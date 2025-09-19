Новый Афон - это уникальное место, где можно увидеть все богатства Абхазии.
Здесь вы посетите Новоафонский монастырь, узнаете о легендах, связанных с апостолом, и прогуляетесь по залам пещеры, которые сравнивают с фантастическим миром. Приморский парк и каскадный водопад дополнят вашу программу. Экскурсия подходит для взрослых и детей от 4 лет, обеспечивая комфортное путешествие на минивэне
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛 Посещение исторического монастыря
- 🌌 Прогулка по уникальной пещере
- 💦 Восхищение каскадным водопадом
- 🌴 Отдых в Приморском парке
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00
Что можно увидеть
- Новоафонский монастырь
- Новоафонская пещера
- Водопад
- Приморский парк
Описание экскурсии
- Новоафонский монастырь (1875 г). Вы посетите действующий мужской монастырь, рассмотрите шесть храмов в неовизантийском стиле, а также уникальные фрески и иконостасы.
- Новоафонская пещера — шесть залов с подземными озёрами, сталактитами «Каменный водопад» и «Органные трубы». Протяжённость маршрута по пещере — 1,4 км.
- Водопад — 8-метровый каскад с кристально чистой водой.
- Приморский парк (1880 г). Вы прогуляетесь по пальмовой аллее, полюбуетесь субтропической флорой, отдохнёте у прудов с лебедями и лилиями.
Вы узнаете:
- Почему один из залов Новоафонской пещеры называется «Москва».
- Что значат тайные символы на стенах храма.
- Какие монастыри и святыни сохранились в Абхазии.
- И многое другое.
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном минивэне Toyota с кондиционером.
- Отдельно оплачивается билет в Новоафонскую пещеру — 700 ₽, детям до 8 лет бесплатно.
- Программа подойдёт взрослым и детям с 4 лет.
- Обратите внимание: температура воздуха в пещере +14 градусов. Возьмите лёгкую куртку.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ираклий — ваш гид в Сухуме
Приветствую вас, дорогие путешественники. Меня зовут Ираклий. Буду рад организовать для вас незабываемые экскурсии по родному краю. Как местный житель и человек, увлечённый историей и краеведением, покажу вам Абхазию
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Андрей
19 сен 2025
Жена довольна - значит улучшать нечего.
О
Ольга
29 авг 2025
Огромное спасибо Ираклию за экскурсию!!!
Посещали Новый Афон, посмотрели даже то, что не входило в программу, по инициативе Ираклия! Коммуникабельный, внимательный к своим туристам, ответил на все вопросы.
Рекомендую и обязательно вернемся❤️
Удивительные люди живут в Абхазии, к которым хочется вернуться
И
Ирина
31 июл 2025
Здравствуйте! Экскурсия удалась на 100%. Ираклий настоящий профессионал своего дела. Мы узнали много нового и интересного. А какая красота. В Абхазию можно ездить бесконечно. Ираклий прекрасно знает историю. Отлично преподносит
