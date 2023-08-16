Прогуляться по некогда болотистым местам, которые облагородили монахи, увидеть парк, где собраны растения со всего света, рукотворный водопад, Новоафонский монастырь и храм Симона Канонита, где верующие просят благословения и заступничества святых.
Описание экскурсииМы отправимся в духовный центр Кавказа — город Новый Афон. Посетим Храм Симона Канонита, к которому ведет кипарисовая аллея и «тропа грешников». Я расскажу о жизни святого, его деяниях. Мы прогуляемся к Новоафонскому монастырю, осмотрим его внутреннее убранство. Я покажу вам рукотворный водопад высотой 8 метров. Отправимся в Приморский парк, созданный монахами в начале XX в. На территории парка собраны растения со всего света, в прудах плавают лебеди, а в мини-зоопарке живут павлины и страусы. Осмотрим павильон станции Псырцха. Поезда здесь давно не останавливаются, но интерес путешественников к этому месту не ослабевает. Все дело в «сказочной» архитектуре, кружевных элементах, украшающих павильон. По желанию мы можем продолжить путешествие и посетить Новоафонскую карстовую пещеру с окаменевшим водопадом, подземным озером и галереей каменных цветов. Важная информация: В путешествии пригодится удобная одежда и обувь, женщинам, желающим посетить храм — платок. В пещере прохладно, поэтому лучше взять ветровку или кофту с длинным рукавом. Отправление от вашего отеля в Гагре или Пицунде. Если планируется поездка из Сочи, встречаю на границе с Абхазией.
Вы сами выбираете дату и время
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Храм Симона Канонита
- Новоафонский монастырь
- Приморский парк
- Вокзал Псырцха
- Новоафонская пещера (дополнительно, по желанию)
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входной билет в пещеру - 1000 руб., дети до 8 лет - бесплатно
- Входной билет на территорию Анакопийской крепости - 200 руб.
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель в Гагре или Пицунде
Завершение: Пицунда
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- В путешествии пригодится удобная одежда и обувь, женщинам, желающим посетить храм - платок. В пещере прохладно, поэтому лучше взять ветровку или кофту с длинным рукавом
- Отправление от вашего отеля в Гагре или Пицунде. Если планируется поездка из Сочи, встречаю на границе с Абхазией
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Спасибо, экскурсия очень понравилась!
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В
Нам не повезло, пещеры были закрыты. Цена от этого не уменьшилась. Если куда-то заехать, надо дополнительно оплачивать, хотя время экскурсии мы не выбрали.
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В
Нам не повезло, пещеры были закрыты. Цена от этого не уменьшилась. Если куда-то заехать, надо дополнительно оплачивать, хотя время экскурсии мы не выбрали.
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М
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Н
Спасибо за экскурсию.
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О
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