Н Никита Долго думали и решили поехать на празднование 2025 в поселок Дурипш, новое место для нас@ было много угощения, и жаркое, и шашлык, и рыба и сладкое, и сыры. Тосты, поздравления и подарки!

А Анна Хотите перевернуть жизнь с ног на голову!? Езжайте праздновать новый гол в Абхазию! Там такие мощные энергии, что мой весь следующий год пролетел так же энергично!

С Светлана Мощно, свежо, насыщенная конкурсная программа! Тамада не давал нам присесть! Мы с подругой участвовали во всех конкурсах! Очень и очень круто!

И Инна Такой колоритный праздник - новый год! Мы встретили его в абхазском селе! Волшебство да и только!

Я Яна Отсутствие парня - не повод грустить… я поехала встречать новый год в Абхазию, там было много парней!

В Вероника Новый год 2025 - просто огонь! как и Абхазия, был тёплым душевным, изобильным!

Н Нина Подальше от всех проблем уехала в Абхазию на новый год. Это мой первый опыт! И он удачный!

О Ольга Нереально, афигенно, умопомрачительно прошёл новый год в маленьком посёлке! Спасибо тамаде, зажигал всю ночь, местные танцоры показали целое шоу!

А Александр Мои друзья меня поддержали и поехали со мной на новый год в Абхазию. Всем понравилось, все отдохнули морально, душевно и физически!

Е Екатерина Настоящий новогодний праздник! С юмориной и тамадой, застольем и шампанским, ёлкой и подарками!

Ю Юлия Несмотря на все у говоры отказаться от поездки в Абхазию, мы уехали и встретили новый год там! Потом нам все завидовали, разглядывая наши статусы и посты!

О Ольга Атмосфера праздника ждала нас уже на въезде в поселок Дурипш, нарядные жители, накрытые столы, елка с герляндами. . и понеслось веселье длинною в ночь!

А Анна Мы провели новый 2025 год в тёплой стране, на берегу моря, под пальмами и мандариновыми деревьями… и это не Турция, не Египет… это Абхазия!

Н Наталья Очень эмоциональный тамада был у нас прошлый новый год в Абхазии. . настоящий энерджайзер! Абхазский дед мороз - душка! Танцы и вино до утра!