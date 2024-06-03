Абхазия ждет вас с её живописными пейзажами, водопадами и озером Рица. Уникальная экскурсия с пикником и дегустацией местных продуктов

Начало: в Пицунде или по договоренности

«На протяжении поездки я буду рассказывать о своей родине: о быте, нравах, традициях и судьбе Абхазии, о легендах флоры и фауны Рицинского реликтового парка»