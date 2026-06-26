Вы посетите Гагру, познакомитесь с атмосферой Сухума, увидите древний Драндский собор и прогуляетесь по живописному ущелью Черниговка. Насыщенный день завершится в источниках Кындыг, где можно расслабиться в грязевых бассейнах и минеральных ваннах.
Описание экскурсии
Примерный тайминг
9:30–11:30 — выезд из Гудауты, дорога в Сухум
11:30–12:30 — Сухум
Набережная Махаджиров, фонтан с золотыми грифонами, кафе «Брехаловка».
12:30–14:00 — дорога и обед в кафе (по желанию)
14:00–14:20 — дорога в Черниговку
14:20–15:00 — Черниговка
Прогулка по экологическому маршруту, горная река Малая Мачара, водопады.
15:00–15:30 — дорога в Дранду
15:30–16:00 — Драндский собор
Храм Успения Божьей Матери — одна из древнейших христианских построек Абхазии с мироточащей иконой, святой источник и купель. По желанию — подъём на Сухумском фуникулёре.
16:00–16:30 — дорога в Очамчырский район
16:30–18:00 — Кындыг
Термальные источники: горячие минеральные ванны, грязевые бассейны, гидромассаж.
18:00–19:30 — дорога к Гудауте
Организационные детали
- Поездка проходит на автобусе
- С вами будет один из гидов нашей команды
Дополнительные расходы (обязательные)
- Кындыг: 400 ₽ за чел., дети до 11 лет — 300 ₽
- Черниговка: 400 ₽ за чел., дети до 11 лет — 300 ₽
Дополнительные расходы (по желанию)
- Обед: средний чек от 800 ₽ за чел.
- Драндский собор, купель, святой источник: 300 ₽ за чел.
- Село Лыхны и храм: 300 ₽ за чел.
- Фуникулёр (смотровая площадка с видом на Сухум): 300 ₽ за чел.
- Качели: от 1000 ₽ за чел.
- Зиплайн: от 1000 ₽ за чел.
Пересечение границы
- Граница Абхазии открыта для граждан РФ, РБ и Казахстана
- Перед выездом стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
- Взрослым понадобится внутрироссийский или заграничный паспорт
- Детям до 14 лет — свидетельство о рождении со штампом о гражданстве или загранпаспорт
- Для детей старше — общегражданский или заграничный паспорт, свидетельство о рождении (можно копию) или отметка в паспорте одного из родителей
- Выезд ребёнка возможен в присутствии одного из родителей либо по нотариальной доверенности, в которой прописаны: страна Абхазия, дата и сроки поездки
- Покинуть границы России не могут граждане, проходящие военную службу, имеющие проблемы с законом и причастные к сведениям, которые считаются государственной тайной
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Детский (жд Гудаута, переходный мост рядом с трассой)
|1200 ₽
|Взрослый (жд Гудаута, переходный мост рядом с трассой)
|1600 ₽
|Пенсионный (жд Гудаута, переходный мост рядом с трассой)
|1400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Ж/д Гудаута переходный мост рядом с трассой
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — Организатор в Гудауте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 201 туриста
Мы официальный перевозчик с аккредитованными и лицензированными гидами. У нас чёткая коммуникация, вы получите всю нужную информацию до поездки. Программы составляем так, чтобы каждый нашёл что-то по душе — от природы и головокружительных видов до традиционных застолий и национального колорита.
Входит в следующие категории Гудауты
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