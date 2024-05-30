1 чел.
По популярности
скидка
20%
Индивидуальная
6 часов
Уникальная экскурсия по Абхазии: природа, история и местные деликатесы
Абхазия - удивительный край с богатой историей и живописной природой. Узнайте о культуре и традициях этого самобытного региона, посетив его самые красивые места
Начало: Ваш отель в Новом Афоне
«Вас ждут Голубое озеро, Юпшарский каньон, красавица-Рица, Мужской и Женский водопады»
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:00
1690013 520₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Впервые в Абхазии
Джипинг к озеру Рица и Гегскому водопаду и знакомство с обычаями региона
Начало: в Новом Афоне
«Гегский водопад — самый полноводный и высокий в Абхазии»
Сегодня в 17:30
Завтра в 09:00
13 000₽ за всё до 8 чел.
Мини-группа
10 часов
Джип-тур в Новом Афоне: Озеро Рица и водопады Абхазии
Погрузитесь в мир природных красот Абхазии с джип-туром по озеру Рица и величественным водопадам
Начало: Ваш отель, по адресу
«Гегский водопад и озеро Рица — главные пункты в нашей программе, но вы также увидите водопады, реку Бзыбь и ее подвесной мост, Юпшарский каньон»
Расписание: Ежедневно, 10-30
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
2 700₽ за человека
Мини-группа
8 часов
Популярное предложение
Альпийские луга и Гегский водопад: эксклюзивный джип-тур в Новом Афоне
Погрузитесь в атмосферу природы на джип-туре по альпийским лугам и Гегскому водопаду. Откройте для себя живописные уголки Кавказа
Начало: По договорённости
«Помимо альпийских лугов мы покажем вам известные на Кавказе водопады Девичьи и Мужские слезы, Гегский и Птичий клюв, величавый Юпшарский каньон, Голубое озеро и «визитную карточку» Абхазии – озеро Рица»
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
3 450₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальный джип-тур на Гегский водопад: приключение в Абхазии
Забудьте о стандартных экскурсиях и отправьтесь в захватывающее путешествие на джипе по живописным уголкам Абхазии
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно 07:00, 08:00, 09:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
15 000₽ за всё до 8 чел.
Мини-группа
12 часов
Групповая экскурсия: Джип-тур по Кодорскому ущелью и Шакуранскому водопаду
Путешествие по живописным местам Абхазии с посещением Шакуранского водопада, древней пещеры и каньонов. Насладитесь трекингом и пикником на природе
Начало: Ваш отель, по адресу
«Это и есть Шакуранский водопад»
Расписание: Ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 200₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ККсения30 мая 2024Огромная благодарность Дамею за фантастический день! Интересный рассказчик, внимательный гид, предугадывающий все пожелания туристов. Программа тура очень насыщенная, но при
- ООльга17 мая 2024Благодарю за прекрасное путешествие! Несмотря на сюрпризы погоды, все прошло великолепно, благодаря замечательному гиду. Все мои пожелания были учтены, автомобиль комфортный, время пролетело незаметно. Ахра, благодарю Вас за интересную экскурсию и незабываемые впечатления!
- ССусанна10 мая 2024Экскурсия содержит большое количество локаций, на которых вас не только терпеливо подождут пока вы сделаете фото, но и подробно расскажут
- EElena156 мая 2024Всё прошло хорошо.
- ВВалерия1 марта 2024Были на экскурсии с Алхазом. Экскурсия очень понравилась - нас отвезли на комфортном автомобиле к красавице Рицце. По дороге останавливались
- ААнастасия9 января 2024Экскурсию проводил гид Армен - очень отзывчивый и позитивный человек. Учёл всё наши пожелания по содержанию поездки. Интересно рассказывал об
- SSergey20 октября 2023Экскурсию провел Инал, сам абхаз и поэтому познакомил нас, по ходу экскурсии, с обычаями и традициями своей страны, чего мы
- ВВиктория27 августа 2023Очень все понравилось. Море положительных эмоций,будет что вспомнить. Советую. Водителю отдельный плюсик 😌👍
- ААнастасия6 августа 2023Все хорошо, посетили все что было указано, водитель Михаил рассказал все о каждом месте, с ним не соскучишься. Заезжали дигустировать
- ААнна8 января 2023Отличный тур. Мы были 4 января. Нам очень повезло с погодой, так как эта зима в Абхазии теплая. Плюсы: Посетили прекрасные
Ответы на вопросы от путешественников по Новому Афону в категории «Водопады»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Новом Афоне
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
Какие места ещё посмотреть в Новом Афоне
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Новому Афону в июне 2024
Сейчас в Новом Афоне в категории "Водопады" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 2 700 до 15 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 60 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.49 из 5
Купите самую интересную из 6 экскурсий в Новом Афоне на 2024 год по теме «Водопады», 60 ⭐ отзывов, цены от 2700₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август