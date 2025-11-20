Откройте для себя Новый Афон — драгоценность Абхазии, в котором история, духовность и природа слились воедино.
В программе: посещение величественного Новоафонского монастыря, таинственной пещеры с подземными озерами и осмотр мощного рукотворного водопада. Финальным аккордом станет дегустация знаменитых абхазских вин.
В программе: посещение величественного Новоафонского монастыря, таинственной пещеры с подземными озерами и осмотр мощного рукотворного водопада. Финальным аккордом станет дегустация знаменитых абхазских вин.
Описание экскурсии
Новый Афон — курорт Абхазии, где бок о бок соседствуют памятники архитектуры, христианские святыни и шедевры природы. Святыни, Рукотворный водопад и вино
Вы проедете по одному из самых насыщенных маршрутов Абхазии. Посетите Новоафонский монастырь, пройдете по залам пещеры к подземным озерам, увидите Рукотворный водопад и оцените абхазские вина. Новый Афон является одним из излюбленных мест гостей Абхазии. Несмотря на небольшие размеры город поражает огромным количеством природных и историко-культурных памятников.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Бзыбское ущелье
- Пасека (дегустация мёда)
- Винный погреб (дегустация вина)
- Подвесной мост над рекой Бзыбь
- Ресторан «Абхазский дворик» (обед по желанию)
- Стеклянный мост через реку Бзыбь
- Ресторан «Апсар» (корабль на воде)
- Новоафонский действующий мужской монастырь
- Рукотворный водопад
- Железнодорожная станция Псырцха
- Новоафонская пещера (оплачивается отдельно)
- Парк с лебединым озером
Что включено
- Услуги водителя-экскурсовода
- Транспортно-экскурсионные расходы
- Страховка
Что не входит в цену
- Новоафонская пещера - 700 рублей (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберем по адресу из Вашего отеля
Завершение: Привезем по адресу в Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Пицунды
Похожие экскурсии из Пицунды
-
20%
Индивидуальная
до 4 чел.
Увлекательная экскурсия в сердце Абхазии: озеро Рица и водопады
Абхазия ждет вас с её живописными пейзажами, водопадами и озером Рица. Уникальная экскурсия с пикником и дегустацией местных продуктов
Начало: В Пицунде или по договоренности
20 ноя в 10:30
21 ноя в 10:30
17 600 ₽
22 000 ₽ за всё до 4 чел.
-
30%
Индивидуальная
до 7 чел.
Экскурсия из Пицунды: водопады, озера, монастыри Абхазии
Абхазия удивит вас своими природными красотами и историческими памятниками. В один день вы увидите главные достопримечательности и попробуете местные деликатесы
Сегодня в 15:30
Завтра в 09:00
14 595 ₽
20 850 ₽ за всё до 7 чел.
-
30%
Индивидуальная
до 7 чел.
Экскурсия по Абхазии из Пицунды
Абхазия - живописный уголок Земли. Вы узнаете её историю, увидите озеро Рица, каньоны и водопады, а также попробуете местные деликатесы
Начало: Ваш отель в Пицунде
Сегодня в 15:30
Завтра в 08:00
8981 ₽
12 830 ₽ за всё до 7 чел.