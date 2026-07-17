Экскурсия приведет Вас в Новый Афон — это удивительный город, атмосфера которого умиротворяет. Здесь сосредоточено множество необычных памятников архитектуры, а также различные святыни.
Описание экскурсииО городе: «Есть город дивный на земле, В прекрасной маленькой стране, Где мирный искренний народ. Ее как матерь бережет. Поверьте мне, мои друзья! Тот город не любить нельзя. Где видны со святой горы Ему от Господа дары». Важная информация: ВЫЕЗД ИЗ ГОРОДА НОВЫЙ АФОН! Осуществляется по московскому времени! Уважаемые гости, оставляйте контактные номера телефонов, на которых есть вотсап, вайбер или телеграмм для удобства связи. Обязательно пишите точный адрес, по которому мы Вас сможем забрать. Наш менеджер свяжется с Вами в течении 2х часов после Вашего бронирования. При бронировании от 2-х человек необходимо внести предоплату
среда, суббота, Воскресенье в 10-00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Лебединое озеро
- Новоафонский парк
- Рукотворный водопад
- Новоафонский действующий мужской монастырь
- Новоафонская пещера
- Святой источник
- Храм Симона Кананита
- Келья Симона Кананита
- Заброшенная Ж/Д станция Псырцха
Что включено
- Транспортно-экскурсионные услуги
- Услуги экскурсовода
- Страховка
Что не входит в цену
- Вход в Новоафонскую пещеру - 1000 рублей
- Храм село Лыхны IX - 300 рублей
Место начала и завершения?
Ваш отель, по адресу
Когда и сколько длится?
Когда: среда, суббота, Воскресенье в 10-00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- ВЫЕЗД ИЗ ГОРОДА НОВЫЙ АФОН! Осуществляется по московскому времени! Уважаемые гости
- Оставляйте контактные номера телефонов
- На которых есть вотсап
- Вайбер или телеграмм для удобства связи. Обязательно пишите точный адрес
- По которому мы Вас сможем забрать. Наш менеджер свяжется с Вами в течении 2х часов после Вашего бронирования. При бронировании от 2-х человек необходимо внести предоплату
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Б
Экскурсия понравилась. Очень оперативно записали нас.
Только когда ты бываешь уже не первый раз, то становятся утомительны заезды на дегустации.
Уже ничего не хочется, скорее бы ехать на место непосредственной экскурсии.
Нужно придумать вам какой то иной формат.
Только когда ты бываешь уже не первый раз, то становятся утомительны заезды на дегустации.
Уже ничего не хочется, скорее бы ехать на место непосредственной экскурсии.
Нужно придумать вам какой то иной формат.
Вам был полезен этот отзыв?
Л
8 июня мы ездили в Новый Афон. Впечатлений масса. Во-первых, великолепный экскурсовод. Эсма хороший рассказчик и внимательный к людям человек. Во-вторых, необыкновенная грандиозная пещера, великолепная природа Нового Афона - водопад, парк, мы посетили также церковь 10 века. Нам все очень понравилось, спасибо большое организаторам. Транспорт тоже на высоте.
Вам был полезен этот отзыв?
А
Интересная экскурсия в г. Новый Афон р. Абхазия, все понравилось
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Хорошая экскурсия, один минус мы садились в Новом Афоне, а основная группа ехала из Сухума, в итоге большая часть экскурсии пропущена, нас никто не предупредил об этом, из плюсов за отдельную плату заехали в село Лыхны! Обещанной Генуэзской крепости и пещеры Преподобного Симона не было 🤷♀️
Вам был полезен этот отзыв?
А
Великолепная экскурсия! Чудеснейший экскурсовод Кирилл! Он всю дорогу с нами общался, выдавал очень много интересных фактов, много истории, говорили о традициях.
Автобус комфортный, водитель аккуратный.
Однозначно, поедем ещё!
Автобус комфортный, водитель аккуратный.
Однозначно, поедем ещё!
Вам был полезен этот отзыв?
С
Спасибо, все было интересно, красиво, чудесно.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Нового Афона
Похожие экскурсии на «Обзорная экскурсия по городу Новый Афон»
Групповая
до 20 чел.
Лучший выборИз Нового Афона - к красавице Рице
Проехать по одному из самых популярных маршрутов Абхазии и полюбоваться природой
Начало: По вашему адресу
Расписание: в понедельник в 10:45, во вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 10:15, в субботу в 10:00
Завтра в 10:15
12 авг в 10:15
1500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выборЧарующая Рица - из Нового Афона
Насыщенный маршрут к озеру через каньоны, водопады и горные леса
Завтра в 08:00
13 авг в 08:00
от 10 300 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выборНа кабриолете из Нового Афона к озеру Рица
Прокатиться с ветерком по чарующей Абхазии, останавливаясь в самых живописных местах
Начало: У вашего отеля
17 авг в 09:00
18 авг в 09:00
от 14 999 ₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Влюбиться в Новый Афон: святыни, горы и следы прошлого
Познакомиться с городом разных эпох - и позволить ему остаться в сердце
Начало: В городе Новый Афон
16 авг в 11:00
18 авг в 11:00
3180 ₽ за человека
-5%
1520 ₽ за человека