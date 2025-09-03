Мои заказы

Чарующая Рица

Путешествие к озеру Рица и не только (остановки по пути в красивых локациях).
5
1 отзыв
Описание экскурсии

Вы отправитесь в самую живописную часть Абхазии: приморскую и предгорную. Полюбуетесь водопадами, ущельями и каньонами. Побываете у знаменитой Рицы и подивитесь цвету Голубого озера. Важная информация: На всех остановках время не ограниченно. Входные билеты в Рицинский реликтовый национальный парк оплачиваются отдельно: 700₽ - взрослый, 200₽ - от 8 до 12 лет, до 8 бесплатно.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Программа:
  • ~ водопад «Девичьи слезы»
  • ~ подвесной мост над р. Бзыбь
  • ~ роща Кедров и Секвой
  • ~ Голубое озеро
  • ~ слияние рек Бзыбь и Гега
  • ~ Юпшарский каньон
  • ~ Замшелый лес
  • ~ водопад «Мужские слезы»
  • ~ экоферма
  • ~ смотровая «Птичий клюв»
  • ~водопад «Молочный»
  • ~ озеро Рица (несколько остановок на самых лучших видовых и смотровых площадках со всех сторон вокруг озера)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель в Абхазии, города: Пицунда, Гагра, Новый Афон, Гудаута
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • На всех остановках время не ограниченно. Входные билеты в Рицинский реликтовый национальный парк оплачиваются отдельно: 700₽ - взрослый
  • 200₽ - от 8 до 12 лет
  • До 8 бесплатно
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
В
Вадим
3 сен 2025
Ездили на экскурсию на озеро Рица с Пицунды. Все понравилось, забрали нас вовремя, аккуратный и предупредительный водитель Рашид познакомил нас с Абхазией и местными обычаями и традициями. Ну и конечно же необыкновенная природа горной Абхазии это что то 👍. Езжайте, не пожалеете!!!

Входит в следующие категории Пицунды

