И Ильфат Шота - компетентный и опытный гид. Приятный в общении человек. Всячески рекомендую.

С Сергей Шота - замечательный гид, провел нам прекрасную экскурсию. Очень. Душевно, здорово и радостно! Спасибо Вам большое! Всем будем рекомендовать его экскурсии в Абхазии!!

А Алексей Экскурсия понравилась. Доехали быстро, машина комфортная. По пути Шота рассказал всю необходимую информацию,заехали во все запланированные места, нигде никто никого не торопил. Шота очень приятный в общении человек. А Новый Афон прекрасен!

Юлия

С самого начала понравилось всё: пунктуальность Шоты, чистая удобная машина, его спокойная правильная речь, рассказы о городе и стране. Шота отвечал на все вопросы, было понятно, что человек много знает. Слушали с огромным интересом!)

На точках маршрута находились столько, сколько было нам нужно, и когда мы возвращались к машине, нам на разу не приходилось искать или ждать водителя.

Отдельно хочется отметить оооочень комфортное и аккуратное вождение.

Большое спасибо, Шота, за прекрасную экскурсию!

