Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Прогуляться по некогда болотистым местам, которые облагородили монахи, увидеть парк, где собраны растения со всего света, рукотворный водопад, Новоафонский монастырь и храм Симона Канонита, где верующие просят благословения и заступничества святых. 4.8 7 отзывов

Адгур Ваш гид в Пицунде Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 12 000 ₽ за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 4.8 7 отзывов 🇷🇺 русский 5 часов 1-4 человека Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Мы отправимся в духовный центр Кавказа — город Новый Афон. Посетим Храм Симона Канонита, к которому ведет кипарисовая аллея и «тропа грешников». Я расскажу о жизни святого, его деяниях. Мы прогуляемся к Новоафонскому монастырю, осмотрим его внутреннее убранство. Я покажу вам рукотворный водопад высотой 8 метров. Отправимся в Приморский парк, созданный монахами в начале XX в. На территории парка собраны растения со всего света, в прудах плавают лебеди, а в мини-зоопарке живут павлины и страусы. Осмотрим павильон станции Псырцха. Поезда здесь давно не останавливаются, но интерес путешественников к этому месту не ослабевает. Все дело в «сказочной» архитектуре, кружевных элементах, украшающих павильон. По желанию мы можем продолжить путешествие и посетить Новоафонскую карстовую пещеру с окаменевшим водопадом, подземным озером и галереей каменных цветов. Важная информация: В путешествии пригодится удобная одежда и обувь, женщинам, желающим посетить храм — платок. В пещере прохладно, поэтому лучше взять ветровку или кофту с длинным рукавом. Отправление от вашего отеля в Гагре или Пицунде. Если планируется поездка из Сочи, встречаю на границе с Абхазией.

Вы сами выбираете дату и время Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Храм Симона Канонита

Новоафонский монастырь

Приморский парк

Вокзал Псырцха

Новоафонская пещера (дополнительно, по желанию) Что включено Трансфер

Услуги гида Что не входит в цену Входной билет в пещеру - 1000 руб., дети до 8 лет - бесплатно

Входной билет на территорию Анакопийской крепости - 200 руб.

Личные расходы Где начинаем и завершаем? Начало: Ваш отель в Гагре или Пицунде Завершение: Пицунда Когда и сколько длится? Когда: Вы сами выбираете дату и время Экскурсия длится около 5 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел. Важная информация В путешествии пригодится удобная одежда и обувь, женщинам, желающим посетить храм - платок. В пещере прохладно, поэтому лучше взять ветровку или кофту с длинным рукавом

Отправление от вашего отеля в Гагре или Пицунде. Если планируется поездка из Сочи, встречаю на границе с Абхазией Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.