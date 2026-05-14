Приглашаем в насыщенное путешествие по главным святыням и природным чудесам Абхазии. Вы посетите Новоафонский монастырь, спуститесь в карстовую пещеру, увидите водопад и попробуете местное вино и мёд. А ещё узнаете об истории христианства и роли этой земли в становлении одной из древнейших культур Кавказа.

Описание экскурсии

9:30 — выезд из Гудауты. Гид введёт в контекст и расскажет, как христианство пришло в Абхазию ещё в 1 веке и почему эти земли стали древним центром веры на Кавказе

9:50 — Новоафонский водопад. Вы увидите живописный каскад в окружении субтропической зелени

10:40 — Новоафонская карстовая пещера. Пройдёте по подземным залам со сталактитами и озёрами

12:30 — обед (по желанию)

13:10 — Новоафонский монастырь. Вы осмотрите действующий мужской монастырь апостола Симона Кананита. Гид поделится преданиями о проповедях и истории христианства в Абхазии

13:55 — Лебединое озеро. Короткая остановка у живописного водоёма в тенистом парке

14:30 — дегустация. Попробуете местные вина, мёд или чай

15:10 — село Лыхны. Посетите храм и древнюю поляну

16:00–16:30 — возвращение в Гудауту

