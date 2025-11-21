Узнайте, что такое гостеприимство Абхазии на празднике в селе Дурипш. Вы прогуляетесь по саду и винному погребу, узнаете истории о местных обычаях.
А затем вас ждет щедрый абхазский стол, вкуснейшие блюда, душевные тосты и энергичный фольклорный концерт. Вечер завершится по-настоящему празднично — под свет красочного фейерверка.
А затем вас ждет щедрый абхазский стол, вкуснейшие блюда, душевные тосты и энергичный фольклорный концерт. Вечер завершится по-настоящему празднично — под свет красочного фейерверка.
Описание экскурсии
Новый год по-абхазскиПриглашаем вас провести незабываемую Новогоднюю ночь в абхазской семье! Новогоднее меню (оплачивается отдельно): Важная информация: Для бронирования экскурсии необходимо внести предоплату, которая идет на организацию банкета. Время начала экскурсии московское. Ближайшую точку сбора Вам подберет менеджер накануне поездки.
31 декабря, 1 января, 2 января, 3 января, 4 января, 5 января, 6 января, 7 января
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Абхазское подворье
- Цитрусовый сад, виноградники и винный погреб
Что включено
- Транспортные-экскурсионные расходы
- Работа квалифицированного экскурсовода
- Фото с Дедом Морозом и Снегурочкой
- Подарок от Деда Мороза и Снегурочки для всех детей
- Дегустации
- Страховка
Что не входит в цену
- Новогодний банкет:/n новогодняя ночь - 5000 руб. /взрослый, 3500 руб. /дети до 14 лет/n новогодние праздники (с 01.01 по 07.01) - 3500 руб. /взрослый, 3000 руб. /дети до 14 лет, дети до 7 лет бесплатно
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ближайшая к Вашему отелю точка сбора
Когда и сколько длится?
Когда: 31 декабря, 1 января, 2 января, 3 января, 4 января, 5 января, 6 января, 7 января
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 55 человек.
Важная информация
- Для бронирования экскурсии необходимо внести предоплату, которая идет на организацию банкета
- Время начала экскурсии московское
- Ближайшую точку сбора Вам подберет менеджер накануне поездки
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Нового Афона
Похожие экскурсии из Нового Афона
Индивидуальная
до 8 чел.
Впервые в Абхазии (из Нового Афона)
Погрузитесь в атмосферу Абхазии, исследуя её природные чудеса и культурные достопримечательности. Уникальная возможность увидеть регион с новой стороны
Начало: В Новом Афоне
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
13 000 ₽ за всё до 8 чел.
-
15%
Индивидуальная
до 6 чел.
Чарующая Рица - из Нового Афона
Увидеть страну без туристических клише
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
9520 ₽
11 200 ₽ за всё до 6 чел.
Групповая
до 20 чел.
Путешествие к горячим источникам: SPA по-абхазски
Начало: По месту проживания по городам Новый Афон и Сухум
Расписание: Ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
23 ноя в 15:00
1250 ₽ за человека