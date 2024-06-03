1 чел.
По популярности
скидка
20%
Индивидуальная
9 часов
Экскурсия из Пицунды: водопады, озера, монастыри Абхазии
Абхазия удивит вас своими природными красотами и историческими памятниками. В один день вы увидите главные достопримечательности и попробуете местные деликатесы
«Входные билеты не включены в стоимость: экосбор в Рицинском национальном парке — 700 р»
Сегодня в 17:30
Завтра в 09:00
2085016 680₽ за всё до 7 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
9 часов
Пицунда: озеро Рица, Новый Афон, Гагры - погружение в красоту и историю
Познайте дух Абхазии, посетив её жемчужины: озеро Рица, Новый Афон и Гагры. Насладитесь красотой и узнайте уникальные традиции
Начало: Из отеля Гагра-Пицунде, кпп Псоу +1000,возможно из...
«А также увидите другие достопримечательности Рицинского реликтового национального парка: Голубое озеро, старинный подвесной мост с чудесными видами на Юпшарское ущелье, диковинные деревья и растения»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1400011 200₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Из Пицунды - в Новый Афон: храмы, парки и водопады Абхазии
Живописные пейзажи, величественные храмы и уютные парки Нового Афона ждут вас! Узнайте местные легенды, посетите христианские памятники и насладитесь природой
«Давным-давно в центре Нового Афона монахи разбили чудесный Приморский парк»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
6 часов
Групповая экскурсия из Пицунды к озеру Рица и водопадам
Откройте для себя красоту Абхазии: ущелья, водопады и озеро Рица. Дегустация вин и меда, рассказы о традициях и природе
Начало: У вашего отеля в Пицунде
«Въезд в Рицинский национальный парк 700 руб»
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
1 000₽ за человека
скидка
15%
Индивидуальная
7 часов
Новый Афон и форелевое хозяйство: путешествие из Пицунды
Погрузитесь в историю и природу Абхазии с экскурсией из Пицунды. Откройте для себя Новый Афон и его сокровища
Начало: По договоренности
«Вы увидите знаковые места Нового Афона: Симоно-Кананитский монастырь, ж/д станцию Псырцха, Приморский парк и пещеру»
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
1250010 625₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Из Пицунды по Абхазии с душой: Гагра, Новый Афон, озеро Рица
Погрузитесь в мир девственной природы и древних монастырей Абхазии. Вас ждут Гагра, Новый Афон и легендарное озеро Рица
Начало: ПИЦУНДА, ГАГРА ОТ ОТЕЛЯ
«Входные билеты не включены в стоимость: Рицинский парк — 700 р»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
13 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
9 часов
Увлекательная экскурсия в сердце Абхазии: озеро Рица и водопады
Абхазия ждет вас с её живописными пейзажами, водопадами и озером Рица. Уникальная экскурсия с пикником и дегустацией местных продуктов
Начало: в Пицунде или по договоренности
«На протяжении поездки я буду рассказывать о своей родине: о быте, нравах, традициях и судьбе Абхазии, о легендах флоры и фауны Рицинского реликтового парка»
1 сен в 10:30
2 сен в 10:30
22 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
8 часов
Термальные источники, живописная Черниговка и набережная Сухума в одной экскурсии
Погрузитесь в мир природной красоты и исторического наследия Пицунды, наслаждаясь уникальными местами и традиционным гостеприимством
Начало: В вашем отеле в Пицунде
«Гуляя по благоустроенной набережной, вы сможете спрятаться от солнца в эвкалиптовом парке»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1760014 080₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИгорь3 июня 2024Всё на отлично. Рекомендую. Если у вас что-то не получилось или что-то не понравилось, то это вы не обговорили с гидом.
- ЕЕлена30 мая 2024Замечательный гид! Однозначно буду советовать всем друзьям и знакомым. Замечательно все от момента встречи до завершения путешествия! Успели посмотреть все, что хотели. Очень комфортная машина для путешествия с ребенком (3 года), аккуратная езда. Спасибо большое, теперь только к Вам!
- ММарина11 мая 2024Адгур интеллигентный, культурный, рассказывает чётко и ясно, интересно. Подстроился под наши пожелания, не было ничего лишнего. Комфортный автомобиль! Нигде никого не ждали, никаких навязанных магазинов и точек, как в организованных экскурсиях. Теперь только такой формат экскурсий! Очень рекомендуем!
- ДДарья30 марта 2024Нам невероятно понравилось, несмотря на то что в Абхазии мы уже были. Путешествие было максимально комфортным, интересным, информативным. Учли все наши пожелания. Теперь влюблены окончательно и бесповоротно!
- ННаталья28 февраля 2024Спасибо огромное за экскурсию. Абхазия в нашем сердце навсегда! Все организовано на высшем уровне, от комфортабельного автомобиля до выбора маршрутов, знание истории и культуры народа. Непременно буду Вас рекомендовать друзьям и знакомым!
- ЛЛюция30 октября 2023Спасибо Леониду за очень интересный рассказ об истории и традициях Абхазии, за комфортную и спокрйную езду🫶
- РРоман28 октября 2023Всем доброго времени суток. Спешу поделиться отзывом о нашем сегодняшнем мини путешествием по Абхазии. Это просто бомба… спасибо Раджу за
- ЕЕлена11 октября 2023Сказать что мы полюбили Абхазию мало! Мы просто растворились в любви к своей Родине, которую нам транслировал Алхас наш гид!!!
- ЕЕкатерина2 октября 2023Всё понравилось! Гидом был Рамаз! Не скажу, что он профессиональный разказчик истории и легенд, но свою страну знает, на все
- ННадежда21 сентября 2023Вчера мы провели прекрасный день в путешествии по Абхазии с замечательным гидом Станиславом. Ему отдельное большое спасибо за то, пошел
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