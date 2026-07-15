Адгур проводит ещё 2 экскурсии

Прямо у подножия Афонской горы примостился древний храм апостола Симона Кананита, где под спудом почивают его мощи. Я расскажу подробнее о его деяниях и мученической кончине, а после вы сможете подняться в пещерный грот, где, по преданию, уединялся и молился Святой. В XIX веке на предполагаемом месте подвигов апостола был сооружен великолепный Новоафонский мужской монастырь в неовизантийском стиле. Прогуливаясь по территории комплекса, вы осмотрите легендарные храмы, полюбуетесь фресками, росписями и панорамой Черного моря.
Лебединое озеро
Давным-давно в центре Нового Афона монахи разбили чудесный Приморский парк. В местных заводях они разводили карасей, карпов и кефаль для нужд братии. В советское время парк украсили гипсовые скульптуры и прекрасные белые лебеди, которые и сейчас живут на прудах. Мы пройдемся по кипарисовой «царской аллее», отдохнем в тени под плакучими ивами и пальмами, насладимся благоуханием цветущих клумб и поговорим о прошлом и настоящем страны.
Рукотворные достопримечательности
На платформе станции Псырцха больше не останавливаются поезда, но она из года в год привлекает множество туристов. Все потому, что здесь на берегу водохранилища притаился небольшой ажурный вокзал. Вы исследуете павильон, будто сошедший с иллюстрации к сказке, и сделаете антуражные фотографии. А после я провожу вас к искусственному водопаду, построенному монахами. Кроме того, при желании, мы посетим развалины древней Анакопийской крепости и Новоафонскую карстовую пещеру, где находится подземное озеро Анатолия, окаменевший водопад и галерея каменных цветов.
Организационные детали
Храм закрыт по понедельникам
Дополнительные расходы: входной билет в пещеру — 1000 ₽, детям до 8 лет бесплатно; вход на территорию Анакопийской крепости — 200 ₽; вход в грот Симона Канонита — 200 ₽
Я заберу вас в вашем отеле в Пицунде, Гагре или Цандрипше. Если вы планируете съездить в Новый Афон из Сочи, то мы можем встретиться на границе с Абхазией. Если вы остановились в другом месте, сообщите об этом перед бронированием
Желательно надеть удобную обувь, кофту с длинным рукавом или ветровку (при посещении пещеры) и взять с собой платок (для женщин), если вы планируете посещать храмы
Прогулка по Приморскому парку, посещение кельи и Анакопийской крепости без сопровождения гида
Стоимость указана за 5 часов, каждый следующий час оплачивается дополнительно — 500 ₽
Пересечение границы
Граница Абхазии открыта для граждан России, Беларуси и Казахстана
Взрослые и дети 14-18 лет — нужен общегражданский или загранпаспорт
Дети до 14 лет — загранпаспорт
Если ребёнок путешествует с одним из родителей, согласие второго не требуется
Для детей до 18 лет, путешествующих с третьими лицами, обязательна нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия и даты поездки
Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Адгур — ваша команда гидов в Пицунде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 3149 туристов
Меня зовут Адгур. Я родился и вырос в Абхазии. Постараюсь так показать свою Родину, чтобы вы полюбили ее так же, как люблю ее я… Расскажу много интересного о культуре, обычаях читать дальшеуменьшить
и истории Абхазии. Не только хороший гид, но и отличный водитель, с которым не надо беспокоиться за свою безопасность. Порядочный и пунктуальный человек. Помогу в приобретении качественных продуктов и вина. Никогда не позволю продать своим гостям то, что не принес бы своей семье на стол.
Моя команда состоит из трех человек, которые сделают Ваш отдых идеальным. Узнавайте и влюбляйтесь в Абхазию вместе с нами!
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 28 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
21
4
3
3
2
2
1
1
1
С
Сергей
Дата посещения: 14 июл 2026
Просто супер гид прекрасный человек не гоняет аккуратен много узнал о Абхазии 👍 просто 100 балла
Вам был полезен этот отзыв?
Екатерина
Спасибо всей команде за прекрасную организацию! Наша экскурсия должна была состояться на день раньше, но из-за дождя её перенесли на следующий день. Так вот ребята молодцы, всё время были на читать дальшеуменьшить
связи, сами переживали, что непогода внесла свои коррективы. Но всё состоялось. Природа неимоверной красоты- и пещеры, и водопад, и реставрируемая станция! Ну а про монастырь- просто не хватает слов. Всё это нужно увидеть своими глазами! Отлично👍👏.
Вам был полезен этот отзыв?
Полина
Спасибо Адгуру! Его экскурсия - это не просто "рассказ по маршруту", а погружение в историю Абхазии. Адгур действительно патриот своей страны, а также приятный человек, сдержанный, очень аккуратный водитель. Будем рекомендовать Адгура друзьям и знакомым. Жалеем лишь об одном, что другие уголки Абхазии посещали не с ним, но это исправим в следующий раз, когда приедем.
Вам был полезен этот отзыв?
Наталья
Новый Афон - это очень атмосферно))) Когда на таинственной, окутанной туманом заброшенной станции Пцырсха из туннеля сначала доносится гул, потом вдруг появляется поезд - это непередаваемо)) Пещера, монастырь, парк с читать дальшеуменьшить
лебедями - сюда хочется вернуться)) Спасибо Адгуру за то, что показал такую красоту, был пунктуален и деликатен, а его рассказ о любимой Абхазии по-человечески тронул наши сердца))) С благодарностью, счастливые путешественники)))
Вам был полезен этот отзыв?
О
Ольга
Были на экскурсии из Пицунды в Новый Афон семьей, нашим гидом был Руслан. Маршрут был составлен очень грамотно. Руслан учел все наши пожелания, дополнительно в конце экскурсии по нашей просьбе читать дальшеуменьшить
посетили с. Лыхны для осмотра достопримечательностей. Также пообедали в рекомендованном гидом кафе, где готовят очень вкусно и качественно как национальные, так и блюда европейской кухни, быстро обслуживают. При желании имеется возможность заехать в фермерское хозяйство для приобретения меда и др. продуктов. Поездка прошла в приятной беседе, Руслан очень вежлив, корректен, мы никуда не торопились и имели возможность все, что нам интересно посмотреть. Единственное, что хотела бы добавить для посетителей трипстера, от данной поездки не стоит ожидать экскурсии с глубоким изложением исторических фактов на профессиональном уровне. Рекомендую в качестве ознакомительной поездки.
Вам был полезен этот отзыв?
Я
Яна
Нам очень понравилась экскурсия. Новоафонская пещера - интереснейший, красивейший объект, обязательный к посещению во время отдыха в Абхазии. С Адгуром вы попадете в нее без стояния в очереди! Первый сеанс в читать дальшеуменьшить
пещере начинается в 9.00. Народу на нем меньше, поэтому рекомендую приехать к 9.00! Мы начали нашу поездку с Адгуром в 7.00 и нам было очень комфортно. Адгур нам очень понравился как человек и как гид. Однозначно рекомендую и сама обязательно съезду на другие его экскурсии.