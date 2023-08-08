Экскурсия по Новому Афону

Новый Афон: Присоединяйтесь к нашим уникальным экскурсиям

Описание
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Ответы на вопросы
Экскурсия приведет Вас в Новый Афон — это удивительный город, атмосфера которого умиротворяет. Здесь сосредоточено множество необычных памятников архитектуры, а также различные святыни.
Экскурсия по Новому Афону
Экскурсия по Новому Афону
Экскурсия по Новому Афону
Экскурсия по Новому Афону
Экскурсия по Новому Афону
Экскурсия по Новому Афону
Ближайшие даты:
8
авг
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Что вас ожидает:

  • Лебединое озеро
  • Новоафонский парк
  • Рукотворный водопад
  • Новоафонский действующий мужской монастырь
  • Новоафонская пещера
  • Святой источник
  • Храм Симона Кананита
  • Келья Симона Кананита
  • Анакопийская крепость
  • Заброшенная Ж/Д станция Псырцха
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

О городе:

  • «Есть город дивный на земле,
  • В прекрасной маленькой стране,
  • Где мирный искренний народ.
  • Ее как матерь бережет.
  • Поверьте мне, мои друзья!
  • Тот город не любить нельзя.
  • Где видны со святой горы.
  • Ему от Господа дары».

Вторник, среда, суббота, воскресенье в 9:00

🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 8 раз на ближайшие дни
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Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортно-экскурсионные услуги
  • Услуги экскурсовода
  • Страховка
Что не входит
  • Вход в Новоафонскую пещеру (700 рублей)
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, среда, суббота, воскресенье в 9:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Добрый день!
  • Благодарим Вас за выбор нашего джип-тура. Пожалуйста, в ответном письме пришлите дополнительные контактные телефоны, а так же адрес, где Вы остановились, чтобы мы могли связаться с Вами. Наш диспетчер свяжется с Вами за 1 час до начала экскурсии. Если у Вас возникли дополнительные вопросы, просьба связаться с организатором по тел 8-938-878-87-08, Екатерина. Хорошего отдыха!
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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