Абхазское трио: Гагра, Новый Афон и Сухум
Побывать на мандариновой плантации, увидеть Лебединое озеро и попробовать национальную кухню
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Адлера, до 12:00
30 авг в 08:00
5 сен в 08:00
24 650 ₽ за человека
-
25%
Весело, винно и вкусно: путешествие по Абхазии с застольями, релаксом на море и топовыми локациями
Побывать в городах-призраках, исследовать подземное царство и увидеть страну с местным другом
Начало: КПП Псоу, до 14:00. Возможен трансфер из Сочи за д...
23 авг в 14:00
14 сен в 14:00
49 875 ₽
66 500 ₽ за человека
-
25%
Выезд в Абхазию 2 в 1: отдых на пляже и треккинг по альпийским лугам
Подняться к ледниковому озеру, увидеть Белые скалы и провести ночь в горах под звёздами
Начало: Гагра, до 12:00. Возможен трансфер из Сочи за допл...
7 сен в 12:00
53 800 ₽
71 733 ₽ за человека
По Абхазии с ветерком, музыкой и вином
Промчаться по горам на УАЗике, побывать на абхазском застолье и пройтись по городу-призраку
Начало: Встречаемся на КПП «Россия-Абхазия», 15:00
3 сен в 15:00
1 окт в 15:00
61 300 ₽ за человека
Абхазские выходные в комфортном отеле: 5 городов и природа
Послушать фольклорный ансамбль, полюбоваться озером Рица и пройтись по Ботаническому саду
Начало: Привокзальная площадь у ж/д вокзала Адлера, 11:15 ...
6 мар в 11:15
25 900 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Гагре в категории «На автобусе»
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- Абхазское трио: Гагра, Новый Афон и Сухум;
- Весело, винно и вкусно: путешествие по Абхазии с застольями, релаксом на море и топовыми локациями;
- Выезд в Абхазию 2 в 1: отдых на пляже и треккинг по альпийским лугам;
- По Абхазии с ветерком, музыкой и вином;
- Абхазские выходные в комфортном отеле: 5 городов и природа.
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