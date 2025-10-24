Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы



Вы прогуляетесь по паркам, пляжам и древним крепостям, посетите Новоафонский монастырь, пещеру и храм X века, узнаете легенды читать дальше и хроники этих мест. Вас ждут каньоны, водопады, фрески и удивительные виды на горы и море. А в финале — ужин с абхазской кухней и вином. Индивидуальный формат экскурсии — для тех, кто ценит глубину, комфорт и свободу маршрута. Путешествие, которое запомнится надолго! Гагра, Новый Афон и Лыхны — три сокровища западной Абхазии в одном путешествии.Вы прогуляетесь по паркам, пляжам и древним крепостям, посетите Новоафонский монастырь, пещеру и храм X века, узнаете легенды 5 2 отзыва

Александр Ваш гид в Сухуме Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Оценка и отзывы 2 отзыва Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 8 часов Размер группы 1-7 человек 10% Скидка на заказ 13000 выгода 1300 ₽ 11 700 ₽ за экскурсию Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии Приглашаю вас в индивидуальное путешествие по западной Абхазии: мы посетим сразу три знаковых места — Гагру, Новый Афон и село Лыхны. В Гагре вас ждут прогулка по Приморскому парку, колоннаде и крепости Абаата, отдых на пляже и осмотр Дворца принца Ольденбургского. В Новом Афоне — знаменитый монастырь с фресками, храм Симона Кананита и водопад на реке Псырцха, созданный ещё монахами. По желанию можно спуститься в Новоафонскую пещеру, путешествие в которую начинается с поездки на «пещерном метро». Кроме того, поднимемся на Иверскую гору к Анакопийской крепости, а затем заедем к даче Сталина. В селе Лыхны вы увидите редкий памятник X века — православную церковь с фресками и греческими надписями. В финале экскурсии — обед или ужин в ресторане абхазской кухни, где можно попробовать ачму, мамалыгу, аджику и местное вино. Поездка подойдёт тем, кто хочет совместить историю, архитектуру, природу и вкусную еду — без спешки, в комфортном ритме и в сопровождении гида, знающего каждую тропинку.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Гагры:

Архитектурный ансамбль колоннада в Гаграх

Приморский парк

Гагрская крепость Абаата

Пляжи

Дворец принца Ольденбургского

Новый Афон:

Субтропический парк

Новоафонский монастырь и водопад

Новоафонская пещера

Анакопийская крепость

Дача Сталина

Село Лыхны:

Лыхненская средневековая православная церковь в селе Лыхны

После мы заедем в ресторан абхазской кухни, где вы сможете попробовать национальные блюда нашей Республики Где начинаем и завершаем? Начало: По договоренности Завершение: Ваш отель Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 8 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.