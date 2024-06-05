читать дальше

Абхазском трио с 15 по 19 мая 2024г., программа показалась насыщенной и многогранной. Созвонились с Сергеем, уточнили интересующие моменты. Сергей был всегда на связи. И вот долгожданное вручение подарка и… вылет. Мы сидели и ждали реакцию нашего босса. Восторгу не было предела, хотя наш босс уже многое повидал. Он делился с нами видео на протяжении всего маршрута. Организаторами были учтены все пожелания, за что Вам отдельное спасибо! (Рыбалка в 6 утра и многое другое). Мы рады что выбрали именно Вас!!! Однозначно рекомендую.