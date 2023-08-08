Новый Афон: Присоединяйтесь к нашим уникальным экскурсиям
Экскурсия приведет Вас в Новый Афон — это удивительный город, атмосфера которого умиротворяет. Здесь сосредоточено множество необычных памятников архитектуры, а также различные святыни.
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Лебединое озеро
- Новоафонский парк
- Рукотворный водопад
- Новоафонский действующий мужской монастырь
- Новоафонская пещера
- Святой источник
- Храм Симона Кананита
- Келья Симона Кананита
- Анакопийская крепость
- Заброшенная Ж/Д станция Псырцха
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
О городе:
- «Есть город дивный на земле,
- В прекрасной маленькой стране,
- Где мирный искренний народ.
- Ее как матерь бережет.
- Поверьте мне, мои друзья!
- Тот город не любить нельзя.
- Где видны со святой горы.
- Ему от Господа дары».
Вторник, среда, суббота, воскресенье в 9:00
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортно-экскурсионные услуги
- Услуги экскурсовода
- Страховка
- Что не входит
- Вход в Новоафонскую пещеру (700 рублей)
- Место начала и завершения?
- По договорённости
- Когда и сколько длится?
- Когда: Вторник, среда, суббота, воскресенье в 9:00Экскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Важная информация
- Добрый день!
- Благодарим Вас за выбор нашего джип-тура. Пожалуйста, в ответном письме пришлите дополнительные контактные телефоны, а так же адрес, где Вы остановились, чтобы мы могли связаться с Вами. Наш диспетчер свяжется с Вами за 1 час до начала экскурсии. Если у Вас возникли дополнительные вопросы, просьба связаться с организатором по тел 8-938-878-87-08, Екатерина. Хорошего отдыха!
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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