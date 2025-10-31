Мои заказы

Уютный Новый Афон - из Сухума

Откройте для себя тайны Нового Афона, исследуя величественные пещеры и исторические достопримечательности. Погрузитесь в атмосферу прошлого
Новый Афон - это живописный уголок Абхазии, где каждый уголок хранит свою историю.

Здесь можно увидеть величественный Собор святого Пантелеймона, который стал причиной раскола в местной церкви.

Удивительная Новоафонская пещера откроет свои
тайны, а заброшенная станция Псырцха напомнит о прошлом.

Искусственный водопад и Приморский парк подарят незабываемые моменты, а Лебединое озеро порадует редкими чёрными лебедями. Для желающих - посещение древней крепости Анакопия и дачи Сталина

5
5 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🕍 Узнать историю Собора святого Пантелеймона
  • 🌌 Посетить одну из крупнейших карстовых пещер
  • 🚉 Увидеть заброшенную станцию Псырцха
  • 🌊 Полюбоваться искусственным водопадом
  • 🦢 Покормить чёрных лебедей на озере
  • 🏰 Посетить древнюю крепость Анакопия
Ближайшие даты:
16
ноя20
янв27
янв3
фев4
фев10
фев11
фев
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Что можно увидеть

  • Собор святого Пантелеймона
  • Новоафонская пещера
  • Заброшенная железнодорожная станция Псырцха
  • Искусственный водопад
  • Приморский парк
  • Лебединое озеро
  • Древняя крепость Анакопия
  • Дача Сталина

Описание экскурсии

  • Собор святого Пантелеймона — вы узнаете, почему он является причиной раскола Абхазской церкви
  • Новоафонская пещера — одна из самых больших карстовых пещер в мире. Я расскажу удивительную историю её открытия
  • Заброшенная железнодорожная станция Псырцха, которая расположена между двумя тоннелями. Скоро она вновь примет пассажиров
  • Искусственный водопад — своеобразный «природный холодильник»
  • Приморский парк — живописное место для прогулки
  • Лебединое озеро — здесь увидеть редких чёрных лебедей
  • Древняя крепость Анакопия (по желанию) — столица Абхазского царства
  • Дача Сталина (по желанию)

Вы узнаете:

  • об истории возникновения Нового Афона
  • его христианских корнях
  • как в городе увековечили прибытие императора Александра III
  • где жил, проповедовал и скрывался от римских легионеров апостол Симон Кананит
  • как 16-летний мальчик сделал, возможно, главное открытие в истории Абхазии

А ещё:

  • вы увидите самый большой подземный мост в мире
  • прокатитесь на метро
  • покормите чёрных лебедей

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле Toyota Vellfire
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты в пещеру — 700 ₽ с чел.
  • Обратите внимание, что в пещере круглый год температура +14℃ — возьмите с собой тёплую одежду. Также при входе можно арендовать плед

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Шота
Шота — ваш гид в Сухуме
Провёл экскурсии для 127 туристов
Всем привет! Меня зовут Шота. Я родился и живу в городе Сухум. Являюсь аккредитованным гидом с 2016 года. С удовoльcтвиeм познaкoмлю вac c моей родной страной, расскaжу о её иcтoрии, раскрою все тайны и секреты. Мои экскурсии проходят интересно, увлекательно и с чувством юмора.
Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
2
1
И
Ильфат
31 окт 2025
Шота - компетентный и опытный гид. Приятный в общении человек. Всячески рекомендую.
С
Сергей
26 окт 2025
Шота - замечательный гид, провел нам прекрасную экскурсию. Очень. Душевно, здорово и радостно! Спасибо Вам большое! Всем будем рекомендовать его экскурсии в Абхазии!!
А
Алексей
7 сен 2025
Экскурсия понравилась. Доехали быстро, машина комфортная. По пути Шота рассказал всю необходимую информацию,заехали во все запланированные места, нигде никто никого не торопил. Шота очень приятный в общении человек. А Новый Афон прекрасен!
Юлия
Юлия
15 авг 2025
Ездили на экскурсию 15.08.
С самого начала понравилось всё: пунктуальность Шоты, чистая удобная машина, его спокойная правильная речь, рассказы о городе и стране. Шота отвечал на все вопросы, было понятно, что
читать дальше

человек много знает. Слушали с огромным интересом!)
На точках маршрута находились столько, сколько было нам нужно, и когда мы возвращались к машине, нам на разу не приходилось искать или ждать водителя.
Отдельно хочется отметить оооочень комфортное и аккуратное вождение.
Большое спасибо, Шота, за прекрасную экскурсию!
Всем рекомендуем)

К
Ксения
4 мая 2025
Шота сразу уточнил как нам хотелось бы провести этот день и учел все пожелания. Все прошло комфортно, не спеша, без лишних слов и движений, как нам и хотелось. Также хотелось бы отдельно поблагодарить за комфортное и безопасное вождение. Спасибо за наш однодневный тур!
Входит в следующие категории Сухума

