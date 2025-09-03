Путешествие к озеру Рица и не только (остановки по пути в красивых локациях).
Описание экскурсииВы отправитесь в самую живописную часть Абхазии: приморскую и предгорную. Полюбуетесь водопадами, ущельями и каньонами. Побываете у знаменитой Рицы и подивитесь цвету Голубого озера. Важная информация: На всех остановках время не ограниченно. Входные билеты в Рицинский реликтовый национальный парк оплачиваются отдельно: 700₽ - взрослый, 200₽ - от 8 до 12 лет, до 8 бесплатно.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Программа:
- ~ водопад «Девичьи слезы»
- ~ подвесной мост над р. Бзыбь
- ~ роща Кедров и Секвой
- ~ Голубое озеро
- ~ слияние рек Бзыбь и Гега
- ~ Юпшарский каньон
- ~ Замшелый лес
- ~ водопад «Мужские слезы»
- ~ экоферма
- ~ смотровая «Птичий клюв»
- ~водопад «Молочный»
- ~ озеро Рица (несколько остановок на самых лучших видовых и смотровых площадках со всех сторон вокруг озера)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель в Абхазии, города: Пицунда, Гагра, Новый Афон, Гудаута
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- На всех остановках время не ограниченно. Входные билеты в Рицинский реликтовый национальный парк оплачиваются отдельно: 700₽ - взрослый
- 200₽ - от 8 до 12 лет
- До 8 бесплатно
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Вадим
3 сен 2025
Ездили на экскурсию на озеро Рица с Пицунды. Все понравилось, забрали нас вовремя, аккуратный и предупредительный водитель Рашид познакомил нас с Абхазией и местными обычаями и традициями. Ну и конечно же необыкновенная природа горной Абхазии это что то 👍. Езжайте, не пожалеете!!!
