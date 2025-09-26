Город Новый Афон в Абхазии - это настоящая жемчужина региона. Здесь можно увидеть древние монастыри, такие как Новоафонский, и узнать их историю.
Прогулка по Анакопийскому холму подарит потрясающие панорамы, а посещение Новоафонской пещеры удивит сталактитами и подземными озёрами. Экскурсия включает трансфер и проходит на комфортабельном микроавтобусе. Для посещения пещеры рекомендуется взять тёплую одежду
5 причин купить эту экскурсию
- 🏞️ Уникальные природные виды
- 🕍 Исторические монастыри
- 🗺️ Захватывающие экскурсии
- 🚐 Комфортный трансфер
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
Что можно увидеть
- Ущелье реки Псырцхи
- Келья Симона Канонита
- Крепость Анакопия
- Дом Чехова
- Новоафонский монастырь
- Новоафонская пещера
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Ущелье реки Псырцхи с заброшенной живописной железнодорожной станцией.
- Псырцхинский водопад.
- Церковь Симона Кананита.
- Дом Чехова и тропу, по которой ходили последние российские императоры.
- Древние стены Новоафонского монастыря, хранящие истории и легенды.
- Приморский парк и пруд Лебединое Озеро.
- Знаменитую Новоафонскую пещеру с её сталактитами, сталагмитами, подземными озёрами и каменными «цветами».
Вы узнаете:
- Историю Абхазского царства и значимые события, связанные с освоением региона.
- Происхождение и значение Нофоафонского монастыря.
- Тайны, связанные с Симоном Канонитом.
- Особенности залов Новоафонской пещеры.
- Происхождение уникальных природных форм.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на микроавтобусе Mercedes Sprinter или Volkswagen.
- В стоимость включён трансфер от места проживания и обратно (дети до 7 лет — бесплатно и без места).
- Для посещения Новоафонской пещеры необходимо при себе иметь тёплые вещи — куртку, свитер.
Дополнительные расходы
- Входные билеты в пещеру — 700 ₽ с чел. (до 8 лет бесплатно).
- Обед (от 500 ₽ с чел.).
в среду и субботу в 09:15
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По месту проживания
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и субботу в 09:15
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Самиля — Организатор в Сухуме
Провела экскурсии для 285 туристов
Я представляю туристическую компанию, которая динамично развивается с далёкого 2006 года. Мы знакомим путешественников с природными, историческими, культурными памятниками региона, с бытом, нравами, традициями, укладом жизни абхазов. До встречи!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Сергей
26 сен 2025
Всё было отлично!
В
Виктор
21 авг 2025
Больше всего понравился гид Артур. Просто огонь, а не экскурсовод!
