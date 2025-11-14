Мои заказы

Чарующая Рица - из Нового Афона

Увидеть страну без туристических клише
Я коренной житель Абхазии и профессиональный гид.

Готовы отправиться со мной в путешествие, где каждая остановка — это история? Тогда в путь! Моя экскурсия к озеру Рица — это не просто туристический маршрут, а погружение в культуру страны. Я расскажу вам о наших традициях, научу паре фраз на абхазском и раскрою секреты местных тостов!
4 отзыва
Чарующая Рица - из Нового АфонаФото из отзыва от Александр
Описание экскурсии

8:00 — встреча и отправление

  • Обсуждение маршрута, знакомство
  • Короткий рассказ об Абхазии по дороге

8:30 — водопад «Девичьи слёзы» (10–15 мин)

Легенды, фото, время загадать желание

9:00 — подвесной мост над рекой Бзыбь (10–15 мин)

Виды на бирюзовую реку, история моста

9:30 — роща кедров и секвой (10 мин)

Прогулка среди древних исполинов

10:00 — Голубое озеро (15–25 мин)

Почему вода такого цвета? Мини-экскурс в геологию

10:45 — слияние рек Бзыбь и Гега (15 мин)

Контраст двух потоков — отличный кадр для фотоальбома

11:00 — Юпшарский каньон (проезд + остановка 15 мин)

Узкое ущелье, «Каменный мешок»

11:20 — водопад «Мужские слёзы» (10 мин)

Набор воды (по желанию), короткая легенда

  • Дегустация сыра, мяса, вина, чачи на экоферме
  • Неформальное общение о жизни в Абхазии

12:00 — смотровая «Птичий клюв» (20 мин)

Панорама озера Рица, водопад «Три брата»

12:30 — водопад «Молочный» (15 мин)

Умывание «целебной» водой (по желанию)

13:30 — озеро Рица + обед с видом на озеро (1–1,5 часа)

Несколько остановок по периметру:

  • Основная смотровая
  • Тихое место для отдыха у воды
  • Вид на гору Агепста

15:00 — обратная дорога

  • По пути — короткие остановки по желанию
  • Трансфер в ваш отель или удобное место

Организационные детали

  • Входные билеты в Рицинский реликтовый национальный парк оплачиваются отдельно: 700 ₽ — взрослый, 200 ₽ — от 8 до 12 лет, до 8 лет бесплатно
  • Возможно начать экскурсию из других городов Абхазии: Гагра, Пицунда, Сухум (условия обсудим в личной переписке)
  • Обед не входит в стоимость

Экскурсия длится около 7 часов
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рашид
Рашид — ваш гид в Новом Афоне
Провёл экскурсии для 43 туристов
Привет! Меня зовут Рашид, и я с радостью организую для вас индивидуальные экскурсии по прекрасной Абхазии! После 15 лет работы в туризме я решил создать свой проект, чтобы делиться красотой моей страны напрямую. Я не обещаю чудес, но точно знаю, что такое качественный сервис и комфорт.

S
Svetlana
14 ноя 2025
Не смотря на дождливую погоду получили массу позитивных эмоций от экскурсии, спасибо Рашиду за интересные истории и красивые локации. Сервис был на высоте.
А
Александр
2 ноя 2025
Всё соответствовало описанию. Комфортабильный автомобиль. Мне и семье очень понравилось. Рашиду огромное спасибо!
Ольга
Ольга
23 сен 2025
Экскурсия очень понравилась, были компанией 2 взрослых и 3 маленьких детей. Рашид очень внимательный гид, сделал остановки во всех местах, где просили. Показал Рицу с непопулярной у туристов стороны, а дорога, по которой мы ехали просто невероятно красива. 6 часов пролетели на одном дыхании. Рекомендую и гида, и экскурсию
Максим
Максим
22 сен 2025
Ездили с Рашидом на экскурсию в долину 7 Озер и озером Рица. Очень понравился рассказ об истории Абхазии и ее природе.
Что могу отметить:
1. Безопасное вождение.
2. Гид чувствует и учитывает настроение путешественников и старается сделать экскурсию максимально комфортной.
3. Разрешает включать свою музыку. Отдельное спасибо)
4. У гида большой опыт и знания в сфере туризма. Точно не заскучаете)
