При этом не сказала бы, что была какая-то экскурсия. Он рассказывал какие-то совершенно азбучные истины, которые мы ко времени поездки знали и без него. Говорили в основном про войну - это понятно, это боль всего народа. В результате экскурсия наша вместо пяти часов продолжалась четыре, хотя мы просто умоляли показать нам что-нибудь еще. Как я сейчас понимаю, он мог остановиться еще у пары висячих мостов через Бзыбь и дать нам дойти до развалин крепости, мы бы все равно уложились в отведенное время. Было такое чувство, что человек очень торопится домой. Итог такой: все то же самое (возможно только без рекомендаций насчет покупки действительно вкусной чурчхелы), мы могли бы увидеть, если поехали на такси за меньшие деньги.