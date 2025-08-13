Мои заказы

Экскурсии подходящие для зимних прогулок по Пицунде

Найдено 3 экскурсии в категории «Зимние» в Пицунде, цены от 2000 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Путешествие на озеро Рица из Пицунды
На машине
5 часов
32 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие к озеру Рица: завораживающие виды и легенды
Поднимитесь к озеру Рица и насладитесь великолепными пейзажами, водопадами и легендами Абхазии. Идеально для любителей природы и истории
Начало: У вашего отеля
«Летом здесь буйствует зелень, осенью голубизну вод усиливают багряные краски, а зимой попадаешь в царство снежной королевы — Рица вдохновит вас в любое время года»
Завтра в 08:00
22 ноя в 08:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Джип-приключение выше облаков! (Из Пицунды)
На машине
Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
4.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Джип-приключение выше облаков! (Из Пицунды)
Вдохновиться горной Абхазией и захватывающими видами с горы Мамдзышха
«Весной и летом на Мамдзышхе вас ждет разноцветный цветочный ковер, зимой — укрытые снегом холмы»
Завтра в 08:00
22 ноя в 08:00
16 000 ₽ за всё до 6 чел.
Новогоднее застолье в Абхазии
8 часов
25 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Новогоднее застолье в Абхазии
Начало: Подберем ближайшую точку сбора к Вашему отелю
«Новый год по-абхазски Приглашаем вас провести незабываемую Новогоднюю ночь в Абхазии»
Расписание: 31 декабря, 1 января, 2 января, 3 января, 4 января, 5 января, 6 января, 7 января
31 дек в 17:00
1 янв в 15:00
2000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    13 августа 2025
    Джип-приключение выше облаков! (Из Пицунды)
    Добрый день,
    На экскурсию с Раулем ездили 28 июля 25 г. По дороге заезжали на 2 смотровые площадки над Гагрой и
    читать дальше

    на стартовую площадку парапланеристов, смогли наблюдать их взлеты с высоты 1500 метров.
    Нам повезло с погодой, стояла сухая и очень теплая погода, но даже в этих условиях дороги в горах местами были размыты и разбиты. Преодоление этих препятствий и езда по узким извилистым дорогам доставили отдельное удовольствие. Страха не появлялось, Рауль и его автомобиль внушали уверенность в преодолении препятствий и безопасности.
    Мы поднялись на самую макушку горы, наслаждились величественными видами гор и альпийских лугов вокруг с табунами лошадей, стадами коз пасущихся на склонах, обследовали самостоятельно территорию вокруг, познакомились с одним из чабанов. Когда спускались вниз встретили несколько туристических групп на уазиках, то что они остановились ниже нас, - вызвали легкое чувство превосходства.
    Экскурсия прошла интересно, могу смело рекомендовать.
    Мы с Раулем дополнительно составили свой маршрут и съездили еще на одну экскурсию через пару дней.
    Не бойтесь и не стесняйтесь спрашивать обо все, что вас заинтересовало, заводите разговор сами и экскурсия пройдет ещё интересней и познавательный.

    
  • Л
    Лилия
    27 октября 2024
    Путешествие на озеро Рица из Пицунды
    Благодарим Адгура за прекрасное путешествие на озеро Рица
    Всё прошло чудесно, времени на точках было предостаточно, нас не подгоняли, как на групповых экскурсия
    Всем советуем)
  • Е
    Елена
    16 августа 2024
    Путешествие на озеро Рица из Пицунды
    Путешествовали на озеро Рицу. Наш экскурсовод Леонид. Экскурсия была замечательная. Леонид прекрасный разсказчик. Очень эрудированный, образованный и приятный. Нас забрали
    читать дальше

    из отеля в Алахадзы и привезли обратно. Красивые пейзажи природы, интересное повествование с ноткой юмора не оставило нас равнодушными. Спасибо Лониду и организаторам.

  • Е
    Екатерина
    15 августа 2024
    Путешествие на озеро Рица из Пицунды
    Душевно! Яркие, интересные истории об Абхазии, ее истории и традициях. Отличный, аккуратный водитель и прекрасный рассказчик. Хорошая организация. Рекомендую.
  • О
    Ольга
    26 июля 2024
    Путешествие на озеро Рица из Пицунды
    Поездка прошла на высшем уровне! Легко и разнообразно прошли 5 часов экскурсии! Посетили интересные природные локации, послушали познавательные рассказы нашего гида Адгура.
  • И
    Иван
    20 июля 2024
    Путешествие на озеро Рица из Пицунды
    Все очень понравилось
    
  • Г
    Гузель
    2 октября 2022
    Путешествие на озеро Рица из Пицунды
    Очень понравилась экскурсия! Всё было интересно и познавательно. Экскурсовод Адгур прекрасно изложил исторические, культурные и социальные аспекты. Захотелось подробнее изучить историю Абхазии, её культуру и традиции народа! Несмотря на дождливый день, путешествие на Рицу было превосходным!
    Очень понравилась экскурсия! Всё было интересно и познавательно. Экскурсовод Адгур прекрасно изложил исторические, культурные и социальные аспекты. Захотелось подробнее изучить историю Абхазии, её культуру и традиции народа! Несмотря на дождливый день, путешествие на Рицу было превосходным!
  • Н
    Наталия
    17 августа 2022
    Путешествие на озеро Рица из Пицунды
    Спасибо за экскурсию!
    Спасибо за экскурсию!
  • Р
    Роман
    18 июля 2022
    Путешествие на озеро Рица из Пицунды
    Экскурсию проводил Ахра. Благодарим за содержательный рассказ о достопримечательностях на протяжении всей экскурсии. Ехали в очень комфортных условиях в собственном
    читать дальше

    автомобиле организатора, без других участников экскурсии. Посоветуем поездку тем, кто не хочет отвлекаться на посторонние факторы во время экскурсии. Здесь все внимание только вам и время пролетает незаметно!

  • А
    Александр
    7 июля 2022
    Путешествие на озеро Рица из Пицунды
    Все великолепно!
  • К
    Кристина
    25 ноября 2021
    Путешествие на озеро Рица из Пицунды
    Адгур - приятный человек, приехал даже раньше оговоренного времени. Провез по маршруту, останавливался во всех интересных местах, рекомендовал, где сфотографироваться.
    читать дальше

    При этом не сказала бы, что была какая-то экскурсия. Он рассказывал какие-то совершенно азбучные истины, которые мы ко времени поездки знали и без него. Говорили в основном про войну - это понятно, это боль всего народа. В результате экскурсия наша вместо пяти часов продолжалась четыре, хотя мы просто умоляли показать нам что-нибудь еще. Как я сейчас понимаю, он мог остановиться еще у пары висячих мостов через Бзыбь и дать нам дойти до развалин крепости, мы бы все равно уложились в отведенное время. Было такое чувство, что человек очень торопится домой. Итог такой: все то же самое (возможно только без рекомендаций насчет покупки действительно вкусной чурчхелы), мы могли бы увидеть, если поехали на такси за меньшие деньги.

  • Е
    Елизавета
    3 ноября 2021
    Путешествие на озеро Рица из Пицунды
    Благодарим Адгура за экскурсию! Понравились интересные факты, легенды, которые гид умело вставлял в свой рассказ об Абхазии и озере Рица.
  • Н
    Наталия
    28 октября 2021
    Путешествие на озеро Рица из Пицунды
    28 октября 2021г. были на экскурсии на озеро Рица. Гид Адгур провел экскурсию замечательно. Мы познакомились с историей абхазского народа,
    читать дальше

    его легендами. Очень гордые, независимые и гостепримные люди. Красоту природы Абхазии невозможно не полюбить.
    Адгур доброжелательный, внимательный, отзывчивый человек, хороший рассказчик и хороший водитель.

  • И
    Ирина
    12 октября 2021
    Путешествие на озеро Рица из Пицунды
    Благодарим Адгура за замечательную экскурсию! День прошёл прекрасно без суеты и спешки, на все хватило время. Адгур учёл все наши пожелания, мы узнали много интересного. Кроме прочего он замечательный водитель и умеет эффективно организовать время. Ещё раз огромное спасибо 😊
  • Л
    Людмила
    9 сентября 2021
    Путешествие на озеро Рица из Пицунды
    Добрый день!!! С экскурсии на о. Рица получили массу положительных эмоций. Ахра в доступной и понятной форме излагал материал, не спеша посмотрели красоты природы. Спасибо большое. Вам всем процветания и успехов.
  • Т
    Татьяна
    9 сентября 2021
    Путешествие на озеро Рица из Пицунды
    Поездка очень понравилась. Узнали от Адгура много нового и интересного о народе и обычаях Абхазии. Отдельно стоит отметить ранний выезд,
    читать дальше

    так как успели посмотреть почти все достопримечательности без толп туристов! Экскурсия проходила в комфортном для нас темпе и мы любовались природой и фотографировались столько времени, сколько хотели))

  • Ф
    Фёдор
    29 августа 2021
    Путешествие на озеро Рица из Пицунды
    Очень понравилась экскурсия, комфортная поездка и очень хороший гид. Адгур интересно рассказал всю историю Абхазии, по-доброму и с душой. Спасибо Вам!
  • Е
    Елена
    13 августа 2021
    Путешествие на озеро Рица из Пицунды
    Все очень понравилось. Были на экскурсии с маленьким ребёнком. Все остались в восторге и от гида и от увиденных местных красот!!!
  • В
    Владимир
    30 июля 2021
    Путешествие на озеро Рица из Пицунды
    Экскурсия отличная! Гид Рустам очень эрудированный. Большое спасибо.
  • Д
    Денис
    20 июля 2021
    Путешествие на озеро Рица из Пицунды
    Отличная экскурсия! Советую. Забрали прямо от дома - очень удобно. Заранее позвонят. Машина отличная, кондиционер, чистая, мне бы такую)))) Тайота.
    читать дальше

    Много остановок в прекрасных местах. Если хотите, то остановки возможны в любом месте по маршруту по Вашему желанию, что бы пофотографироваться. Вино в подарок!))) По пути много медовых пасек - на любителя. Советую выезжать пораньше на Рицу, так как после обеда там просто столпотворение. Мы успели. На самом озере можно взять педальный) катамаран за 300 руб с человека - это на пол часа. Лучше брать с тентом, так как на открытом просто можно сгореть. Есть лодочки с электромотором, но они дороже. Цены на озере раза в полтора выше, чем на побережье. Рустаму большое спасибо! Всё ок!

Ответы на вопросы от путешественников по Пицунде в категории «Зимние»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пицунде
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Путешествие на озеро Рица из Пицунды
  2. Джип-приключение выше облаков! (Из Пицунды)
  3. Новогоднее застолье в Абхазии
Какие места ещё посмотреть в Пицунде
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Озеро Рица
  2. Юпшарский каньон
  3. Голубое озеро
  4. Гегский водопад
  5. Водопад Молочный
  6. Самое главное
  7. Набережная
  8. Ущелье Черниговка
Сколько стоит экскурсия по Пицунде в ноябре 2025
Сейчас в Пицунде в категории "Зимние" можно забронировать 3 экскурсии от 2000 до 16 000. Туристы уже оставили гидам 58 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Забронируйте экскурсию в Пицунде на 2025 год по теме «Зимние», 58 ⭐ отзывов, цены от 2000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь