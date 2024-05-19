1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7 часов
Новый Афон: Путешествие по святыням и истокам христианства
Погрузитесь в мир древних святынь и узнайте истории первых христиан на Кавказе в уникальной экскурсии по Новому Афону
Начало: Сухум
29 июня в 08:00
2 июля в 08:00
от 15 600₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальная экскурсия: Главные достопримечательности Абхазии (из Сухума)
Путешествие по главным достопримечательностям Абхазии за один день. Узнайте больше о культуре и истории этого удивительного края
Начало: Сухум
29 июня в 08:00
2 июля в 08:00
от 20 200₽ за всё до 8 чел.
Групповая
9 часов
Путешествие в Новый Афон: Групповая экскурсия из Сухума с посещением святынь
Погрузитесь в атмосферу умиротворения и красоты Нового Афона. Групповая экскурсия из Сухума позволит вам увидеть уникальные памятники и святыни
Начало: Ваш отель
Расписание: Вторник, среда, суббота, воскресенье в 9:00
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
1 150₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Путешествие в Новый Афон: монастырь, пещера и древние храмы
Погрузитесь в атмосферу древнего мира, посетив крупнейшую религиозную святыню Абхазии и уникальные архитектурные сооружения
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
9 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Путешествие к озеру Рица и в Новый Афон: уникальная экскурсия из Сухума
Подарите себе день, полный открытий: от величественного озера Рица до духовных святынь Нового Афона
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
13 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Озеро Рица и Новый Афон: путешествие по знаковым местам Абхазии
Откройте для себя великолепие Абхазии в уникальной экскурсии на озеро Рица и в Новый Афон. История, природа и дух приключений ждут вас
Начало: По договоренности
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
15 000₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения19 мая 2024Отличный день 18 мая 2024 года. В течение всего дня рядом был мягкий, приятный голос с легким акцентом - голос
- ТТатьяна22 марта 2024Спасибо Данилу за очень познавательное и интересное знакомство с Абхазией! Это было замечательно! Данил - прекрасный гид и рассказчик, уверенный
- ААнна9 марта 2024Очень рекомендую Данила в качестве гида! Очень контактный,коммуникабельный. Сумел раскрыть для нас красоту Абхазии так,что остались наиприятнейшие впечатления: хорошо знает
- ССтанислав9 января 2024Отличная экскурсия! Данил мастерски провел экскурсию: все вовремя, вся заявленная программа соблюдена и даже больше (попросили заехать не по программе
- OOlga5 января 2024Прекрасная экскурсия. Данил прекрасный рассказчик, интересно и с любовью рассказывает о своей стране. Несмотря на дождливую погоду получили массу впечатлений и удовольствия от поездки. Прекрасный водитель, впечатления от поездки только положительные. Однозначно рекомендую!!!
- ООксана7 ноября 2023Лучший гид Абхазии! Профессионал! Понравилось все: и маршрут, и рассказы. Мы не заскучали ни на минуту, узнали очень много.
- ЕЕлена25 августа 2023Лучше не может быть! Мизан -супер!!! Я хотела показать Абхазию дочери. Она влюбилась в этот край(моя родина, кстати) И в
- ООлеся23 августа 2023Посетили Храм Симона Канонита, Водопад на жд станции, мужской монастырь, пещеры новоафонские, пруд с лебедями и красивый парк. Все довольно
- ЕЕлена30 июля 2023Экскурсия очень понравилась. Это даже не экскурсия, скорее –"туристический моноспектакль". Мизан – историк, увлекательный рассказчик; ненавязчиво, в меру эмоционально и
Ответы на вопросы от путешественников по Сухуму в категории «Новый Афон»
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