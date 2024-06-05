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скидка
10%
5 дней
Абхазское трио: Гагра, Новый Афон и Сухум
Побывать на мандариновой плантации, увидеть Лебединое озеро и попробовать национальную кухню
Начало: Аэропорт или ж. - д. вокзал Адлера, до 12:00
6 авг в 08:00
11 авг в 08:00
3960035 640₽ за человека
скидка
20%
2 дня
Выходные для перезагрузки: 2 дня в Абхазии
Продегустировать кавказские деликатесы, увидеть озеро Рица и побывать в заброшенном театре
Начало: КПП «Псоу» (пешеходная граница Россия-Абхазия), 8:...
27 июля в 09:00
23 авг в 09:00
2487519 900₽ за человека
скидка
20%
5 дней
Тур в Абхазию 2 в 1: отдых на пляже и трекинг по альпийским лугам
Подняться к ледниковому озеру, увидеть Белые скалы и провести ночь в горах под звёздами
Начало: Аэропорт Сочи, до 12:00
21 июля в 12:00
12 авг в 12:00
5937547 500₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ИИван5 июня 2024Только недавно вернулись и хотим поделиться своими впечатлениями)о замечательном туре по Абхазии, который мы совершили в сопровождении профессионального гида Сергея.
- ССветлана22 мая 2024Очень долго подбирали тур, т. к. это был не просто отдых, а подарок нашему боссу на день рождение. Остановились на
- ММатлюба19 мая 2024Отличный тур!!! Рекомендую не пожалеете! Повезло очень с гидом. Сергей очень эрудированный, коммуникабельный, грамотный специалист, профи своего дела. Отзывчивый, внимательный,
Ответы на вопросы от путешественников по Гагре в категории «Скидки»
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