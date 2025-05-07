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Обзорные и познавательные экскурсии Нового Афона

Найдено 3 экскурсии в категории «Обзорные» в Новом Афоне, цены от 1500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Впервые в Абхазии
На машине
Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
8 часов
12 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Впервые в Абхазии
Джипинг к озеру Рица и Гегскому водопаду и знакомство с обычаями региона
Начало: В Новом Афоне
Завтра в 09:00
20 июн в 09:00
13 000 ₽ за всё до 8 чел.
Обзорная экскурсия по городу Новый Афон
5 часов
5 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
Групповая экскурсия по Новому Афону: История, архитектура и святыни
Погрузитесь в атмосферу умиротворения и красоты Нового Афона, исследуя его уникальные архитектурные и исторические сокровища
Начало: Ваш отель, по адресу
Расписание: Среда, четверг, суббота, воскресенье в 10-00
Завтра в 09:00
21 июн в 09:00
1500 ₽ за человека
Обзорная экскурсия по Сухуму, столице Абхазии
4 часа
Индивидуальная
до 1 чел.
Вечерняя обзорная экскурсия по Сухуму из Нового Афона
Вечерний Сухум открывает свои тайны: уютные улицы, исторические достопримечательности и культурные сокровища ждут вас
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: Ежедневно, вечером по договоренности
Завтра в 15:00
20 июн в 15:00
7000 ₽ за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • Б
    Бук
    7 мая 2025
    Впервые в Абхазии
    Я очень давно хотела поехать в Абхазию, посмотреть природу и посетить те места, о которых рассказывала бабушка, и наконец-то мы
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    поехали. Выбор экскурсий был долгий, т. к. ехали только на три дня в первые майские праздники, в итоге выбрали данную экскурсию, о чем в дальнейшем ни сколько не пожалели. Нашу экскурсию проводил Саид. Заранее нам написал, определили место и время встречи. Утром, минут за 10 до оговоренного места за нами уже приехали. Возможно, я немного иначе представляла формат экскурсии, точнее сказать, ждала большое количество рассказов обо всём, но это не так. Саид рассказывал основные моменты, обращал наше внимание на какие-либо детали, но не совсем то, что ожидала именно я, но супругу этого было достаточно. Однако, Саид отвечал на все вопросы, оказался очень приятным и многогранным собеседником, никогда и нигде нас не подгонял, учитывал все наши пожелания. Экскурсия сама по себе очень понравилась, природа восхитительная, горы, Гегский водопад - чудо природы, такая мощь и сила! Озеро Рица перенесло нас в Альпы, горный воздух, красоты пейзажа и безлимитное время для прогулки (можно и на катамаране покататься и погулять вдоволь и перекусить), остановки по дороге с восхитительными видами "волшебного леса" во мху, горные речки. Немного не комфортно было на дегустации, т. к. нас присоединили к большой экскурсии, но было интересно и порой вкусно). Как водитель, Саид - очень аккуратный, ТС ведет уверенно вне зависимости от того, дорога это или узкий горный серпантин. На обратной дороге завез нас в магазин за покупками и подождал, за что отдельное спасибо! Как итог - нам понравилось и можем смело советовать.

  • Н
    Наталья
    6 сентября 2024
    Впервые в Абхазии
    Экскурсия очень интересная, отличный экскурсовод Алан. Наша компания была в полном восторге от природы Абхазии, экскурсии в дороге и комфортного вождения Алана. Огромное спасибо за эмоции и классные фотографии.
  • А
    Алена
    13 августа 2024
    Впервые в Абхазии
    Экскурсия очень понравилась. Нас забрали в назначенное время и на комфортабельном автомобиле привезли по всему маршруту. Сначала мы заехали в,,
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    Абхазскую сказку,,- семейная сыроварня и винодельня. Побывали на прекраснейшем водопаде, красавице Рице. Катались на катамаране. Посетили Юпшерское учелье. Нам очень интересно рассказали легенды происхождения озера Рица и самой страны. Мы влюбились в эту страну и решили, сто вернемся сюда еще. Огромное спасибо за эту экскурсию и порцию неописуемой красоты.

Ответы на вопросы от путешественников по Новому Афону в категории «Обзорные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Новом Афоне
В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. Обзорная экскурсия по Сухуму, столице Абхазии
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6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Рица
  2. Голубое озеро
  3. Юпшарский каньон
  4. Гегский водопад
  5. Новоафонский монастырь
  6. Самое главное
Сколько стоит экскурсия по Новому Афону в июне 2025
Сейчас в Новом Афоне в категории "Обзорные" можно забронировать 3 экскурсии от 1500 до 13 000. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.74 из 5
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