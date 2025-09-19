Мои заказы

В Новый Афон - из Сухума

Погрузитесь в атмосферу Абхазии, посетив Новый Афон. Вас ждут монастырь, загадочная пещера и живописный водопад. Подходит для всей семьи
Новый Афон - это уникальное место, где можно увидеть все богатства Абхазии.

Здесь вы посетите Новоафонский монастырь, узнаете о легендах, связанных с апостолом, и прогуляетесь по залам пещеры, которые сравнивают с фантастическим миром. Приморский парк и каскадный водопад дополнят вашу программу. Экскурсия подходит для взрослых и детей от 4 лет, обеспечивая комфортное путешествие на минивэне
5
3 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛 Посещение исторического монастыря
  • 🌌 Прогулка по уникальной пещере
  • 💦 Восхищение каскадным водопадом
  • 🌴 Отдых в Приморском парке
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
Ближайшие даты:
1
мая2
мая3
мая4
мая
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00

Что можно увидеть

  • Новоафонский монастырь
  • Новоафонская пещера
  • Водопад
  • Приморский парк

Описание экскурсии

  • Новоафонский монастырь (1875 г). Вы посетите действующий мужской монастырь, рассмотрите шесть храмов в неовизантийском стиле, а также уникальные фрески и иконостасы.
  • Новоафонская пещера — шесть залов с подземными озёрами, сталактитами «Каменный водопад» и «Органные трубы». Протяжённость маршрута по пещере — 1,4 км.
  • Водопад — 8-метровый каскад с кристально чистой водой.
  • Приморский парк (1880 г). Вы прогуляетесь по пальмовой аллее, полюбуетесь субтропической флорой, отдохнёте у прудов с лебедями и лилиями.

Вы узнаете:

  • Почему один из залов Новоафонской пещеры называется «Москва».
  • Что значат тайные символы на стенах храма.
  • Какие монастыри и святыни сохранились в Абхазии.
  • И многое другое.

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельном минивэне Toyota с кондиционером.
  • Отдельно оплачивается билет в Новоафонскую пещеру — 700 ₽, детям до 8 лет бесплатно.
  • Программа подойдёт взрослым и детям с 4 лет.
  • Обратите внимание: температура воздуха в пещере +14 градусов. Возьмите лёгкую куртку.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ираклий
Ираклий — ваш гид в Сухуме
Приветствую вас, дорогие путешественники. Меня зовут Ираклий. Буду рад организовать для вас незабываемые экскурсии по родному краю. Как местный житель и человек, увлечённый историей и краеведением, покажу вам Абхазию с
читать дальше

душой и любовью. Мне нравится делиться знаниями и показывать страну так, чтобы гости почувствовали её дух. Я не просто проведу от точки А к точке Б, а помогу понять местную культуру, традиции и образ жизни. Для меня важно, чтобы после экскурсии остались яркие впечатления, а не просто фотографии.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
Андрей
19 сен 2025
Жена довольна - значит улучшать нечего.
О
Ольга
29 авг 2025
Огромное спасибо Ираклию за экскурсию!!!
Посещали Новый Афон, посмотрели даже то, что не входило в программу, по инициативе Ираклия! Коммуникабельный, внимательный к своим туристам, ответил на все вопросы.
Рекомендую и обязательно вернемся❤️
Удивительные люди живут в Абхазии, к которым хочется вернуться
И
Ирина
31 июл 2025
Здравствуйте! Экскурсия удалась на 100%. Ираклий настоящий профессионал своего дела. Мы узнали много нового и интересного. А какая красота. В Абхазию можно ездить бесконечно. Ираклий прекрасно знает историю. Отлично преподносит
читать дальше

материал. Его очень интересно слушать. Ответил на все наши вопросы. Аккуратно водит машину. Не торопит. По маршруту останавливались там, где хотели сфотографировать. Новый Афон нас впечатлил! Пещеры - просто обязательны к посещению. Спасибо огромное Ираклию за незабываемый день. В следующий раз только с Вами!

Входит в следующие категории Сухума

