Что вас ждёт? Отправляемся на экскурсию из тёплого и гостеприимного города Сухум — столицы Абхазии. Вас ждет череда красивейших водопадов: Ирина, Акармарский водопад и Великан — целых 103 метра буйных потоков! Вы сможете прогуляться вблизи этой невероятной стихии воды. Таинственные города Акармара и Ткуарчал поразят вас архитектурой, которая не потеряла своего очарования даже после разрушений. Также вы побываете на смотровой площадке, на висячих мостах через горную реку Галидзга и в ресторане «Ткуарчал». Важная информация:

Рекомендуем надеть удобную обувь.