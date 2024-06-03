Экскурсии по паркам Пицунды

Найдено 8 экскурсий в категории «Парки» в Пицунде, цены от 1 000 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Большое знакомство с Абхазией (из Пицунды)
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
9 часов
48 отзывов
Экскурсия из Пицунды: водопады, озера, монастыри Абхазии
Абхазия удивит вас своими природными красотами и историческими памятниками. В один день вы увидите главные достопримечательности и попробуете местные деликатесы
«Входные билеты не включены в стоимость: экосбор в Рицинском национальном парке — 700 р»
Сегодня в 17:30
Завтра в 09:00
2085016 680 за всё до 7 чел.
Три в одном: озеро Рица, Новый Афон и Гагры
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
9 часов
137 отзывов
Пицунда: озеро Рица, Новый Афон, Гагры - погружение в красоту и историю
Познайте дух Абхазии, посетив её жемчужины: озеро Рица, Новый Афон и Гагры. Насладитесь красотой и узнайте уникальные традиции
Начало: Из отеля Гагра-Пицунде, кпп Псоу +1000,возможно из...
«А также увидите другие достопримечательности Рицинского реликтового национального парка: Голубое озеро, старинный подвесной мост с чудесными видами на Юпшарское ущелье, диковинные деревья и растения»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1400011 200 за всё до 5 чел.
Из Пицунды - в Новый Афон
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
23 отзыва
Из Пицунды - в Новый Афон: храмы, парки и водопады Абхазии
Живописные пейзажи, величественные храмы и уютные парки Нового Афона ждут вас! Узнайте местные легенды, посетите христианские памятники и насладитесь природой
«Давным-давно в центре Нового Афона монахи разбили чудесный Приморский парк»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
8 000 за всё до 4 чел.
Из Пицунды на озеро Рица - групповая экскурсия
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
6 часов
22 отзыва
Групповая экскурсия из Пицунды к озеру Рица и водопадам
Откройте для себя красоту Абхазии: ущелья, водопады и озеро Рица. Дегустация вин и меда, рассказы о традициях и природе
Начало: У вашего отеля в Пицунде
«Въезд в Рицинский национальный парк 700 руб»
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
1 000 за человека
Новый Афон и форелевое хозяйство из Пицунды
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
7 часов
9 отзывов
Новый Афон и форелевое хозяйство: путешествие из Пицунды
Погрузитесь в историю и природу Абхазии с экскурсией из Пицунды. Откройте для себя Новый Афон и его сокровища
Начало: По договоренности
«Вы увидите знаковые места Нового Афона: Симоно-Кананитский монастырь, ж/д станцию Псырцха, Приморский парк и пещеру»
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
1250010 625 за всё до 7 чел.
Из Пицунды по Абхазии с душой
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
7 отзывов
Из Пицунды по Абхазии с душой: Гагра, Новый Афон, озеро Рица
Погрузитесь в мир девственной природы и древних монастырей Абхазии. Вас ждут Гагра, Новый Афон и легендарное озеро Рица
Начало: ПИЦУНДА, ГАГРА ОТ ОТЕЛЯ
«Входные билеты не включены в стоимость: Рицинский парк — 700 р»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
13 000 за всё до 5 чел.
Душевная экскурсия в сердце Абхазии (из Пицунды)
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
41 отзыв
Увлекательная экскурсия в сердце Абхазии: озеро Рица и водопады
Абхазия ждет вас с её живописными пейзажами, водопадами и озером Рица. Уникальная экскурсия с пикником и дегустацией местных продуктов
Начало: в Пицунде или по договоренности
«На протяжении поездки я буду рассказывать о своей родине: о быте, нравах, традициях и судьбе Абхазии, о легендах флоры и фауны Рицинского реликтового парка»
1 сен в 10:30
2 сен в 10:30
22 000 за всё до 4 чел.
Термальные источники, чарующая Черниговка и набережная Сухума
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
8 часов
5 отзывов
Термальные источники, живописная Черниговка и набережная Сухума в одной экскурсии
Погрузитесь в мир природной красоты и исторического наследия Пицунды, наслаждаясь уникальными местами и традиционным гостеприимством
Начало: В вашем отеле в Пицунде
«Гуляя по благоустроенной набережной, вы сможете спрятаться от солнца в эвкалиптовом парке»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1760014 080 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Игорь
    3 июня 2024
    Три в одном: озеро Рица, Новый Афон и Гагры
    Всё на отлично. Рекомендую. Если у вас что-то не получилось или что-то не понравилось, то это вы не обговорили с гидом.
  • Е
    Елена
    30 мая 2024
    Три в одном: озеро Рица, Новый Афон и Гагры
    Замечательный гид! Однозначно буду советовать всем друзьям и знакомым. Замечательно все от момента встречи до завершения путешествия! Успели посмотреть все, что хотели. Очень комфортная машина для путешествия с ребенком (3 года), аккуратная езда. Спасибо большое, теперь только к Вам!
    Замечательный гид! Однозначно буду советовать всем друзьям и знакомым. Замечательно все от момента встречи до завершенияЗамечательный гид! Однозначно буду советовать всем друзьям и знакомым. Замечательно все от момента встречи до завершенияЗамечательный гид! Однозначно буду советовать всем друзьям и знакомым. Замечательно все от момента встречи до завершенияЗамечательный гид! Однозначно буду советовать всем друзьям и знакомым. Замечательно все от момента встречи до завершенияЗамечательный гид! Однозначно буду советовать всем друзьям и знакомым. Замечательно все от момента встречи до завершенияЗамечательный гид! Однозначно буду советовать всем друзьям и знакомым. Замечательно все от момента встречи до завершенияЗамечательный гид! Однозначно буду советовать всем друзьям и знакомым. Замечательно все от момента встречи до завершения
  • М
    Марина
    11 мая 2024
    Три в одном: озеро Рица, Новый Афон и Гагры
    Адгур интеллигентный, культурный, рассказывает чётко и ясно, интересно. Подстроился под наши пожелания, не было ничего лишнего. Комфортный автомобиль! Нигде никого не ждали, никаких навязанных магазинов и точек, как в организованных экскурсиях. Теперь только такой формат экскурсий! Очень рекомендуем!
  • Д
    Дарья
    30 марта 2024
    Большое знакомство с Абхазией (из Пицунды)
    Нам невероятно понравилось, несмотря на то что в Абхазии мы уже были. Путешествие было максимально комфортным, интересным, информативным. Учли все наши пожелания. Теперь влюблены окончательно и бесповоротно!
  • Н
    Наталья
    28 февраля 2024
    Из Пицунды по Абхазии с душой
    Спасибо огромное за экскурсию. Абхазия в нашем сердце навсегда! Все организовано на высшем уровне, от комфортабельного автомобиля до выбора маршрутов, знание истории и культуры народа. Непременно буду Вас рекомендовать друзьям и знакомым!
  • Л
    Люция
    30 октября 2023
    Термальные источники, чарующая Черниговка и набережная Сухума
    Спасибо Леониду за очень интересный рассказ об истории и традициях Абхазии, за комфортную и спокрйную езду🫶
  • Р
    Роман
    28 октября 2023
    Большое знакомство с Абхазией (из Пицунды)
    Всем доброго времени суток. Спешу поделиться отзывом о нашем сегодняшнем мини путешествием по Абхазии. Это просто бомба… спасибо Раджу за
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    отличные впечатления, интересные рассказы о родной стране и о замечательных местах, которые мы посетили. Всем однозначно рекомендую, нам очень понравилось!!! Спасибо.

  • Е
    Елена
    11 октября 2023
    Большое знакомство с Абхазией (из Пицунды)
    Сказать что мы полюбили Абхазию мало! Мы просто растворились в любви к своей Родине, которую нам транслировал Алхас наш гид!!!
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    Настолько было комфортно, уютно, тепло как будто мы зашли в гости к старому другу!!! Я уже молчу про идеальную чистоту авто! А третий ряд сидений - это же бизнес класс самолета!!! Алхас не просто рассказывал сухие исторические факты он проживал заново историю своей страны, её боль, её победу, её благодарность России!!! Отдельное спасибо Алхасу за великолепные фото, которые мы увезем с собой и будем листать в холодные зимние вечера, вспоминая этот день!!! Благодарим за знакомство и за любовь к своему делу!!!

  • Е
    Екатерина
    2 октября 2023
    Новый Афон и форелевое хозяйство из Пицунды
    Всё понравилось! Гидом был Рамаз! Не скажу, что он профессиональный разказчик истории и легенд, но свою страну знает, на все
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    вопросы ответил. И в целом приятный собеседник. Свозил по всем назначеным местам. Больше всего времени занимает экскурсия в пещеру. Изменение маршрута обсуждаемо. Завёз на частную винодельню. Нам понравилось. Спасибо! 😊

    Всё понравилось! Гидом был Рамаз! Не скажу, что он профессиональный разказчик истории и легенд, но своюВсё понравилось! Гидом был Рамаз! Не скажу, что он профессиональный разказчик истории и легенд, но своюВсё понравилось! Гидом был Рамаз! Не скажу, что он профессиональный разказчик истории и легенд, но своюВсё понравилось! Гидом был Рамаз! Не скажу, что он профессиональный разказчик истории и легенд, но своюВсё понравилось! Гидом был Рамаз! Не скажу, что он профессиональный разказчик истории и легенд, но своюВсё понравилось! Гидом был Рамаз! Не скажу, что он профессиональный разказчик истории и легенд, но свою
  • Н
    Надежда
    21 сентября 2023
    Из Пицунды по Абхазии с душой
    Вчера мы провели прекрасный день в путешествии по Абхазии с замечательным гидом Станиславом. Ему отдельное большое спасибо за то, пошел
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    нам на встречу и немного откорректировал маршрут. Путешествие прошло очень комфортно и спокойно. Мы смогли неспешно пройти по тем местам, где бывали в далекой молодости. Станислав прекрасный рассказчик, и собеседник. Но самое главное, что он очень трогательно и с любовью относится к своей родной Абхазии, А она действительно прекрасна и мы от всей души желаем ей процветания,

Ответы на вопросы от путешественников по Пицунде в категории «Парки»

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  2. Голубое озеро
  3. Юпшарский каньон
  4. Набережная
  5. Гегский водопад
  6. Водопад Молочный
Сколько стоит экскурсия по Пицунде в июне 2024
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