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Экскурсии выходного дня в Гудауте

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Гудауте, цены от 9600 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Из Гудауты - на озеро Рица
На машине
6 часов
-
25%
2 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Из Гудауты - на озеро Рица
Увидеть жемчужину Абхазии, а по пути посмотреть на скалы и водопады
Завтра в 08:00
7 июл в 08:00
9600 ₽12 800 ₽ за всё до 7 чел.
Путешествие к жемчужине Абхазии - из Гудауты
На машине
6.5 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Путешествие к жемчужине Абхазии - из Гудауты
Едем к озеру Рица - без спешки и с остановками в самых красивых местах
Завтра в 10:00
7 июл в 10:00
12 000 ₽ за всё до 7 чел.
В Акармара и Ткуарчал по следам советской Абхазии (из Гудауты)
На машине
7.5 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
В Акармара и Ткуарчал по следам советской Абхазии (из Гудауты)
Проехать по бездорожью, увидеть руины шахтёрского города и заглянуть за водопад
Завтра в 08:00
7 июл в 08:00
13 500 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Людмила
    24 июня 2025
    Из Гудауты - на озеро Рица
    Огромное спасибо нашему гиду за прекрасную поездку на озеро Рица! Водил машину очень аккуратно, что особенно важно на горных серпантинах.
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    Рассказывал много и интересно, с глубоким знанием темы, охотно отвечал на все наши вопросы. Показал не только основные достопримечательности, но и живописные места, мимо которых мы бы сами проехали. А ещё порекомендовал замечательный ресторан на берегу реки – там был восхитительный обед с видом на горы! Экскурсия прошла на высшем уровне, остались очень довольны. Однозначно рекомендуем этого гида! ⭐⭐⭐⭐⭐

    Огромное спасибо нашему гиду за прекрасную поездку на озеро Рица! Водил машину очень аккуратно, что особенноОгромное спасибо нашему гиду за прекрасную поездку на озеро Рица! Водил машину очень аккуратно, что особенноОгромное спасибо нашему гиду за прекрасную поездку на озеро Рица! Водил машину очень аккуратно, что особенноОгромное спасибо нашему гиду за прекрасную поездку на озеро Рица! Водил машину очень аккуратно, что особенноОгромное спасибо нашему гиду за прекрасную поездку на озеро Рица! Водил машину очень аккуратно, что особенноОгромное спасибо нашему гиду за прекрасную поездку на озеро Рица! Водил машину очень аккуратно, что особенно
  • Э
    Эдуард
    13 июня 2025
    Из Гудауты - на озеро Рица
    Артур, очень начитанный и знающий сопровождающий. Интересно рассказывал материал. Кроме того, аккуратный водитель!!! Во время поездки был очень тактичен в общении, без навязывания каких-то дополнительных услуг.

Ответы на вопросы от путешественников по Гудауте в категории «На выходные»

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В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Из Гудауты - на озеро Рица
  2. Путешествие к жемчужине Абхазии - из Гудауты
  3. В Акармара и Ткуарчал по следам советской Абхазии (из Гудауты)
Сколько стоит экскурсия по Гудауте в июле 2025
Сейчас в Гудауте в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 9600 до 13 500 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте экскурсию в Гудауте на 2025 год на выходные, 2 ⭐ отзыва, цены от 9600₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь