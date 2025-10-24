Мои заказы

Гагра, Новый Афон и село Лыхны

Гагра, Новый Афон и Лыхны — три сокровища западной Абхазии в одном путешествии.

Вы прогуляетесь по паркам, пляжам и древним крепостям, посетите Новоафонский монастырь, пещеру и храм X века, узнаете легенды
и хроники этих мест. Вас ждут каньоны, водопады, фрески и удивительные виды на горы и море. А в финале — ужин с абхазской кухней и вином. Индивидуальный формат экскурсии — для тех, кто ценит глубину, комфорт и свободу маршрута. Путешествие, которое запомнится надолго!

5
2 отзыва
Описание экскурсии

Приглашаю вас в индивидуальное путешествие по западной Абхазии: мы посетим сразу три знаковых места — Гагру, Новый Афон и село Лыхны. В Гагре вас ждут прогулка по Приморскому парку, колоннаде и крепости Абаата, отдых на пляже и осмотр Дворца принца Ольденбургского. В Новом Афоне — знаменитый монастырь с фресками, храм Симона Кананита и водопад на реке Псырцха, созданный ещё монахами. По желанию можно спуститься в Новоафонскую пещеру, путешествие в которую начинается с поездки на «пещерном метро». Кроме того, поднимемся на Иверскую гору к Анакопийской крепости, а затем заедем к даче Сталина. В селе Лыхны вы увидите редкий памятник X века — православную церковь с фресками и греческими надписями. В финале экскурсии — обед или ужин в ресторане абхазской кухни, где можно попробовать ачму, мамалыгу, аджику и местное вино. Поездка подойдёт тем, кто хочет совместить историю, архитектуру, природу и вкусную еду — без спешки, в комфортном ритме и в сопровождении гида, знающего каждую тропинку.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Гагры:
  • Архитектурный ансамбль колоннада в Гаграх
  • Приморский парк
  • Гагрская крепость Абаата
  • Пляжи
  • Дворец принца Ольденбургского
  • Новый Афон:
  • Субтропический парк
  • Новоафонский монастырь и водопад
  • Новоафонская пещера
  • Анакопийская крепость
  • Дача Сталина
  • Село Лыхны:
  • Лыхненская средневековая православная церковь в селе Лыхны
  • После мы заедем в ресторан абхазской кухни, где вы сможете попробовать национальные блюда нашей Республики
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Н
Наталья
24 окт 2025
Наша экскурсия была одной из самых удивительных, гид Александр показал нам красоты Абхазии. От эмоций, захватывало дух, Александр рассказывал древние легенды, историю края. Очень рекомендую экскурсии с Александром, получите массу информации и впечатлений!
Л
Людмила
24 авг 2025
Экскурсия прошла на отлично, внимательный гид, все места посетили, все увидели. Очень любим с семьей индивидуальные экскурсии, где кроме нас ни кого нет, очень удобно. Однозначно рекомендую!

