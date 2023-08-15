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Из Пицунды в Новый Афон - экскурсия в мини-группе

Узнать истории святых мест и полюбоваться гармоничными пейзажами
Это заслуженно популярный маршрут, ведь он отвечает главным пожеланиям путешественников: увидеть красивое, узнать новое, прочувствовать неизведанное.

Вы изучите Новоафонский монастырь, духовный центр Кавказа, услышите о подвиге ученика Иисуса и местных легендах, посмотрите на рукотворный водопад, спуститесь в сказочные пещеры и оцените абхазские вино и мед.
Из Пицунды в Новый Афон - экскурсия в мини-группе
Из Пицунды в Новый Афон - экскурсия в мини-группе
Из Пицунды в Новый Афон - экскурсия в мини-группе

Описание экскурсии

Новоафонский монастырь — сердце Абхазии

У подножия горы, близ моря стоит крупнейший монастырь Кавказа и самая известная достопримечательность Абхазии. Вы узнаете, почему и как Новоафонский монастырь появился на этом месте, какие драматические события пережил. Вспомните императора Александра III и рассмотрите росписи в соборе святого Пантелеймона — известные образцы русской школы иконописи. Недалеко от нарядного монастырского комплекса 19 века мы также посетим древний храм в византийском стиле и поговорим о судьбе апостола Симона Кананита.

Водопад, пещеры, заброшенная станция и абхазские угощения

Новый Афон — это не только святые места. Вы полюбуетесь рукотворным водопадом, который вращал лопасти одной из первых гидроэлектростанций Российской империи. Прогуляетесь до покинутой в прошлом веке платформы Псырцха: изящное здание нависает над рекой, и можно сделать атмосферные фото. И конечно, вас ждет Новоафонская пещера. По количеству сталактитов, сталагмитов и других образований ей нет равных в мире! За 1,5 часа вы исследуете шесть залов этого подземного царства.

Кроме того, по пути будет вкусная остановка-дегустация: вы попробуете абхазский горный мед, ароматное вино и огненную чачу.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится на комфортабельном микроавтобусе Mercedes Sprinter
  • Дополнительные расходы: питание (примерно 500 руб. с человека) и по желанию билет в пещеру (700 руб. с человека, детям 200 руб.), а также сможете приобрести абхазский горный мед, ароматное вино и огненную чачу.
  • По желанию группы мы также можем посетить храм Х века в селе Лыхны (дополнительно оплачивается)

во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник1000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля в Пицунде
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — ваша команда гидов в Пицунде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провели экскурсии для 5210 туристов
Бывший преподаватель географии и аттестованный экскурсовод с 16-летним стажем. У меня небольшая фирма, команда гидов-единомышленников. Будем рады познакомить вас с красотой, историей и традициями удивительной Абхазии!

Отзывы и рейтинг

0
Основано на 0 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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4
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А
Экскурсия очень понравилась!

Группа была небольшая, микроавтобус удобный. Вначале нас отвезли на дегустацию чая и вина. Вкусно и довольно быстро.
Затем мы побывали в селе Лыхны, где стоит храм 10 века. Впечатляет!
Новоафонская
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пещера выше всяческих похвал! Но не забудьте о тёплых вещах. Там можно взять пледы, но их может не хватить.
Гигантские залы, сталактиты, звучащая музыка, подземные озерки, камни - Невероятное впечатление, эмоции! Советую всем побывать!
Затем обед в небольшой вкусной столовой.
И наконец сам монастырь. Там идёт вялотекущий ремонт, но посмотреть есть на что. И особенно виды прекрасные оттуда!
Также рукотворный водопад и заброшенная жд станция. Природа изумительная!
Вернулись домой около 17 часов.

Экскурсовод Аста много и интересно рассказывала!

Экскурсия очень понравилась!
Экскурсия очень понравилась!
Экскурсия очень понравилась!
Экскурсия очень понравилась!
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Кристина
Экскурсия прошла просто замечательно. Нашу группу забрали прямо с пансионата в котором мы проживали и вернули по окончании экскурсии туда же))) Во время поездки экскурсовод Сергей очень интересно рассказывал о
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тех местах которые мы проезжали. Его очень приятно слушать, весёлый и грамотный с чарующим голосом, одним словом профессионал.)))) По дороге в пещеру мы заехали отведать местные домашние сыры и вина. Все было очень вкусно, при желании можно купить, но продукция эта не из дешёвых. Заехали в монастырь. Даётся время чтобы погулять, пофотографироваться. В монастыре выдаётся платок и юбка на случай, если у вас с собой не оказалось головного убора. При посещении водопада получила море удовольствия, так как можно побывать и на верху и внизу водопада. Насладиться видом. Но самое незабываемое - это пещера. Чудо природы, не много страшно, когда только заходишь, но потом погружаешься в эту историю и просто получаешь удовольствие. Пещеру не описать словами её нужно увидеть. По дороге домой информационная часть экскурсии заканчивается и мы просто могли спокойно и тихо подремать, что я и сделала))) спасибо водителю и экскурсоводу Сергею за прекрасный день.

Экскурсия прошла просто замечательно. Нашу группу забрали прямо с пансионата в котором мы проживали и вернули
Экскурсия прошла просто замечательно. Нашу группу забрали прямо с пансионата в котором мы проживали и вернули
Экскурсия прошла просто замечательно. Нашу группу забрали прямо с пансионата в котором мы проживали и вернули
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Екатерина
Ставлю тройку прежде всего за организацию: привезти людей в новоафонский монастырь, не уточнив работает ли он, это о многом говорит… а монастырь-то оказался закрыт на санитарный день!
Слишком много времени на
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дегустации, почти 2 часа.
Вообще, описание экскурсии не совсем корректное, начиная от времени, потому что в самом быстром случае это 8-9 часов, а не заявленные 6.
Дальше по описанию: дегустации меда не было, но пробовали сыр и мясо)
Древний храм в византийском стиле - серьезно? это речь о заброшенной недействующей церкви симона канонита? См. фото Основными точками всё-таки являются монастырь, водопад и пещера.
Тайминг экскурсии также не продуман: на пещеры записали на 14.00, примерно к 12 приехали к монастырю, как спрашивается за 2 часа посмотреть монастырь, водопад и пообедать? Ответ: никак. Всё урывками.
На водопад тоже нужно чуть больше времени, чем 30 минут. Гид не сориентировала, что поднявшись за водопад, можно покататься на лодках с прозрачным дном, а дальше в парке есть достаточно интересный прогулочный маршрут к гроту и келье монаха, да, это стоит дополнительно 200р и требует примерно 20-30минут времени, но когда ты об этом не подозреваешь, то к этой точке приходишь, когда уже пора возвращаться в автобус.

Из плюсов: пещеры - великолепны, сыр на дегустации вкусный, автобус достаточно комфортабельный, оперативное обслуживание на обеде, неплохое информационное сопровождение: по дороге до афона, гид Аста старательно рассказывала о стране, сухая географическая и историческая справка перемежалась легендами и обычаями 👍 Также большим плюсом считаю посещение с. Лыхны: симпатичное местечко! Дополнительно за заезд в село собирают по 250р с человека, не совсем понятно за что, ну да ладно, в описании добавьте информацию о доп. плате за этот пункт.

Как итог: экскурсия "сырая", недоработанная, хотя задуманный маршрут весьма интересен!

Ставлю тройку прежде всего за организацию: привезти людей в новоафонский монастырь, не уточнив работает ли он,
Ставлю тройку прежде всего за организацию: привезти людей в новоафонский монастырь, не уточнив работает ли он,
Ставлю тройку прежде всего за организацию: привезти людей в новоафонский монастырь, не уточнив работает ли он,
Ставлю тройку прежде всего за организацию: привезти людей в новоафонский монастырь, не уточнив работает ли он,
Сергей
Сергей
Ответ организатора:
Здравствуйте! Монастырь в любой день открыт. Вы посетили его, побывали во дворе монастыря. Вы не попали только в церковь на
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территории. Она была закрыта. По поводу дополнительного заезда в Лыхны это есть в описании. И потом это по желанию. По поводу 8 - 9 часов не правда. В описании написано, что пещеру можно посетить по желанию поэтому время в пещере мы не считаем. Но даже с пещерой это не 8- 9 часов а 7. По поводу санитарных дней в церкви нас на этот раз не оповестили.

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О
Обратились к Сергею по организации индивидуальной экскурсии для нашей компании - мини-группы из 11 человек с дополнительным посещением города Сухум и заездом в Лыхны. Поскольку наша компания весьма "разношерстная" -
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кто-то уже был в Новом Афоне на экскурсиях и не один раз, кто-то впервые в Абхазии, а есть и тот, кто много читал и интересовался историей Нового Афона, поэтом перед командой Сергея были поставлены высокие требования, нужно было всех заинтересовать. И команда легко с этим справилась на 5 с большим плюсом! Были учтены все наши пожелания по посещению локаций, наша индивидуальная экскурсия была выстроена очень грамотно, все четко и без временных потерь. При этом, у нас было достаточно времени на самостоятельные прогулки и осмотр достопримечательностей. Гид Астамур настоящий профессионал своего дела, очень компетентный, с грамотной речью и глубоким знанием истории, тактичен и доброжелателен, интересный рассказчик, очень рады, что попали именно к нему, подчерпнули много нового. Водитель Дмитрий професссионально и аккуратно вел микроавтобус. В итоге, несмотря на жару, экскурсия прошла легко, в приятной атмосфере и что немаловажно, была весьма познавательна. Рекомендую команду Сергея в первую очередь тем, кого интересует история этой замечательной страны.

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Д
Сегодня мы были на экскурсии, нас забрали из Пицунды и повезли в Новый Афон. По пути мы заехали на дегустацию чая, вин, сыра. Кроме того, от замечательной Ирины - нашего
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экскурсовода- мы узнали много познавательного и интересного об истории Абхазии, о её обычных людях, и знаменитых деятелях.
Экскурсию я заказывала на сайте Tripster в г. Иркутске, оказалось всё очень удобно и профессионально организовано. Спасибо всем большое!!! Рекомендую!

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П
Хорошая экскурсия. У нас дегустация мёда и вино были приятными,но многим туристам хотелось бы избежать этой многочасовой процедуры, тратится много сил, времени и средств. На саму экскурсию уходит мало времени, хотелось бы сделать акцента на это.
Посетили за дополнительную плату пещеры. Впечатлило.
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