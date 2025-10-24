Гагра, Новый Афон и Лыхны — три сокровища западной Абхазии в одном путешествии.
Вы прогуляетесь по паркам, пляжам и древним крепостям, посетите Новоафонский монастырь, пещеру и храм X века, узнаете легенды
Описание экскурсииПриглашаю вас в индивидуальное путешествие по западной Абхазии: мы посетим сразу три знаковых места — Гагру, Новый Афон и село Лыхны. В Гагре вас ждут прогулка по Приморскому парку, колоннаде и крепости Абаата, отдых на пляже и осмотр Дворца принца Ольденбургского. В Новом Афоне — знаменитый монастырь с фресками, храм Симона Кананита и водопад на реке Псырцха, созданный ещё монахами. По желанию можно спуститься в Новоафонскую пещеру, путешествие в которую начинается с поездки на «пещерном метро». Кроме того, поднимемся на Иверскую гору к Анакопийской крепости, а затем заедем к даче Сталина. В селе Лыхны вы увидите редкий памятник X века — православную церковь с фресками и греческими надписями. В финале экскурсии — обед или ужин в ресторане абхазской кухни, где можно попробовать ачму, мамалыгу, аджику и местное вино. Поездка подойдёт тем, кто хочет совместить историю, архитектуру, природу и вкусную еду — без спешки, в комфортном ритме и в сопровождении гида, знающего каждую тропинку.
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гагры:
- Архитектурный ансамбль колоннада в Гаграх
- Приморский парк
- Гагрская крепость Абаата
- Пляжи
- Дворец принца Ольденбургского
- Новый Афон:
- Субтропический парк
- Новоафонский монастырь и водопад
- Новоафонская пещера
- Анакопийская крепость
- Дача Сталина
- Село Лыхны:
- Лыхненская средневековая православная церковь в селе Лыхны
- После мы заедем в ресторан абхазской кухни, где вы сможете попробовать национальные блюда нашей Республики
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
5
Основано на 2 отзывах
Н
Наталья
24 окт 2025
Наша экскурсия была одной из самых удивительных, гид Александр показал нам красоты Абхазии. От эмоций, захватывало дух, Александр рассказывал древние легенды, историю края. Очень рекомендую экскурсии с Александром, получите массу информации и впечатлений!
Л
Людмила
24 авг 2025
Экскурсия прошла на отлично, внимательный гид, все места посетили, все увидели. Очень любим с семьей индивидуальные экскурсии, где кроме нас ни кого нет, очень удобно. Однозначно рекомендую!
