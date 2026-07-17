Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Экскурсия приведет Вас в Новый Афон — это удивительный город, атмосфера которого умиротворяет. Здесь сосредоточено множество необычных памятников архитектуры, а также различные святыни. 4.5 9 отзывов

LexxTour Ваш гид в Новом Афоне Задать вопрос Групповая экскурсия -5% 1600 ₽ выгода 80 ₽ 1520 ₽ за человека 4.5 9 отзывов 🇷🇺 русский 5 часов 1-20 человек Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии О городе: «Есть город дивный на земле, В прекрасной маленькой стране, Где мирный искренний народ. Ее как матерь бережет. Поверьте мне, мои друзья! Тот город не любить нельзя. Где видны со святой горы Ему от Господа дары». Важная информация: ВЫЕЗД ИЗ ГОРОДА НОВЫЙ АФОН! Осуществляется по московскому времени! Уважаемые гости, оставляйте контактные номера телефонов, на которых есть вотсап, вайбер или телеграмм для удобства связи. Обязательно пишите точный адрес, по которому мы Вас сможем забрать. Наш менеджер свяжется с Вами в течении 2х часов после Вашего бронирования. При бронировании от 2-х человек необходимо внести предоплату

среда, суббота, Воскресенье в 10-00 Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Лебединое озеро

Новоафонский парк

Рукотворный водопад

Новоафонский действующий мужской монастырь

Новоафонская пещера

Святой источник

Храм Симона Кананита

Келья Симона Кананита

Заброшенная Ж/Д станция Псырцха Что включено Транспортно-экскурсионные услуги

Услуги экскурсовода

Страховка Что не входит в цену Вход в Новоафонскую пещеру - 1000 рублей

Храм село Лыхны IX - 300 рублей Место начала и завершения? Ваш отель, по адресу Когда и сколько длится? Когда: среда, суббота, Воскресенье в 10-00 Экскурсия длится около 5 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек. Важная информация ВЫЕЗД ИЗ ГОРОДА НОВЫЙ АФОН! Осуществляется по московскому времени! Уважаемые гости

Оставляйте контактные номера телефонов

На которых есть вотсап

Вайбер или телеграмм для удобства связи. Обязательно пишите точный адрес

По которому мы Вас сможем забрать. Наш менеджер свяжется с Вами в течении 2х часов после Вашего бронирования. При бронировании от 2-х человек необходимо внести предоплату Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг 4.5 Основано на 9 отзывах Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие 5 7 4 1 3 – 2 – 1 1 Сортировка: Рекомендуемые Сначала новые Сначала старые Сначала с высокой оценкой Сначала с низкой оценкой Б Белянина Экскурсия понравилась. Очень оперативно записали нас.

Только когда ты бываешь уже не первый раз, то становятся утомительны заезды на дегустации.

Уже ничего не хочется, скорее бы ехать на место непосредственной экскурсии.

Нужно придумать вам какой то иной формат. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет Л Людмила 8 июня мы ездили в Новый Афон. Впечатлений масса. Во-первых, великолепный экскурсовод. Эсма хороший рассказчик и внимательный к людям человек. Во-вторых, необыкновенная грандиозная пещера, великолепная природа Нового Афона - водопад, парк, мы посетили также церковь 10 века. Нам все очень понравилось, спасибо большое организаторам. Транспорт тоже на высоте. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет А Анна Интересная экскурсия в г. Новый Афон р. Абхазия, все понравилось Вам был полезен этот отзыв? Да Нет Н Наталия Хорошая экскурсия, один минус мы садились в Новом Афоне, а основная группа ехала из Сухума, в итоге большая часть экскурсии пропущена, нас никто не предупредил об этом, из плюсов за отдельную плату заехали в село Лыхны! Обещанной Генуэзской крепости и пещеры Преподобного Симона не было 🤷♀️ Вам был полезен этот отзыв? Да Нет А Анастасия Великолепная экскурсия! Чудеснейший экскурсовод Кирилл! Он всю дорогу с нами общался, выдавал очень много интересных фактов, много истории, говорили о традициях.

Автобус комфортный, водитель аккуратный.

Однозначно, поедем ещё! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет С Светлана Спасибо, все было интересно, красиво, чудесно. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет Ещё 3 отзыва