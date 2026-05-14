Приглашаем в насыщенное путешествие по главным святыням и природным чудесам Абхазии.
Вы посетите Новоафонский монастырь, спуститесь в карстовую пещеру, увидите водопад и попробуете местное вино и мёд.
А ещё узнаете об истории христианства и роли этой земли в становлении одной из древнейших культур Кавказа.
Описание экскурсии
9:30 — выезд из Гудауты. Гид введёт в контекст и расскажет, как христианство пришло в Абхазию ещё в 1 веке и почему эти земли стали древним центром веры на Кавказе
9:50 — Новоафонский водопад. Вы увидите живописный каскад в окружении субтропической зелени
10:40 — Новоафонская карстовая пещера. Пройдёте по подземным залам со сталактитами и озёрами
12:30 — обед (по желанию)
13:10 — Новоафонский монастырь. Вы осмотрите действующий мужской монастырь апостола Симона Кананита. Гид поделится преданиями о проповедях и истории христианства в Абхазии
13:55 — Лебединое озеро. Короткая остановка у живописного водоёма в тенистом парке
14:30 — дегустация. Попробуете местные вина, мёд или чай
15:10 — село Лыхны. Посетите храм и древнюю поляну
16:00–16:30 — возвращение в Гудауту
Организационные детали
- В стоимость входит трансфер на микроавтобусе Mercedes Sprinter, вход в ущелье Черниговка, дегустация
- Дополнительно оплачивается обед (по желанию)
- С вами будет один из гидов нашей команды
в среду и субботу в 09:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|2300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице 23 июля
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и субботу в 09:30
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — Организатор в Гудауте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провела экскурсии для 19 туристов
С 2006 года на рынке экскурсионных услуг. Широкий выбор направлений для любых путешествий.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ездили на экскурсию 12 мая 2026 года с Сарией. Нас забрали прямо от ворот отеля, за что отдельная благодарность! Наш отель находится на краю Гудауты, пешком до людей точки сбора
Юлия
Ответ организатора:
Спасибо большое за теплый отзыв! Благодарим, что нашли время поделиться впечатлениями. Мы всегда рады Вам на наших экскурсиях.
А
Бескрайне благодарны за организацию поездки. Все очень понравилось. Пересматривает фотки под бокал вина с винодельни. Сарии привет. Все лаконично без воды и по делу
Юлия
Ответ организатора:
Мы очень рады, что Вам понравилась экскурсия. Спасибо за теплые слова, для нас это бесценно.
