Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие к озеру Рица: завораживающие виды и легенды
Поднимитесь к озеру Рица и насладитесь великолепными пейзажами, водопадами и легендами Абхазии. Идеально для любителей природы и истории
Начало: У вашего отеля
«Летом здесь буйствует зелень, осенью голубизну вод усиливают багряные краски, а зимой попадаешь в царство снежной королевы — Рица вдохновит вас в любое время года»
Завтра в 08:00
22 ноя в 08:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Джип-приключение выше облаков! (Из Пицунды)
Вдохновиться горной Абхазией и захватывающими видами с горы Мамдзышха
«Весной и летом на Мамдзышхе вас ждет разноцветный цветочный ковер, зимой — укрытые снегом холмы»
Завтра в 08:00
22 ноя в 08:00
16 000 ₽ за всё до 6 чел.
Групповая
до 20 чел.
Новогоднее застолье в Абхазии
Начало: Подберем ближайшую точку сбора к Вашему отелю
«Новый год по-абхазски Приглашаем вас провести незабываемую Новогоднюю ночь в Абхазии»
Расписание: 31 декабря, 1 января, 2 января, 3 января, 4 января, 5 января, 6 января, 7 января
31 дек в 17:00
1 янв в 15:00
2000 ₽ за человека
- ССергей13 августа 2025Добрый день,
На экскурсию с Раулем ездили 28 июля 25 г. По дороге заезжали на 2 смотровые площадки над Гагрой и
- ЛЛилия27 октября 2024Благодарим Адгура за прекрасное путешествие на озеро Рица
Всё прошло чудесно, времени на точках было предостаточно, нас не подгоняли, как на групповых экскурсия
Всем советуем)
- ЕЕлена16 августа 2024Путешествовали на озеро Рицу. Наш экскурсовод Леонид. Экскурсия была замечательная. Леонид прекрасный разсказчик. Очень эрудированный, образованный и приятный. Нас забрали
- ЕЕкатерина15 августа 2024Душевно! Яркие, интересные истории об Абхазии, ее истории и традициях. Отличный, аккуратный водитель и прекрасный рассказчик. Хорошая организация. Рекомендую.
- ООльга26 июля 2024Поездка прошла на высшем уровне! Легко и разнообразно прошли 5 часов экскурсии! Посетили интересные природные локации, послушали познавательные рассказы нашего гида Адгура.
- ИИван20 июля 2024Все очень понравилось
- ГГузель2 октября 2022Очень понравилась экскурсия! Всё было интересно и познавательно. Экскурсовод Адгур прекрасно изложил исторические, культурные и социальные аспекты. Захотелось подробнее изучить историю Абхазии, её культуру и традиции народа! Несмотря на дождливый день, путешествие на Рицу было превосходным!
- ННаталия17 августа 2022Спасибо за экскурсию!
- РРоман18 июля 2022Экскурсию проводил Ахра. Благодарим за содержательный рассказ о достопримечательностях на протяжении всей экскурсии. Ехали в очень комфортных условиях в собственном
- ААлександр7 июля 2022Все великолепно!
- ККристина25 ноября 2021Адгур - приятный человек, приехал даже раньше оговоренного времени. Провез по маршруту, останавливался во всех интересных местах, рекомендовал, где сфотографироваться.
- ЕЕлизавета3 ноября 2021Благодарим Адгура за экскурсию! Понравились интересные факты, легенды, которые гид умело вставлял в свой рассказ об Абхазии и озере Рица.
- ННаталия28 октября 202128 октября 2021г. были на экскурсии на озеро Рица. Гид Адгур провел экскурсию замечательно. Мы познакомились с историей абхазского народа,
- ИИрина12 октября 2021Благодарим Адгура за замечательную экскурсию! День прошёл прекрасно без суеты и спешки, на все хватило время. Адгур учёл все наши пожелания, мы узнали много интересного. Кроме прочего он замечательный водитель и умеет эффективно организовать время. Ещё раз огромное спасибо 😊
- ЛЛюдмила9 сентября 2021Добрый день!!! С экскурсии на о. Рица получили массу положительных эмоций. Ахра в доступной и понятной форме излагал материал, не спеша посмотрели красоты природы. Спасибо большое. Вам всем процветания и успехов.
- ТТатьяна9 сентября 2021Поездка очень понравилась. Узнали от Адгура много нового и интересного о народе и обычаях Абхазии. Отдельно стоит отметить ранний выезд,
- ФФёдор29 августа 2021Очень понравилась экскурсия, комфортная поездка и очень хороший гид. Адгур интересно рассказал всю историю Абхазии, по-доброму и с душой. Спасибо Вам!
- ЕЕлена13 августа 2021Все очень понравилось. Были на экскурсии с маленьким ребёнком. Все остались в восторге и от гида и от увиденных местных красот!!!
- ВВладимир30 июля 2021Экскурсия отличная! Гид Рустам очень эрудированный. Большое спасибо.
- ДДенис20 июля 2021Отличная экскурсия! Советую. Забрали прямо от дома - очень удобно. Заранее позвонят. Машина отличная, кондиционер, чистая, мне бы такую)))) Тайота.
