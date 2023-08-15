Вы изучите Новоафонский монастырь, духовный центр Кавказа, услышите о подвиге ученика Иисуса и местных легендах, посмотрите на рукотворный водопад, спуститесь в сказочные пещеры и оцените абхазские вино и мед.
Описание экскурсии
Новоафонский монастырь — сердце Абхазии
У подножия горы, близ моря стоит крупнейший монастырь Кавказа и самая известная достопримечательность Абхазии. Вы узнаете, почему и как Новоафонский монастырь появился на этом месте, какие драматические события пережил. Вспомните императора Александра III и рассмотрите росписи в соборе святого Пантелеймона — известные образцы русской школы иконописи. Недалеко от нарядного монастырского комплекса 19 века мы также посетим древний храм в византийском стиле и поговорим о судьбе апостола Симона Кананита.
Водопад, пещеры, заброшенная станция и абхазские угощения
Новый Афон — это не только святые места. Вы полюбуетесь рукотворным водопадом, который вращал лопасти одной из первых гидроэлектростанций Российской империи. Прогуляетесь до покинутой в прошлом веке платформы Псырцха: изящное здание нависает над рекой, и можно сделать атмосферные фото. И конечно, вас ждет Новоафонская пещера. По количеству сталактитов, сталагмитов и других образований ей нет равных в мире! За 1,5 часа вы исследуете шесть залов этого подземного царства.
Кроме того, по пути будет вкусная остановка-дегустация: вы попробуете абхазский горный мед, ароматное вино и огненную чачу.
Организационные детали
- Экскурсия проводится на комфортабельном микроавтобусе Mercedes Sprinter
- Дополнительные расходы: питание (примерно 500 руб. с человека) и по желанию билет в пещеру (700 руб. с человека, детям 200 руб.), а также сможете приобрести абхазский горный мед, ароматное вино и огненную чачу.
- По желанию группы мы также можем посетить храм Х века в селе Лыхны (дополнительно оплачивается)
во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|1000 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Группа была небольшая, микроавтобус удобный. Вначале нас отвезли на дегустацию чая и вина. Вкусно и довольно быстро.
Затем мы побывали в селе Лыхны, где стоит храм 10 века. Впечатляет!
Новоафонская
Слишком много времени на
Посетили за дополнительную плату пещеры. Впечатлило.