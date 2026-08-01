Туры на автобусе в Гагре

Найдено 5 туров в категории «На автобусе» в Гагре, цены от 24 650 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Абхазское трио: Гагра, Новый Афон и Сухум
На автобусе
5 дней
21 отзыв
Абхазское трио: Гагра, Новый Афон и Сухум
Побывать на мандариновой плантации, увидеть Лебединое озеро и попробовать национальную кухню
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Адлера, до 12:00
30 авг в 08:00
5 сен в 08:00
24 650 ₽ за человека
Весело, винно и вкусно: путешествие по Абхазии с застольями, релаксом на море и топовыми локациями
Джиппинг
На машине
На автобусе
SUP-прогулки
На катамаране
5 дней
-
25%
6 отзывов
Весело, винно и вкусно: путешествие по Абхазии с застольями, релаксом на море и топовыми локациями
Побывать в городах-призраках, исследовать подземное царство и увидеть страну с местным другом
Начало: КПП Псоу, до 14:00. Возможен трансфер из Сочи за д...
23 авг в 14:00
14 сен в 14:00
49 875 ₽66 500 ₽ за человека
Выезд в Абхазию 2 в 1: отдых на пляже и треккинг по альпийским лугам
Джиппинг
На машине
На автобусе
Конные прогулки
На катамаране
5 дней
-
25%
5 отзывов
Выезд в Абхазию 2 в 1: отдых на пляже и треккинг по альпийским лугам
Подняться к ледниковому озеру, увидеть Белые скалы и провести ночь в горах под звёздами
Начало: Гагра, до 12:00. Возможен трансфер из Сочи за допл...
7 сен в 12:00
53 800 ₽71 733 ₽ за человека
По Абхазии с ветерком, музыкой и вином
На машине
На автобусе
На катамаране
4 дня
7 отзывов
По Абхазии с ветерком, музыкой и вином
Промчаться по горам на УАЗике, побывать на абхазском застолье и пройтись по городу-призраку
Начало: Встречаемся на КПП «Россия-Абхазия», 15:00
3 сен в 15:00
1 окт в 15:00
61 300 ₽ за человека
Абхазские выходные в комфортном отеле: 5 городов и природа
На автобусе
3 дня
Абхазские выходные в комфортном отеле: 5 городов и природа
Послушать фольклорный ансамбль, полюбоваться озером Рица и пройтись по Ботаническому саду
Начало: Привокзальная площадь у ж/д вокзала Адлера, 11:15 ...
6 мар в 11:15
25 900 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Гагре в категории «На автобусе»

Самые популярные туры этой рубрики в Гагре
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 5:
  1. Абхазское трио: Гагра, Новый Афон и Сухум;
  2. Весело, винно и вкусно: путешествие по Абхазии с застольями, релаксом на море и топовыми локациями;
  3. Выезд в Абхазию 2 в 1: отдых на пляже и треккинг по альпийским лугам;
  4. По Абхазии с ветерком, музыкой и вином;
  5. Абхазские выходные в комфортном отеле: 5 городов и природа.
Какие места ещё посмотреть в Гагре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Озеро Рица;
  2. Юпшарский каньон;
  3. Новый Афон;
  4. Кинотеатр «Гагра»;
  5. На море;
  6. Ресторан «Гагрипш»;
  7. Новоафонский монастырь;
  8. Голубое озеро;
  9. Новоафонская пещера;
  10. Гегский водопад.
Сколько стоит тур в Гагре в августе 2026
Сейчас в Гагре в категории "На автобусе" можно забронировать 5 авторских туров от 24 650 до 61 300 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 39 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Купите самый интересный из 5 туров в Гагре на 2026 год на автобусе, 39 ⭐ отзывов, цены от 24650₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь