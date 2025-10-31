Новый Афон - это живописный уголок Абхазии, где каждый уголок хранит свою историю.
Здесь можно увидеть величественный Собор святого Пантелеймона, который стал причиной раскола в местной церкви.
6 причин купить эту экскурсию
- 🕍 Узнать историю Собора святого Пантелеймона
- 🌌 Посетить одну из крупнейших карстовых пещер
- 🚉 Увидеть заброшенную станцию Псырцха
- 🌊 Полюбоваться искусственным водопадом
- 🦢 Покормить чёрных лебедей на озере
- 🏰 Посетить древнюю крепость Анакопия
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Что можно увидеть
- Собор святого Пантелеймона
- Новоафонская пещера
- Заброшенная железнодорожная станция Псырцха
- Искусственный водопад
- Приморский парк
- Лебединое озеро
- Древняя крепость Анакопия
- Дача Сталина
Описание экскурсии
- Собор святого Пантелеймона — вы узнаете, почему он является причиной раскола Абхазской церкви
- Новоафонская пещера — одна из самых больших карстовых пещер в мире. Я расскажу удивительную историю её открытия
- Заброшенная железнодорожная станция Псырцха, которая расположена между двумя тоннелями. Скоро она вновь примет пассажиров
- Искусственный водопад — своеобразный «природный холодильник»
- Приморский парк — живописное место для прогулки
- Лебединое озеро — здесь увидеть редких чёрных лебедей
- Древняя крепость Анакопия (по желанию) — столица Абхазского царства
- Дача Сталина (по желанию)
Вы узнаете:
- об истории возникновения Нового Афона
- его христианских корнях
- как в городе увековечили прибытие императора Александра III
- где жил, проповедовал и скрывался от римских легионеров апостол Симон Кананит
- как 16-летний мальчик сделал, возможно, главное открытие в истории Абхазии
А ещё:
- вы увидите самый большой подземный мост в мире
- прокатитесь на метро
- покормите чёрных лебедей
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле Toyota Vellfire
- Дополнительно оплачиваются входные билеты в пещеру — 700 ₽ с чел.
- Обратите внимание, что в пещере круглый год температура +14℃ — возьмите с собой тёплую одежду. Также при входе можно арендовать плед
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Шота — ваш гид в Сухуме
Провёл экскурсии для 127 туристов
Всем привет! Меня зовут Шота. Я родился и живу в городе Сухум. Являюсь аккредитованным гидом с 2016 года. С удовoльcтвиeм познaкoмлю вac c моей родной страной, расскaжу о её иcтoрии, раскрою все тайны и секреты. Мои экскурсии проходят интересно, увлекательно и с чувством юмора.
Отзывы и рейтинг
5
И
Ильфат
31 окт 2025
Шота - компетентный и опытный гид. Приятный в общении человек. Всячески рекомендую.
С
Сергей
26 окт 2025
Шота - замечательный гид, провел нам прекрасную экскурсию. Очень. Душевно, здорово и радостно! Спасибо Вам большое! Всем будем рекомендовать его экскурсии в Абхазии!!
А
Алексей
7 сен 2025
Экскурсия понравилась. Доехали быстро, машина комфортная. По пути Шота рассказал всю необходимую информацию,заехали во все запланированные места, нигде никто никого не торопил. Шота очень приятный в общении человек. А Новый Афон прекрасен!
Юлия
15 авг 2025
Ездили на экскурсию 15.08.
С самого начала понравилось всё: пунктуальность Шоты, чистая удобная машина, его спокойная правильная речь, рассказы о городе и стране. Шота отвечал на все вопросы, было понятно, что
К
Ксения
4 мая 2025
Шота сразу уточнил как нам хотелось бы провести этот день и учел все пожелания. Все прошло комфортно, не спеша, без лишних слов и движений, как нам и хотелось. Также хотелось бы отдельно поблагодарить за комфортное и безопасное вождение. Спасибо за наш однодневный тур!
Входит в следующие категории Сухума
