Экскурсии в Новый Афон из Сухума

Найдено 6 экскурсий в категории «Новый Афон» в Сухуме, цены от 1 150 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Новый Афон. Истоки христианства на Кавказе
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
30 отзывов
Новый Афон: Путешествие по святыням и истокам христианства
Погрузитесь в мир древних святынь и узнайте истории первых христиан на Кавказе в уникальной экскурсии по Новому Афону
Начало: Сухум
29 июня в 08:00
2 июля в 08:00
от 15 600 за всё до 8 чел.
Главные достопримечательности Абхазии (из Сухума)
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
31 отзыв
Индивидуальная экскурсия: Главные достопримечательности Абхазии (из Сухума)
Путешествие по главным достопримечательностям Абхазии за один день. Узнайте больше о культуре и истории этого удивительного края
Начало: Сухум
29 июня в 08:00
2 июля в 08:00
от 20 200 за всё до 8 чел.
Экскурсия в Новый Афон
Групповая
9 часов
5 отзывов
Путешествие в Новый Афон: Групповая экскурсия из Сухума с посещением святынь
Погрузитесь в атмосферу умиротворения и красоты Нового Афона. Групповая экскурсия из Сухума позволит вам увидеть уникальные памятники и святыни
Начало: Ваш отель
Расписание: Вторник, среда, суббота, воскресенье в 9:00
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
1 150 за человека
В Новый Афон из Сухума
Индивидуальная
6 часов
12 отзывов
Путешествие в Новый Афон: монастырь, пещера и древние храмы
Погрузитесь в атмосферу древнего мира, посетив крупнейшую религиозную святыню Абхазии и уникальные архитектурные сооружения
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
9 000 за всё до 6 чел.
Путешествие к озеру Рица и в Новый Афон
Индивидуальная
7 часов
Путешествие к озеру Рица и в Новый Афон: уникальная экскурсия из Сухума
Подарите себе день, полный открытий: от величественного озера Рица до духовных святынь Нового Афона
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
13 000 за всё до 4 чел.
Озеро Рица и Новый Афон
Индивидуальная
8 часов
Озеро Рица и Новый Афон: путешествие по знаковым местам Абхазии
Откройте для себя великолепие Абхазии в уникальной экскурсии на озеро Рица и в Новый Афон. История, природа и дух приключений ждут вас
Начало: По договоренности
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
15 000 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгения
    19 мая 2024
    Главные достопримечательности Абхазии (из Сухума)
    Отличный день 18 мая 2024 года. В течение всего дня рядом был мягкий, приятный голос с легким акцентом - голос
    читать дальше

    Данила. Влюбляйтесь в Абхазию за один день - Данил сделает для этого все возможное и невозможное. Идеальный рассказчик, идеальный водитель (дорога к водопаду - 10 баллов из 10), идеальная скорая помощь в трудный момент - все это Данил. Отдельное спасибо за классные фото. Еще раз удачи, интересных маршрутов и больше хороших туристов.

    Отличный день 18 мая 2024 года. В течение всего дня рядом был мягкий, приятный голос сОтличный день 18 мая 2024 года. В течение всего дня рядом был мягкий, приятный голос сОтличный день 18 мая 2024 года. В течение всего дня рядом был мягкий, приятный голос сОтличный день 18 мая 2024 года. В течение всего дня рядом был мягкий, приятный голос с
  • Т
    Татьяна
    22 марта 2024
    Главные достопримечательности Абхазии (из Сухума)
    Спасибо Данилу за очень познавательное и интересное знакомство с Абхазией! Это было замечательно! Данил - прекрасный гид и рассказчик, уверенный
    читать дальше

    водитель и очень душевный человек. Раскрыл для нас красоту Абхазии,невероятные виды главных достопримечательностей! Прекрасно знает историю родного края,рассказал необыкновенные легенды,познакомил с традиционной кухней. Рекомендую всем на 100%. Только с таким опытным гидом можно по настоящему и полностью окунуться в атмосферу вокруг. В общем если вы в Абхазии, то к Данилу!!!

  • А
    Анна
    9 марта 2024
    Главные достопримечательности Абхазии (из Сухума)
    Очень рекомендую Данила в качестве гида! Очень контактный,коммуникабельный. Сумел раскрыть для нас красоту Абхазии так,что остались наиприятнейшие впечатления: хорошо знает
    читать дальше

    историю родного края, погрузил в историю Абхазии, познакомил с традиционной кухней и старался,чтобы каждый этап экскурсии прошел с максимальным комфортом для нас. Я очень рада своему выбору гида и очень его рекомендую всем! Ко всему он прекрасный уверенный водитель и отличный собеседник с прекрасным чувством юмора. Спасибо!

  • С
    Станислав
    9 января 2024
    Новый Афон. Истоки христианства на Кавказе
    Отличная экскурсия! Данил мастерски провел экскурсию: все вовремя, вся заявленная программа соблюдена и даже больше (попросили заехать не по программе
    читать дальше

    и Данил с удовольствием осуществил)!! Получили много очень интересной и полезной информации!!!Во время экскурсии переодически шел дождь и Данил постоянно подстраивал маршрут под погодные условия. В итоге плохой погоды мы почти не заметили. Ставлю честные 5 баллов за профессиональный подход к делу.

    Отличная экскурсия! Данил мастерски провел экскурсию: все вовремя, вся заявленная программа соблюдена и даже больше (попросили
  • O
    Olga
    5 января 2024
    Новый Афон. Истоки христианства на Кавказе
    Прекрасная экскурсия. Данил прекрасный рассказчик, интересно и с любовью рассказывает о своей стране. Несмотря на дождливую погоду получили массу впечатлений и удовольствия от поездки. Прекрасный водитель, впечатления от поездки только положительные. Однозначно рекомендую!!!
    Прекрасная экскурсия. Данил прекрасный рассказчик, интересно и с любовью рассказывает о своей стране. Несмотря на дождливуюПрекрасная экскурсия. Данил прекрасный рассказчик, интересно и с любовью рассказывает о своей стране. Несмотря на дождливуюПрекрасная экскурсия. Данил прекрасный рассказчик, интересно и с любовью рассказывает о своей стране. Несмотря на дождливуюПрекрасная экскурсия. Данил прекрасный рассказчик, интересно и с любовью рассказывает о своей стране. Несмотря на дождливуюПрекрасная экскурсия. Данил прекрасный рассказчик, интересно и с любовью рассказывает о своей стране. Несмотря на дождливую
  • О
    Оксана
    7 ноября 2023
    Новый Афон. Истоки христианства на Кавказе
    Лучший гид Абхазии! Профессионал! Понравилось все: и маршрут, и рассказы. Мы не заскучали ни на минуту, узнали очень много.
  • Е
    Елена
    25 августа 2023
    В Новый Афон из Сухума
    Лучше не может быть! Мизан -супер!!! Я хотела показать Абхазию дочери. Она влюбилась в этот край(моя родина, кстати) И в
    читать дальше

    этом не малая заслуга Мизана. Профессионал, мастер своего дела, патриот, горячо любящий свою родину. Более того, человек, который отстаивал свободу с оружием в руках! Уважение и поклон этому человеку!

  • О
    Олеся
    23 августа 2023
    Экскурсия в Новый Афон
    Посетили Храм Симона Канонита, Водопад на жд станции, мужской монастырь, пещеры новоафонские, пруд с лебедями и красивый парк. Все довольно
    читать дальше

    размеренно, но при этом в темпе. В микроавтобусе нас провезли по всем местам, по пути к каждой остановке экскурсовод Давид рассказывал о том, что мы увидим, чем Примечательно это место, давал рекомендации куда зайти и где можно сделать красивую фотографию, рассказы интересные и содержательные, а по прибытию в своём темпе гуляли и созерцали, все здорово!

  • Е
    Елена
    30 июля 2023
    В Новый Афон из Сухума
    Экскурсия очень понравилась. Это даже не экскурсия, скорее –"туристический моноспектакль". Мизан – историк, увлекательный рассказчик; ненавязчиво, в меру эмоционально и
    читать дальше

    поэтично он открывает мир своей прекрасной Родины. Рекомендую всем, кто ценит свое время и любит умные, духовные, добрые путешествия. После такого невозможно не влюбиться в Абхазию. Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Сухуму в категории «Новый Афон»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сухуме
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Новый Афон. Истоки христианства на Кавказе
  2. Главные достопримечательности Абхазии (из Сухума)
  3. Экскурсия в Новый Афон
  4. В Новый Афон из Сухума
  5. Путешествие к озеру Рица и в Новый Афон
Какие места ещё посмотреть в Сухуме
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Рица
  2. Набережная
  3. Гегский водопад
Сколько стоит экскурсия по Сухуму в июне 2024
Сейчас в Сухуме в категории "Новый Афон" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 1 150 до 20 200. Туристы уже оставили гидам 78 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Купите самую интересную из 6 экскурсий в Сухуме на 2024 год по теме «Новый Афон», 78 ⭐ отзывов, цены от 1150₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам