Экскурсии на водопады из Нового Афона

Найдено 6 экскурсий в категории «Водопады» в Новом Афоне, цены от 2 700 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Душевное путешествие по Абхазии (из Нового Афона)
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
6 часов
28 отзывов
Уникальная экскурсия по Абхазии: природа, история и местные деликатесы
Абхазия - удивительный край с богатой историей и живописной природой. Узнайте о культуре и традициях этого самобытного региона, посетив его самые красивые места
Начало: Ваш отель в Новом Афоне
«Вас ждут Голубое озеро, Юпшарский каньон, красавица-Рица, Мужской и Женский водопады»
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:00
1690013 520 за всё до 7 чел.
Впервые в Абхазии
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Индивидуальная
8 часов
8 отзывов
Впервые в Абхазии
Джипинг к озеру Рица и Гегскому водопаду и знакомство с обычаями региона
Начало: в Новом Афоне
«Гегский водопад — самый полноводный и высокий в Абхазии»
Сегодня в 17:30
Завтра в 09:00
13 000 за всё до 8 чел.
Джип-тур «Озеро Рица, Гегский и Молочный водопады»
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Мини-группа
10 часов
9 отзывов
Джип-тур в Новом Афоне: Озеро Рица и водопады Абхазии
Погрузитесь в мир природных красот Абхазии с джип-туром по озеру Рица и величественным водопадам
Начало: Ваш отель, по адресу
«Гегский водопад и озеро Рица — главные пункты в нашей программе, но вы также увидите водопады, реку Бзыбь и ее подвесной мост, Юпшарский каньон»
Расписание: Ежедневно, 10-30
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
2 700 за человека
Альпийские луга и Гегский водопад: джип-тур
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Мини-группа
8 часов
1 отзыв
Популярное предложение
Альпийские луга и Гегский водопад: эксклюзивный джип-тур в Новом Афоне
Погрузитесь в атмосферу природы на джип-туре по альпийским лугам и Гегскому водопаду. Откройте для себя живописные уголки Кавказа
Начало: По договорённости
«Помимо альпийских лугов мы покажем вам известные на Кавказе водопады Девичьи и Мужские слезы, Гегский и Птичий клюв, величавый Юпшарский каньон, Голубое озеро и «визитную карточку» Абхазии – озеро Рица»
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
3 450 за человека
Индивидуальный джип-тур на Гегский водопад из Нового Афона и Гудауты
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Индивидуальная
12 часов
14 отзывов
Индивидуальный джип-тур на Гегский водопад: приключение в Абхазии
Забудьте о стандартных экскурсиях и отправьтесь в захватывающее путешествие на джипе по живописным уголкам Абхазии
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно 07:00, 08:00, 09:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
15 000 за всё до 8 чел.
Джип-тур «Кодорское ущелье и Шакуранский водопад»
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Мини-группа
12 часов
Групповая экскурсия: Джип-тур по Кодорскому ущелью и Шакуранскому водопаду
Путешествие по живописным местам Абхазии с посещением Шакуранского водопада, древней пещеры и каньонов. Насладитесь трекингом и пикником на природе
Начало: Ваш отель, по адресу
«Это и есть Шакуранский водопад»
Расписание: Ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 200 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Ксения
    30 мая 2024
    Душевное путешествие по Абхазии (из Нового Афона)
    Огромная благодарность Дамею за фантастический день! Интересный рассказчик, внимательный гид, предугадывающий все пожелания туристов. Программа тура очень насыщенная, но при
    читать дальше

    этом не утомительная. В комфортном режиме мы увидели все достопримечательности, которые есть на пути к большой Рице - водопады, сказочный лес, Голубое озеро, Юпшарский каньон и смотровую площадку над ним. Особый бонус - посещение дачи Сталина и катание на мемориальном катере 1950 года. Из Афона мы выезжали под дождем, но это только украсило поездку, сказочный лес в такую погоду становится и вправду сказочным и мистическим, как и вид со смотровой площадки. Очень всем рекомендую именно эту экскурсию, особенно если ее ведет Дамей) И еще - мы не собирались ни на какие дегустации, но когда я узнала, что в Абхазии выращивают мальбек и делают из него вино, не удержалась от посещения этой винодельни, которая превзошла все мои ожидания. Доводилось бывать в бодегах Риохи и Мендосы, так вот здесь уровень и качество вина не ниже. Любителям вина советую взять на заметку)

    Огромная благодарность Дамею за фантастический день! Интересный рассказчик, внимательный гид, предугадывающий все пожелания туристов. Программа тураОгромная благодарность Дамею за фантастический день! Интересный рассказчик, внимательный гид, предугадывающий все пожелания туристов. Программа тураОгромная благодарность Дамею за фантастический день! Интересный рассказчик, внимательный гид, предугадывающий все пожелания туристов. Программа тураОгромная благодарность Дамею за фантастический день! Интересный рассказчик, внимательный гид, предугадывающий все пожелания туристов. Программа тураОгромная благодарность Дамею за фантастический день! Интересный рассказчик, внимательный гид, предугадывающий все пожелания туристов. Программа тураОгромная благодарность Дамею за фантастический день! Интересный рассказчик, внимательный гид, предугадывающий все пожелания туристов. Программа тураОгромная благодарность Дамею за фантастический день! Интересный рассказчик, внимательный гид, предугадывающий все пожелания туристов. Программа тураОгромная благодарность Дамею за фантастический день! Интересный рассказчик, внимательный гид, предугадывающий все пожелания туристов. Программа тураОгромная благодарность Дамею за фантастический день! Интересный рассказчик, внимательный гид, предугадывающий все пожелания туристов. Программа тураОгромная благодарность Дамею за фантастический день! Интересный рассказчик, внимательный гид, предугадывающий все пожелания туристов. Программа тура
  • О
    Ольга
    17 мая 2024
    Душевное путешествие по Абхазии (из Нового Афона)
    Благодарю за прекрасное путешествие! Несмотря на сюрпризы погоды, все прошло великолепно, благодаря замечательному гиду. Все мои пожелания были учтены, автомобиль комфортный, время пролетело незаметно. Ахра, благодарю Вас за интересную экскурсию и незабываемые впечатления!
  • С
    Сусанна
    10 мая 2024
    Душевное путешествие по Абхазии (из Нового Афона)
    Экскурсия содержит большое количество локаций, на которых вас не только терпеливо подождут пока вы сделаете фото, но и подробно расскажут
    читать дальше

    про каждое место, его историю. Особенно полезно погружение в историю республики, было очень познавательно. Путешествие действительно душевное, люди приятные, доброжелателтеые и отзывчивые. Экскурсовод Ахра, не только великолепный рассказчик, но ещё и очень аккуратный и внимательный водитель. Путешествие было интересным и приятным. Автомобиль чистый, комфортный. Ресторан с отличным обслуживанием, вкусной едой и приятными ценами. Не пожалейте времени и средств для посещения этой экскурсии.

    Экскурсия содержит большое количество локаций, на которых вас не только терпеливо подождут пока вы сделаете фотоЭкскурсия содержит большое количество локаций, на которых вас не только терпеливо подождут пока вы сделаете фотоЭкскурсия содержит большое количество локаций, на которых вас не только терпеливо подождут пока вы сделаете фотоЭкскурсия содержит большое количество локаций, на которых вас не только терпеливо подождут пока вы сделаете фотоЭкскурсия содержит большое количество локаций, на которых вас не только терпеливо подождут пока вы сделаете фотоЭкскурсия содержит большое количество локаций, на которых вас не только терпеливо подождут пока вы сделаете фотоЭкскурсия содержит большое количество локаций, на которых вас не только терпеливо подождут пока вы сделаете фото
  • E
    Elena15
    6 мая 2024
    Джип-тур «Озеро Рица, Гегский и Молочный водопады»
    Всё прошло хорошо.
  • В
    Валерия
    1 марта 2024
    Впервые в Абхазии
    Были на экскурсии с Алхазом. Экскурсия очень понравилась - нас отвезли на комфортном автомобиле к красавице Рицце. По дороге останавливались
    читать дальше

    в очень красивых местах. - в волшебном лесу, на мужских и девичьих слезах. Заехали в абхазскую деревню - посетили семейную винодельню, сыроварню с вкусными сырами. Понравилось абсолютно всё! Алхаз очень интересно рассказывал о достопримечательностях и о своей стране. Буквально влюбил нас в Абхазию. Приехав сюда впервые - мы думали - посмотрим и поставим себе галочку, что побывали в этой стране. Сейчас же, после этой экскурсии, мы уже планируем провести летний отдых здесь и уверена, что ещё не раз вернемся сюда - в эти красивейшие места!

    Были на экскурсии с Алхазом. Экскурсия очень понравилась - нас отвезли на комфортном автомобиле к красавицеБыли на экскурсии с Алхазом. Экскурсия очень понравилась - нас отвезли на комфортном автомобиле к красавицеБыли на экскурсии с Алхазом. Экскурсия очень понравилась - нас отвезли на комфортном автомобиле к красавицеБыли на экскурсии с Алхазом. Экскурсия очень понравилась - нас отвезли на комфортном автомобиле к красавицеБыли на экскурсии с Алхазом. Экскурсия очень понравилась - нас отвезли на комфортном автомобиле к красавице
  • А
    Анастасия
    9 января 2024
    Впервые в Абхазии
    Экскурсию проводил гид Армен - очень отзывчивый и позитивный человек. Учёл всё наши пожелания по содержанию поездки. Интересно рассказывал об
    читать дальше

    истории края и обычаях абхазов. Нам не очень повезло с погодой, но благодаря гиду мы увидели много красивого! Совершенно замечательным завершением экскурсии был ужин в кафе с местной кухней. Армен учил нас правильно кушать мамалыгу - это так необычно и вкусно!

  • S
    Sergey
    20 октября 2023
    Впервые в Абхазии
    Экскурсию провел Инал, сам абхаз и поэтому познакомил нас, по ходу экскурсии, с обычаями и традициями своей страны, чего мы
    читать дальше

    и хотели. Экскурсия получилась живая, красочная и очень интересная. Инал смог рассказами об обычаях своей страны не навязчиво заполнить время переезда от одного объекта экскурсии к другому. Если вы приехали в страну и хотите не только увидеть, но и услышать Абхазию, пригласите на свою экскурсию Инала.

  • В
    Виктория
    27 августа 2023
    Джип-тур «Озеро Рица, Гегский и Молочный водопады»
    Очень все понравилось. Море положительных эмоций,будет что вспомнить. Советую. Водителю отдельный плюсик 😌👍
  • А
    Анастасия
    6 августа 2023
    Альпийские луга и Гегский водопад: джип-тур
    Все хорошо, посетили все что было указано, водитель Михаил рассказал все о каждом месте, с ним не соскучишься. Заезжали дигустировать
    читать дальше

    вино, мед, чай, набрали воды из минимального источника, вкусно покушали, поднялись на альпийские луга, увидели каньон, Рицу и все водопады. Море эмоций.

  • А
    Анна
    8 января 2023
    Индивидуальный джип-тур на Гегский водопад из Нового Афона и Гудауты
    Отличный тур. Мы были 4 января. Нам очень повезло с погодой, так как эта зима в Абхазии теплая. Плюсы: Посетили прекрасные
    читать дальше

    места. Насладились красотами Абхазской природы: водопады, озеро Рица, ущелья, каньоны. Времени для прогулок было достаточно. Очень внимательный и доброжелательный водитель Адгур. Спасибо ему огромное. Минусы: дороговато. Что улучшить: за такую стоимость мы ожидали хорошего гида. Очень хотелось услышать историю этих мест. У Абхазии очень богатая история и красивые легенды.

Ответы на вопросы от путешественников по Новому Афону в категории «Водопады»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Новом Афоне
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Душевное путешествие по Абхазии (из Нового Афона)
  2. Впервые в Абхазии
  3. Джип-тур «Озеро Рица, Гегский и Молочный водопады»
  4. Альпийские луга и Гегский водопад: джип-тур
  5. Индивидуальный джип-тур на Гегский водопад из Нового Афона и Гудауты
Какие места ещё посмотреть в Новом Афоне
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Рица
  2. Гегский водопад
Сколько стоит экскурсия по Новому Афону в июне 2024
Сейчас в Новом Афоне в категории "Водопады" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 2 700 до 15 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 60 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.49 из 5
Купите самую интересную из 6 экскурсий в Новом Афоне на 2024 год по теме «Водопады», 60 ⭐ отзывов, цены от 2700₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам