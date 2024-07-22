Едем на перезагрузку к вершинам Абхазии.Здесь обитает необычный шаман-отшельник: он не называет своего имени, не наряжается в яркие одежды и не бьёт в бубен, вытанцовывая у костра, но помогает разобраться

в себе, обрести эмоциональный покой и внутренне преобразиться. Он постоянно кочует от места к месту, и мы отправимся на его поиски. Нам придётся выйти из зоны комфорта: будем жить в палатках вдали от цивилизации и довольствоваться простой едой. В окружении первозданных пейзажей будем заниматься медитациями и духовными практиками, направленными на саморазвитие и самопознание, а вечера проводить с горячим чаем у открытого огня. Уверены, смена обстановки, походная романтика и общение с неординарными людьми помогут вернуть вкус к жизни и заглянуть в недра собственной души.

Описание тура

Организационные детали

После подтверждения организатором вашей заявки и оплаты указанной на сайте суммы также необходимо будет внести оставшуюся часть стоимости непосредственно организатору. Условия возврата суммы, выплаченной организатору, при отмене тура: в течение первых 24 часов — 100%, более чем за 15 дней до начала — 85%, менее чем за 15 дней — не возвращается.

С собой в поездку необходимо взять: рюкзак с водонепроницаемой накидкой, надувную подушку под голову, дождевик, налобный фонарик с батарейками, внешний аккумулятор, кружку, тарелку, набор столовых приборов, треккинговые палки, головной убор с козырьком, солнцезащитные очки, одежду для купания, походную одежду и обувь, сменный комплект одежды для сна. Рекомендуем заблаговременно снять наличные рубли мелкими купюрами.