Индивидуальная
до 8 чел.
Впервые в Абхазии
Джипинг к озеру Рица и Гегскому водопаду и знакомство с обычаями региона
Начало: В Новом Афоне
Завтра в 09:00
20 июн в 09:00
13 000 ₽ за всё до 8 чел.
Мини-группа
до 1 чел.
Групповая экскурсия по Новому Афону: История, архитектура и святыни
Погрузитесь в атмосферу умиротворения и красоты Нового Афона, исследуя его уникальные архитектурные и исторические сокровища
Начало: Ваш отель, по адресу
Расписание: Среда, четверг, суббота, воскресенье в 10-00
Завтра в 09:00
21 июн в 09:00
1500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Вечерняя обзорная экскурсия по Сухуму из Нового Афона
Вечерний Сухум открывает свои тайны: уютные улицы, исторические достопримечательности и культурные сокровища ждут вас
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: Ежедневно, вечером по договоренности
Завтра в 15:00
20 июн в 15:00
7000 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ББук7 мая 2025Я очень давно хотела поехать в Абхазию, посмотреть природу и посетить те места, о которых рассказывала бабушка, и наконец-то мы
- ННаталья6 сентября 2024Экскурсия очень интересная, отличный экскурсовод Алан. Наша компания была в полном восторге от природы Абхазии, экскурсии в дороге и комфортного вождения Алана. Огромное спасибо за эмоции и классные фотографии.
- ААлена13 августа 2024Экскурсия очень понравилась. Нас забрали в назначенное время и на комфортабельном автомобиле привезли по всему маршруту. Сначала мы заехали в,,
Ответы на вопросы от путешественников по Новому Афону в категории «Обзорные»
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Сколько стоит экскурсия по Новому Афону в июне 2025
Сейчас в Новом Афоне в категории "Обзорные" можно забронировать 3 экскурсии от 1500 до 13 000. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.74 из 5
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