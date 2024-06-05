Туры со скидкой в Гагре до 20%

Найдено 3 тура в категории «Скидки» в Гагре, цены от 19 900 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Абхазское трио: Гагра, Новый Афон и Сухум
На автобусе
скидка
10%
8 отзывов
5 дней
Абхазское трио: Гагра, Новый Афон и Сухум
Побывать на мандариновой плантации, увидеть Лебединое озеро и попробовать национальную кухню
Начало: Аэропорт или ж. - д. вокзал Адлера, до 12:00
6 авг в 08:00
11 авг в 08:00
3960035 640 за человека
Выходные для перезагрузки: 2 дня в Абхазии
На машине
скидка
20%
2 дня
Выходные для перезагрузки: 2 дня в Абхазии
Продегустировать кавказские деликатесы, увидеть озеро Рица и побывать в заброшенном театре
Начало: КПП «Псоу» (пешеходная граница Россия-Абхазия), 8:...
27 июля в 09:00
23 авг в 09:00
2487519 900 за человека
Тур в Абхазию 2 в 1: отдых на пляже и трекинг по альпийским лугам
На машине
скидка
20%
5 дней
Тур в Абхазию 2 в 1: отдых на пляже и трекинг по альпийским лугам
Подняться к ледниковому озеру, увидеть Белые скалы и провести ночь в горах под звёздами
Начало: Аэропорт Сочи, до 12:00
21 июля в 12:00
12 авг в 12:00
5937547 500 за человека

Последние отзывы на туры

  • И
    Иван
    5 июня 2024
    Абхазское трио: Гагра, Новый Афон и Сухум
    Только недавно вернулись и хотим поделиться своими впечатлениями)о замечательном туре по Абхазии, который мы совершили в сопровождении профессионального гида Сергея.
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    Индивидуальный подход к организации тура позволил нам полностью насладиться уникальными достопримечательностями этого красивого региона. Сергей продемонстрировал не только глубокие знания истории и культуры Абхазии, но и заражал своей любовью к этому краю. Удобный транспорт и комфортные условия пребывания создавали приятную атмосферу на протяжении всего тура. Веселые экскурсии и интересные рассказы Сергея запомнятся надолго. Без сомнения, рекомендуем этот тур всем, кто хочет открыть для себя удивительную Абхазию!

  • С
    Светлана
    22 мая 2024
    Абхазское трио: Гагра, Новый Афон и Сухум
    Очень долго подбирали тур, т. к. это был не просто отдых, а подарок нашему боссу на день рождение. Остановились на
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    Абхазском трио с 15 по 19 мая 2024г., программа показалась насыщенной и многогранной. Созвонились с Сергеем, уточнили интересующие моменты. Сергей был всегда на связи. И вот долгожданное вручение подарка и… вылет. Мы сидели и ждали реакцию нашего босса. Восторгу не было предела, хотя наш босс уже многое повидал. Он делился с нами видео на протяжении всего маршрута. Организаторами были учтены все пожелания, за что Вам отдельное спасибо! (Рыбалка в 6 утра и многое другое). Мы рады что выбрали именно Вас!!! Однозначно рекомендую.

    Очень долго подбирали тур, т. к. это был не просто отдых, а подарок нашему боссу наОчень долго подбирали тур, т. к. это был не просто отдых, а подарок нашему боссу наОчень долго подбирали тур, т. к. это был не просто отдых, а подарок нашему боссу наОчень долго подбирали тур, т. к. это был не просто отдых, а подарок нашему боссу наОчень долго подбирали тур, т. к. это был не просто отдых, а подарок нашему боссу на
  • М
    Матлюба
    19 мая 2024
    Абхазское трио: Гагра, Новый Афон и Сухум
    Отличный тур!!! Рекомендую не пожалеете! Повезло очень с гидом. Сергей очень эрудированный, коммуникабельный, грамотный специалист, профи своего дела. Отзывчивый, внимательный,
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    вежливый, знающий историю своего народа, традиции, очень приятно общаться, на все вопросы получаешь полный развернутый ответ. Очень довольна поездкой, группа у нас состояла из 5 человек, прекрасные, люди, много интересного узнали друг у друга, поделились знаниями и опытом в путешествиях, буду приезжать с семьей, детьми. Благодарю всех участников проекта. Впечатлений и теплых воспоминаний хватит надолго.

    Отличный тур!!! Рекомендую не пожалеете! Повезло очень с гидом. Сергей очень эрудированный, коммуникабельный, грамотный специалист, профи

Ответы на вопросы от путешественников по Гагре в категории «Скидки»

Самые популярные туры этой рубрики в Гагре
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Абхазское трио: Гагра, Новый Афон и Сухум
  2. Выходные для перезагрузки: 2 дня в Абхазии
  3. Тур в Абхазию 2 в 1: отдых на пляже и трекинг по альпийским лугам
Какие места ещё посмотреть в Гагре
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июле:
  1. Озеро Рица
  2. Юпшарский каньон
  3. Белые скалы
  4. Гегский водопад
Сколько стоит тур в Гагре в июле 2024
Сейчас в Гагре в категории "Скидки" можно забронировать 3 тура от 19 900 до 47 500 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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