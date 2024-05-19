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размеренно, но при этом в темпе. В микроавтобусе нас провезли по всем местам, по пути к каждой остановке экскурсовод Давид рассказывал о том, что мы увидим, чем Примечательно это место, давал рекомендации куда зайти и где можно сделать красивую фотографию, рассказы интересные и содержательные, а по прибытию в своём темпе гуляли и созерцали, все здорово!