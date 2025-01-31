Откройте для себя душу Абхазии в селе Дурипш! Узнайте о местных традициях во время экскурсии по подворью с винным погребом. Затем насладитесь аутентичным застольем с национальной кухней, тостами и фольклорным шоу. И все это — под занавес из праздничного салюта!
Описание экскурсии
Новый год по-абхазски Приглашаем вас провести незабываемую Новогоднюю ночь в Абхазии! Новогоднее меню (оплачивается отдельно): С собой необходимо взять:наличные деньги, • заряженные гаджеты, • хорошее настроение. Важная информация: Для бронирования экскурсии необходимо внести предоплату, которая идет на организацию банкета. Время начала экскурсии московское. Ближайшую точку сбора Вам подберет менеджер накануне поездки.
31 декабря, 1 января, 2 января, 3 января, 4 января, 5 января, 6 января, 7 января
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Абхазское подворье
- Цитрусовый сад, виноградники и винный погреб
Что включено
- Транспортно-экскурсионные расходы
- Работа квалифицированного экскурсовода
- Новогодний подарок от Деда Мороза и Снегурочки для всех детей
- Фото с Дедом Морозом и Снегурочкой
- Дегустации
- Страховка
Что не входит в цену
- Новогодний банкет:/n новогодняя ночь - 5000 руб. /взрослый, 3500 руб. /дети до 14 лет/n новогодние праздники (с 01.01 по 07.01) - 3500 руб. /взрослый, 3000 руб. /дети до 14 лет, дети до 7 лет бесплатно
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Подберем ближайшую точку сбора к Вашему отелю
Завершение: Привезем на ближайшую к Вашему отелю точку сбора
Когда и сколько длится?
Когда: 31 декабря, 1 января, 2 января, 3 января, 4 января, 5 января, 6 января, 7 января
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Для бронирования экскурсии необходимо внести предоплату, которая идет на организацию банкета
- Время начала экскурсии московское
- Ближайшую точку сбора Вам подберет менеджер накануне поездки
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 25 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Никита
31 янв 2025
Долго думали и решили поехать на празднование 2025 в поселок Дурипш, новое место для нас@ было много угощения, и жаркое, и шашлык, и рыба и сладкое, и сыры. Тосты, поздравления и подарки!
А
Анна
30 янв 2025
Хотите перевернуть жизнь с ног на голову!? Езжайте праздновать новый гол в Абхазию! Там такие мощные энергии, что мой весь следующий год пролетел так же энергично!
С
Светлана
29 янв 2025
Мощно, свежо, насыщенная конкурсная программа! Тамада не давал нам присесть! Мы с подругой участвовали во всех конкурсах! Очень и очень круто!
И
Инна
20 янв 2025
Такой колоритный праздник - новый год! Мы встретили его в абхазском селе! Волшебство да и только!
Я
Яна
19 янв 2025
Отсутствие парня - не повод грустить… я поехала встречать новый год в Абхазию, там было много парней!
В
Вероника
18 янв 2025
Новый год 2025 - просто огонь! как и Абхазия, был тёплым душевным, изобильным!
Н
Нина
17 янв 2025
Подальше от всех проблем уехала в Абхазию на новый год. Это мой первый опыт! И он удачный!
О
Ольга
16 янв 2025
Нереально, афигенно, умопомрачительно прошёл новый год в маленьком посёлке! Спасибо тамаде, зажигал всю ночь, местные танцоры показали целое шоу!
А
Александр
15 янв 2025
Мои друзья меня поддержали и поехали со мной на новый год в Абхазию. Всем понравилось, все отдохнули морально, душевно и физически!
Е
Екатерина
14 янв 2025
Настоящий новогодний праздник! С юмориной и тамадой, застольем и шампанским, ёлкой и подарками!
Ю
Юлия
13 янв 2025
Несмотря на все у говоры отказаться от поездки в Абхазию, мы уехали и встретили новый год там! Потом нам все завидовали, разглядывая наши статусы и посты!
О
Ольга
12 янв 2025
Атмосфера праздника ждала нас уже на въезде в поселок Дурипш, нарядные жители, накрытые столы, елка с герляндами. . и понеслось веселье длинною в ночь!
А
Анна
11 янв 2025
Мы провели новый 2025 год в тёплой стране, на берегу моря, под пальмами и мандариновыми деревьями… и это не Турция, не Египет… это Абхазия!
Н
Наталья
10 янв 2025
Очень эмоциональный тамада был у нас прошлый новый год в Абхазии. . настоящий энерджайзер! Абхазский дед мороз - душка! Танцы и вино до утра!
И
Ирина
9 янв 2025
Я очень скучаю по всем ребятам, с которыми познакомилась на праздновании нового года в Абхазии… все с разных уголков нашей страны… а вот собрались в одном посёлке Дурипш ….. замечательный новый год!
