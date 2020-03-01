Адгур проводит ещё 2 экскурсии

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  3. Из Пицунды — в Новый Афон!

Увидеть культовые святыни и крепость, подняться в келью Апостола, и прогуляться в парке с лебедями

Адгур
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Адгур – ваш гид
Живописные природные пейзажи, величественные храмы и таинственные уголки Абхазии — я познакомлю вас с Новым Афоном и поделюсь местными легендами.

Вы посетите христианские памятники, насладитесь прогулкой в уютном парке и придете в восторг от шумного водопада.

Добро пожаловать в один из красивейших городов региона!
5000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 6 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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Из Пицунды — в Новый Афон!
Из Пицунды — в Новый Афон!

Что вас ожидает

Духовный центр Кавказа
Прямо у подножия Афонской горы примостился древний храм апостола Симона Кананита, где под спудом почивают его мощи. Я расскажу подробнее о его деяниях и мученической кончине, а после вы сможете подняться в пещерный грот, где, по преданию, уединялся и молился Святой. В XIX веке на предполагаемом месте подвигов апостола был сооружен великолепный Новоафонский мужской монастырь в неовизантийском стиле. Прогуливаясь по территории комплекса, вы осмотрите легендарные храмы, полюбуетесь фресками, росписями и панорамой Черного моря.

Лебединое озеро
Давным-давно в центре Нового Афона монахи разбили чудесный Приморский парк. В местных заводях они разводили карасей, карпов и кефаль для нужд братии. В советское время парк украсили гипсовые скульптуры и прекрасные белые лебеди, которые и сейчас живут на прудах. Мы пройдемся по кипарисовой «царской аллее», отдохнем в тени под плакучими ивами и пальмами, насладимся благоуханием цветущих клумб и поговорим о прошлом и настоящем страны.

Рукотворные достопримечательности
На платформе станции Псырцха больше не останавливаются поезда, но она из года в год привлекает множество туристов. Все потому, что здесь на берегу водохранилища притаился небольшой ажурный вокзал. Вы исследуете павильон, будто сошедший с иллюстрации к сказке, и сделаете антуражные фотографии. А после я провожу вас к искусственному водопаду, построенному монахами. Кроме того, при желании, мы посетим развалины древней Анакопийской крепости и Новоафонскую карстовую пещеру, где находится подземное озеро Анатолия, окаменевший водопад и галерея каменных цветов.

Организационные детали

  • Желательно надеть удобную обувь, кофту с длинным рукавом или ветровку (при посещении пещеры) и взять с собой платок (для женщин), если вы планируете посещать храмы.
  • Дополнительные расходы: входной билет в пещеру – 500 руб., вход на территорию Анакопийскаой крепости — 200 руб., вход в грот Симона Канонита – 200 руб.
  • Я заберу вас в вашем отеле в Пицунде, Гагре или Цандрипше. Если вы планируете съездить в Новый Афон из Сочи, то мы можем встретиться на границе с Абхазией. Если вы остановились в другом месте, сообщите об этом гиду перед бронированием.
Из Пицунды — в Новый Афон!
Из Пицунды — в Новый Афон!
Из Пицунды — в Новый Афон!
Из Пицунды — в Новый Афон!
Из Пицунды — в Новый Афон!
Из Пицунды — в Новый Афон!
Из Пицунды — в Новый Афон!
Из Пицунды — в Новый Афон!
Из Пицунды — в Новый Афон!
Из Пицунды — в Новый Афон!
Из Пицунды — в Новый Афон!
Из Пицунды — в Новый Афон!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Адгур
Адгур
Меня зовут Адгур. Я родился и вырос в Абхазии. Постараюсь так показать свою Родину, чтобы вы полюбили ее так же, как люблю ее я... Расскажу много интересного о культуре, обычаях и истории Абхазии. Не только хороший гид, но и отличный водитель, с которым не надо беспокоиться за свою безопасность. Порядочный и пунктуальный человек. Помогу в приобретении качественных продуктов и вина. Никогда не позволю продать своим гостям то, что не принес бы своей семье на стол.
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