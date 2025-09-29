Мои заказы

Из Нового Афона - к красавице Рице

Путешествие в мир горных озёр и каньонов Абхазии. Узнайте о легендах, полюбуйтесь водопадами и насладитесь видами озера Рица
В Абхазии вас ждут невероятные пейзажи и увлекательные истории. Путешествие начнётся с посещения Голубого озера, где вода поражает своим цветом.

Далее вы увидите Юпшарский каньон с его величественными скалами и водопады Девичьи и Мужские слёзы, овеянные старинными преданиями. Завершит экскурсию визит на озеро Рица, известное своей красотой. Это путешествие - отличная возможность узнать больше о флоре и фауне региона
5
7 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌊 Уникальные природные объекты
  • 🗻 Величественные горные пейзажи
  • 📚 Интересные легенды и истории
  • 🚐 Комфортный транспорт
  • 👨‍🏫 Профессиональный гид
Из Нового Афона - к красавице Рице© Мадина
Из Нового Афона - к красавице Рице© Мадина
Из Нового Афона - к красавице Рице© Мадина
Ближайшие даты:
11
ноя13
ноя16
ноя18
ноя20
ноя23
ноя25
ноя
Время начала: 10:15

Что можно увидеть

  • Голубое озеро
  • Юпшарский каньон
  • Водопады Девичьи и Мужские слёзы
  • Озеро Рица

Описание экскурсии

Голубое озеро. Вы полюбуетесь водой невероятного цвета и услышите легенды, связанные с этим местом.

Юпшарский каньон, который называют каменным мешком. Вы увидите гигантские скалы, будто нависающие над дорогой.

Водопады Девичьи и Мужские слёзы, с которыми связаны очень красивые старинные предания.

Озеро Рица — визитная карточка республики. Вы узнаете, как оно образовалось. И конечно, полюбуетесь видами.

Но это ещё не всё. По желанию вы зайдёте на дачу Сталина, а в тёплое время года мы заглянем на Молочный водопад и насладимся панорамами со смотровой площадки «Птичий Клюв».

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter
  • С вами будут опытный водитель и профессиональный гид
  • Время отправления на сайте указано ориентировочно и может меняться в зависимости от места вашего проживания
  • В стоимость включены входные билеты в национальный парк, дегустации мёда, вина, чачи, сыра и мяса

Дополнительные расходы

  • Питание — по меню
  • Вход на Молочный водопад и на смотровую — 500 ₽
  • Посещение дачи Сталина — 700 ₽
  • Катамаран на озере — 500 ₽
  • Зиплайн — 1000 ₽

во вторник, четверг и воскресенье в 10:15

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1950 ₽
Дети до 12 лет1450 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По вашему адресу
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и воскресенье в 10:15
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мадина
Мадина — Организатор в Новом Афоне
Провела экскурсии для 3814 туристов
Работаем в сфере туризма с 2007 года. Мы команда профессионалов. Сделаем ваш отдых комфортным и подберём лучшие маршруты по Абхазии. С нами вы насладитесь природой, интересно проведёте время и прикоснётесь к истории древней и вечно молодой республики Абхазия. Наша цель — преподнести гостям правдивую информацию, которую каждый сохранит с теплотой в сердце.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
3
2
1
Кирилл
Кирилл
29 сен 2025
Прекрасная экскурсия. Самая недорогая и грамотная. Продуман завоз к качественным производителям меда спиртного и сыра. Впервые попробовал хорошее абхазское вино. Мед - отдельная история - пасечник Тенгиз - большой профессионал, дал много полезной информации. Ну, и спасибо экскурсоводу Саиде - просто молодец. Рекомендую.
Светлана
Светлана
18 сен 2025
Отличная экскурсия, комфортабельный автобус, прекрасный экскурсовод, история Абхазии, легенды, виды, дегустации. Жаль на дачу Сталина не попали(Озеро Рица, вид сверху особенно незабываемо.
Отличная экскурсия, комфортабельный автобус, прекрасный экскурсовод, история Абхазии, легенды, виды, дегустации. Жаль на дачу Сталина не попали(Озеро Рица, вид сверху особенно незабываемо.
Шарафеева
Шарафеева
25 авг 2025
Нам очень понравилась экскурсия. Мадина понятно и доступно рассказывала об истории своего края. У неё приятный голос, грамотная и выразительная речь, это человек с хорошим чуством юмора. На протяжении всего
читать дальше

маршрута заботилась о нас, как будто мы давно знакомы. Ей хотелось показать и рассказать о каждом местечке пути, как можно больше. Время пролетело незаметно.
Водителю тоже большая благодарность. Это профессионал! Нисколько не страшно было ехать по серпантину да ещё и веселил нас музыкой на обратном пути.

Е
Елена
18 авг 2025
Бронировали экскурсию из Сухума на Рицу. Ооочень понравилось. Мадина очень приятная, улыбчивая, располагающая к себе и к общению грамотная девушка. Экскурсия длительная, но время прошло незаметно, очень много информации, прекрасные локации. Аляс- очень аккуратный водитель! Мадина,огромное спасибо за Ваш труд, за Ваше обаяние и прекрасно проведённый день!!! Екатеринбург Вас не забудет🩷😃
О
Ольга
7 авг 2025
С нами была Мадина. Забрали нас от отеля на горе, на автобусе. Сначала 3 дегустации, долго, но интересно, особенно про мед прям топ рассказчик, поняла, что всю жизнь вообще не
читать дальше

так хранили и ели мед. Потом маршрут к озеру. Мадина предложила смотреть озеро со всех сторон и мы поехали на северную часть по жутко страшному и красивому серпантину за 500 рэ с человека. Там увидели издалека кусочек озера, вообще не стоило туда ехать, т. к. главная часть озера красивенная и этого вполне достаточно, чтобы насладиться красотой. Еще захватили 2 водопада, малюсенькие. Голубое озеро, красиво. Покатались на зиплайне. В целом, все прошло хорошо. Мадина очень приятная, деликатная, рассказы интересные, приятный голос, делала экскурсию очень приятной, интересной и комфортной. За такую цену просто песня! Рекомендую

Татьяна
Татьяна
15 июл 2025
Очень интересная экскурсия. Экскурсовод Саида очень внимательная, приветливая, помимо достопримечательностей, расскажет все тонкости для путешественников. Водителю Альберту это отдельное спасибо!
Очень интересная экскурсия. Экскурсовод Саида очень внимательная, приветливая, помимо достопримечательностей, расскажет все тонкости для путешественников. Водителю Альберту это отдельное спасибо!
Надежда
Надежда
23 мая 2025
Прекрасная экскурсия и отличный экскурсовод Мадина, чувствовали себя как самые дорогие гости 😊
Прекрасная экскурсия и отличный экскурсовод Мадина, чувствовали себя как самые дорогие гости 😊

Входит в следующие категории Нового Афона

