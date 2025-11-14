S Svetlana Не смотря на дождливую погоду получили массу позитивных эмоций от экскурсии, спасибо Рашиду за интересные истории и красивые локации. Сервис был на высоте.

А Александр Всё соответствовало описанию. Комфортабильный автомобиль. Мне и семье очень понравилось. Рашиду огромное спасибо!

Ольга Экскурсия очень понравилась, были компанией 2 взрослых и 3 маленьких детей. Рашид очень внимательный гид, сделал остановки во всех местах, где просили. Показал Рицу с непопулярной у туристов стороны, а дорога, по которой мы ехали просто невероятно красива. 6 часов пролетели на одном дыхании. Рекомендую и гида, и экскурсию