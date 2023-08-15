Это заслуженно популярный маршрут, ведь он отвечает главным пожеланиям путешественников: увидеть красивое, узнать новое, прочувствовать неизведанное. Вы изучите Новоафонский монастырь, духовный центр Кавказа, услышите о подвиге ученика Иисуса и местных легендах, посмотрите на рукотворный водопад, спуститесь в сказочные пещеры и оцените абхазские вино и мед.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Новоафонский монастырь — сердце Абхазии

У подножия горы, близ моря стоит крупнейший монастырь Кавказа и самая известная достопримечательность Абхазии. Вы узнаете, почему и как Новоафонский монастырь появился на этом месте, какие драматические события пережил. Вспомните императора Александра III и рассмотрите росписи в соборе святого Пантелеймона — известные образцы русской школы иконописи. Недалеко от нарядного монастырского комплекса 19 века мы также посетим древний храм в византийском стиле и поговорим о судьбе апостола Симона Кананита.

Водопад, пещеры, заброшенная станция и абхазские угощения

Новый Афон — это не только святые места. Вы полюбуетесь рукотворным водопадом, который вращал лопасти одной из первых гидроэлектростанций Российской империи. Прогуляетесь до покинутой в прошлом веке платформы Псырцха: изящное здание нависает над рекой, и можно сделать атмосферные фото. И конечно, вас ждет Новоафонская пещера. По количеству сталактитов, сталагмитов и других образований ей нет равных в мире! За 1,5 часа вы исследуете шесть залов этого подземного царства.

Кроме того, по пути будет вкусная остановка-дегустация: вы попробуете абхазский горный мед, ароматное вино и огненную чачу.

Организационные детали