Отправимся в два заброшенных города Абхазии — Акармаре и Ткуарчале. Они поразят вас своей архитектурой, которая не потеряла очарования даже после разрушений.
Мы посетим три водопада, и вы прогуляетесь вблизи невероятной стихии — целых 103 метров буйных потоков! А ещё мы заглянем на смотровую площадку и на висячие мосты через горную реку Галидзга.
Описание экскурсии
Что вас ждёт? Отправляемся на экскурсию из тёплого и гостеприимного города Сухум — столицы Абхазии. Вас ждет череда красивейших водопадов: Ирина, Акармарский водопад и Великан — целых 103 метра буйных потоков! Вы сможете прогуляться вблизи этой невероятной стихии воды. Таинственные города Акармара и Ткуарчал поразят вас архитектурой, которая не потеряла своего очарования даже после разрушений. Также вы побываете на смотровой площадке, на висячих мостах через горную реку Галидзга и в ресторане «Ткуарчал». Важная информация:
Рекомендуем надеть удобную обувь.
Ежедневно с 10:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Заброшки
- Город-призрак Акармара
- Водопады: Ирина, Акармарский и Великан
Что включено
- Услуги гида-водителя
- Транспорт
Что не входит в цену
- Входной билет - 400 руб.
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Город Новый Афон и Сухум по месту проживания
Завершение: По месту проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 10:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
