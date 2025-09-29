В Абхазии вас ждут невероятные пейзажи и увлекательные истории. Путешествие начнётся с посещения Голубого озера, где вода поражает своим цветом. Далее вы увидите Юпшарский каньон с его величественными скалами и водопады Девичьи и Мужские слёзы, овеянные старинными преданиями. Завершит экскурсию визит на озеро Рица, известное своей красотой. Это путешествие - отличная возможность узнать больше о флоре и фауне региона

Время начала: 10:15

Описание экскурсии

Голубое озеро. Вы полюбуетесь водой невероятного цвета и услышите легенды, связанные с этим местом.

Юпшарский каньон, который называют каменным мешком. Вы увидите гигантские скалы, будто нависающие над дорогой.

Водопады Девичьи и Мужские слёзы, с которыми связаны очень красивые старинные предания.

Озеро Рица — визитная карточка республики. Вы узнаете, как оно образовалось. И конечно, полюбуетесь видами.

Но это ещё не всё. По желанию вы зайдёте на дачу Сталина, а в тёплое время года мы заглянем на Молочный водопад и насладимся панорамами со смотровой площадки «Птичий Клюв».

Организационные детали

Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter

С вами будут опытный водитель и профессиональный гид

Время отправления на сайте указано ориентировочно и может меняться в зависимости от места вашего проживания

В стоимость включены входные билеты в национальный парк, дегустации мёда, вина, чачи, сыра и мяса

