидкой, надувную подушку под голову, дождевик, налобный фонарик с батарейками, внешний аккумулятор, кружку, тарелку, набор столовых приборов, треккинговые палки, головной убор с козырьком, солнцезащитные очки, одежду для купания, походную одежду и обувь, сменный комплект одежды для сна. Рекомендуем заблаговременно снять наличные рубли мелкими купюрами.
Проживание. В собственной палатке (желательно двойной каркасной) со своим походным снаряжением (коврик полиуретановый, спальник синтетический). Привычных благ цивилизации (электричества, света, горячей воды, душа, интернета, связи) в горах нет, удобства — уличные.
Питание. В стоимость включено скромное походное питание утром и вечером (гречневая каша с маслом и чесноком, чай, кофе). С собой у проводника будет газовая горелка, вам необходимо иметь 1,5 литра бутилированной питьевой воды на весь поход. При желании вы можете взять с собой перекусы (орехи, сухофрукты, снеки, батончики, вяленое мясо), 2 больших армейских сухпайка.
Уровень сложности. Средний. Пешком преодолеем 27 км (около 10 км ежедневно), перепад высот — 2000 м. Программа предполагает умеренную физическую нагрузку, включая транспортировку собственных вещей. Тур подходит обычному человеку среднего возраста и телосложения без инвалидности и проблем со здоровьем. Также нужно учитывать, что в горах и из-за жары возможно изменение самочувствия.
Программа тура по дням
Поход по склонам Мамдзышхи
Утром встретимся в Гагре, познакомимся, сверим снаряжение. Поднимемся на две смотровые площадки с живописными видами на побережье, а затем начнём поход на гору Мамдзышху.
Это настоящая ландшафтная жемчужина Абхазии, покрытая непроходимыми лесами и альпийскими лугами. Если у вас есть, возьмите с собой бинокль, чтобы полюбоваться панорамами и понаблюдать за парапланеристами на горизонте. Возможно, вам на глаза попадутся козлы, косули или другие обитающие здесь дикие животные.
Увидим установленный ещё до революции императорский камень, возможно, отыщем вдоль тропы аммониты. Будем много фотографировать и рассмотрим редкие цветы, которыми усыпаны склоны: шафран, дельфиниум, золотарник, теликию, эдельвейс.
После обеда установим палатки вблизи пастушьего балагана. Соберём дрова, прогуляемся к роднику, отдохнём и пообщаемся. Разучим упражнение японского самурая, дающее заряд бодрости и сил, поужинаем и приготовим чай на костре. Перед сном — дыхательная техника, используемая в йоге.
Экспедиция по Гагрскому хребту
Позавтракаем и освоим упражнение индийского врача, повышающее иммунитет. Соберём палатки и продолжим путь по Гагрскому хребту. Здесь очень богатая природа: на склонах соседствуют сосны и пальмы, в почве таятся мощные залежи известняков, а глубины изрезаны многочисленными пещерами.
По дороге осмотрим стоянку спелеологов, горный массив Арабика, озеро, где водятся тритоны-эндемики. Преодолеем перевал, пообедаем. Доберёмся к разрушенному пастушьему балагану в лесной чаще и установим палатки.
Найдём дрова и воду, поужинаем и выпьем чаю, приготовленного на костре. Отдохнём и пообщаемся, перед отбоем проведём практику тратака — медитацию для глаз.
Треккинг по Рицинскому нацпарку
Начнём утро с упражнения «Гармоника» для душевного равновесия. После завтрака упакуем снаряжение в рюкзаки и продолжим наше пешее приключение. Сегодня исследуем территорию Рицинского реликтового национального парка. На этом пути нам встретятся реки, Гегский водопад, Юпшарский каньон, Бзыбское ущелье, руины крепости 9 века.
Пообедаем и начнём затяжной спуск к побережью. К вечеру выйдем к Чёрному морю, успеем позагорать и искупаться в закатных лучах. На прощание поиграем в игру «Шарманка» — эффективный инструмент самоанализа.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|35 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от места встречи в Гагре к подножию горы Мамдзышха
- Сопровождение гидом-проводником
- Консультация о саморазвитии
- Упражнения, практики, медитации
- Экологический сбор
- Походное двухразовое питание (завтраки и ужины)
- Билеты в Рицинский реликтовый национальный парк
Что не входит в цену
- Проезд в Гагру и обратно
- Питание (по желанию)
- Снаряжение для палаточного лагеря