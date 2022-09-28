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Душевная экскурсия в сердце Абхазии (из Пицунды)

Озеро Рица, Гегский водопад и другие живописные уголки края - с легендами и дегустациями
Абхазию называют Страной души: за проникновенно красивую природу, за гостеприимство, за самобытную атмосферу. Всё это ждет вас в путешествии к озеру Рица и его окрестностям.

Вы узнаете историю и нравы этой земли, полюбуетесь водопадами, бурными реками и высокогорными пейзажами. По пути возможны фото-остановки в любых местах!
4.9
43 отзыва
Душевная экскурсия в сердце Абхазии (из Пицунды)
Душевная экскурсия в сердце Абхазии (из Пицунды)
Душевная экскурсия в сердце Абхазии (из Пицунды)

Описание экскурсии

Путь вдоль рек и меж гор

От побережья Чёрного моря к озеру ведет авто-дорога, проходящая по долинам рек Бзыбь, Юпшара и Гега. Здесь вы послушаете тишину узкого Юпшарского каньона, где лишь 20 метров разделяют высокие скалы. Коснетесь водопадов Девичьи и Мужские Слёзы и узнаете их легенду. Наберете чистейшей воды в двух высокогорных родниках и сделаете фантастические снимки на смотровой площадке Чабгарского карниза.

Нерукотворные символы Абхазии и её история

Неукротимый водный поток срывается с 50 метров, окутывая водяной дымкой… Вы увидите Гегский водопад, крупнейший в Абхазии. А после вас ждет кульминация путешествия — Рица. Мы остановимся на смотровой с открыточной панорамой озера в окружении лесистых гор. На протяжении поездки я буду рассказывать о своей родине: о быте, нравах, традициях и судьбе Абхазии, о легендах флоры и фауны Рицинского реликтового парка.

Вкусная страна

На берегу озера или в другом понравившемся вам месте мы устроим пикник: я возьму с собой горячий лаваш, домашний сыр, зелень и овощи, компот и чачу. По дороге вы также продегустируете и сможете купить абзхазские мед, сыр и вино. В финале экскурсии предлагаю пообедать в ресторане национальной кухни — с тостами и беседами о впечатлениях!

Дополнения по желанию

Экскурсию можно продлить и подняться выше в горы. Там вы увидите водопады Птичий клюв и Молочный, отдохнете на чистейшем рицинском пляже Светланы Аллилуевой и вновь полюбуетесь неописуемыми видами с площадки «Гнездо Орлана» (1500 м над уровнем моря).

Организационные детали

Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике Toyota Land Cruiser Prado.

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Транспортные расходы включены
  • Дополнительно оплачиваются обед (по желанию) и экологический сбор (взрослые — 1000₽; дети 6-12 лет — 500 ₽; дети до 6 лет — бесплатно)
  • Пикник и дегустации — это угощение от Абхазии! Доплата не нужна
  • Дополнительный время экскурсии оплачивается из расчета: + 2000 ₽ с чел. за час или 500 ₽ с чел., если вас 4-5 человек

Трансфер

  • Из Гагры, Пицунды и Сухума, а также от российско-абхазской границы Псоу — бесплатно
  • Из Адлера и Сочи — доплата 1000 ₽ с чел.

Пересечение границы

  • Граница Абхазии открыта для граждан России, Беларуси и Казахстана
  • Взрослые и дети 14-18 лет — нужен общегражданский или загранпаспорт
  • Дети до 14 лет — загранпаспорт
  • Если ребёнок путешествует с одним из родителей, согласие второго не требуется
  • Для детей до 18 лет, путешествующих с третьими лицами, обязательна нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия и даты поездки
  • Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
  • Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Пицунде или по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Астамур
Астамур — ваш гид в Пицунде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 705 туристов
Приветствую, дорогие друзья!:) Меня зовут Астамур, можно просто Аста. Я гид по Абхазии. Люблю свою родину и с удовольствием покажу её вам! У меня высшее историческое образование, так что информации будет
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много. Занимаюсь любимым делом более 15 лет. Универсальный гид: провожу индивидуальные и групповые экскурсии. Первые всегда можно составлять по вашему желанию. Путешествовать мы с вами отправимся на комфортабельном внедорожнике Toyota Land Cruiser Prado. Моя цель — это ваша радость от незабываемых поездок и, конечно, огромное желание вернуться в Страну души!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 43 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
42
4
3
2
1
1
Г
Планировали Абхазию в августе 22, но всей семьёй заболели ковидом, пришлось всё отменить. Астамур без проблем отменил бронирование и трипстер сделал полный возврат.
В итоге перенесли поездку на середину сентября.
Поездка на
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Рицу была запланирована на 23 число, Астамур предварительно проверил прогноз погоды и рекомендовал перенести на более позднюю дату, чтобы гарантировано получить положительные эмоции от экскурсии. В итоге поездка состоялась в хорошую солнечную погоду в составе 2 взрослых и ребёнка - 6 лет.
Выезд на экскурсию в комфортное время - 10.30 - можно хорошо выспаться, спокойно собраться и позавтракать. Машина чистая и удобная именно для таких поездок. При этом особо хочется отметить аккуратное вождение, несмотря на горные серпантины ни кого не укачало. Астамур замечательный человек и рассказчик, отвечает на все вопросы, можно поговорить на любые темы - начиная от истории образования Абхазии и народа и заканчивая майнингом:))).
Прекрасное отношение к гостям, а особенно к детям - искреннее и доброжелательное.
Сама же экскурсия занимает полный день, но он проходит настолько интересно и насыщенно, что не замечаешь как летит время. Посетили множество интересных мест, попробовали местные напитки, сыры, мясо, чаи. При этом, нет ни какого навязывания посещения этих дегустаций - всё исключительно по вашему желанию. Услышали интереснейшие рассказы об Абхазии и её истории, о людях и обычаях. Особое впечатление это конечно Бзыбское ущелье и сама красавица Рица.
Вишенкой стал пикник на берегу горной реки с вкуснейшими угощениями. Не смотря на то, что вернулись в отель уже достаточно поздно, усталость совсем не ощущалась. Даже ребёнок, на следующее утро проснувшись спросил: - А поедем ли мы сегодня с дядей Астой снова на джипе:))
Астамур произвёл исключительно положительное и приятное впечатление от общения.
Также с ним проехались отдельно по основным городам Абхазии, посетили замечательное высокогорное село Лыхны с его храмом, Новый Афон, Черниговку, Сухум с его набережной, попили кофе в Брехаловке и всё это сопровождалось интереснейшими рассказами и историями. Такое впечатление, что Астамура знает практически каждый в Абхазии - в каждом городе подходили люди и здоровались. Он, как оказалось практически историческая личность, его семья имеет глубокие и интересные корни, но об этом он думаю расскажет Вам, на экскурсии.
Астамур, спасибо тебе большое за классные экскурсии и за то время которое мы провели общаясь и узнавая действительно чудесную страну Абхазию. Обязательное ещё увидимся;)

Планировали Абхазию в августе 22, но всей семьёй заболели ковидом, пришлось всё отменить. Астамур без проблем
Планировали Абхазию в августе 22, но всей семьёй заболели ковидом, пришлось всё отменить. Астамур без проблем
Планировали Абхазию в августе 22, но всей семьёй заболели ковидом, пришлось всё отменить. Астамур без проблем
Планировали Абхазию в августе 22, но всей семьёй заболели ковидом, пришлось всё отменить. Астамур без проблем
Планировали Абхазию в августе 22, но всей семьёй заболели ковидом, пришлось всё отменить. Астамур без проблем
Планировали Абхазию в августе 22, но всей семьёй заболели ковидом, пришлось всё отменить. Астамур без проблем
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Я
Аста был великолепен! И как рассказчик, и как водитель, и как носитель абхазских традиций. И ещё как философ))) мы с удовольствием все 9 часов экскурсии возвращались к темам религии, воспитания,
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традиций, отношений к миру вокруг. Кстати, мир вокруг в день экскурсии был удивительным и разнообразным. Такого количества фотографий я не делала давно: водопады, реки, озера, растения, деревья, горы, пейзажи, люди, еда… Все было очень интересным благодаря комментариям и знаниям Астамура! Всем очень советуем эту душевную поездкув его душевной компании.

Аста был великолепен! И как рассказчик, и как водитель, и как носитель абхазских традиций. И ещё
Аста был великолепен! И как рассказчик, и как водитель, и как носитель абхазских традиций. И ещё
Аста был великолепен! И как рассказчик, и как водитель, и как носитель абхазских традиций. И ещё
Аста был великолепен! И как рассказчик, и как водитель, и как носитель абхазских традиций. И ещё
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Lena
Выражаем огромную благодарность Астамуру. Поездка была организована лучшим образом. Не буду описывать всю красоту, которую мы увидели, т. к. это не описать словами, это нужно видеть своими глазами. Все очень
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комфортно, интересно, познавательно. За этот день мы получили массу разнообразной информации в перемешку с шутками и разговорами о жизни. От экскурсии остались прекрасные впечатления и очееень красивые фотографии. Аста отличный фотограф, знает с какого ракурса лучше сделать фото. Также хочется отметить аккуратную манеру вождения, что редкость в Абхазии))) Вишенкой на торте в конце поездки был пикник, отлично организованный, в прекрасном месте. Аста, спасибо за День рождения, ты сделал мой день.

Выражаем огромную благодарность Астамуру. Поездка была организована лучшим образом. Не буду описывать всю красоту, которую мы
Выражаем огромную благодарность Астамуру. Поездка была организована лучшим образом. Не буду описывать всю красоту, которую мы
Выражаем огромную благодарность Астамуру. Поездка была организована лучшим образом. Не буду описывать всю красоту, которую мы
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Юлия
Сбежав от аллергии из Сибири мы решили, вернее нам посоветовали, съездить на эту экскурсию. Мы остались довольны!!! Вернёмся обязательно так как не все посмотрели. Хотелось конечно увидеть больше, но здесь
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нельзя торопиться. Нужно наслаждаться каждой картинкой. В процессе экскурсии был небольшой гастротур, мой муж даже сначала ратроился немного… Но когда попробовал местное мясо, сыр и вино его мнение изменилось:))), чай, мед все это отличается от того что мы едим в Новосибирске. Очень интересно было слушать и узнавать что-то новое от нашего гида, который любит свою родину. Спасибо Вам, Аста,за новые впечатления!!!!

Сбежав от аллергии из Сибири мы решили, вернее нам посоветовали, съездить на эту экскурсию. Мы остались
Сбежав от аллергии из Сибири мы решили, вернее нам посоветовали, съездить на эту экскурсию. Мы остались
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В
Аста вышел на связь в течение буквально получаса в ответ на нашу просьбу провести индивидуальную экскурсию. На экскурсии мы были втроём (взрослый и 2 ребёнка 6 лет и 3 года).
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Аста был внимателен к детям, при этом давал информацию, интересную взрослым. Озеро Рица - волшебное! Мы также заехали на Гегский водопад, куда можно попасть только на внедорожнике либо пешком. Делали много остановок в пути, в том числе в красивейших местах на перекус, так как на свежем воздухе дети быстро проголодались:) Аста показал истинно Абхазское гостеприимство! А на обратном пути в машине мы устроили сидячую дискотеку:) было очень весело, душевно и познавательно!

Аста вышел на связь в течение буквально получаса в ответ на нашу просьбу провести индивидуальную экскурсию.
Аста вышел на связь в течение буквально получаса в ответ на нашу просьбу провести индивидуальную экскурсию.
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А
Добрый день!
Нашим гидом был Астамур! Посетили озеро Рица, смотрели на водопады маленькие и большие, дегустировали вино, сыры, мясо, воду из родников, даже с флорой познакомились, узнали о реликтовых растениях. Но
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даже не это так ценно, а общение! Общение с носителем языка, культуры и истории. Узнали о строе семьи, о взглядах жителей Абхазии на сегодняшний день, о гуляниях, поминках, конечно исторические факты есесьно были озвучены, даже речь исконную послушали! Были миниперекусы в лесу с настоящим кофе, вином от гида! Вам когда-нибудь абхаз тост говорил?! А нам говорил! В общем в колорит окунулись не по-детски, Вася, по щиколотки, как рассчитывали, а по-взрослому, по пояс!))

Добрый день!
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