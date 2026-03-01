Индивидуальная
до 6 чел.
Чарующая Рица
Отправиться в путешествие из Гудауты и увидеть страну без туристических клише
Завтра в 08:00
7 мар в 08:00
9500 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
В Акармара и Ткуарчал по следам советской Абхазии (из Гудауты)
Проехать по бездорожью, увидеть руины шахтёрского города и заглянуть за водопад
7 мар в 11:00
8 мар в 08:00
19 000 ₽ за всё до 6 чел.
Водная прогулка
Путешествие к озеру Рица с абхазским вайбом - из Гудауты
Откройте для себя красоту озера Рица и окружающих его природных чудес. Прогулка по хвойному лесу, водопады и каньоны - всё это ждёт вас в этом туре
Начало: У КПП Псоу или у вашего отеля в Абхазии
Расписание: в субботу и воскресенье в 08:00
7 мар в 08:00
8 мар в 08:00
4500 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Гудауте в категории «По Абхазии»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гудауте
В марте 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Гудауте
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в марте:
Сколько стоит экскурсия по Гудауте в марте 2026
Сейчас в Гудауте в категории "По Абхазии" можно забронировать 3 экскурсии от 4500 до 19 000. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте экскурсию в Гудауте на 2026 год по абхазии, 9 ⭐ отзывов, цены от 4500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май