Дополнения по желанию

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Озеро Рица, Гегский водопад и другие живописные уголки края — с легендами и дегустациями

Астамур
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Астамур – ваш гид
Абхазию называют Страной души: за проникновенно красивую природу, за гостеприимство, за самобытную атмосферу.

Всё это ждет вас в путешествии к озеру Рица и его окрестностям.

Вы узнаете историю и нравы этой земли, полюбуетесь водопадами, бурными реками и высокогорными пейзажами.

По пути возможны фото-остановки в любых местах!
От 6500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
На автомобиле
Продолжительность 7 часов
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча в Пицунде или по договоренности
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Душевная экскурсия в сердце Абхазии
Душевная экскурсия в сердце Абхазии

Что вас ожидает

Путь вдоль рек и меж гор
От побережья Чёрного моря к озеру ведет авто-дорога, проходящая по долинам рек Бзыбь, Юпшара и Гега. Здесь вы послушаете тишину узкого Юпшарского каньона, где лишь 20 метров разделяют высокие скалы. Коснетесь водопадов Девичьи и Мужские слезы и узнаете их легенду. Наберете чистейшей воды в двух высокогорных родниках и сделаете фантастические снимки на смотровой площадке Чабгарского карниза.

Нерукотворные символы Абхазии и её история
Неукротимый водный поток срывается с 50 метров, окутывая водяной дымкой… Вы увидите Гегский водопад, крупнейший в Абхазии. А после вас ждет кульминация путешествия — Рица. Мы остановимся на смотровой с открыточной панорамой озера в окружении лесистых гор. На протяжении поездки я буду рассказывать о своей родине: о быте, нравах, традициях и судьбе Абхазии, о легендах флоры и фауны Рицинского реликтового парка.

Вкусная страна
На берегу озера или в другом понравившемся вам месте мы устроим пикник: я возьму с собой горячий лаваш, домашний сыр, зелень и овощи, компот и чачу. По дороге вы также продегустируете и сможете купить абзхазские мед, сыр и вино. В финале экскурсии предлагаю пообедать в ресторане национальной кухни — с тостами и беседами о впечатлениях!

Дополнения по желанию

Экскурсию можно продлить и подняться выше в горы. Там вы увидите водопады Птичий клюв и Молочный, отдохнете на чистейшем рицинском пляже Светланы Аллилуевой и вновь полюбуетесь неописуемыми видами с площадки «Гнездо Орлана» (1500 м над уровнем моря).

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • На комфортабельном внедорожнике Toyota Land Cruiser Prado
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Транспортные расходы включены
  • Дополнительно оплачиваются обед (по желанию) и экологический сбор (взрослые — 350 руб.; дети 6-12 лет — 100 руб.; дети до 6 лет — бесплатно)
  • Пикник и дегустации — это угощение от Абхазии! Доплата не нужна.
  • Дополнительный время экскурсии оплачивается из расчета: + 2000 руб. с чел. за час или 500 руб. с чел., если вас 4-5 человек

Трансфер

  • Из Гагр, Пицунды и Сухума, а также от российско-абхазской границы Псоу — бесплатно
  • Из Адлера и Сочи — доплата 1000 руб. с человека
Душевная экскурсия в сердце Абхазии
Душевная экскурсия в сердце Абхазии
Душевная экскурсия в сердце Абхазии
Душевная экскурсия в сердце Абхазии
Душевная экскурсия в сердце Абхазии
Душевная экскурсия в сердце Абхазии
Душевная экскурсия в сердце Абхазии
Душевная экскурсия в сердце Абхазии
Душевная экскурсия в сердце Абхазии
Душевная экскурсия в сердце Абхазии
Душевная экскурсия в сердце Абхазии
Душевная экскурсия в сердце Абхазии
Душевная экскурсия в сердце Абхазии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в Пицунде или по договоренности.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Астамур
Астамур
Приветствую, дорогие друзья! :) Меня зовут Астамур, можно просто Аста. Я гид по Абхазии. Люблю свою родину и с удовольствием покажу её вам! У меня высшее историческое образование, так что информации будет много. Занимаюсь любимым делом более 15 лет. Универсальный гид: провожу индивидуальные и групповые экскурсии. Первые всегда можно составлять по вашему желанию. Путешествовать мы с вами отправимся на комфортабельном внедорожнике Toyota Land Cruiser Prado. Моя цель — это ваша радость от незабываемых поездок и, конечно, огромное желание вернуться в Страну души!
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